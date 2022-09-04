Стадион: Мариенлист
1:2
Конец матча
0'
0:1
26' ГолЭбийе Мозес
38' Желтая карточкаСтенгель Херман
45' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
0:2
45' ГолЭбийе Мозес
1:2
61' ГолВалсвик Густав
61' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
68' Желтая карточкаВильсвик Ларс-Кристофер
81' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
90'+6
Ход матча
26'
38'
45'
45'
0:2
61'
61'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
9 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
33
Simen
Rafn
21
Эбийе
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Haakon Wibe-Lund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Simen RafnЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Эбийе МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Защитник
-
16 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Олесунн
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
34.8%
47.8%
17.4%
8 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
34.8%
17.4%
47.8%
8 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хове Йохан
|8
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|5
|0.24
|Фрайдей Фред
|4
|0.19
|Ипалибо Джек
|4
|0.19
|Стенгель Херман
|3 (1)
|0.14
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|2
|0.1
|Гулликсен Тобиас
|2
|0.1
|Валсвик Густав
|1
|0.05
|Энерсен Оле
|1
|0.05
|Токстад Кристоффер
|1
|0.05
|Боаэн Эрнест
|1
|0.05
|Грогард Томас
|0
|0
|Стеневик Халлдор
|0
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|0
|0
|Albert Palmberg Thorsen
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|7
|0.33
|Дубвик Исак
|3
|0.14
|Эбийе Мозес
|3
|0.14
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.1
|Kristoffer Oedemarksbakken
|2
|0.1
|Бармен Кристоффер
|2
|0.1
|Чанаджия Дарио
|1
|0.05
|Лима Эриксон
|1
|0.05
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.05
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.05
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Simen Rafn
|0
|0
|Фельман Давид
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|5
|0
|Стеневик Халлдор
|5
|0
|Токстад Кристоффер
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|Стенгель Херман
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Боаэн Эрнест
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Хольст-Ларсен Фабиан
|2
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Фрайдей Фред
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Ипалибо Джек
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|6
|0
|Шербечич Бесим
|5
|0
|Голубович Петар
|4
|0
|Torbjoern Kallevaag
|4
|0
|Simen Rafn
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Бармен Кристоффер
|2
|0
|Фельман Давид
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Хауген Фредрик
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
|Nikolai Soeyset Hopland
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
4
17%
3
25%
16-30
6
26%
4
33%
31-45
6
26%
2
17%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
22%
2
17%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
2
12%
3
16%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
16%
31-45
3
18%
2
11%
46-60
6
35%
7
37%
61-75
2
12%
4
21%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
9%
16-30
3
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
3
27%
76-90
Пропущено
15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
3
20%
5
42%
76-90
Забито
32
23
14 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
0
0%
1
4%
1-15
5
16%
4
17%
16-30
9
28%
7
30%
31-45
6
19%
4
17%
46-60
4
13%
2
9%
61-75
8
25%
5
22%
76-90
Пропущено
32
31
14 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
6
19%
4
13%
1-15
3
9%
1
3%
16-30
5
16%
6
19%
31-45
4
13%
3
10%
46-60
9
28%
8
26%
61-75
5
16%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Тромсё - Стрёмсгодсет 1:0 Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1
Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:0 Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1
Олесунн
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Олесунн - Одд 1:1 Русенборг - Олесунн 2:1 Олесунн - Хёугесунн 1:2 Волеренга - Олесунн 4:0
Олесунн - Будё-Глимт 1:2 Олесунн - Русенборг 0:0 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Олесунн - Стрёмсгодсет 1:0 Лиллестрём - Олесунн 1:0 Будё-Глимт - Олесунн 2:0 Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2 Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|21
|12
|5
|4
|36 - 18
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:0
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|6.
|Стрёмсгодсет
|21
|8
|5
|8
|33 - 31
|29
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|9.
|Одд
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|21
|6
|4
|11
|34 - 47
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Волеренга
|1:0
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|4.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|8.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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