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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие

2022-2023

Стадион:
Гронинген
0:1
Конец матча
Витесс
0'
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Gabriel Vidovic
0:1
77' Гол
Беро Матуш
79' Желтая карточка
Luciano Valente
82' Желтая карточка
Фламинго Райан
90' Желтая карточка
Аркус Карлан
90'+6

Ход матча

12'
 
Gabriel Vidovic
46'
Каллей Яхья
Paulos Abraham
 
46'
Ван Гелдерен Лиам
Дубвик Исак
 
69'
 
Манхуф Миллион
Gabriel Vidovic
69'
Ирандуст Далехо
Нгонж Сириль
 
69'
Luciano Valente
Суслов Томаш
 
77'
0:1
Беро Матуш
(Аркус Карлан)
79'
Luciano Valente
 
80'
Сверко Марин
Балкер Радинио
 
82'
 
Япи Ромарик
Козловски Кацпер
82'
 
Фламинго Райан
90'
 
Аркус Карлан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

20
Веррипс
Михаэл
21
Касанвирджо
Нерайшо
5
Те
Вирик
Мик
12
Балкер
Радинио
18
Дубвик
Исак
7
Суслов
Томаш
4
Пелюпесси
Йоей
6
Дуарте
Ларос
11
Paulos
Abraham
27
Нгонж
Сириль
23
Крюгер
Флориан
33
Райцигер
Даан
3
Фламинго
Райан
20
Мёленстен
Мелле
13
Корнелисс
Энцо
2
Аркус
Карлан
32
Виттек
Максимилиан
17
Козловски
Кацпер
8
Тронстад
Сондре
10
Gabriel
Vidovic
21
Беро
Матуш
14
Бялек
Бартош
Гронинген
4-4-2
Витесс
5-4-1

История личных встреч

Гронинген
Витесс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
61.1%
10 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

Э
1:3
Э
0:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
5:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
5:0
Э
1:1
К
4:0
Э
1:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:2
Э
2:0
Э
0:3
Э
1:3
Э
0:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
3:0
К
1:5
Э
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.4
Ларсен Йорген 1 0.2
Дуарте Ларос 1 0.2
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фредериксен Николай 2 0.4
Беро Матуш 2 (1) 0.4
Манхуф Миллион 1 0.2
Фламинго Райан 1 0.2
Виттек Максимилиан 0 0
Аркус Карлан 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 1 0
Касанвирджо Нерайшо 1 0
Суслов Томаш 1 0
Каллей Яхья 1 0
Luciano Valente 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тронстад Сондре 1 1
Ферру 1 0
Беро Матуш 1 0
Виттек Максимилиан 1 0
Аркус Карлан 1 0
Япи Ромарик 1 0
Домджони Тони 1 0
Фламинго Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
14%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
36%
31-45
1
14%
1
9%
46-60
1
14%
4
36%
61-75
2
29%
1
9%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
14%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
2
18%
4
29%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
3
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
НЕК Неймеген - Гронинген 1:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Аякс - Гронинген 6:1 Гронинген - Волендам 2:2
Гронинген - Осасуна 2:1 Velocitas - Гронинген 0:9 Лоне - Гронинген 1:3 Гронинген - Эммен 2:1 Оснабрюк - Гронинген 1:2 Ганновер 96 - Гронинген 3:0 Гронинген - ПАОК 2:1 Гронинген - Камбюр 2:3 Твенте - Гронинген 3:0 Гронинген - Спарта Роттердам 1:2 Ваалвейк - Гронинген 3:1 Гронинген - Хераклес 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Аякс 1:3 Утрехт - Гронинген 1:3 Гронинген - НЕК Неймеген 4:3
Витесс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Витесс - Ваалвейк 2:2 Витесс - Херенвен 0:4 Эксельсиор - Витесс 3:1 Витесс - Фейеноорд 2:5
Витесс - Атромитос 1:2 Витесс - ОФИ 1:2 Витесс - ВВВ-Венло 2:2 Остенде - Витесс 2:0 Витесс - Маккаби Хайфа 1:0 Вестерло - Витесс 0:0 АЗ Алкмаар - Витесс 6:1 Витесс - АЗ Алкмаар 2:1 Витесс - Утрехт 3:0 Витесс - ЮСФА 2:0 Утрехт - Витесс 3:1 Салитас - Витесс 1:0 Витесс - Аякс 2:2 Фортуна Ситтард - Витесс 1:2 Витесс - Ройял Бобо-Диуласо 1:0 Витесс - Херенвен 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Волендам 5 1 1 3 5 - 17 4
17. Гоу Эхед Иглс 5 0 0 5 5 - 13 0
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Волендам 2 1 0 1 2 - 4 3
11. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
12. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
13. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
13. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
14. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
15. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
16. Гоу Эхед Иглс 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
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    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Гронинген: 49%, Витесс: 51%.
    • Офсайд
      48'
      Аркус Карлан из команды Витесс в офсайде
    • 47'
      Витесс контролирует мяч.
    • Офсайд
      47'
      Бартош Бялек из команды Витесс в офсайде
    • 47'
      Балкер Радинио успешно блокирует удар.
    • 46'
      Виттек Максимилиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 45'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 45'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Гронинген: 50%, Витесс: 50%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 44'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Дуарте Ларос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Гронинген контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Нгонж Сириль
    • 42'
      Нгонж Сириль выиграл воздушное противоборство у Тронстад Сондре.
    • Фол, нарушение
      41'
      Назначен штрафной. Пострадал Касанвирджо Нерайшо, его свалил Gabriel Vidovic.
    • 40'
      Балкер Радинио из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Гронинген: 46%, Витесс: 54%.
    • 40'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 39'
      Матч возобновлен
    • 39'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 38'
      Бартош Бялек нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 38'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 38'
      Козловски Кацпер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 37'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Витесс контролирует мяч.
    • 36'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 35'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Мёленстен Мелле из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Гронинген: 44%, Витесс: 56%.
    • 34'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 34'
      Мёленстен Мелле успешно блокирует удар.
    • 34'
      Те Вирик Мик из команды Гронинген нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 34'
      Нгонж Сириль из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      33'
      Судья сигнализирует, что Виттек Максимилиан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Нгонж Сириль
    • 32'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 32'
      Томаш Суслов из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      32'
      Паулос Абрахам из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Бартош Бялек пострадал.
    • 31'
      Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 30'
      Те Вирик Мик из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Контроль мяча: Гронинген: 48%, Витесс: 52%.
    • 30'
      Витесс контролирует мяч.
    • 29'
      Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 28'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 28'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 28'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      26'
      Веррипс Михаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      26'
      Крюгер Флориан наказан за толчок Корнелисс Энцо
    • 25'
      Гронинген начинает контратаку
    • 25'
      Те Вирик Мик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 25'
      Контроль мяча: Гронинген: 52%, Витесс: 48%.
    • 24'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Беро Матуш выиграл воздушное противоборство у Те Вирик Мик.
    • 23'
      Пелюпесси Йоей ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
    • 22'
      Мёленстен Мелле ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      22'
      Дуарте Ларос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 21'
      Райцигер Даан из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Гронинген контролирует мяч.
    • 21'
      Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Гронинген: 51%, Витесс: 49%.
    • 20'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 19'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 19'
      Беро Матуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 18'
      Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 17'
      Нгонж Сириль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • Фол, нарушение
      16'
      Судья сигнализирует, что Козловски Кацпер из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Нгонж Сириль
    • 16'
      Корнелисс Энцо из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Гронинген: 49%, Витесс: 51%.
    • 14'
      Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 14'
      Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 14'
      Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Офсайд
      14'
      Аркус Карлан из команды Витесс в офсайде
    • 13'
      НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Витесс отменен из-за положения "вне игры".
    • Описание гола
      13'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • 13'
      Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О О Л! Витесс забивает! Gabriel Vidovic отличился.
    • 12'
      Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 11'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 10'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Гронинген: 58%, Витесс: 42%.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 9'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 8'
      Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 8'
      Бартош Бялек из команды Витесс нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
    • 8'
      Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 8'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 7'
      Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 7'
      Дубвик Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      6'
      Судья сигнализирует, что Корнелисс Энцо из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Крюгер Флориан
    • 6'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 6'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 6'
      Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 6'
      Балкер Радинио ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      6'
      Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Контроль мяча: Гронинген: 28%, Витесс: 72%.
    • 5'
      Дубвик Исак ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 5'
      Корнелисс Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Михаэль Веррипс держит все под контролем
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Дубвик Исак из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Аркус Карлан
    • 3'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 3'
      Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      2'
      Бартош Бялек из команды Витесс заходит слишком далеко, он валит Балкер Радинио.
    • 2'
      Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 1'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 1'
      Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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