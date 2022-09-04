Стадион: Кристиансунд
2:0
Перерыв
Ход матча
38'
1:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
21
Диоп
Амиду
12
Кето
Хуго
15
Jesper
Taaje
19
Ордагич
Амер
27
Винбо
Альбин
28
Эррайс
Руфо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Диоп АмидуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 David Agbo
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
12 Кето ХугоВратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ордагич АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Эррайс РуфоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Фло ФредрикЗащитник
- Полузащитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Нападающий
-
10 Вега ДейверНападающий
- Нападающий
-
-
29 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Кристиансунд
Саннефьёрд
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кристиансунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (2)
|0.29
|Мумбанья Фарис
|2
|0.1
|Хопмарк Андреас
|2
|0.1
|Диоп Амиду
|2
|0.1
|Нилсен Снорре
|1
|0.05
|Осбак Кристоффер
|1
|0.05
|Картум Сандер Эрик
|1
|0.05
|Муколли Агон
|1
|0.05
|Ертсен Торгиль
|1
|0.05
|Виллиамсен Макс
|1
|0.05
|Каллудра Лиридон
|0
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|0
|Ульвестад Дан Петер
|0
|0
|Ярл Себастиан
|0
|0
|Аскар Армин
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офкир Мохамед
|11
|0.52
|Тветер Александер Рууд
|8
|0.38
|Вега Дейвер
|2
|0.1
|Ньенету Франклин
|2
|0.1
|Хокенстад Матс
|2
|0.1
|Jesper Taaje
|2
|0.1
|Айер Кинин
|2
|0.1
|Янсен Квинт
|1
|0.05
|Куртович Виллиам
|1
|0.05
|Youseff Chaib
|1
|0.05
|Маркманруд Ларс
|1
|0.05
|Ian Smeulers
|0
|0
|Рисан Сандер
|0
|0
|Нильссон Александер II
|0
|0
Карточки
Кристиансунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоп Амиду
|5
|0
|Ярл Себастиан
|4
|0
|Картум Сандер Эрик
|3
|0
|Исаксен Йеспер
|3
|0
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|Осбак Кристоффер
|2
|0
|Нилсен Снорре
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|David Agbo
|2
|0
|Isaac Annan
|2
|0
|Мумбанья Фарис
|0
|1
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Хопмарк Андреас
|1
|0
|Ертсен Торгиль
|1
|0
|Мбайе Серинье
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Аскар Армин
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Taaje
|3
|1
|Ian Smeulers
|4
|0
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Нильссон Александер II
|3
|0
|Сингх Хармет
|2
|0
|Офкир Мохамед
|2
|0
|Маркманруд Ларс
|2
|0
|Ордагич Амер
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Вега Дейвер
|1
|0
|Youseff Chaib
|1
|0
|Кето Хуго
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
|Рисан Сандер
|1
|0
|Винбо Альбин
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
17%
2
13%
1-15
5
42%
3
19%
16-30
1
8%
3
19%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
1
8%
5
31%
61-75
2
17%
2
13%
76-90
Пропущено
20
19
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
5%
4
21%
1-15
2
10%
2
11%
16-30
7
35%
2
11%
31-45
4
20%
5
26%
46-60
3
15%
4
21%
61-75
3
15%
2
11%
76-90
Забито
6
20
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
14 Не забивали 10
0
0%
7
35%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
1
17%
3
15%
76-90
Пропущено
19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
7
37%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
16%
6
27%
76-90
Забито
18
36
10 В 1-м тайме 20
8 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
11%
9
25%
1-15
6
33%
5
14%
16-30
2
11%
6
17%
31-45
3
17%
2
6%
46-60
2
11%
9
25%
61-75
3
17%
5
14%
76-90
Пропущено
39
41
19 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
4
10%
7
17%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
9
23%
6
15%
31-45
11
28%
10
24%
46-60
3
8%
8
20%
61-75
6
15%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Кристиансунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|3.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|4.
|Русенборг
|2:0
|21
|11
|7
|3
|43 - 27
|40
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|21
|8
|5
|8
|32 - 31
|29
|7.
|Викинг
|0:2
|21
|8
|5
|8
|34 - 31
|29
|8.
|Тромсё
|1:1
|21
|6
|10
|5
|29 - 34
|28
|9.
|Одд
|2:1
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хам-Кам
|1:0
|21
|5
|11
|5
|25 - 24
|26
|11.
|Олесунн
|2:0
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|12.
|Хёугесунн
|1:1
|21
|6
|5
|10
|30 - 33
|23
|13.
|Саннефьёрд
|0:2
|21
|6
|4
|11
|33 - 46
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|0:1
|21
|6
|1
|14
|33 - 41
|19
|15.
|Дьерв
|1:2
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Тромсё
|1:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|5.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|7.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|8.
|Викинг
|0:2
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 17
|15
|10.
|Одд
|2:1
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|2:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Дьерв
|1:2
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|14.
|Сарпсборг-08
|0:1
|11
|3
|1
|7
|14 - 18
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|0:2
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|5.
|Русенборг
|2:0
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|2:1
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Хам-Кам
|1:0
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Олесунн
|2:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|10.
|Викинг
|0:2
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:1
|11
|0
|7
|4
|10 - 20
|7
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|1:2
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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