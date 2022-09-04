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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
АИК
4:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
18' Желтая карточка
Ларссон Себастьян
1:0
45' Гол
Стефанелли Николас
2:0
57' Гол
Бауи Набиль
79' Желтая карточка
Бурман Маркус
3:0
82' Гол
Стефанелли Николас
90' Желтая карточка
Forrest Lasso
4:0
90' Пенальти
Ларссон Себастьян
90'+4
15
Нордфельдт
Кристоффер
2
Мендес
Юсафат
33
Люстиг
Микаэль
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
8
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
26
Айяри
Ясин
9
Стефанелли
Николас
34
Ринг
Эрик
10
Бауи
Набиль
35
Йонссон
Оскар
4
Блумквист
Александр
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
5
Олссон
Деннис
20
Корона
Джо
14
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
11
Юлятупа
Саку
21
Энгблум
Понтус
АИК
4-2-3-1
Сундсвалль
3-5-2

История личных встреч

АИК
Сундсвалль

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

140%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 победа

Первый тайм

30%
65%
5%
6 побед 13 ничьих 1 победа

Второй тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 1 победа

История матчей

А
0:2
ТМК
3:0
ТМК
1:1
ТМК
1:0
А
2:1
А
1:1
ТМК
1:1
А
0:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0
А
1:3
А
1:1
А
0:2
А
4:1
А
2:3
ТМС
4:1
А
1:1
А
1:0
ТМС
1:0

Бомбардиры внутри турнира

АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанелли Николас 7 0.33
Бауи Набиль 6 0.29
Ларссон Себастьян 5 (5) 0.24
Ларссон Джордан 3 0.14
Айяри Ясин 3 0.14
Оума Эрик 2 0.1
Люстиг Микаэль 2 0.1
Гвидетти Йон 2 0.1
Милошевич Александер 2 0.1
Ахмед Амар 1 0.05
Мбунга-Кимпиока Бенджамин 1 0.05
Ринг Эрик 0 0
Хуссейн Билаль 0 0
Бьорнстрем Аксель 0 0
Тиль Венсан 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 6 (2) 0.29
Юлятупа Саку 5 0.24
Дамус Роналдо 4 0.19
Стенссон Даниэль 2 0.1
Андерссон Эрик 1 0.05
Блумквист Александр 1 0.05
Силфвер Понтус 0 0
Олссон Деннис 0 0
Forrest Lasso 0 0
Ludvig Naavik 0 0

Карточки

АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Себастьян 6 0
Милошевич Александер 5 0
Папаяннопулос Сотирис 4 0
Оума Эрик 4 0
Хуссейн Билаль 3 0
Бьорнстрем Аксель 3 0
Тиль Венсан 1 1
Нордфельдт Кристоффер 2 0
Бауи Набиль 2 0
Гвидетти Йон 2 0
Айяри Ясин 2 0
Сисей Йеспер 2 0
Люстиг Микаэль 1 0
Яношевич Будимир 1 0
Эльбузеди Закари 1 0
Ринг Эрик 1 0
Мендес Юсафат 1 0
Атола Генри 1 0
Коллинс Шичендже 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корона Джо 4 1
Forrest Lasso 4 0
Андерссон Эрик 3 0
Стенссон Даниэль 3 0
Лундстрём Роберт 3 0
Силфвер Понтус 2 0
Олссон Деннис 2 0
Ludvig Naavik 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Дамус Роналдо 1 0
Пичках Пайя 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Бурман Маркус 1 0
Карстрем Йеспер 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
13%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
6
38%
1
14%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
28
6 В 1-м тайме 15
2 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
0
0%
4
14%
1-15
3
38%
4
14%
16-30
3
38%
7
25%
31-45
1
13%
3
11%
46-60
1
13%
2
7%
61-75
0
0%
8
29%
76-90

Забито

19
13
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
2
11%
4
31%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
2
15%
61-75
3
16%
4
31%
76-90

Пропущено

19
26
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
4
21%
6
23%
1-15
1
5%
5
19%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
5
26%
2
8%
46-60
2
11%
4
15%
61-75
3
16%
6
23%
76-90

Забито

35
20
17 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
11%
5
25%
1-15
4
11%
1
5%
16-30
9
26%
2
10%
31-45
5
14%
3
15%
46-60
6
17%
3
15%
61-75
7
20%
6
30%
76-90

Пропущено

27
54
15 В 1-м тайме 29
12 Во 2-м тайме 25
9 Пропускали первыми 15
14 Не пропускали 19
4
15%
10
19%
1-15
4
15%
9
17%
16-30
7
26%
10
19%
31-45
6
22%
5
9%
46-60
3
11%
6
11%
61-75
3
11%
14
26%
76-90

Результаты последних матчей

АИК
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Худиксвалль - АИК 2:4 АИК - Хаммарбю 2:2 АИК - Словацко 0:1 Норрчёпинг - АИК 2:4
Словацко - АИК 3:0 АИК - Вернаму 2:2 Шкендия - АИК 1:1 Кальмар - АИК 1:0 АИК - Шкендия 1:1 АИК - Ворскла 2:0 Вернаму - АИК 2:3 Ворскла - АИК 3:2 АИК - Кальмар 1:0 Эльфсборг - АИК 2:2 АИК - Мьельбю 0:1 Дегерфорс - АИК 1:1 АИК - Эребру 3:2 Мольде - АИК 2:1 Хельсинборг - АИК 1:2 АИК - Сириус 2:2
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Стоксунд - Сундсвалль 0:3 Дегерфорс - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Мальмё - Сундсвалль 3:1
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Хеккен 1:5 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Юргорден 2:5 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
3. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
4. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
5. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
6. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
3. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
4. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
5. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Стефанелли Николас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Ларссон Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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