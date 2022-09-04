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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Волеренга
1:0
Первый тайм: 44'
Лиллестрём
0'
14' Желтая карточка
Гарнас Эспен
1:0
22' Гол
Сахрауи Осам

Ход матча

14'
 
Гарнас Эспен
22'
Сахрауи Осам
(Jacob Eng)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Лиллестрём
3.00
4.32
8.26
Все Коэффициенты
21
Шёнг
Магнус
5
Жута
Леонард
4
Толлос
Йонатан
44
Страндберг
Стефан
18
Юклеред
Симен
17
Кристенсен
Тобиас
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
27
Jacob
Eng
9
Борвен
Торгейр
10
Сахрауи
Осам
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
3
Рослер
Колин
2
Рангер
Ларс
5
Драгснес
Ветле
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
Волеренга
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Волеренга
Лиллестрём

19 матчей

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

30 матчей

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

20%
56.7%
23.3%
6 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

36.7%
46.7%
16.6%
11 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Т
2:0
Т
0:0
Т
2:2
Т
0:0
Т
0:3
ТМК
4:4
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
ТМС
2:0
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
ТМС
0:0
Т
2:1
Т
1:4
Т
0:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 5 0.24
Кьяртанссон Видар 4 0.19
Удаль Хенрик 4 0.19
Бьёрдаль Хенрик 4 (3) 0.19
Лаюни Амор 3 (1) 0.14
Jacob Eng 2 0.1
Доннум Арон 2 0.1
Кристенсен Тобиас 1 0.05
Страндберг Стефан 1 0.05
Несберг Иван 1 0.05
Жута Леонард 1 0.05
Хольм Один Тьяго 1 0.05
Толлос Йонатан 1 0.05
Ятта Сиди 1 0.05
Странд Петтер 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 6 0.29
Фридьонссон Хольмберт 5 0.24
Ибрахимай Илльдрен 3 0.14
Драгснес Ветле 3 0.14
Петтерссон Том 3 0.14
Огбу Иго 3 0.14
Хелланн Поль-Андре 2 (1) 0.1
Кнудсен Магнус 2 0.1
Мэтью Ифиний 2 0.1
Осен Йермунд 1 0.05
Гарнас Эспен 1 0.05
Кайринен Каан 1 0.05
Кристиансен Мадс 1 0.05
Эд Эскил 1 0.05
Рослер Колин 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Хеденстад Вегар 4 0
Бьёрдаль Хенрик 4 0
Толлос Йонатан 3 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Хольм Один Тьяго 2 0
Жута Леонард 1 0
Лаюни Амор 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Шёнг Магнус 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэтью Ифиний 4 0
Гарнас Эспен 3 0
Огбу Иго 3 0
Адамс Акор 3 0
Кнудсен Магнус 3 0
Осен Йермунд 1 1
Кристиансен Мадс 2 0
Рангер Ларс 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хелланн Поль-Андре 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
16
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
2
13%
46-60
3
20%
5
31%
61-75
4
27%
6
38%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
20%
3
20%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
2
20%
5
33%
76-90

Забито

15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 10
1
7%
2
11%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
5
33%
4
21%
31-45
3
20%
1
5%
46-60
1
7%
4
21%
61-75
4
27%
6
32%
76-90

Пропущено

21
3
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
6
29%
1
33%
31-45
2
10%
1
33%
46-60
8
38%
0
0%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

30
35
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 12
6 Не забивали 2
3
10%
2
6%
1-15
2
7%
3
9%
16-30
7
23%
6
17%
31-45
6
20%
3
9%
46-60
4
13%
9
26%
61-75
8
27%
12
34%
76-90

Пропущено

31
18
12 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
3
10%
3
17%
1-15
2
6%
4
22%
16-30
7
23%
2
11%
31-45
5
16%
2
11%
46-60
9
29%
29%
2
11%
61-75
5
16%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Викинг - Волеренга 1:2 Волеренга - Тромсё 1:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1 Волеренга - Олесунн 4:0
Дьерв - Волеренга 2:5 Волеренга - Викинг 4:2 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Волеренга - Будё-Глимт 0:1 Волеренга - Одд 0:1 Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Антверпен - Лиллестрём 2:0
Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Антверпен 1:3 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - СЯК Сейнайоки 5:2 СЯК Сейнайоки - Лиллестрём 0:1 Одд - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Викинг 0:1 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
3. Лиллестрём 0:1 21 12 5 4 36 - 18 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:0 21 11 3 7 34 - 28 36
6. Стрёмсгодсет 21 8 5 8 33 - 31 29
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
9. Одд 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 21 6 4 11 34 - 47 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 0:1 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Волеренга 1:0 10 7 1 2 17 - 9 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 0:1 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 1:0 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
8. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Лиллестрём
3.00
4.32
8.26
Все Коэффициенты
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