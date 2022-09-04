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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Хёугесунн
2:1
Конец матча
Тромсё
0'
11' Желтая карточка
Каманси Уоррен
0:1
19' Гол
Китолано Эрик
31' Желтая карточка
Вестерлунн Никлас
1:1
32' Гол
Содерлунд Александер
38' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
60' Желтая карточка
Christos Zafeiris
62' Желтая карточка
Кристенсен Магнус
2:1
79' Гол
Санде Мадс
90'+6
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
5
Реесе
Сёрен
4
Anders
Baertelsen
23
Педерсен
Торе
10
Christos
Zafeiris
8
Крюгор
Кевин
Мартин
6
Кристенсен
Магнус
21
Эскесен
Юлиус
16
Содерлунд
Александер
27
Санде
Мадс
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
14
Каманси
Уоррен
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
10
Миккельсен
Эугуст
9
Нордас
Лассе
Хёугесунн
4-3-3
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Хёугесунн
Тромсё

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

История матчей

Т
1:1
Т
2:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
1:2
Т
1:0
Т
2:0
Т
2:0
Т
2:1
Т
2:2
Т
0:1
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:0
Т
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ндур Алиун 9 (1) 0.43
Санде Мадс 5 0.24
Содерлунд Александер 4 (1) 0.19
Нжи Билал 4 0.19
Christos Zafeiris 2 0.1
Теркильдсен Петер 2 0.1
Реесе Сёрен 2 0.1
Вальстад Николас 1 0.05
Самуэльсен Мартин 1 0.05
Гонг Хилари 1 0.05
Крюгор Кевин Мартин 0 0
Педерсен Торе 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Китолано Эрик 7 0.33
Миккельсен Эугуст 4 (1) 0.19
Каманси Уоррен 3 0.14
Опсал Сакариас 2 0.1
Вестерлунн Никлас 2 0.1
Йенсен Рубен 2 0.1
Эбийе Мозес 2 0.1
Гундерсен Йостейн 2 0.1
Нильсен Лассе III 1 0.05
Туоминен Яссе 1 0.05
Псише Кристоф 1 0.05
Антонсен Кент-Аре 1 0.05
Норхейм Рунар 1 0.05
Енссен Андерс 0 0
Винтер Феликс 0 0
Нордас Лассе 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Содерлунд Александер 4 0
Санде Мадс 4 0
Самуэльсен Мартин 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Реесе Сёрен 3 0
Ндур Алиун 3 0
Anders Baertelsen 3 0
Теркильдсен Петер 3 0
Christos Zafeiris 3 0
Сельвик Эгиль 2 0
Вальстад Николас 2 0
Нжи Билал 2 0
Педерсен Торе 1 0
Крюгор Кевин Мартин 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Torje Naustdal 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гундерсен Йостейн 5 0
Йенсен Рубен 4 0
Нильсен Лассе III 4 0
Китолано Эрик 4 0
Опсал Сакариас 3 0
Хаугор Якоб 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Вестерлунн Никлас 2 0
Псише Кристоф 1 0
Енссен Андерс 1 0
Эйванн Каспер 1 0
Миккельсен Эугуст 1 0
Винтер Феликс 1 0
Каманси Уоррен 1 0
Кьелсруд Вик Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
16%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

17
21
13 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
19%
16-30
5
29%
29%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
18%
6
29%
76-90

Забито

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
15%
5
26%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
4
21%
76-90

Пропущено

15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
40%
1
7%
76-90

Забито

32
29
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
5
16%
6
21%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
7
22%
7
24%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
7
22%
6
21%
76-90

Пропущено

32
35
19 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
16%
3
9%
1-15
7
22%
6
17%
16-30
7
22%
7
20%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
1
3%
6
17%
61-75
9
28%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1
Тромсё
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
3. Лиллестрём 0:1 21 12 5 4 36 - 18 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:0 21 11 3 7 34 - 28 36
6. Стрёмсгодсет 21 8 5 8 33 - 31 29
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
9. Одд 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 21 6 4 11 34 - 47 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 0:1 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Волеренга 1:0 10 7 1 2 17 - 9 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 0:1 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 1:0 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
8. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Гундерсен Йостейн получил желтую карточку от судьи
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