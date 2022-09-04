Стадион: Виклоф Холдинг Арена
2:2
Второй тайм: 65'
0'
0:1
42' ГолХямяляйнен Юусо
44' Желтая карточкаБалисо Янга
49' Желтая карточкаLuka Kuittinen
1:1
53' ГолОлавале Мухамед
1:2
61' ГолФорселль Петтери
2:2
63' ГолСид Робин
Ход матча
42'
0:1
44'
49'
53'
61'
1:2
63'
2:2
64'
17
Сид
Робин
16
Балисо
Янга
11
Хамбо
Вахид
9
De
27
Rober
Sierra
16
Юрю
Томми
14
Аккам
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Балисо ЯнгаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
9 DeНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Rober SierraПолузащитник
-
16 Юрю ТоммиНападающий
-
14 Аккам ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
История личных встреч
Мариехамн
Интер Турку
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
72.7%
54.5%
16 побед 12 ничьих 0 побед
34 матча
20.6%
79.4%
0 побед 7 ничьих 27 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 11 ничьих 23 победы
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 12 ничьих 16 побед
56 матчей
30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед
Первый тайм
21.4%
37.5%
41.1%
12 побед 21 ничья 23 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
16 побед 24 ничьи 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овоери Джон
|5 (1)
|0.24
|De
|5
|0.24
|Joakim Latonen
|2
|0.1
|Хамбо Вахид
|2
|0.1
|Абубакари Мохаммед
|1
|0.05
|Сумусало Микко
|1
|0.05
|Сид Робин
|1
|0.05
|Олавале Мухамед
|1
|0.05
|Гранлунд Альбин
|1
|0.05
|Менса Баба
|1
|0.05
|Тамминен Ээро
|1
|0.05
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Нгамба Альваро
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (1)
|0.33
|Форселль Петтери
|6 (1)
|0.29
|David Haro Iniesta
|4
|0.19
|Тамминен Матиас
|3
|0.14
|Кеттинг Рик
|3
|0.14
|Юрю Томми
|3
|0.14
|Паананен Алекси
|3
|0.14
|Бонет Роджер
|3 (1)
|0.14
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.05
|Хювяринен Юхо
|1
|0.05
|Арсьеро Родриго
|0
|0
|Нурми Ноа
|0
|0
Карточки
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниссинен Йири
|7
|0
|Балисо Янга
|7
|0
|De
|5
|1
|Кубронн Жан-Кристоф
|6
|0
|Овоери Джон
|4
|1
|Лахти Тими
|5
|0
|Абубакари Мохаммед
|4
|0
|Тамминен Ээро
|2
|1
|Менса Баба
|3
|0
|Райтанен Патрик
|3
|0
|Нгамба Альваро
|3
|0
|Филлион Янн-Александр
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Сумусало Микко
|1
|0
|Сид Робин
|1
|0
|Хамбо Вахид
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Виклеф Оскар
|1
|0
|Олавале Мухамед
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арсьеро Родриго
|6
|1
|Кеттинг Рик
|3
|0
|Бонет Роджер
|3
|0
|Юрю Томми
|3
|0
|Тамминен Матиас
|3
|0
|Jussi Niska
|3
|0
|Форселль Петтери
|1
|1
|Арсало Маркус
|1
|1
|Паананен Алекси
|2
|0
|Вийтала Валтер
|2
|0
|Хювяринен Юхо
|2
|0
|Нурми Ноа
|2
|0
|David Haro Iniesta
|1
|0
|Назарит Мигель
|1
|0
|Магута Райан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 12
2
18%
2
13%
1-15
2
18%
3
19%
16-30
2
18%
3
19%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
1
9%
2
13%
61-75
3
27%
3
19%
76-90
Пропущено
13
12
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
4
31%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
4
33%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
20%
4
22%
46-60
2
20%
3
17%
61-75
3
30%
1
6%
76-90
Пропущено
17
13
11 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
1
6%
1
8%
1-15
7
41%
2
15%
16-30
3
18%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
4
31%
61-75
2
12%
2
15%
76-90
Забито
21
34
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 10
6 Не забивали 4
4
19%
2
6%
1-15
3
14%
9
26%
16-30
2
10%
7
21%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
3
14%
5
15%
61-75
6
29%
4
12%
76-90
Пропущено
30
25
21 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 17
5
17%
3
12%
1-15
8
27%
4
16%
16-30
8
27%
4
16%
31-45
2
7%
4
16%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
3
10%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лахти - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Ильвес 1:5 КуПС - Мариехамн 1:0 Мариехамн - Хака 2:0
ХИК - Мариехамн 1:0 Оулу - Мариехамн 3:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ВПС - Мариехамн 1:3 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ХИК 2:1 Хака - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ХИФК 1:1 Мариехамн - ВПС 1:3 Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1
Интер Турку
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
ХИФК - Интер Турку 2:3 Интер Турку - КуПС 1:2 Оулу - Интер Турку 1:0 Интер Турку - ВПС 1:1
Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 Интер Турку - Хонка 0:1 Хака - Интер Турку 3:2 Дрита - Интер Турку 3:0 Интер Турку - Дрита 1:0 Лахти - Интер Турку 2:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Интер Турку - Лахти 5:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 1:1 Интер Турку - Ильвес 2:2 Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|21
|13
|5
|3
|35 - 16
|44
|2.
|ХИК
|20
|13
|4
|3
|30 - 16
|43
|3.
|Хонка
|21
|12
|5
|4
|44 - 19
|41
|4.
|Хака
|21
|10
|4
|7
|35 - 38
|34
|5.
|СЯК Сейнайоки
|21
|9
|4
|8
|29 - 30
|31
|6.
|Оулу
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|Интер Турку
|2:2
|21
|7
|5
|9
|35 - 28
|26
|8.
|Ильвес
|21
|6
|6
|9
|30 - 35
|24
|9.
|ВПС
|21
|6
|4
|11
|39 - 35
|22
|10.
|Мариехамн
|2:2
|21
|5
|7
|9
|23 - 32
|22
|11.
|Лахти
|21
|4
|6
|11
|19 - 42
|18
|12.
|ХИФК
|20
|1
|6
|13
|13 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|2.
|Хонка
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|3.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|4.
|ХИК
|10
|7
|1
|2
|17 - 11
|22
|5.
|СЯК Сейнайоки
|11
|6
|3
|2
|20 - 15
|21
|6.
|Оулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 15
|19
|7.
|Интер Турку
|2:2
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|8.
|Мариехамн
|2:2
|10
|3
|5
|2
|13 - 15
|14
|9.
|Ильвес
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|10.
|ВПС
|10
|1
|3
|6
|13 - 17
|6
|11.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|ВПС
|11
|5
|1
|5
|26 - 18
|16
|5.
|Ильвес
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|6.
|Лахти
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|7.
|Оулу
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|8.
|Хака
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|9.
|Интер Турку
|2:2
|10
|3
|2
|5
|17 - 15
|11
|10.
|СЯК Сейнайоки
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|ХИФК
|10
|1
|5
|4
|10 - 18
|8
|12.
|Мариехамн
|2:2
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
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