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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Русенборг
4:1
Конец матча
Викинг
0'
1:0
2' Гол
Сэтер Оле Кристиан
19' Желтая карточка
Скюття Наатан
37' Желтая карточка
Бёркеейет Тобиас
2:0
38' Гол
Тенгстедт Каспер
3:0
47' Гол
Тенгстедт Каспер
4:0
50' Гол
Сэтер Оле Кристиан
79' Желтая карточка
Хауген Херман
4:1
89' Гол
Траоре Маи
90'+2
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
18
Renzo
Giampaoli
32
Корник
Лео
20
Тагсет
Эдвард
11
Йенсен
Виктор
8
Бёркеейет
Тобиас
10
Хольсе
Карло
27
Сэтер
Оле
Кристиан
17
Тенгстедт
Каспер
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
4
Брекало
Давид
3
Веватне
Вильяр
18
Бьёрсхоль
Сондре
12
Скюття
Наатан
8
Сольбаккен
Маркус
7
Торстейнбё
Фредерик
9
Кабран
Кевин
29
Свеннсен
Сандер
10
Трипич
Златко
Русенборг
3-5-2
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Русенборг
Викинг

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
19%
9.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

64.3%
35.7%
0 побед 9 ничьих 7 побед

35 матчей

51.4%
31.4%
17.2%
18 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

42.9%
40%
17.1%
15 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
37.1%
20%
15 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

Т
1:1
К
3:1
Т
2:1
Т
5:0
Т
3:0
Т
3:0
Т
2:2
Т
5:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
0:2
Т
4:0
ТМК
1:1
Т
2:0
Т
1:4
ТМК
4:2
Т
1:2
Т
2:2
Т
2:1
Т
0:0
ТМС
0:0
Т
1:1
Т
4:1
ТМС
4:0
Т
3:2
Т
0:0
ТМС
3:2
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:0
Т
1:0
ТМС
1:5
Т
0:1
Т
2:0
ТМС
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сэтер Оле Кристиан 11 (2) 0.52
Тенгстедт Каспер 7 0.33
Веккья Стефано 7 (1) 0.33
Samuel Rogers 5 0.24
Рейтан Эрленд Даль 2 0.1
Перейра Адриан 2 0.1
Бёркеейет Тобиас 2 0.1
Ингасон Кристаль-Мани 2 (1) 0.1
Хольсе Карло 1 0.05
Йенсен Виктор 1 0.05
Тагсет Эдвард 1 0.05
Хольм Ноа 1 0.05
Bryan Solhaug Fiabema 1 0.05
Хрупалла Павел 1 0.05
Скарсем Олаус 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Хансен Андре 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Ветон 8 (3) 0.38
Себулонсен Себастьян 4 0.19
Трипич Златко 4 (1) 0.19
Траоре Маи 3 0.14
Кабран Кевин 2 0.1
Сандберг Никлас 2 (1) 0.1
Лёкберг Кристоффер 2 0.1
Танген Харальд 1 0.05
Сольбаккен Маркус 1 0.05
Веватне Вильяр 1 0.05
Брекало Давид 1 0.05
Хауген Херман 1 0.05
Daniel Seland Karlsbakk 1 0.05
Edvin Austboe 1 0.05
Фридйонссон Самуэль 1 (1) 0.05
Бьёрсхоль Сондре 0 0
Торстейнбё Фредерик 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скарсем Олаус 4 0
Бёркеейет Тобиас 4 0
Перейра Адриан 4 0
Samuel Rogers 3 0
Йенсен Виктор 3 0
Сэтер Оле Кристиан 3 0
Хенриксен Маркус 1 1
Renzo Giampaoli 2 0
Хансен Андре 1 0
Рейтан Эрленд Даль 1 0
Вагич Павле 1 0
Хольсе Карло 1 0
Тагсет Эдвард 1 0
Хольм Ноа 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фридйонссон Самуэль 4 0
Сольбаккен Маркус 4 0
Сандберг Никлас 3 0
Брекало Давид 3 0
Бьёрсхоль Сондре 3 0
Паттинама Шейн 3 0
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 1 1
Лёкберг Кристоффер 1 1
Веватне Вильяр 2 0
Викстёль Рольф 2 0
Танген Харальд 2 0
Гуннарссон Патрик 2 0
Скюття Наатан 1 0
Хауген Херман 1 0
Себулонсен Себастьян 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Seland Karlsbakk 1 0
Edvin Austboe 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
17
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
4
17%
2
12%
1-15
1
4%
2
12%
16-30
8
35%
2
12%
31-45
5
22%
0
0%
46-60
3
13%
5
29%
29%
61-75
2
9%
6
35%
76-90

Пропущено

10
26
7 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
10%
4
15%
1-15
4
40%
6
23%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
6
23%
76-90

Забито

23
17
12 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
4
17%
1
6%
1-15
7
30%
2
12%
16-30
1
4%
2
12%
31-45
2
9%
2
12%
46-60
7
30%
5
29%
29%
61-75
2
9%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
8
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
4
24%
0
0%
1-15
2
12%
2
25%
16-30
4
24%
1
13%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
3
18%
3
38%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

46
34
25 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 3
8
17%
3
9%
1-15
8
17%
4
12%
16-30
9
20%
4
12%
31-45
7
15%
2
6%
46-60
10
22%
10
29%
29%
61-75
4
9%
11
32%
76-90

Пропущено

27
34
17 В 1-м тайме 17
10 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 15
5
19%
4
12%
1-15
6
22%
8
24%
16-30
6
22%
5
15%
31-45
1
4%
8
24%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
4
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Тромсё - Русенборг 4:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Русенборг - Хам-Кам 2:1
Одд - Русенборг 2:3 Русенборг - Тромсё 3:0 Олесунн - Русенборг 0:0 Русенборг - Дьерв 3:2 Викинг - Русенборг 1:1 Санднес - Русенборг 0:2 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Левангер - Русенборг 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Русенборг - Олесунн 2:0 Волеренга - Русенборг 0:4 Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0
Викинг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:1 Викинг - Волеренга 1:2 Викинг - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Викинг 1:2
Слайго Роверс - Викинг 1:0 Саннефьёрд - Викинг 2:2 Викинг - Слайго Роверс 5:1 Викинг - Спарта Прага 2:1 Волеренга - Викинг 4:2 Спарта Прага - Викинг 0:0 Викинг - Кристиансунд 2:1 Лиллестрём - Викинг 0:1 Викинг - Русенборг 1:1 Хёугесунн - Викинг 4:2 Вард Хёугесунн - Викинг 1:2 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
3. Лиллестрём 0:1 21 12 5 4 36 - 18 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:0 21 11 3 7 34 - 28 36
6. Стрёмсгодсет 21 8 5 8 33 - 31 29
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
9. Одд 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 21 6 4 11 34 - 47 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 0:1 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Волеренга 1:0 10 7 1 2 17 - 9 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 0:1 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 1:0 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
8. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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