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РОССИЯ: Первая лига

2022-2023
Рубин
 
Позже
Алания

История личных встреч

Рубин
Алания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 5 (1) 0.71
Кабутов Дмитрий 2 0.29
Лисакович Виталий 2 (1) 0.29
Зотов Александр 1 0.14
Мусаев Леон 1 0.14
Бакаев Солтмурад 1 0.14
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галоян Артур 3 0.43
Багаев Алан 2 0.29
Засеев Азамат 1 0.14
Корян Аршак 1 0.14
Машуков Ислам 1 0.14
Хугаев Алан 1 0.14
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.14
Хабалов Алан 1 (1) 0.14

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынович Александр 3 0
Кабутов Дмитрий 2 0
Лисакович Виталий 2 0
Апшацев Марат 2 0
Иванов Олег 0 1
Чуперка Валерий 1 0
Горбунов Игорь 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Аднан Али 1 0
Мусаев Леон 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Самошников Илья 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Фаттахов Ленар 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кочиев Хетаг 3 0
Засеев Азамат 2 0
Багаев Алан 2 0
Хосонов Хетаг 2 0
Мазурин Андрей 2 0
Татаев Алексей 0 1
Дзахов Давид 1 0
Ташаев Александр 1 0
Машуков Ислам 1 0
Хугаев Алан 1 0
Галоян Артур 1 0
Цараев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
2
29%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
15%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
31%
2
17%
31-45
2
15%
2
17%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
1
8%
5
42%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Рубин - КАМАЗ 1:1 Волга Ульяновск - Рубин 1:2 Рубин - ФК Кубань 3:0 Нефтехимик - Рубин 2:2
Рубин - Уфа 0:0 Енисей - Рубин 3:2 Рубин - Родина Москва 2:0 Рубин - Уфа 1:4 Динамо Москва - Рубин 2:0 Рубин - Крылья Советов 3:1 Рубин - КАМАЗ 5:0 Рубин - Уфа 1:2 Урал - Рубин 3:0 Локомотив Москва - Рубин 1:0 Рубин - Сочи 0:6 Рубин - Арсенал Тула 1:0 Енисей - Рубин 3:1 Спартак Москва - Рубин 1:1 Рубин - Краснодар 0:1 Рубин - Химки 2:3
Алания
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Алания - Волга Ульяновск 1:2 ФК Кубань - Алания 1:2 Алания - Нефтехимик 1:0 Уфа - Алания 1:3
Алания - Енисей 1:1 Родина Москва - Алания 1:3 Алания - Динамо Махачкала 0:0 Алания - СКА-Хабаровск 2:1 Балтика - Алания 0:1 Спартак Москва - Алания 2:2 Алания - КАМАЗ 3:2 Алания - Ротор 0:1 Динамо Москва - Алания 3:0 Нефтехимик - Алания 5:2 Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0 Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 7 5 2 0 13 - 4 17
2. Балтика Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
3. Алания Заявка 7 4 2 1 11 - 6 14
4. Динамо Махачкала Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
5. Енисей Заявка 7 3 3 1 11 - 10 12
6. Рубин Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
7. Нефтехимик Заявка 7 3 2 2 7 - 4 11
8. Волгарь Заявка 7 3 2 2 6 - 5 11
9. Арсенал Тула Заявка 7 2 4 1 11 - 8 10
10. СКА-Хабаровск Заявка 7 2 2 3 11 - 10 8
11. Шинник Заявка 7 2 2 3 10 - 10 8
12. Уфа Заявка 7 2 2 3 5 - 9 8
13. ФК Кубань Заявка 7 2 1 4 8 - 10 7
14. Краснодар-2 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
15. Родина Москва Заявка 7 1 3 3 6 - 9 6
16. Велес Москва Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
17. Волга Ульяновск Заявка 7 1 1 5 6 - 14 4
18. Акрон Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Волгарь Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
3. Енисей Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
4. Рубин Заявка 4 2 2 0 6 - 1 8
5. КАМАЗ Заявка 3 2 1 0 8 - 3 7
6. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Динамо Махачкала Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
8. Велес Москва Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
9. Арсенал Тула Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
10. Шинник Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
11. Алания Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
12. Нефтехимик Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
13. Уфа Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. ФК Кубань Заявка 3 1 0 2 3 - 3 3
15. Родина Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
16. Волга Ульяновск Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
17. Акрон Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Краснодар-2 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КАМАЗ Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Алания Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Краснодар-2 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
4. Нефтехимик Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Балтика Заявка 4 1 2 1 7 - 6 5
6. Динамо Махачкала Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7. Рубин Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Родина Москва Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
9. ФК Кубань Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10. Уфа Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
11. Акрон Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
12. Арсенал Тула Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
13. Енисей Заявка 4 0 3 1 4 - 6 3
14. Волга Ульяновск Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
15. Шинник Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Волгарь Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
17. СКА-Хабаровск Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
18. Велес Москва Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Премьер-лигу
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 10 часов 29 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Рубин 69.2% (27)
    X 17.9% (7)
    Алания 12.8% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Алания
    3.45
    3.60
    3.75
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    Прогнозы на матч Рубин - Алания

    Исход игры
    Рубин
    69.2% (27)
    Ничья
    17.9% (7)
    Алания
    12.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (27)
    Нет
    25% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Рубин
    41% (16)
    1:0 Рубин
    17.9% (7)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    2:0 Рубин
    5.1% (2)
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