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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Одд
2:1
Конец матча
Дьерв
0'
1:0
7' Гол
Диоманде Адама
1:1
11' Гол
Вильсон Петер
18' Желтая карточка
Henrik Bredeli
38' Красная карточка
Erik Sandberg
2:1
42' Гол
Бьортуфт Один Лурас
48' Желтая карточка
Фернандес Леандро
90' Желтая карточка
Валлем Конрад
90'+6

Ход матча

6'
Jesper Svenungsen Skau
Овусу Соломон
 
7'
Диоманде Адама
(Йоргенсен Филип)
1:0
11'
1:1
Вильсон Петер
(Iman Mafi)
18'
 
Henrik Bredeli
38'
 
Erik Sandberg
42'
Бьортуфт Один Лурас
(Хофф Вебьёрн)
2:1
48'
 
Фернандес Леандро
69'
 
Угланн Микаэль
Фернандес Леандро
69'
 
Хьераннсен-Скёу Аск
Вихманн Матиас
69'
 
Диалло Амаду
Бренден Эрик
72'
Ингебритсен Микаэль
Jesper Svenungsen Skau
 
80'
 
Мбумбуни Дилан
Torje Wichne
85'
 
Хустад Эрленд
Вильсон Петер
90'
Диоманде Адама
 
90'
Валлем Конрад
 
90'
Abel William Stensrud
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 51 Владение мячом, % 49
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Хофф
Вебьёрн
14
Валлем
Конрад
10
Диоманде
Адама
8
Евтович
Милан
20
Oeystein
Oevretveit
5
Erik
Sandberg
16
John
Olav
Norheim
22
Henrik
Bredeli
2
Torje
Wichne
10
Фернандес
Леандро
II
6
Вихманн
Матиас
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
25
Хоканс
Даниэль
71
Вильсон
Петер
Одд
4-3-3
Дьерв
3-4-3

История личных встреч

Одд
Дьерв

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

К
2:3
Т
0:1
ТМК
3:1
ТМК
1:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМК
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Евтович Милан 7 (1) 0.33
Леуритсен Тобиас 6 0.29
Рууд Эспен 3 (1) 0.14
Йоргенсен Филип 2 0.1
Бьортуфт Один Лурас 1 0.05
Валлем Конрад 1 0.05
Ингебритсен Микаэль 1 0.05
Диоманде Адама 1 0.05
Abel William Stensrud 1 0.05
Баккай Йосеф Бриан 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Дьерв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шрётер Феликс 5 0.24
Симсир Араль 3 (1) 0.14
Фуртадо Уиллис 2 (1) 0.1
Mathias Haarup 1 0.05
Бренден Эрик 1 0.05
Вильсон Петер 1 0.05
Угланн Микаэль 1 0.05
Диалло Амаду 1 0.05
Вихманн Матиас 0 0
Хустад Эрленд 0 0
Iman Mafi 0 0

Карточки

Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 3 2
Рууд Эспен 4 0
Валлем Конрад 4 0
Хаген Стеффен 2 1
Евтович Милан 3 0
Китолано Джошуа 3 0
Аас Сайвер 3 0
Месик Иван 2 0
Йоргенсен Филип 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Кителано Йон 1 0
Вальштед Леопольд 1 0
Овусу Соломон 1 0
Abel William Stensrud 1 0
Дьерв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Леандро II 5 1
Бренден Эрик 5 0
Erik Sandberg 3 1
Фуртадо Уиллис 4 0
Хустад Эрленд 2 1
John Olav Norheim 3 0
Torje Wichne 3 0
Kristian Sirum Novak 2 0
Угланн Микаэль 2 0
Кольскоген Оле 2 0
Iman Mafi 2 0
Симсир Араль 2 0
Вихманн Матиас 1 0
Мбумбуни Дилан 1 0
Henrik Bredeli 1 0
Диалло Амаду 1 0
Thomas Ness2 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
24%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
43%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Пропущено

18
29
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
4
14%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
4
22%
8
28%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90

Забито

24
17
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
3
13%
4
24%
76-90

Пропущено

34
46
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
6
18%
7
15%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
10
22%
31-45
7
21%
7
15%
46-60
5
15%
6
13%
61-75
5
15%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0
Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
3. Лиллестрём 0:1 21 12 5 4 36 - 18 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:0 21 11 3 7 34 - 28 36
6. Стрёмсгодсет 21 8 5 8 33 - 31 29
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
9. Одд 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 21 6 4 11 34 - 47 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 0:1 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Волеренга 1:0 10 7 1 2 17 - 9 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 0:1 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 1:0 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
8. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Бьортуфт Один Лурас бьет в цель!
  • 38'
    УДАЛЕНИЕ! - Erik Sandberg увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    18'
    Henrik Bredeli получил желтую карточку от судьи
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