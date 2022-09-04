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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Сарпсборг-08
2:1
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
5' Гол
Кобе Эрнандес-Фостер
77' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
77' Желтая карточка
Fernan Faerron
1:1
90' Гол
Сколевик Стеффен
2:1
90' Пенальти
Хейнтс Тобиас
90' Желтая карточка
Ахен Николас
90'+8
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
13
Хагельскьер
Андерс
3
Хорн
Йорген
16
Томассен
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
11
Тибблинг
Симон
8
Молинс
Гильермо
41
Хейнтс
Тобиас
30
Энгвалль
Густав
96
Ахен
Николас
3
Fernan
Faerron
8
Vetle
Skjaervik
58
Hasan
Kurucay
33
Aleksander
Melgalvis
4
Амин
Нури
11
Morten
Bjoerlo
22
Кобе
Эрнандес-Фостер
23
Шельстад
Фредрик
16
Киркеволд
Пол
17
Линн
Виктор
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хам-Кам

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

Т
3:2
К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейнтс Тобиас 8 (1) 0.38
Майгор Миккел 6 0.29
Молинс Гильермо 5 0.24
Салетрос Антон 4 (3) 0.19
Солтведт Йоахим 3 0.14
Линнсет Йонатан 2 0.1
Сколевик Стеффен 2 0.1
Эдегор Магнар 1 0.05
Упсет Кристиан 1 0.05
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0.05
Торп Виктор 1 0.05
Энгвалль Густав 0 0
Утвик Бьорн 0 0
Martin Hoeyland 0 0
Конте Абубакар 0 0
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Eriksen 4 0.19
Jonas Enkerud 4 0.19
Киркеволд Пол 3 0.14
Hasan Kurucay 3 0.14
Aleksander Melgalvis 2 0.1
Конгсро Вегар 2 0.1
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.1
Кобе Эрнандес-Фостер 1 0.05
Яковенко Юрий 1 0.05
Шельстад Фредрик 1 0.05
Benjamin Thoresen Faraas 1 0.05
Амин Нури 0 0
Серенсен Оливер 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скиппер Антон 3 2
Хорн Йорген 4 1
Салетрос Антон 2 1
Хальворсен Уле Йорген 3 0
Солтведт Йоахим 3 0
Мартинссон-Нгуали Серж 2 0
Эдегор Магнар 2 0
Майгор Миккел 2 0
Сколевик Стеффен 2 0
Утвик Бьорн 2 0
Хейнтс Тобиас 2 0
Мухаммед Рашад 2 0
Видтун-Нильсен Симен 0 1
Молинс Гильермо 1 0
Томассен Йоахим 1 0
Линнсет Йонатан 1 0
Вишне Эйрик 1 0
Martin Hoeyland 1 0
Менди Лоран 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Aleksander Melgalvis 5 0
Шельстад Фредрик 3 1
Киркеволд Пол 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 3 0
Конгсро Вегар 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Кобе Эрнандес-Фостер 3 0
Jonas Enkerud 2 0
Яковенко Юрий 2 0
Kristian Eriksen 2 0
Morten Bjoerlo 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Fernan Faerron 2 0
Vetle Skjaervik 2 0
Дашкевич Эдуард 2 0
Halvor Roedoelen Opsahl 0 1
Ахен Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
3
19%
3
25%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
19%
4
33%
31-45
1
6%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
2
17%
76-90

Пропущено

18
16
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
6%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
5
28%
2
13%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
5
31%
61-75
5
28%
3
19%
76-90

Забито

19
13
12 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
3
16%
2
15%
1-15
5
26%
3
23%
16-30
4
21%
2
15%
31-45
4
21%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
16%
3
23%
76-90

Пропущено

23
10
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
2
9%
0
0%
1-15
5
22%
3
30%
16-30
6
26%
3
30%
31-45
1
4%
0
0%
46-60
4
17%
2
20%
61-75
5
22%
2
20%
76-90

Забито

35
25
20 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
6
17%
5
20%
1-15
7
20%
3
12%
16-30
7
20%
6
24%
31-45
5
14%
3
12%
46-60
3
9%
3
12%
61-75
7
20%
5
20%
76-90

Пропущено

41
26
21 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 17
3
7%
3
12%
1-15
7
17%
4
15%
16-30
11
27%
5
19%
31-45
2
5%
2
8%
46-60
8
20%
7
27%
61-75
10
24%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
30%
70%
6 побед 0 ничьих 14 поражений
Мольде - Сарпсборг-08 4:1 Одд - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 1:4 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 3:1
Сарпсборг-08 - Лиллестрём 0:2 Хёугесунн - Сарпсборг-08 3:1 Сарпсборг-08 - Волеренга 0:1 Будё-Глимт - Сарпсборг-08 4:1 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 4:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Мосс - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Сарпсборг-08 - Хеккен 1:4 Дьерв - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Волеренга 1:1
Русенборг - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Кристиансунд 0:1 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 0:2 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Мольде 0:0 Хам-Кам - Сарпсборг-08 3:2 Эльверум - Хам-Кам 1:3 Дьерв - Хам-Кам 1:2 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Одд 1:2 Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Олесунн 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 21 16 3 2 47 - 19 51
2. Будё-Глимт 21 12 5 4 53 - 26 41
3. Лиллестрём 0:1 21 12 5 4 36 - 18 41
4. Русенборг 21 11 7 3 45 - 28 40
5. Волеренга 1:0 21 11 3 7 34 - 28 36
6. Стрёмсгодсет 21 8 5 8 33 - 31 29
7. Викинг 21 8 5 8 35 - 33 29
8. Тромсё 21 6 9 6 29 - 35 27
9. Одд 21 8 3 10 23 - 35 27
10. Хёугесунн 21 7 4 10 31 - 33 25
11. Олесунн 21 6 7 8 23 - 31 25
12. Хам-Кам 21 4 11 6 25 - 26 23
13. Сарпсборг-08 21 7 1 13 35 - 41 22
14. Саннефьёрд 21 6 4 11 34 - 47 22
15. Дьерв 21 4 2 15 15 - 48 14
16. Кристиансунд 21 3 4 14 21 - 40 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Русенборг 10 8 2 0 24 - 9 26
2. Мольде 11 8 1 2 27 - 11 25
3. Лиллестрём 0:1 10 7 2 1 18 - 4 23
4. Волеренга 1:0 10 7 1 2 17 - 9 22
5. Тромсё 10 6 3 1 19 - 14 21
6. Будё-Глимт 11 5 5 1 32 - 14 20
7. Стрёмсгодсет 11 6 2 3 24 - 16 20
8. Викинг 10 5 3 2 17 - 8 18
9. Хёугесунн 11 5 2 4 19 - 17 17
10. Одд 11 5 0 6 16 - 19 15
11. Хам-Кам 11 3 5 3 12 - 11 14
12. Олесунн 10 3 4 3 11 - 12 13
13. Сарпсборг-08 11 4 1 6 16 - 18 13
14. Дьерв 11 4 1 6 9 - 18 13
15. Кристиансунд 10 2 3 5 15 - 21 9
16. Саннефьёрд 10 1 4 5 17 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 10 8 2 0 20 - 8 26
2. Будё-Глимт 10 7 0 3 21 - 12 21
3. Лиллестрём 0:1 11 5 3 3 18 - 14 18
4. Саннефьёрд 11 5 0 6 17 - 22 15
5. Русенборг 11 3 5 3 21 - 19 14
6. Волеренга 1:0 11 4 2 5 17 - 19 14
7. Олесунн 11 3 3 5 12 - 19 12
8. Одд 10 3 3 4 7 - 16 12
9. Викинг 11 3 2 6 18 - 25 11
10. Хам-Кам 10 1 6 3 13 - 15 9
11. Сарпсборг-08 10 3 0 7 19 - 23 9
12. Стрёмсгодсет 10 2 3 5 9 - 15 9
13. Хёугесунн 10 2 2 6 12 - 16 8
14. Тромсё 11 0 6 5 10 - 21 6
15. Кристиансунд 11 1 1 9 6 - 19 4
16. Дьерв 10 0 1 9 6 - 30 1
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    • Второй тайм начался
      46'
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
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    Где смотреть матч Сарпсборг-08 2:1 Хам-Кам онлайн

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