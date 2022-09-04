Стадион: Леркендаль
0'
1:0
2' ГолСэтер Оле Кристиан
19' Желтая карточкаСкюття Наатан
37' Желтая карточкаБёркеейет Тобиас
2:0
38' ГолТенгстедт Каспер
3:0
47' ГолТенгстедт Каспер
4:0
50' ГолСэтер Оле Кристиан
79' Желтая карточкаХауген Херман
4:1
89' ГолТраоре Маи
90'+2
Ход матча
2'
19'
37'
38'
2:0
47'
50'
79'
89'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
32
Корник
Лео
10
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Траоре МаиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjarte Lunde Aarsheim
История личных встреч
Русенборг
Викинг
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед
35 матчей
51.4%
31.4%
17.2%
18 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сэтер Оле Кристиан
|11 (2)
|0.52
|Тенгстедт Каспер
|7
|0.33
|Веккья Стефано
|7 (1)
|0.33
|Samuel Rogers
|5
|0.24
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0.1
|Перейра Адриан
|2
|0.1
|Бёркеейет Тобиас
|2
|0.1
|Ингасон Кристаль-Мани
|2 (1)
|0.1
|Хольсе Карло
|1
|0.05
|Йенсен Виктор
|1
|0.05
|Тагсет Эдвард
|1
|0.05
|Хольм Ноа
|1
|0.05
|Bryan Solhaug Fiabema
|1
|0.05
|Хрупалла Павел
|1
|0.05
|Скарсем Олаус
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Хансен Андре
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Ветон
|8 (3)
|0.38
|Себулонсен Себастьян
|4
|0.19
|Трипич Златко
|4 (1)
|0.19
|Траоре Маи
|3
|0.14
|Кабран Кевин
|2
|0.1
|Сандберг Никлас
|2 (1)
|0.1
|Лёкберг Кристоффер
|2
|0.1
|Танген Харальд
|1
|0.05
|Сольбаккен Маркус
|1
|0.05
|Веватне Вильяр
|1
|0.05
|Брекало Давид
|1
|0.05
|Хауген Херман
|1
|0.05
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0.05
|Edvin Austboe
|1
|0.05
|Фридйонссон Самуэль
|1 (1)
|0.05
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|0
|Торстейнбё Фредерик
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скарсем Олаус
|4
|0
|Бёркеейет Тобиас
|4
|0
|Перейра Адриан
|4
|0
|Samuel Rogers
|3
|0
|Йенсен Виктор
|3
|0
|Сэтер Оле Кристиан
|3
|0
|Хенриксен Маркус
|1
|1
|Renzo Giampaoli
|2
|0
|Хансен Андре
|1
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|Вагич Павле
|1
|0
|Хольсе Карло
|1
|0
|Тагсет Эдвард
|1
|0
|Хольм Ноа
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фридйонссон Самуэль
|4
|0
|Сольбаккен Маркус
|4
|0
|Сандберг Никлас
|3
|0
|Брекало Давид
|3
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0
|Паттинама Шейн
|3
|0
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|1
|1
|Лёкберг Кристоффер
|1
|1
|Веватне Вильяр
|2
|0
|Викстёль Рольф
|2
|0
|Танген Харальд
|2
|0
|Гуннарссон Патрик
|2
|0
|Скюття Наатан
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Себулонсен Себастьян
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Seland Karlsbakk
|1
|0
|Edvin Austboe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
17
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
17%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
8
35%
2
12%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
5
29%
29%
61-75
2
9%
6
35%
76-90
Пропущено
10
26
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
4
15%
1-15
4
40%
6
23%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
6
23%
76-90
Забито
23
17
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
17%
1
6%
1-15
7
30%
2
12%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
7
30%
5
29%
29%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
46
34
25 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
8
17%
3
9%
1-15
8
17%
4
12%
16-30
9
20%
4
12%
31-45
7
15%
2
6%
46-60
10
22%
10
29%
29%
61-75
4
9%
11
32%
76-90
Пропущено
27
34
17 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
19%
4
12%
1-15
6
22%
8
24%
16-30
6
22%
5
15%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
4
15%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1
Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Викинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2
Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|21
|12
|5
|4
|36 - 18
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:0
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|6.
|Стрёмсгодсет
|21
|8
|5
|8
|33 - 31
|29
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|9.
|Одд
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|21
|6
|4
|11
|34 - 47
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Волеренга
|1:0
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|4.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|8.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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