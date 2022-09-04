Стадион: Стад де л'Об
0'
1:0
14' ГолУгбо Ике
26' Красная карточкаСальмье Йоанн
42' Желтая карточкаСантамария Батист
1:1
48' ГолСантамария Батист
71' Желтая карточкаМелинг Биргер
72' Желтая карточкаШавалерин Ксавье
90' Желтая карточкаГаллон Готье
90'+5
Ход матча
14'
1:0
26'
34'
48'
71'
72'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 10
-
1 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
30
Галлон
Готье
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
9
Угбо
Ике
25
Бальде
Мама
27
Траоре
Амари
21
Майер
Ловро
20
Тэт
Флавьен
19
Гуйри
Амин
- Основной состав
-
30 Галлон ГотьеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Ларуси ЯссерЗащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Угбо ИкеПолузащитник
-
25 Бальде МамаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Мулен ЖессиВратарь
-
23 Рами АдильЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рипар РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ирлес Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
-
19 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Аблин МаттисНападающий
-
33 Дуэ ДезиреНападающий
-
Главный тренер: Женезио Брюно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Труа
Ренн
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
9 матчей
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Труа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальде Мама
|3
|0.5
|Тардьё Флориан
|3 (3)
|0.5
|Одоберт Уилсон
|2
|0.33
|Рипар Рено
|1
|0.17
|Угбо Ике
|1
|0.17
|Сальмье Йоанн
|1
|0.17
|Лопеш Рони
|0
|0
|Шавалерин Ксавье
|0
|0
|Н'Гессан Куаме
|0
|0
|Бруус Андреас
|0
|0
|Яде Папа Ндиага
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Террье Мартен
|2
|0.33
|Лаборд Гаэтан
|2
|0.33
|Сантамария Батист
|1
|0.17
|Родон Джо
|1
|0.17
|Теате Артур
|1
|0.17
|Дуэ Дезире
|1
|0.17
|Трюффер Адриен
|0
|0
|Буриго Бенжамен
|0
|0
|Траоре Амари
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
|Баде Луак
|0
|0
Карточки
Труа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальмье Йоанн
|1
|1
|Н'Гессан Куаме
|2
|0
|Рами Адиль
|1
|0
|Шавалерин Ксавье
|1
|0
|Тардьё Флориан
|1
|0
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0
|Галлон Готье
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сален Ромен
|1
|1
|Сантамария Батист
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Дуэ Дезире
|2
|0
|Угочукву Лесли
|0
|1
|Манданда Стив
|1
|0
|Тэт Флавьен
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Мелинг Биргер
|1
|0
|Родон Джо
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Трюффер Адриен
|1
|0
|Ассиньон Лоренс
|1
|0
|Bruno Genesio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
12
9
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3
Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1
Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Труа
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|11.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|14.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Труа 1:1 Ренн
Исход игры
Труа
8.6% (10)
Ничья
32.8% (38)
Ренн
58.6% (68)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
1:2 Ренн
31% (36)
1:1 Ничья
28.4% (33)
0:1 Ренн
12.9% (15)
0:2 Ренн
6% (7)
1:3 Ренн
5.2% (6)
2:1 Труа
5.2% (6)
2:3 Ренн
2.6% (3)
2:2 Ничья
2.6% (3)
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