Стадион: Евроборг
0'
12' Undefined phrase: football_event_Gabriel Vidovic
0:1
77' ГолБеро Матуш
79' Желтая карточкаLuciano Valente
82' Желтая карточкаФламинго Райан
90' Желтая карточкаАркус Карлан
90'+6
Ход матча
12'
77'
0:1
79'
82'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 10
-
0 Удары в створ 5
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
18
Дубвик
Исак
27
Нгонж
Сириль
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
5 ФерруЗащитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Витесс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
36 матчей
38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.4
|Ларсен Йорген
|1
|0.2
|Дуарте Ларос
|1
|0.2
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фредериксен Николай
|2
|0.4
|Беро Матуш
|2 (1)
|0.4
|Манхуф Миллион
|1
|0.2
|Фламинго Райан
|1
|0.2
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|1
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|1
|0
|Суслов Томаш
|1
|0
|Каллей Яхья
|1
|0
|Luciano Valente
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тронстад Сондре
|1
|1
|Ферру
|1
|0
|Беро Матуш
|1
|0
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|Аркус Карлан
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Домджони Тони
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2
Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5
Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|10.
|Эксельсиор
|5
|2
|0
|3
|8 - 16
|6
|11.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Эммен
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Волендам
|5
|1
|1
|3
|5 - 17
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|5
|0
|0
|5
|5 - 13
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Волендам
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|11.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|12.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|13.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|14.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|15.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|16.
|Гоу Эхед Иглс
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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