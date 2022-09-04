да
Arii #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.4
|Онора Франк
|1
|0.2
|Белькебла Арис
|1
|0.2
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|0.2
|Дари Ашраф
|1
|0.2
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.2
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|2
|0.4
|Гамейро Кевин
|1
|0.2
|Джику Александр
|1
|0.2
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|Белайли Юсеф
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Брассье Лилиан
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Джику Александр
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|7.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 8
|8
|8.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|10.
|Клермон
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|12.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 12
|6
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 15
|5
|18.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 6
|4
|19.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 9
|2
|20.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Клермон
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 5
|4
|10.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|17.
|Брест
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 8
|2
|18.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Ланс
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|5.
|Лорьян
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Тулуза
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Реймс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|10.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|11.
|Клермон
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0