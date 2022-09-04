Стадион: Френдс Арена
2:0
Второй тайм: 66'
Ход матча
45'
56'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
9 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
25
Оума
Эрик
26
Айяри
Ясин
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
20
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Ринг ЭрикПолузащитник
-
10 Бауи НабильНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Сисей ЙесперПолузащитник
-
30 Атола ГенриНападающий
-
-
35 Taha Ayari
-
Главный тренер: Энок Гойтом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Корона ДжоПолузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Brian Clarhaut
История личных встреч
АИК
Сундсвалль
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
140%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа
Первый тайм
30%
65%
5%
6 побед 13 ничьих 1 победа
Второй тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанелли Николас
|6
|0.29
|Бауи Набиль
|5
|0.24
|Ларссон Себастьян
|4 (4)
|0.19
|Ларссон Джордан
|3
|0.14
|Айяри Ясин
|3
|0.14
|Оума Эрик
|2
|0.1
|Люстиг Микаэль
|2
|0.1
|Гвидетти Йон
|2
|0.1
|Милошевич Александер
|2
|0.1
|Ахмед Амар
|1
|0.05
|Мбунга-Кимпиока Бенджамин
|1
|0.05
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Ринг Эрик
|0
|0
|Бьорнстрем Аксель
|0
|0
|Тиль Венсан
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|6 (2)
|0.29
|Юлятупа Саку
|5
|0.24
|Дамус Роналдо
|4
|0.19
|Стенссон Даниэль
|2
|0.1
|Андерссон Эрик
|1
|0.05
|Блумквист Александр
|1
|0.05
|Силфвер Понтус
|0
|0
|Олссон Деннис
|0
|0
|Forrest Lasso
|0
|0
|Ludvig Naavik
|0
|0
Карточки
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Себастьян
|6
|0
|Милошевич Александер
|5
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|4
|0
|Оума Эрик
|4
|0
|Хуссейн Билаль
|3
|0
|Бьорнстрем Аксель
|3
|0
|Тиль Венсан
|1
|1
|Нордфельдт Кристоффер
|2
|0
|Бауи Набиль
|2
|0
|Гвидетти Йон
|2
|0
|Айяри Ясин
|2
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Люстиг Микаэль
|1
|0
|Яношевич Будимир
|1
|0
|Эльбузеди Закари
|1
|0
|Ринг Эрик
|1
|0
|Мендес Юсафат
|1
|0
|Атола Генри
|1
|0
|Коллинс Шичендже
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корона Джо
|4
|1
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Лундстрём Роберт
|3
|0
|Forrest Lasso
|3
|0
|Силфвер Понтус
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Ludvig Naavik
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Дамус Роналдо
|1
|0
|Пичках Пайя
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Карстрем Йеспер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
7
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
17%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
5
42%
1
14%
31-45
1
8%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
2
29%
76-90
Пропущено
8
24
6 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
3
38%
4
17%
16-30
3
38%
6
25%
31-45
1
13%
2
8%
46-60
1
13%
2
8%
61-75
0
0%
6
25%
76-90
Забито
19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
2
11%
4
31%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
3
16%
4
31%
76-90
Пропущено
19
26
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
21%
6
23%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
3
16%
6
23%
76-90
Забито
31
20
16 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
4
13%
5
25%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
8
26%
2
10%
31-45
4
13%
3
15%
46-60
6
19%
3
15%
61-75
5
16%
6
30%
76-90
Пропущено
27
50
15 В 1-м тайме 28
12 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 18
4
15%
10
20%
1-15
4
15%
9
18%
16-30
7
26%
9
18%
31-45
6
22%
4
8%
46-60
3
11%
6
12%
61-75
3
11%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4
Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|4.
|АИК
|2:0
|21
|11
|6
|4
|34 - 26
|39
|5.
|Мальмё
|2:1
|21
|11
|4
|6
|29 - 19
|37
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|10.
|Эльфсборг
|1:2
|21
|5
|9
|7
|35 - 30
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|21
|3
|1
|17
|19 - 53
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|АИК
|2:0
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|4.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|5.
|Мальмё
|2:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|6.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|1:2
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|3.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|4.
|Мальмё
|2:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|5.
|АИК
|2:0
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|6.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|1:2
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|11
|0
|1
|10
|6 - 27
|1
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