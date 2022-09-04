Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Брест

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Беллегард Жан-Рикнер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

45' УДАЛЕНИЕ! - Жюльен Стефан получает вторую желтую за споры

44' Брассье Лилиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

44' Диарра Хабиб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Брест

42' Беллегард Жан-Рикнер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Удар от ворот произведет Страсбург

40' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновится спорным мячом

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

37' Онора Франк из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Дари Ашраф нанес удар головой, но Матц Зельс спокойно отбил мяч.

34' Матч возобновлен

33' Рефери не любит споров - именно за это Жюльен Стефан сейчас получил желтую

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Матч возобновлен

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Команда Страсбург сравняла счет! Игра продолжается!

28' Г О О О О О Л - Ажорк Людовик из команды Страсбург забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.

27' После проверки VAR судья не изменил решения - Страсбург пробьет пенальти!

27' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Брест

23' Диарра Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

22' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Вратарь команды Брест выходит и забирает мяч.

20' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Прчич Саньин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Аолу Жан-Эде . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Брест вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

12' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Прчич Саньин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Страсбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Команда Брест забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

7' Диарра Хабиб плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

6' Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вратарь команды Страсбург выходит и забирает мяч.

6' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает с правой ноги!

4' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Страсбург

3' Страсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Матч возобновится спорным мячом

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Страсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Брест вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Страсбург начинает с центра поля