Стадион: Intility Arena
1:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
14'
22'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
21
Шёнг
Магнус
27
Jacob
Eng
10
Сахрауи
Осам
30
Огбу
Иго
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Jacob EngНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Симсир АральНападающий
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Волеренга
Лиллестрём
19 матчей
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
30 матчей
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|5
|0.24
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.19
|Удаль Хенрик
|4
|0.19
|Бьёрдаль Хенрик
|4 (3)
|0.19
|Лаюни Амор
|3 (1)
|0.14
|Jacob Eng
|2
|0.1
|Доннум Арон
|2
|0.1
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.05
|Страндберг Стефан
|1
|0.05
|Несберг Иван
|1
|0.05
|Жута Леонард
|1
|0.05
|Хольм Один Тьяго
|1
|0.05
|Толлос Йонатан
|1
|0.05
|Ятта Сиди
|1
|0.05
|Странд Петтер
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|6
|0.29
|Фридьонссон Хольмберт
|5
|0.24
|Ибрахимай Илльдрен
|3
|0.14
|Драгснес Ветле
|3
|0.14
|Петтерссон Том
|3
|0.14
|Огбу Иго
|3
|0.14
|Хелланн Поль-Андре
|2 (1)
|0.1
|Кнудсен Магнус
|2
|0.1
|Мэтью Ифиний
|2
|0.1
|Осен Йермунд
|1
|0.05
|Гарнас Эспен
|1
|0.05
|Кайринен Каан
|1
|0.05
|Кристиансен Мадс
|1
|0.05
|Эд Эскил
|1
|0.05
|Рослер Колин
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|Бьёрдаль Хенрик
|4
|0
|Толлос Йонатан
|3
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Хольм Один Тьяго
|2
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Шёнг Магнус
|1
|0
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэтью Ифиний
|4
|0
|Гарнас Эспен
|3
|0
|Огбу Иго
|3
|0
|Адамс Акор
|3
|0
|Кнудсен Магнус
|3
|0
|Осен Йермунд
|1
|1
|Кристиансен Мадс
|2
|0
|Рангер Ларс
|2
|0
|Петтерссон Том
|1
|0
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0
|Хольст Фредерик
|1
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
16
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
4
27%
6
38%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
27%
6
32%
76-90
Пропущено
21
3
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
6
29%
1
33%
31-45
2
10%
1
33%
46-60
8
38%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
30
35
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
10%
2
6%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
4
13%
9
26%
61-75
8
27%
12
34%
76-90
Пропущено
31
18
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
10%
3
17%
1-15
2
6%
4
22%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
9
29%
29%
2
11%
61-75
5
16%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0
Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|21
|12
|5
|4
|36 - 18
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:0
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|6.
|Стрёмсгодсет
|21
|8
|5
|8
|33 - 31
|29
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|9.
|Одд
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|21
|6
|4
|11
|34 - 47
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Волеренга
|1:0
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|4.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|8.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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