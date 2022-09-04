  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Кристиансунд
2:0
Перерыв
Саннефьёрд

Ход матча

38'
Мумбанья Фарис
1:0
45'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Картум Сандер Эрик)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Саннефьёрд
5.20
5.12
9.68
Все Коэффициенты
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
18
Fredrik
Mani
Paalerud
19
Ордагич
Амер
22
Бикоро
Федерико
27
Винбо
Альбин
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
28
Эррайс
Руфо
Кристиансунд
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Саннефьёрд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.29
Мумбанья Фарис 2 0.1
Хопмарк Андреас 2 0.1
Диоп Амиду 2 0.1
Нилсен Снорре 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Каллудра Лиридон 0 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 0
Ульвестад Дан Петер 0 0
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.52
Тветер Александер Рууд 8 0.38
Вега Дейвер 2 0.1
Ньенету Франклин 2 0.1
Хокенстад Матс 2 0.1
Jesper Taaje 2 0.1
Айер Кинин 2 0.1
Янсен Квинт 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Маркманруд Ларс 1 0.05
Ian Smeulers 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Ярл Себастиан 4 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Каллудра Лиридон 2 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Ian Smeulers 4 0
Куртович Виллиам 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Офкир Мохамед 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Винбо Альбин 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
17%
2
13%
76-90

Пропущено

20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
7
35%
2
11%
31-45
4
20%
5
26%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
3
15%
2
11%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
7
35%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
1
17%
3
15%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
7
37%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
16%
6
27%
76-90

Забито

18
36
10 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
11%
9
25%
1-15
6
33%
5
14%
16-30
2
11%
6
17%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
2
11%
9
25%
61-75
3
17%
5
14%
76-90

Пропущено

39
41
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
4
10%
7
17%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
9
23%
6
15%
31-45
11
28%
10
24%
46-60
3
8%
8
20%
61-75
6
15%
8
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Лиллестрём 20 12 5 3 36 - 17 41
3. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
4. Русенборг 2:0 21 11 7 3 43 - 27 40
5. Волеренга 20 10 3 7 33 - 28 33
6. Стрёмсгодсет 0:2 21 8 5 8 32 - 31 29
7. Викинг 0:2 21 8 5 8 34 - 31 29
8. Тромсё 1:1 21 6 10 5 29 - 34 28
9. Одд 2:1 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хам-Кам 1:0 21 5 11 5 25 - 24 26
11. Олесунн 2:0 21 6 7 8 23 - 30 25
12. Хёугесунн 1:1 21 6 5 10 30 - 33 23
13. Саннефьёрд 0:2 21 6 4 11 33 - 46 22
14. Сарпсборг-08 0:1 21 6 1 14 33 - 41 19
15. Дьерв 1:2 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 2:0 21 3 4 14 20 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 2:0 10 8 2 0 22 - 8 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Тромсё 1:1 10 6 3 1 19 - 14 21
5. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
6. Стрёмсгодсет 0:2 11 6 2 3 23 - 16 20
7. Волеренга 9 6 1 2 16 - 9 19
8. Викинг 0:2 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 1:1 11 4 3 4 18 - 17 15
10. Одд 2:1 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 1:0 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 2:0 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Дьерв 1:2 11 4 1 6 9 - 18 13
14. Сарпсборг-08 0:1 11 3 1 7 14 - 18 10
15. Кристиансунд 2:0 10 2 3 5 14 - 20 9
16. Саннефьёрд 0:2 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 10 5 3 2 18 - 13 18
4. Саннефьёрд 0:2 11 5 0 6 16 - 21 15
5. Русенборг 2:0 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Одд 2:1 10 3 3 4 7 - 16 12
8. Хам-Кам 1:0 10 2 6 2 13 - 13 12
9. Олесунн 2:0 11 3 3 5 12 - 18 12
10. Викинг 0:2 11 3 2 6 17 - 23 11
11. Сарпсборг-08 0:1 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 0:2 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 1:1 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 1:1 11 0 7 4 10 - 20 7
15. Кристиансунд 2:0 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 1:2 10 0 1 9 6 - 30 1
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Виллюмссон Бриньольфур Дарри бьет в цель!
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Фарис Мумбанья из команды Кристиансунд забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кристиансунд
Ничья
Саннефьёрд
5.20
5.12
9.68
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Кристиансунд
Саннефьёрд
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 