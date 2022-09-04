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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Кристиансунд
3:1
Конец матча
Саннефьёрд
0'
1:0
38' Пенальти
Мумбанья Фарис
2:0
45' Гол
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
50' Желтая карточка
Офкир Мохамед
68' Желтая карточка
Гйесдал Хенрик
77' Желтая карточка
Куртович Виллиам
2:1
83' Гол
Айер Кинин
3:1
86' Гол
Каллудра Лиридон
86' Желтая карточка
Каллудра Лиридон
90'+5
1
Макдермот
Шон
18
Ярл
Себастиан
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
7
Ертсен
Торгиль
14
Исаксен
Йеспер
21
Диоп
Амиду
8
Картум
Сандер
Эрик
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
29
Мумбанья
Фарис
12
Кето
Хуго
2
Хокенстад
Матс
15
Jesper
Taaje
3
Янсен
Квинт
18
Fredrik
Mani
Paalerud
19
Ордагич
Амер
22
Бикоро
Федерико
27
Винбо
Альбин
7
Офкир
Мохамед
14
Тветер
Александер
Рууд
28
Эррайс
Руфо
Кристиансунд
3-5-2
Саннефьёрд
4-3-3

История личных встреч

Кристиансунд
Саннефьёрд

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

31.3%
43.8%
24.9%
5 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
37.5%
18.7%
7 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Т
2:0
Т
3:2
Т
2:0
Т
0:2
Т
3:1
Т
3:2
Т
3:3
Т
3:2
Т
2:0
ТМК
1:0
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (2) 0.29
Мумбанья Фарис 3 (1) 0.14
Диоп Амиду 2 0.1
Хопмарк Андреас 2 0.1
Каллудра Лиридон 1 0.05
Картум Сандер Эрик 1 0.05
Нилсен Снорре 1 0.05
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.05
Осбак Кристоффер 1 0.05
Муколли Агон 1 0.05
Ертсен Торгиль 1 0.05
Виллиамсен Макс 1 0.05
Ульвестад Дан Петер 0 0
Ярл Себастиан 0 0
Аскар Армин 0 0
Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офкир Мохамед 11 0.52
Тветер Александер Рууд 8 0.38
Айер Кинин 3 0.14
Вега Дейвер 2 0.1
Ньенету Франклин 2 0.1
Хокенстад Матс 2 0.1
Jesper Taaje 2 0.1
Янсен Квинт 1 0.05
Куртович Виллиам 1 0.05
Youseff Chaib 1 0.05
Маркманруд Ларс 1 0.05
Ian Smeulers 0 0
Гуссиос Сиверт 0 0
Рисан Сандер 0 0
Нильссон Александер II 0 0

Карточки

Кристиансунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоп Амиду 5 0
Ярл Себастиан 4 0
Каллудра Лиридон 3 0
Картум Сандер Эрик 3 0
Исаксен Йеспер 3 0
Осбак Кристоффер 2 0
Нилсен Снорре 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Виллиамсен Макс 2 0
David Agbo 2 0
Isaac Annan 2 0
Мумбанья Фарис 0 1
Ульвестад Дан Петер 1 0
Хопмарк Андреас 1 0
Гйесдал Хенрик 1 0
Ертсен Торгиль 1 0
Мбайе Серинье 1 0
Мава Мозес 1 0
Аскар Армин 1 0
Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Taaje 3 1
Куртович Виллиам 4 0
Ian Smeulers 4 0
Офкир Мохамед 3 0
Нильссон Александер II 3 0
Сингх Хармет 2 0
Маркманруд Ларс 2 0
Ордагич Амер 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Вега Дейвер 1 0
Youseff Chaib 1 0
Кето Хуго 1 0
Айер Кинин 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Рисан Сандер 1 0
Винбо Альбин 1 0
Ньенету Франклин 1 0
Эгели Ветле Валле 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
17
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
13 Не забивали 14
2
13%
2
12%
1-15
5
33%
3
18%
16-30
3
20%
3
18%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
1
7%
5
29%
29%
61-75
3
20%
3
18%
76-90

Пропущено

21
22
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
1
5%
4
18%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
7
33%
4
18%
31-45
4
19%
5
23%
46-60
3
14%
4
18%
61-75
4
19%
3
14%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 8
15 Не забивали 11
0
0%
7
35%
1-15
1
17%
2
10%
16-30
1
17%
3
15%
31-45
2
33%
1
5%
46-60
1
17%
4
20%
61-75
1
17%
3
15%
76-90

Пропущено

19
22
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 9
3
16%
3
14%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
4
18%
31-45
7
37%
5
23%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
3
16%
6
27%
76-90

Забито

21
37
12 В 1-м тайме 20
9 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
10%
9
24%
1-15
6
29%
5
14%
16-30
4
19%
6
16%
31-45
3
14%
2
5%
46-60
2
10%
9
24%
61-75
4
19%
6
16%
76-90

Пропущено

40
44
19 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 10
20 Не пропускали 18
4
10%
7
16%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
9
23%
8
18%
31-45
11
28%
10
23%
46-60
3
8%
8
18%
61-75
7
18%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Кристиансунд
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Кристиансунд - Викинг 2:1 Лиллестрём - Кристиансунд 1:1 Тромсё - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Мольде 2:3
Кристиансунд - Тромсё 1:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Одд 2:2 Викинг - Кристиансунд 2:1 Волеренга - Кристиансунд 3:0 Кристиансунд - Лиллестрём 1:3 Русенборг - Кристиансунд 3:1 Стриндхейм - Кристиансунд 1:3 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Кристиансунд - Стйордалс Блинк 0:1 Мольде - Кристиансунд 2:1 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Сурнадаль - Кристиансунд 1:4 Хёугесунн - Кристиансунд 2:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Стрёмсгодсет 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Русенборг 2:5 Саннефьёрд - Викинг 2:2
Тромсё - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Кристиансунд 2:0 Саннефьёрд - Мольде 2:3 Дьерв - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Бьясен - Саннефьёрд 1:2 Саннефьёрд - Тромсё 2:2 Флинт - Саннефьёрд 1:5 Викинг - Саннефьёрд 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:1 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Русенборг - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Халсен - Саннефьёрд 1:4 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
3. Лиллестрём 0:1 21 12 5 4 36 - 18 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:0 21 11 3 7 34 - 28 36
6. Стрёмсгодсет 21 8 5 8 33 - 31 29
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
9. Одд 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 21 6 4 11 34 - 47 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 0:1 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Волеренга 1:0 10 7 1 2 17 - 9 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 0:1 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 1:0 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
8. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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