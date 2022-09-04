Стадион: Сарпсборг
0:1
Перерыв
Ход матча
5'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
32
Вишне
Эйрик
96
Ахен
Николас
17
Линн
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
-
40 Leander Oy
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Линн ВикторНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хам-Кам
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейнтс Тобиас
|7
|0.33
|Майгор Миккел
|6
|0.29
|Молинс Гильермо
|5
|0.24
|Салетрос Антон
|4 (3)
|0.19
|Солтведт Йоахим
|3
|0.14
|Линнсет Йонатан
|2
|0.1
|Эдегор Магнар
|1
|0.05
|Упсет Кристиан
|1
|0.05
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0.05
|Сколевик Стеффен
|1
|0.05
|Торп Виктор
|1
|0.05
|Утвик Бьорн
|0
|0
|Martin Hoeyland
|0
|0
|Конте Абубакар
|0
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Eriksen
|4
|0.19
|Jonas Enkerud
|4
|0.19
|Киркеволд Пол
|3
|0.14
|Hasan Kurucay
|3
|0.14
|Aleksander Melgalvis
|2
|0.1
|Конгсро Вегар
|2
|0.1
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.1
|Кобе Эрнандес-Фостер
|1
|0.05
|Яковенко Юрий
|1
|0.05
|Шельстад Фредрик
|1
|0.05
|Benjamin Thoresen Faraas
|1
|0.05
|Амин Нури
|0
|0
|Серенсен Оливер
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скиппер Антон
|3
|2
|Хорн Йорген
|4
|1
|Салетрос Антон
|2
|1
|Хальворсен Уле Йорген
|3
|0
|Солтведт Йоахим
|3
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|2
|0
|Эдегор Магнар
|2
|0
|Майгор Миккел
|2
|0
|Утвик Бьорн
|2
|0
|Хейнтс Тобиас
|2
|0
|Мухаммед Рашад
|2
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|0
|1
|Молинс Гильермо
|1
|0
|Томассен Йоахим
|1
|0
|Линнсет Йонатан
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Вишне Эйрик
|1
|0
|Martin Hoeyland
|1
|0
|Менди Лоран
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Aleksander Melgalvis
|5
|0
|Шельстад Фредрик
|3
|1
|Киркеволд Пол
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|3
|0
|Конгсро Вегар
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Кобе Эрнандес-Фостер
|3
|0
|Jonas Enkerud
|2
|0
|Яковенко Юрий
|2
|0
|Kristian Eriksen
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Vetle Skjaervik
|2
|0
|Дашкевич Эдуард
|2
|0
|Halvor Roedoelen Opsahl
|0
|1
|Fernan Faerron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
13 Не забивали 12
3
21%
2
18%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
3
21%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
4
24%
5
36%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Забито
19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
16%
2
15%
1-15
5
26%
3
23%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90
Пропущено
23
10
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
3
30%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
22%
2
20%
76-90
Забито
33
24
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
6
18%
4
17%
1-15
7
21%
3
13%
16-30
7
21%
6
25%
31-45
5
15%
3
13%
46-60
3
9%
3
13%
61-75
5
15%
5
21%
76-90
Пропущено
40
24
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 16
2
5%
3
13%
1-15
7
18%
4
17%
16-30
11
28%
5
21%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
8
20%
7
29%
29%
61-75
10
25%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|21
|16
|3
|2
|47 - 19
|51
|2.
|Лиллестрём
|20
|12
|5
|3
|36 - 17
|41
|3.
|Будё-Глимт
|21
|12
|5
|4
|53 - 26
|41
|4.
|Русенборг
|2:0
|21
|11
|7
|3
|43 - 27
|40
|5.
|Волеренга
|20
|10
|3
|7
|33 - 28
|33
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|21
|8
|5
|8
|32 - 31
|29
|7.
|Викинг
|0:2
|21
|8
|5
|8
|34 - 31
|29
|8.
|Тромсё
|1:1
|21
|6
|10
|5
|29 - 34
|28
|9.
|Одд
|2:1
|21
|8
|3
|10
|23 - 35
|27
|10.
|Хам-Кам
|1:0
|21
|5
|11
|5
|25 - 24
|26
|11.
|Олесунн
|2:0
|21
|6
|7
|8
|23 - 30
|25
|12.
|Хёугесунн
|1:1
|21
|6
|5
|10
|30 - 33
|23
|13.
|Саннефьёрд
|0:2
|21
|6
|4
|11
|33 - 46
|22
|14.
|Сарпсборг-08
|0:1
|21
|6
|1
|14
|33 - 41
|19
|15.
|Дьерв
|1:2
|21
|4
|2
|15
|15 - 48
|14
|16.
|Кристиансунд
|2:0
|21
|3
|4
|14
|20 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Русенборг
|2:0
|10
|8
|2
|0
|22 - 8
|26
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|27 - 11
|25
|3.
|Лиллестрём
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Тромсё
|1:1
|10
|6
|3
|1
|19 - 14
|21
|5.
|Будё-Глимт
|11
|5
|5
|1
|32 - 14
|20
|6.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|11
|6
|2
|3
|23 - 16
|20
|7.
|Волеренга
|9
|6
|1
|2
|16 - 9
|19
|8.
|Викинг
|0:2
|10
|5
|3
|2
|17 - 8
|18
|9.
|Хёугесунн
|1:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 17
|15
|10.
|Одд
|2:1
|11
|5
|0
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Хам-Кам
|1:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|12.
|Олесунн
|2:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|13.
|Дьерв
|1:2
|11
|4
|1
|6
|9 - 18
|13
|14.
|Сарпсборг-08
|0:1
|11
|3
|1
|7
|14 - 18
|10
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|10
|2
|3
|5
|14 - 20
|9
|16.
|Саннефьёрд
|0:2
|10
|1
|4
|5
|17 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|10
|8
|2
|0
|20 - 8
|26
|2.
|Будё-Глимт
|10
|7
|0
|3
|21 - 12
|21
|3.
|Лиллестрём
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|Саннефьёрд
|0:2
|11
|5
|0
|6
|16 - 21
|15
|5.
|Русенборг
|2:0
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|6.
|Волеренга
|11
|4
|2
|5
|17 - 19
|14
|7.
|Одд
|2:1
|10
|3
|3
|4
|7 - 16
|12
|8.
|Хам-Кам
|1:0
|10
|2
|6
|2
|13 - 13
|12
|9.
|Олесунн
|2:0
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|10.
|Викинг
|0:2
|11
|3
|2
|6
|17 - 23
|11
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|10
|3
|0
|7
|19 - 23
|9
|12.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|Хёугесунн
|1:1
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|14.
|Тромсё
|1:1
|11
|0
|7
|4
|10 - 20
|7
|15.
|Кристиансунд
|2:0
|11
|1
|1
|9
|6 - 19
|4
|16.
|Дьерв
|1:2
|10
|0
|1
|9
|6 - 30
|1
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