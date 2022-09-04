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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
Мариехамн
2:2
Второй тайм: 65'
Интер Турку
0'
0:1
42' Гол
Хямяляйнен Юусо
44' Желтая карточка
Балисо Янга
49' Желтая карточка
Luka Kuittinen
1:1
53' Гол
Олавале Мухамед
1:2
61' Гол
Форселль Петтери
2:2
63' Гол
Сид Робин
64' Желтая карточка

Ход матча

42'
0:1
Хямяляйнен Юусо
44'
Балисо Янга
 
49'
 
Luka Kuittinen
53'
Олавале Мухамед
(Сумусало Микко)
1:1
61'
1:2
Форселль Петтери
63'
Сид Робин
2:2
64'
 
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Интер Турку
3.85
4.50
3.45
Все Коэффициенты
81
Хенрикссон
Элмо
22
Гранлунд Альбин
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
17
Сид
Робин
8
Нгамба
Альваро
16
Балисо
Янга
18
Олавале
Мухамед
11
Хамбо
Вахид
9
De
1
Вийтала
Валтер
20
Хювяринен
Юхо
6
Бонет
Роджер
3
Хямяляйнен
Юусо
22
Luka
Kuittinen
21
Тамминен
Матиас
5
Нурми
Ноа
27
Rober
Sierra
16
Юрю
Томми
14
Аккам
Давид
10
Форселль
Петтери
Мариехамн
Интер Турку

История личных встреч

Мариехамн
Интер Турку

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
54.5%
16 побед 12 ничьих 0 побед

34 матча

20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 16 побед

56 матчей

30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед

Первый тайм

21.4%
37.5%
41.1%
12 побед 21 ничья 23 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
16 побед 24 ничьи 16 побед

История матчей

В
4:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
2:0
В
2:1
К
3:0
В
2:0
В
1:0
В
1:2
К
2:1
В
1:1
В
3:0
В
2:3
К
2:4
В
2:1
В
5:0
В
1:1
К
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
КЛ
0:1
К
2:1
В
0:2
В
1:1
В
1:1
КЛ
3:3
КЛ
1:2
В
0:2
В
3:1
В
2:2
КЛ
1:0
КЛ
2:1
В
1:1
В
0:2
В
1:2
В
1:0
В
0:3
В
2:1
КЛ
0:3
КЛ
5:0
В
1:0
В
2:0
В
2:0
КЛ
1:0
В
3:0
К
2:1
В
1:1
КЛ
2:1
В
1:1
В
2:0
КЛ
1:2
В
2:0
В
1:1
КЛ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овоери Джон 5 (1) 0.24
De 5 0.24
Joakim Latonen 2 0.1
Хамбо Вахид 2 0.1
Абубакари Мохаммед 1 0.05
Сумусало Микко 1 0.05
Сид Робин 1 0.05
Олавале Мухамед 1 0.05
Гранлунд Альбин 1 0.05
Менса Баба 1 0.05
Тамминен Ээро 1 0.05
Ниссинен Йири 0 0
Нгамба Альваро 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (1) 0.33
Форселль Петтери 6 (1) 0.29
David Haro Iniesta 4 0.19
Тамминен Матиас 3 0.14
Кеттинг Рик 3 0.14
Юрю Томми 3 0.14
Паананен Алекси 3 0.14
Бонет Роджер 3 (1) 0.14
Хямяляйнен Юусо 1 0.05
Хювяринен Юхо 1 0.05
Арсьеро Родриго 0 0
Нурми Ноа 0 0

Карточки

Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниссинен Йири 7 0
Балисо Янга 7 0
De 5 1
Кубронн Жан-Кристоф 6 0
Овоери Джон 4 1
Лахти Тими 5 0
Абубакари Мохаммед 4 0
Тамминен Ээро 2 1
Менса Баба 3 0
Райтанен Патрик 3 0
Нгамба Альваро 3 0
Филлион Янн-Александр 2 0
Фелипе 2 0
Сумусало Микко 1 0
Сид Робин 1 0
Хамбо Вахид 1 0
Joakim Latonen 1 0
Виклеф Оскар 1 0
Олавале Мухамед 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арсьеро Родриго 6 1
Кеттинг Рик 3 0
Бонет Роджер 3 0
Юрю Томми 3 0
Тамминен Матиас 3 0
Jussi Niska 3 0
Форселль Петтери 1 1
Арсало Маркус 1 1
Паананен Алекси 2 0
Вийтала Валтер 2 0
Хювяринен Юхо 2 0
Нурми Ноа 2 0
David Haro Iniesta 1 0
Назарит Мигель 1 0
Магута Райан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90

Пропущено

13
12
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
3
30%
1
6%
76-90

Пропущено

17
13
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
7
41%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
2
12%
2
15%
76-90

Забито

21
34
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
4
19%
2
6%
1-15
3
14%
9
26%
16-30
2
10%
7
21%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
6
29%
4
12%
76-90

Пропущено

30
25
21 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
17%
3
12%
1-15
8
27%
4
16%
16-30
8
27%
4
16%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
3
10%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0
ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 21 13 5 3 35 - 16 44
2. ХИК 20 13 4 3 30 - 16 43
3. Хонка 21 12 5 4 44 - 19 41
4. Хака 21 10 4 7 35 - 38 34
5. СЯК Сейнайоки 21 9 4 8 29 - 30 31
6. Оулу 21 8 6 7 30 - 31 30
7. Интер Турку 2:2 21 7 5 9 35 - 28 26
8. Ильвес 21 6 6 9 30 - 35 24
9. ВПС 21 6 4 11 39 - 35 22
10. Мариехамн 2:2 21 5 7 9 23 - 32 22
11. Лахти 21 4 6 11 19 - 42 18
12. ХИФК 20 1 6 13 13 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
2. Хонка 10 7 3 0 28 - 8 24
3. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
4. ХИК 10 7 1 2 17 - 11 22
5. СЯК Сейнайоки 11 6 3 2 20 - 15 21
6. Оулу 11 5 4 2 14 - 15 19
7. Интер Турку 2:2 11 4 3 4 18 - 13 15
8. Мариехамн 2:2 10 3 5 2 13 - 15 14
9. Ильвес 10 4 0 6 14 - 19 12
10. ВПС 10 1 3 6 13 - 17 6
11. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
3. КуПС 10 5 2 3 13 - 10 17
4. ВПС 11 5 1 5 26 - 18 16
5. Ильвес 11 2 6 3 16 - 16 12
6. Лахти 11 3 3 5 14 - 24 12
7. Оулу 10 3 2 5 16 - 16 11
8. Хака 10 3 2 5 16 - 21 11
9. Интер Турку 2:2 10 3 2 5 17 - 15 11
10. СЯК Сейнайоки 10 3 1 6 9 - 15 10
11. ХИФК 10 1 5 4 10 - 18 8
12. Мариехамн 2:2 11 2 2 7 10 - 17 8
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Мариехамн
Ничья
Интер Турку
3.85
4.50
3.45
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мариехамн 2:2 Интер Турку онлайн

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