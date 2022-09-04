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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Эльфсборг
1:2
Второй тайм: 66'
Мальмё
0'
1' Желтая карточка
Нильсен Лассе
1:0
11' Пенальти
Michael Baidoo
15' Желтая карточка
Сейдиу Патриот
1:1
42' Гол
Телин Исаак
43' Желтая карточка
Ларссон Йохан
45' Желтая карточка
Кристиансен Андерс
56' Желтая карточка
Альм Расмус
57' Желтая карточка
Фрик Пер
1:2
65' Гол
Телин Исаак

Ход матча

1'
 
Нильсен Лассе
11'
Michael Baidoo
1:0
15'
 
Сейдиу Патриот
42'
1:1
Телин Исаак
(Буя Турай Мохамед)
43'
Ларссон Йохан
 
45'
 
Кристиансен Андерс
55'
Странд Симон
Хульт Никлас
 
56'
Альм Расмус
 
57'
Фрик Пер
 
65'
1:2
Телин Исаак

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 31 Владение мячом, % 69
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мальмё
3.70
3.85
2.90
Все Коэффициенты
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
8
Хольмен
Себастьян
23
Хульт
Никлас
26
Emmanuel
Boateng2
13
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
30
Диавара
Исмаэль
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
20
Зейдан
Мустафа
7
Ракип
Эрдаль
10
Кристиансен
Андерс
36
Сейдиу
Патриот
9
Телин
Исаак
33
Буя
Турай
Мохамед
Эльфсборг
4-3-3
Мальмё
4-3-3

История личных встреч

Эльфсборг
Мальмё

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

39 матчей

28.2%
17.9%
53.9%
11 побед 7 ничьих 21 победа

Первый тайм

17.9%
43.6%
38.5%
7 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.2%
30.8%
41%
11 побед 12 ничьих 16 побед

История матчей

А
1:1
А
0:1
ТМК
2:0
А
2:1
ТМК
1:3
ТМК
4:0
А
1:1
А
1:0
А
0:3
А
4:1
А
2:0
А
1:2
А
6:0
А
1:2
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
2:2
С
2:2
А
1:2
А
0:1
А
0:2
А
2:1
А
4:1
А
1:0
ТМС
2:3
А
2:1
ТМС
2:2
А
3:0
А
1:0
ТМС
2:1
А
2:2
ТМС
1:3
А
5:0
А
1:0
ТМС
4:0
А
4:0
А
1:1
А
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 6 0.29
Ольссон Симон 4 0.19
Гудьонсен Свейнн 4 0.19
Ондрейка Якоб 3 0.14
Michael Baidoo 3 (1) 0.14
Занден Оливер 2 0.1
Ларссон Йохан 2 0.1
Фрик Пер 2 0.1
Бернхардссон Александер 2 0.1
Оккельс Йеппе 1 0.05
Мауду 1 0.05
Хенрикссон Густав 1 0.05
Седерберг Ноа 1 0.05
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 8 0.38
Бирманчевич Велько 5 0.24
Тойвонен Ола 3 0.14
Сейдиу Патриот 3 0.14
Зейдан Мустафа 2 0.1
Кристиансен Андерс 2 (1) 0.1
Бергет Йо Инге 2 (1) 0.1
Абубакари Малик 2 0.1
Пенья Серхио 1 0.05
Ларссон Эрик 0 0
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Буя Турай Мохамед 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рёмер Андре 7 0
Emmanuel Boateng2 5 0
Фрик Пер 4 0
Странд Симон 4 0
Бернхардссон Александер 4 0
Вяйсянен Лео 3 0
Ольссон Симон 3 0
Гудьонсен Свейнн 3 0
Хенрикссон Густав 3 0
Хольмен Себастьян 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Седерберг Ноа 2 0
Ларссон Йохан 1 0
Альм Расмус 1 0
Оккельс Йеппе 1 0
Занден Оливер 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 6 0
Хаджикадунич Деннис 6 0
Тойвонен Ола 3 0
Ольссон Мартин 2 0
Нильсен Лассе 2 0
Бергет Йо Инге 2 0
Кристиансен Андерс 2 0
Беихмо Феликс 2 0
Нанаси Себастьян 2 0
Сейдиу Патриот 2 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Бирманчевич Велько 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
10
8 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
10%
4
40%
1-15
2
10%
2
20%
16-30
4
20%
1
10%
31-45
3
15%
1
10%
46-60
2
10%
1
10%
61-75
7
35%
1
10%
76-90

Пропущено

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
33%
31-45
3
21%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
2
14%
1
11%
76-90

Забито

12
20
7 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 10
4
33%
1
5%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
2
17%
9
45%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
1
8%
1
5%
61-75
3
25%
6
30%
76-90

Пропущено

16
6
10 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
3
19%
2
33%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Забито

32
30
15 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 16
7 Не забивали 2
6
19%
5
17%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
6
19%
10
33%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
10
31%
7
23%
76-90

Пропущено

30
15
16 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 2
18 Не пропускали 10
6
20%
1
7%
1-15
3
10%
0
0%
16-30
7
23%
4
27%
31-45
6
20%
4
27%
46-60
5
17%
4
27%
61-75
3
10%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Оскаршамнс АИК - Эльфсборг 1:0 Юргорден - Эльфсборг 2:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1
Мьельбю - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Хеккен 4:4 Эльфсборг - Мольде 1:2 Кальмар - Эльфсборг 1:0 Мольде - Эльфсборг 4:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - АИК 2:2 Хеккен - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1
Мальмё
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Braalanda IF - Мальмё 0:9 Мальмё - Кальмар 0:1 Сивасспор - Мальмё 0:2 Мьельбю - Мальмё 1:1
Мальмё - Сивасспор 3:1 Мальмё - Сундсвалль 3:1 Дюделанж - Мальмё 2:2 Сириус - Мальмё 2:1 Мальмё - Дюделанж 3:0 Мальмё - Жальгирис 0:2 Мальмё - Сириус 3:1 Жальгирис - Мальмё 1:0 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Викингур Рейкьявик - Мальмё 3:3 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Мальмё - Викингур Рейкьявик 3:2 Сундсвалль - Мальмё 2:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 20 12 4 4 42 - 16 40
4. АИК 2:0 21 11 6 4 34 - 26 39
5. Мальмё 2:1 21 11 4 6 29 - 19 37
6. Кальмар 20 10 3 7 23 - 17 33
7. Гётеборг 20 10 3 7 26 - 17 33
8. Мьельбю 20 8 7 5 20 - 17 31
9. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
10. Эльфсборг 1:2 21 5 9 7 35 - 30 24
11. Варберг БоИС 20 5 6 9 18 - 34 21
12. Норрчёпинг 20 5 6 9 22 - 27 21
13. Вернаму 20 4 7 9 20 - 33 19
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 20 3 5 12 14 - 30 14
16. Сундсвалль 0:2 21 3 1 17 19 - 53 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. АИК 2:0 11 7 3 1 15 - 7 24
3. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
4. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
5. Мальмё 2:1 10 7 1 2 19 - 7 22
6. Кальмар 10 7 1 2 11 - 4 22
7. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
8. Мьельбю 10 4 5 1 14 - 9 17
9. Эльфсборг 1:2 10 4 4 2 22 - 15 16
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
12. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Норрчёпинг 10 3 2 5 14 - 14 11
14. Вернаму 9 2 5 2 8 - 7 11
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 0:2 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
3. Хаммарбю 9 5 1 3 15 - 7 16
4. Мальмё 2:1 11 4 3 4 10 - 12 15
5. АИК 2:0 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Гётеборг 10 5 0 5 12 - 10 15
7. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 1:2 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 9 2 2 5 8 - 18 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 9 1 2 6 8 - 17 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 0:2 11 0 1 10 6 - 27 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Кристиансен Андерс получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Мальмё
3.70
3.85
2.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 1:2 Мальмё онлайн

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