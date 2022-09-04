Стадион: Boraas Arena
0'
1' Желтая карточкаНильсен Лассе
1:0
11' ПенальтиMichael Baidoo
15' Желтая карточкаСейдиу Патриот
1:1
42' ГолТелин Исаак
43' Желтая карточкаЛарссон Йохан
45' Желтая карточкаКристиансен Андерс
56' Желтая карточкаАльм Расмус
57' Желтая карточкаФрик Пер
1:2
65' ГолТелин Исаак
Ход матча
11'
1:0
15'
42'
1:1
43'
56'
57'
65'
1:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
31 Владение мячом, % 69
15
Вяйсянен
Лео
23
Хульт
Никлас
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Сисей ЙозефНападающий
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
-
Главный тренер: Andreas Georgson
История личных встреч
Эльфсборг
Мальмё
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
39 матчей
28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа
Первый тайм
17.9%
43.6%
38.5%
7 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|6
|0.29
|Ольссон Симон
|4
|0.19
|Гудьонсен Свейнн
|4
|0.19
|Ондрейка Якоб
|3
|0.14
|Michael Baidoo
|3 (1)
|0.14
|Занден Оливер
|2
|0.1
|Ларссон Йохан
|2
|0.1
|Фрик Пер
|2
|0.1
|Бернхардссон Александер
|2
|0.1
|Оккельс Йеппе
|1
|0.05
|Мауду
|1
|0.05
|Хенрикссон Густав
|1
|0.05
|Седерберг Ноа
|1
|0.05
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|8
|0.38
|Бирманчевич Велько
|5
|0.24
|Тойвонен Ола
|3
|0.14
|Сейдиу Патриот
|3
|0.14
|Зейдан Мустафа
|2
|0.1
|Кристиансен Андерс
|2 (1)
|0.1
|Бергет Йо Инге
|2 (1)
|0.1
|Абубакари Малик
|2
|0.1
|Пенья Серхио
|1
|0.05
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
|Буя Турай Мохамед
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рёмер Андре
|7
|0
|Emmanuel Boateng2
|5
|0
|Фрик Пер
|4
|0
|Странд Симон
|4
|0
|Бернхардссон Александер
|4
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Ольссон Симон
|3
|0
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0
|Хенрикссон Густав
|3
|0
|Хольмен Себастьян
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Оккельс Йеппе
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|6
|0
|Хаджикадунич Деннис
|6
|0
|Тойвонен Ола
|3
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Нильсен Лассе
|2
|0
|Бергет Йо Инге
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|2
|0
|Беихмо Феликс
|2
|0
|Нанаси Себастьян
|2
|0
|Сейдиу Патриот
|2
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Бирманчевич Велько
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
10%
4
40%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
35%
1
10%
76-90
Пропущено
14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90
Забито
12
20
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
4
33%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
9
45%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
25%
6
30%
76-90
Пропущено
16
6
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Забито
32
30
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
6
19%
5
17%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
6
19%
10
33%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
10
31%
7
23%
76-90
Пропущено
30
15
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 2
18 Не пропускали 10
6
20%
1
7%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
4
27%
31-45
6
20%
4
27%
46-60
5
17%
4
27%
61-75
3
10%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1
Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|20
|12
|4
|4
|42 - 16
|40
|4.
|АИК
|2:0
|21
|11
|6
|4
|34 - 26
|39
|5.
|Мальмё
|2:1
|21
|11
|4
|6
|29 - 19
|37
|6.
|Кальмар
|20
|10
|3
|7
|23 - 17
|33
|7.
|Гётеборг
|20
|10
|3
|7
|26 - 17
|33
|8.
|Мьельбю
|20
|8
|7
|5
|20 - 17
|31
|9.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|10.
|Эльфсборг
|1:2
|21
|5
|9
|7
|35 - 30
|24
|11.
|Варберг БоИС
|20
|5
|6
|9
|18 - 34
|21
|12.
|Норрчёпинг
|20
|5
|6
|9
|22 - 27
|21
|13.
|Вернаму
|20
|4
|7
|9
|20 - 33
|19
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|20
|3
|5
|12
|14 - 30
|14
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|21
|3
|1
|17
|19 - 53
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|АИК
|2:0
|11
|7
|3
|1
|15 - 7
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|4.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|5.
|Мальмё
|2:1
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|6.
|Кальмар
|10
|7
|1
|2
|11 - 4
|22
|7.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|5
|1
|14 - 9
|17
|9.
|Эльфсборг
|1:2
|10
|4
|4
|2
|22 - 15
|16
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|12.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|13.
|Норрчёпинг
|10
|3
|2
|5
|14 - 14
|11
|14.
|Вернаму
|9
|2
|5
|2
|8 - 7
|11
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|3.
|Хаммарбю
|9
|5
|1
|3
|15 - 7
|16
|4.
|Мальмё
|2:1
|11
|4
|3
|4
|10 - 12
|15
|5.
|АИК
|2:0
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|6.
|Гётеборг
|10
|5
|0
|5
|12 - 10
|15
|7.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|1:2
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|9
|2
|2
|5
|8 - 18
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|0:2
|11
|0
|1
|10
|6 - 27
|1
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