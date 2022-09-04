Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Ryan Flamingo нанес удар, но тот был заблокирован.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Бартош Бялек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Бартош Бялек пробует нанести удар издали, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Бартош Бялек из команды Витесс в офсайде

46' Бартош Бялек нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Корнелисс Энцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

45' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Витесс

44' Дуарте Ларос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Назначен штрафной. Пострадал Касанвирджо Нерайшо , его свалил Gabriel Vidovic.

40' Удар от ворот произведет Гронинген

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Бартош Бялек нанес удар, но промахнулся очень сильно.

38' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Гронинген

37' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Нгонж Сириль из команды Гронинген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Томаш Суслов из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

32' Паулос Абрахам из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Бартош Бялек пострадал.

31' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

29' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Гронинген

28' Виттек Максимилиан из команды Витесс наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

27' Матч возобновлен

26' Веррипс Михаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Аркус Карлан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Игрок из команды Витесс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

22' Дуарте Ларос навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Ryan Flamingo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Гронинген

19' Беро Матуш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

18' Те Вирик Мик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Витесс

17' Нгонж Сириль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Виттек Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Витесс отменен из-за положения "вне игры".

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

13' Команда Витесс забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

12' Г О О О О О Л! Витесс забивает! Gabriel Vidovic отличился.

12' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

12' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Витесс

8' Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Удар от ворот произведет Гронинген

8' Бартош Бялек из команды Витесс нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!

8' Виттек Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Удар от ворот произведет Витесс

7' Паулос Абрахам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Дубвик Исак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Гронинген

6' Бартош Бялек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Удар от ворот произведет Гронинген

5' Корнелисс Энцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Виттек Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Михаэль Веррипс держит все под контролем

3' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Виттек Максимилиан из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Удар от ворот произведет Витесс

1' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Витесс начинает с центра поля