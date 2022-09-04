Стадион: Скагерак Арена
0'
1:0
7' ГолДиоманде Адама
1:1
11' ГолВильсон Петер
18' Желтая карточкаHenrik Bredeli
38' Красная карточкаErik Sandberg
2:1
42' ГолБьортуфт Один Лурас
48' Желтая карточкаФернандес Леандро
90' Желтая карточкаВаллем Конрад
90'+6
Ход матча
7'
11'
1:1
18'
38'
42'
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
16
Хофф
Вебьёрн
19
Iman
Mafi
15
Бренден
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Хофф ВебьёрнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Аас СайверНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Iman MafiПолузащитник
-
15 Бренден ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диалло АмадуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Arne Sandstoe
История личных встреч
Одд
Дьерв
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Евтович Милан
|7 (1)
|0.33
|Леуритсен Тобиас
|6
|0.29
|Рууд Эспен
|3 (1)
|0.14
|Йоргенсен Филип
|2
|0.1
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0.05
|Валлем Конрад
|1
|0.05
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.05
|Диоманде Адама
|1
|0.05
|Abel William Stensrud
|1
|0.05
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
Дьерв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шрётер Феликс
|5
|0.24
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.14
|Фуртадо Уиллис
|2 (1)
|0.1
|Mathias Haarup
|1
|0.05
|Бренден Эрик
|1
|0.05
|Вильсон Петер
|1
|0.05
|Угланн Микаэль
|1
|0.05
|Диалло Амаду
|1
|0.05
|Вихманн Матиас
|0
|0
|Хустад Эрленд
|0
|0
|Iman Mafi
|0
|0
Карточки
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|3
|2
|Рууд Эспен
|4
|0
|Валлем Конрад
|4
|0
|Хаген Стеффен
|2
|1
|Евтович Милан
|3
|0
|Китолано Джошуа
|3
|0
|Аас Сайвер
|3
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Йоргенсен Филип
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Вальштед Леопольд
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Abel William Stensrud
|1
|0
Дьерв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Леандро II
|5
|1
|Бренден Эрик
|5
|0
|Erik Sandberg
|3
|1
|Фуртадо Уиллис
|4
|0
|Хустад Эрленд
|2
|1
|John Olav Norheim
|3
|0
|Torje Wichne
|3
|0
|Kristian Sirum Novak
|2
|0
|Угланн Микаэль
|2
|0
|Кольскоген Оле
|2
|0
|Iman Mafi
|2
|0
|Симсир Араль
|2
|0
|Вихманн Матиас
|1
|0
|Мбумбуни Дилан
|1
|0
|Henrik Bredeli
|1
|0
|Диалло Амаду
|1
|0
|Thomas Ness2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
4
24%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
3
43%
61-75
3
18%
2
29%
76-90
Пропущено
18
29
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
17%
4
14%
1-15
3
17%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
5
28%
5
17%
46-60
2
11%
4
14%
61-75
4
22%
8
28%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
16 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
16
17
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
5
31%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
3
19%
2
12%
61-75
1
6%
4
24%
76-90
Забито
24
17
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
17%
1
6%
1-15
4
17%
4
24%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
7
29%
29%
2
12%
46-60
4
17%
6
35%
61-75
3
13%
4
24%
76-90
Пропущено
34
46
17 В 1-м тайме 21
17 Во 2-м тайме 25
10 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
6
18%
7
15%
1-15
5
15%
4
9%
16-30
6
18%
10
22%
31-45
7
21%
7
15%
46-60
5
15%
6
13%
61-75
5
15%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Одд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Олесунн - Одд 1:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Дьерв - Одд 2:3 Будё-Глимт - Одд 7:0
Одд - Русенборг 2:3 Кристиансунд - Одд 2:2 Одд - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Одд 0:0 Одд - Будё-Глимт 3:2 Волеренга - Одд 0:1 Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Дьерв
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Дьерв - Будё-Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Дьерв 6:0 Дьерв - Лиллестрём 1:0 Дьерв - Одд 2:3
Хёугесунн - Дьерв 3:1 Дьерв - Волеренга 2:5 Будё-Глимт - Дьерв 5:0 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Русенборг - Дьерв 3:2 Мольде - Дьерв 1:1 Дьерв - Хёугесунн 1:0 Фрам Ларвик - Дьерв 1:2 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Дьерв - Тромсё 1:5 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0 Дьерв - Тромсё 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|21
|12
|5
|4
|36 - 18
|41
|4.
|Русенборг
|21
|11
|7
|3
|45 - 28
|40
|5.
|Волеренга
|1:0
|21
|11
|3
|7
|34 - 28
|36
|6.
|Стрёмсгодсет
|21
|8
|5
|8
|33 - 31
|29
|7.
|Викинг
|21
|8
|5
|8
|35 - 33
|29
|8.
|Тромсё
|21
|6
|9
|6
|29 - 35
|27
|9.
|Одд
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|31 - 33
|25
|11.
|Олесунн
|21
|6
|7
|8
|23 - 31
|25
|12.
|Хам-Кам
|21
|4
|11
|6
|25 - 26
|23
|13.
|Сарпсборг-08
|21
|7
|1
|13
|35 - 41
|22
|14.
|Саннефьёрд
|21
|6
|4
|11
|34 - 47
|22
|15.
|Дьерв
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|21
|3
|4
|14
|21 - 40
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|10
|8
|2
|0
|24 - 9
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Волеренга
|1:0
|10
|7
|1
|2
|17 - 9
|22
|5.
|Тромсё
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|6.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|7.
|Стрёмсгодсет
|11
|6
|2
|3
|24 - 16
|20
|8.
|Викинг
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|10.
|Одд
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Сарпсборг-08
|11
|4
|1
|6
|16 - 18
|13
|14.
|Дьерв
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|15.
|Кристиансунд
|10
|2
|3
|5
|15 - 21
|9
|16.
|Саннефьёрд
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|0:1
|11
|5
|3
|3
|18 - 14
|18
|4.
|Саннефьёрд
|11
|5
|0
|6
|17 - 22
|15
|5.
|Русенборг
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|1:0
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Олесунн
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|8.
|Одд
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|9.
|Викинг
|11
|3
|2
|6
|18 - 25
|11
|10.
|Хам-Кам
|10
|1
|6
|3
|13 - 15
|9
|11.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|11
|0
|6
|5
|10 - 21
|6
|15.
|Кристиансунд
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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