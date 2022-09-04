  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Одд
2:1
Перерыв
Дьерв
0'
1:0
7' Гол
Диоманде Адама
1:1
11' Гол
Вильсон Петер
18' Желтая карточка
Henrik Bredeli
38' Красная карточка
Erik Sandberg
2:1
42' Гол
Бьортуфт Один Лурас

Ход матча

6'
Jesper Svenungsen Skau
Овусу Соломон
 
7'
Диоманде Адама
(Йоргенсен Филип)
1:0
11'
1:1
Вильсон Петер
(Iman Mafi)
18'
 
Henrik Bredeli
38'
 
Erik Sandberg
42'
Бьортуфт Один Лурас
(Хофф Вебьёрн)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Дьерв
4.90
9.00
8.82
Все Коэффициенты
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
14
Валлем
Конрад
10
Диоманде
Адама
8
Евтович
Милан
20
Oeystein
Oevretveit
5
Erik
Sandberg
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
2
Torje
Wichne
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
25
Хоканс
Даниэль
71
Вильсон
Петер
Одд
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Одд
Дьерв

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:3
Т
0:1
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 7 (1) 0.33
Леуритсен Тобиас 6 0.29
Рууд Эспен 3 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 2 0.1
Валлем Конрад 1 0.05
Ингебритсен Микаэль 1 0.05
Диоманде Адама 1 0.05
Abel William Stensrud 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.24
Симсир Араль 3 (1) 0.14
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.1
Mathias Haarup 1 0.05
Бренден Эрик 1 0.05
Вильсон Петер 1 0.05
Угланн Микаэль 1 0.05
Диалло Амаду 1 0.05
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Iman Mafi 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Валлем Конрад 3 0
Аас Сайвер 3 0
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 4 1
Бренден Эрик 5 0
Erik Sandberg 3 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Torje Wichne 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Iman Mafi 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
3
50%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Пропущено

17
27
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
12%
3
11%
1-15
3
18%
2
7%
16-30
1
6%
5
19%
31-45
5
29%
29%
5
19%
46-60
2
12%
4
15%
61-75
4
24%
8
30%
30%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Забито

22
16
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
3
14%
0
0%
1-15
4
18%
4
25%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
7
32%
2
13%
46-60
4
18%
6
38%
61-75
3
14%
4
25%
76-90

Пропущено

33
44
16 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
5
15%
6
14%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
9
20%
31-45
7
21%
7
16%
46-60
5
15%
6
14%
61-75
5
15%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0
Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
3. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
4. Русенборг 2:0 21 11 7 3 43 - 27 40
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 0:2 21 8 5 8 32 - 31 29
7. Викинг 0:2 21 8 5 8 34 - 31 29
8. Тромсё 1:1 21 6 10 5 29 - 34 28
9. Одд 2:1 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хам-Кам 1:0 21 5 11 5 25 - 24 26
11. Олесунн 2:0 21 6 7 8 23 - 30 25
12. Хёугесунн 1:1 21 6 5 10 30 - 33 23
13. Саннефьёрд 0:2 21 6 4 11 33 - 46 22
14. Сарпсборг-08 0:1 21 6 1 14 33 - 41 19
15. Дьерв 1:2 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 2:0 21 3 4 14 20 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Тромсё 1:1 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
6. Стрёмсгодсет 0:2 11 6 2 3 23 - 16 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 0:2 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 1:1 11 4 3 4 18 - 17 15
10. Одд 2:1 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 1:0 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 2:0 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Дьерв 1:2 11 4 1 6 9 - 18 13
14. Сарпсборг-08 0:1 11 3 1 7 14 - 18 10
15. Кристиансунд 2:0 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Саннефьёрд 0:2 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:2 11 5 0 6 16 - 21 15
5. Русенборг 2:0 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 2:1 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Хам-Кам 1:0 10 2 6 2 13 - 13 12
9. Олесунн 2:0 11 3 3 5 12 - 18 12
10. Викинг 0:2 11 3 2 6 17 - 23 11
11. Сарпсборг-08 0:1 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 0:2 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:1 11 0 7 4 10 - 20 7
15. Кристиансунд 2:0 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 1:2 10 0 1 9 6 - 30 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бьортуфт Один Лурас бьет в цель!
  • 38'
    УДАЛЕНИЕ! - Erik Sandberg увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    18'
    Henrik Bredeli получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Вильсон Петер бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Диоманде Адама бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Одд
Ничья
Дьерв
4.90
9.00
8.82
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Одд 2:1 Дьерв онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Одд
Дьерв
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 