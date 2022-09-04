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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Брест
0:0
Первый тайм: 3'
Страсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Брест 29.7% (35)
X 52.5% (62)
Страсбург 17.8% (21)
-1
выиграет Брест, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Страсбург
2.87
3.46
3.35
Все Коэффициенты
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
8
Маньетти
Уго
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
9
Онора
Франк
13
Слимани
Ислам
29
Перейра-Лаже
Матиаш
1
Селс
Матц
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
24
Джику
Александр
23
Ле
Маршан
Максим
19
Диарра
Хабиб
2
Дагба
Колин
17
Беллегард
Жан-Рикнер
6
Аолу
Жан-Эде
14
Прчич
Саньин
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Брест
4-3-3
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Брест
Страсбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
5:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 2 0.4
Онора Франк 1 0.2
Белькебла Арис 1 0.2
Лис-Мелу Пьерр 1 0.2
Дари Ашраф 1 0.2
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.2
Белайли Юсеф 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 2 0.4
Гамейро Кевин 1 0.2
Джику Александр 1 0.2
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 1 1
Белайли Юсеф 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Брассье Лилиан 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0
Жюльен Стефан 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

15
6
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
1
17%
16-30
2
13%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1
Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1
Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Лорьян 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Тулуза 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
14. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 12 6
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 15 5
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
19. Аяччо 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс 0:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Клермон 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 5 4
10. Лорьян 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Тулуза 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 8 2
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тулуза 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Реймс 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
11. Клермон 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 4'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Удар от ворот произведет Страсбург
  • 3'
    Брест пытается что-то создать.
  • 3'
    Брест контролирует мяч.
  • 3'
    Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 2'
    Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идет дождь, трудные условия для игроков.
  • 1'
    Страсбург начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Брест 29.7% (35)
X 52.5% (62)
Страсбург 17.8% (21)
-1
выиграет Брест, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Страсбург
2.87
3.46
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брест 0:0 Страсбург онлайн

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Прогнозы на матч Брест 0:0 Страсбург

Исход игры
Брест
29.4% (35)
Ничья
52.9% (63)
Страсбург
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (56)
1:0 Брест
14.3% (17)
2:1 Брест
12.6% (15)
1:2 Страсбург
11.8% (14)
0:1 Страсбург
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Брест
1.7% (2)
0:2 Страсбург
1.7% (2)
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