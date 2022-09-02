История личных встреч
Рубин
Алания
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|5 (1)
|0.71
|Кабутов Дмитрий
|2
|0.29
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|0.29
|Зотов Александр
|1
|0.14
|Мусаев Леон
|1
|0.14
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.14
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галоян Артур
|3
|0.43
|Багаев Алан
|2
|0.29
|Засеев Азамат
|1
|0.14
|Корян Аршак
|1
|0.14
|Машуков Ислам
|1
|0.14
|Хугаев Алан
|1
|0.14
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.14
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.14
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынович Александр
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|2
|0
|Лисакович Виталий
|2
|0
|Апшацев Марат
|2
|0
|Иванов Олег
|0
|1
|Чуперка Валерий
|1
|0
|Горбунов Игорь
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Аднан Али
|1
|0
|Мусаев Леон
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Самошников Илья
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Фаттахов Ленар
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кочиев Хетаг
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Багаев Алан
|2
|0
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|Мазурин Андрей
|2
|0
|Татаев Алексей
|0
|1
|Дзахов Давид
|1
|0
|Ташаев Александр
|1
|0
|Машуков Ислам
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Галоян Артур
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
5
42%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2
Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3
Алания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3
Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|17
|2.
|Балтика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|3.
|Алания
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|5.
|Енисей
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|6.
|Рубин
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 4
|11
|8.
|Волгарь
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|11.
|Шинник
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|12.
|Уфа
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 10
|7
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 9
|6
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|17.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 14
|4
|18.
|Акрон
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Волгарь
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|3.
|Енисей
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|4.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|КАМАЗ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|10.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|11.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|ФК Кубань
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|15.
|Родина Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|16.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|17.
|Акрон
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КАМАЗ
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Алания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Краснодар-2
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|4.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Балтика
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|5
|6.
|Динамо Махачкала
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Родина Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|Акрон
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|13.
|Енисей
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|14.
|Волга Ульяновск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Волгарь
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
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Прогнозы на матч Рубин - Алания
Исход игры
Рубин
69.2% (27)
Ничья
17.9% (7)
Алания
12.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
75% (27)
Нет
25% (9)
Популярный счёт
2:1 Рубин
41% (16)
1:0 Рубин
17.9% (7)
1:1 Ничья
17.9% (7)
2:0 Рубин
5.1% (2)
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