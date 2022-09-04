Стадион: Хуагесунд
0'
11' Желтая карточкаКаманси Уоррен
0:1
19' ГолКитолано Эрик
31' Желтая карточкаВестерлунн Никлас
1:1
32' ГолСодерлунд Александер
38' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
60' Желтая карточкаChristos Zafeiris
62' Желтая карточкаКристенсен Магнус
2:1
79' ГолСанде Мадс
90'+6
Ход матча
11'
19'
0:1
32'
79'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 1
-
2 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
27
Санде
Мадс
11
Йенсен
Рубен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Санде МадсНападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
История личных встреч
Хёугесунн
Тромсё
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ндур Алиун
|9 (1)
|0.43
|Санде Мадс
|5
|0.24
|Содерлунд Александер
|4 (1)
|0.19
|Нжи Билал
|4
|0.19
|Christos Zafeiris
|2
|0.1
|Теркильдсен Петер
|2
|0.1
|Реесе Сёрен
|2
|0.1
|Вальстад Николас
|1
|0.05
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.05
|Гонг Хилари
|1
|0.05
|Крюгор Кевин Мартин
|0
|0
|Педерсен Торе
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Китолано Эрик
|7
|0.33
|Миккельсен Эугуст
|4 (1)
|0.19
|Каманси Уоррен
|3
|0.14
|Опсал Сакариас
|2
|0.1
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.1
|Йенсен Рубен
|2
|0.1
|Эбийе Мозес
|2
|0.1
|Гундерсен Йостейн
|2
|0.1
|Нильсен Лассе III
|1
|0.05
|Туоминен Яссе
|1
|0.05
|Псише Кристоф
|1
|0.05
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.05
|Норхейм Рунар
|1
|0.05
|Енссен Андерс
|0
|0
|Винтер Феликс
|0
|0
|Нордас Лассе
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Содерлунд Александер
|4
|0
|Санде Мадс
|4
|0
|Самуэльсен Мартин
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Реесе Сёрен
|3
|0
|Ндур Алиун
|3
|0
|Anders Baertelsen
|3
|0
|Теркильдсен Петер
|3
|0
|Christos Zafeiris
|3
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Вальстад Николас
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Педерсен Торе
|1
|0
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Torje Naustdal
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гундерсен Йостейн
|5
|0
|Йенсен Рубен
|4
|0
|Нильсен Лассе III
|4
|0
|Китолано Эрик
|4
|0
|Опсал Сакариас
|3
|0
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Вестерлунн Никлас
|2
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Енссен Андерс
|1
|0
|Эйванн Каспер
|1
|0
|Миккельсен Эугуст
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Каманси Уоррен
|1
|0
|Кьелсруд Вик Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
16%
1
10%
1-15
1
5%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
3
30%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
17
21
13 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
3
18%
1
5%
1-15
5
29%
29%
4
19%
16-30
5
29%
29%
5
24%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
3
18%
6
29%
76-90
Забито
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
2
15%
5
26%
1-15
3
23%
2
11%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
3
23%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
4
21%
76-90
Пропущено
15
14
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
2
13%
2
14%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
6
40%
1
7%
76-90
Забито
32
29
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
5
16%
6
21%
1-15
4
13%
4
14%
16-30
6
19%
4
14%
31-45
7
22%
7
24%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
7
22%
6
21%
76-90
Пропущено
32
35
19 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 19
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
5
16%
3
9%
1-15
7
22%
6
17%
16-30
7
22%
7
20%
31-45
3
9%
6
17%
46-60
1
3%
6
17%
61-75
9
28%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Мольде 0:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Дьерв 3:1
Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Мольде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Сутра - Хёугесунн 0:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Фанна - Хёугесунн 0:1 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Бранн 0:2 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Дьерв 1919 - Хёугесунн 1:3 Одд - Хёугесунн 0:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Викинг - Хёугесунн 5:1
Тромсё
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё - Русенборг 4:3 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Тромсё 0:0
Тромсё - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Кристиансунд - Тромсё 1:1 Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Русенборг - Тромсё 3:0 Мольде - Тромсё 5:1 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Шервёй - Тромсё 1:4 Тромсё - Хёугесунн 1:1 Дьерв - Тромсё 1:5 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Дьерв - Тромсё 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|21
|12
|5
|4
|36 - 18
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:0
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|6.
|Стрёмсгодсет
|21
|8
|5
|8
|33 - 31
|29
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|9.
|Одд
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|21
|6
|4
|11
|34 - 47
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Волеренга
|1:0
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|4.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|8.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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