Стадион: Стад Франсис Ле Блё
0'
1:0
6' ГолЛис-Мелу Пьерр
1:1
28' ПенальтиАжорк Людовик
31' Красная карточкаПрчич Саньин
33' Желтая карточкаЖюльен Стефан
44' Желтая карточкаБрассье Лилиан
45' Вторая желтая карточкаЖюльен Стефан
52' Желтая карточкаБелькебла Арис
64' Желтая карточкаБелайли Юсеф
79' Желтая карточкаПьер-Габриэль Ронаэль
90'+5
Ход матча
6'
1:0
28'
1:1
31'
33'
44'
45'
52'
64'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
40
Бизот
Марко
23
Эрей
Кристоф
14
Прчич
Саньин
19
Диарра
Хабиб
20
Диалло
Хабиб
- Основной состав
-
40 Бизот МаркоВратарь
- Защитник
-
23 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
- Защитник
-
45 Камара МахдиПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Белайли ЮсефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
-
20 Диалло ХабибНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нусс АнтуанЗащитник
- Полузащитник
-
12 Мотиба ЛебоПолузащитник
-
38 Жан ДэниПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брест
Страсбург
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
9.1%
63.6%
3 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0.33
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0.33
|Онора Франк
|1
|0.17
|Белькебла Арис
|1
|0.17
|Дари Ашраф
|1
|0.17
|Дель Кастильо Ромен
|1 (1)
|0.17
|Белайли Юсеф
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Хабиб
|2
|0.33
|Гамейро Кевин
|1
|0.17
|Джику Александр
|1
|0.17
|Ажорк Людовик
|1 (1)
|0.17
|Томассон Адриен
|0
|0
|Прчич Саньин
|0
|0
|Делен Тома
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белайли Юсеф
|3
|0
|Лис-Мелу Пьерр
|1
|1
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Шардонне Брендан
|1
|0
|Белькебла Арис
|1
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|0
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жюльен Стефан
|2
|1
|Прчич Саньин
|0
|1
|Ле Маршан Максим
|1
|0
|Томассон Адриен
|1
|0
|Джику Александр
|1
|0
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Делен Тома
|1
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
33%
1
33%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
2
22%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
6
3
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
3
19%
1
14%
1-15
3
19%
1
14%
16-30
2
13%
2
29%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ренн - Брест 3:1 Брест - Монпелье 0:7 Анже - Брест 1:3 Брест - Марсель 1:1
Ланс - Брест 3:2 Брест - Бордо 2:4 Монако - Брест 4:2 Брест - Страсбург 0:1 Брест - Клермон 2:0 Мец - Брест 0:1 Брест - Лион 2:1 Сент-Этьен - Брест 2:1 Брест - Нант 1:1 Монпелье - Брест 1:2 Анже - Брест 1:0 Брест - Марсель 1:4 Ланс - Брест 0:1 Брест - Лорьян 0:1 Реймс - Брест 1:1 Брест - Труа 5:1
Страсбург
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Страсбург - Нант 1:1 Осер - Страсбург 1:0 Страсбург - Реймс 1:1 Ницца - Страсбург 1:1
Страсбург - Монако 1:2 Ливерпуль - Страсбург 0:3 Страсбург - Кальяри 1:2 Страсбург - Фрайбург 3:3 Брентфорд - Страсбург 2:2 Шарлеруа - Страсбург 1:2 Сьон - Страсбург 1:2 Марсель - Страсбург 4:0 Страсбург - Клермон 1:0 Брест - Страсбург 0:1 Страсбург - ПСЖ 3:3 Лилль - Страсбург 1:0 Страсбург - Ренн 2:1 Труа - Страсбург 1:1 Страсбург - Лион 1:1 Страсбург - Ланс 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|10.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|12.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|14.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|11.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|12.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Брест 1:1 Страсбург
Исход игры
Брест
29.4% (35)
Ничья
52.9% (63)
Страсбург
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
26.96% (31)
Меньше
73.04% (84)
Обе команды забьют
Да
75.65% (87)
Нет
24.35% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.1% (56)
1:0 Брест
14.3% (17)
2:1 Брест
12.6% (15)
1:2 Страсбург
11.8% (14)
0:1 Страсбург
3.4% (4)
0:0 Ничья
2.5% (3)
2:0 Брест
1.7% (2)
0:2 Страсбург
1.7% (2)
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