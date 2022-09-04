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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Брест
1:1
Конец матча
Страсбург
0'
1:0
6' Гол
Лис-Мелу Пьерр
1:1
28' Пенальти
Ажорк Людовик
31' Красная карточка
Прчич Саньин
33' Желтая карточка
Жюльен Стефан
44' Желтая карточка
Брассье Лилиан
45' Вторая желтая карточка
Жюльен Стефан
52' Желтая карточка
Белькебла Арис
64' Желтая карточка
Белайли Юсеф
79' Желтая карточка
Пьер-Габриэль Ронаэль
90'+5

Ход матча

6'
Лис-Мелу Пьерр
(Слимани Ислам)
1:0
28'
1:1
Ажорк Людовик
31'
 
Прчич Саньин
33'
 
Жюльен Стефан
44'
Брассье Лилиан
 
45'
 
Жюльен Стефан
46'
Шардонне Брендан
Дари Ашраф
 
52'
Белькебла Арис
 
57'
Кардона Ирвин
Белькебла Арис
 
57'
Белайли Юсеф
Перейра-Лаже Матиаш
 
61'
 
Дукуре Исмаэль
Дагба Колин
64'
Белайли Юсеф
 
76'
Уронен Йере
Брассье Лилиан
 
76'
 
Томассон Адриен
Аолу Жан-Эде
79'
 
Пьер-Габриэль Ронаэль
84'
 
Гамейро Кевин
Ажорк Людовик

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Брест 29.4% (35)
X 52.9% (63)
Страсбург 17.6% (21)
-1
выиграет Брест, со счетом 3:1
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Бизот
Марко
2
Дюверн
Жан-Кевин
23
Эрей
Кристоф
4
Дари
Ашраф
3
Брассье
Лилиан
7
Белькебла
Арис
8
Маньетти
Уго
9
Онора
Франк
20
Лис-Мелу
Пьерр
29
Перейра-Лаже
Матиаш
13
Слимани
Ислам
1
Селс
Матц
18
Пьер-Габриэль
Ронаэль
23
Ле
Маршан
Максим
24
Джику
Александр
17
Беллегард
Жан-Рикнер
2
Дагба
Колин
6
Аолу
Жан-Эде
14
Прчич
Саньин
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
25
Ажорк
Людовик
Брест
4-2-3-1
Страсбург
3-5-2

История личных встреч

Брест
Страсбург

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
3:1
Л1
2:2
Л1
0:3
Л1
5:0
Л2
4:1
Л2
2:1
Л2
1:0
Л2
1:1
Л2
2:2
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лис-Мелу Пьерр 2 0.33
Ле Дуарон Жереми 2 0.33
Онора Франк 1 0.17
Белькебла Арис 1 0.17
Дари Ашраф 1 0.17
Дель Кастильо Ромен 1 (1) 0.17
Белайли Юсеф 0 0
Слимани Ислам 0 0
Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Хабиб 2 0.33
Гамейро Кевин 1 0.17
Джику Александр 1 0.17
Ажорк Людовик 1 (1) 0.17
Томассон Адриен 0 0
Прчич Саньин 0 0
Делен Тома 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белайли Юсеф 3 0
Лис-Мелу Пьерр 1 1
Брассье Лилиан 2 0
Шардонне Брендан 1 0
Белькебла Арис 1 0
Мишель Тер-Закарян 1 0
Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жюльен Стефан 2 1
Прчич Саньин 0 1
Ле Маршан Максим 1 0
Томассон Адриен 1 0
Джику Александр 1 0
Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Делен Тома 1 0
Ньямси Жерзино 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1
Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1
Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
14. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
7. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
12. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брест: 60%, Страсбург: 40%.
  • Фол, нарушение
    94'
    Кардона Ирвин наказан за толчок Ле Маршан Максим
  • 94'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 94'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 94'
    Страсбург контролирует мяч.
  • 93'
    Брест пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Гамейро Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 91'
      Диалло Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 91'
      Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 90'
      Контроль мяча: Брест: 59%, Страсбург: 41%.
    • Травма, повреждение
      89'
      Селс Матц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 89'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 88'
      Селс Матц из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      88'
      Диалло Хабиб наказан за толчок Эрей Кристоф
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Брест 29.4% (35)
    X 52.9% (63)
    Страсбург 17.6% (21)
    -1
    выиграет Брест, со счетом 3:1
    да
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    Прогнозы на матч Брест 1:1 Страсбург

    Исход игры
    Брест
    29.4% (35)
    Ничья
    52.9% (63)
    Страсбург
    17.6% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.96% (31)
    Меньше
    73.04% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    75.65% (87)
    Нет
    24.35% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.1% (56)
    1:0 Брест
    14.3% (17)
    2:1 Брест
    12.6% (15)
    1:2 Страсбург
    11.8% (14)
    0:1 Страсбург
    3.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Брест
    1.7% (2)
    0:2 Страсбург
    1.7% (2)
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