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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Стрёмсгодсет
0:2
Перерыв
Олесунн
0'
0:1
26' Гол
Эбийе Мозес
38' Желтая карточка
Стенгель Херман
45' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
0:2
45' Гол
Эбийе Мозес

Ход матча

26'
0:1
Эбийе Мозес
(Нордли Симен Болькан)
38'
Стенгель Херман
 
45'
Стеневик Халлдор
 
45'
0:2
Эбийе Мозес

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Олесунн
3.95
4.05
4.35
Все Коэффициенты
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
6
Ипалибо
Джек
10
Стенгель
Херман
7
Стеневик
Халлдор
9
Фрайдей
Фред
17
Гулликсен
Тобиас
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
30
Андерсен
Александр
33
Simen
Rafn
10
Бармен
Кристоффер
7
Лима
Эриксон
23
Кумсан
Джилберт
27
Чанаджия
Дарио
11
Нордли
Симен
Болькан
21
Эбийе
Мозес
Стрёмсгодсет
4-3-3
Олесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Олесунн

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

Т
1:0
Т
1:4
Т
1:1
Т
4:3
Т
1:1
Т
4:2
Т
4:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
2:0
Т
2:0
Т
0:1
Т
2:1
Т
4:0
Т
3:1
Т
2:2
Т
2:1
Т
3:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
2:0
Т
0:1
Т
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 8 0.38
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.24
Фрайдей Фред 4 0.19
Ипалибо Джек 4 0.19
Стенгель Херман 3 (1) 0.14
Вильсвик Ларс-Кристофер 2 0.1
Гулликсен Тобиас 2 0.1
Энерсен Оле 1 0.05
Токстад Кристоффер 1 0.05
Боаэн Эрнест 1 0.05
Валсвик Густав 0 0
Грогард Томас 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Хольст-Ларсен Фабиан 0 0
Albert Palmberg Thorsen 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 7 0.33
Дубвик Исак 3 0.14
Эбийе Мозес 3 0.14
Нордли Симен Болькан 2 0.1
Kristoffer Oedemarksbakken 2 0.1
Бармен Кристоффер 2 0.1
Чанаджия Дарио 1 0.05
Лима Эриксон 1 0.05
Torbjoern Kallevaag 1 0.05
Солнёрдал Оскар 1 0.05
Хауген Фредрик 0 0
Simen Rafn 0 0
Фельман Давид 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стеневик Халлдор 5 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 4 0
Токстад Кристоффер 2 0
Грогард Томас 2 0
Стенгель Херман 2 0
Красники Крешник 2 0
Боаэн Эрнест 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Хольст-Ларсен Фабиан 2 0
Валсвик Густав 1 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Фрайдей Фред 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Ипалибо Джек 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 5 0
Шербечич Бесим 5 0
Голубович Петар 4 0
Simen Rafn 3 0
Torbjoern Kallevaag 3 0
Лима Эриксон 3 0
Бармен Кристоффер 2 0
Фельман Давид 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Хауген Фредрик 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0
Nikolai Soeyset Hopland 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
10
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
0
0%
1
10%
1-15
4
18%
2
20%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
6
27%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Пропущено

15
18
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
13%
3
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
6
40%
6
33%
61-75
2
13%
4
22%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
15 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90

Пропущено

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
5
42%
76-90

Забито

31
21
14 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
7 Не забивали 7
0
0%
1
5%
1-15
5
16%
3
14%
16-30
9
29%
29%
6
29%
31-45
6
19%
4
19%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
8
26%
5
24%
76-90

Пропущено

30
30
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 16
6
20%
4
13%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
4
13%
6
20%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
9
30%
7
23%
61-75
5
17%
9
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
3. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
4. Русенборг 2:0 21 11 7 3 43 - 27 40
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 0:2 21 8 5 8 32 - 31 29
7. Викинг 0:2 21 8 5 8 34 - 31 29
8. Тромсё 1:1 21 6 10 5 29 - 34 28
9. Одд 2:1 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хам-Кам 1:0 21 5 11 5 25 - 24 26
11. Олесунн 2:0 21 6 7 8 23 - 30 25
12. Хёугесунн 1:1 21 6 5 10 30 - 33 23
13. Саннефьёрд 0:2 21 6 4 11 33 - 46 22
14. Сарпсборг-08 0:1 21 6 1 14 33 - 41 19
15. Дьерв 1:2 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 2:0 21 3 4 14 20 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Тромсё 1:1 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
6. Стрёмсгодсет 0:2 11 6 2 3 23 - 16 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 0:2 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 1:1 11 4 3 4 18 - 17 15
10. Одд 2:1 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 1:0 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 2:0 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Дьерв 1:2 11 4 1 6 9 - 18 13
14. Сарпсборг-08 0:1 11 3 1 7 14 - 18 10
15. Кристиансунд 2:0 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Саннефьёрд 0:2 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:2 11 5 0 6 16 - 21 15
5. Русенборг 2:0 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 2:1 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Хам-Кам 1:0 10 2 6 2 13 - 13 12
9. Олесунн 2:0 11 3 3 5 12 - 18 12
10. Викинг 0:2 11 3 2 6 17 - 23 11
11. Сарпсборг-08 0:1 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 0:2 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:1 11 0 7 4 10 - 20 7
15. Кристиансунд 2:0 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 1:2 10 0 1 9 6 - 30 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Стеневик Халлдор получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Стенгель Херман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Эбийе Мозес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Олесунн
3.95
4.05
4.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:2 Олесунн онлайн

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