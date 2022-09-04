Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Камальдин Сулемана создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Камальдин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Камальдин Сулемана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Адриен Трюффер нанес удар, но промахнулся очень сильно.

Первый тайм

49' Команда Труа имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Удар от ворот произведет Труа

48' Оооо... вот это был удар! Гуйри Амин должен был забить с этой позиции.

48' Террье Мартен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Труа

46' Буриго Бенжамен не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Сантамария Батист пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

44' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Адриен Трюффер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Тардьё Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Тардьё Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Адриен Трюффер из команды Ренн в офсайде

39' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

39' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Готье Галлон держит все под контролем

36' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

35' Удар от ворот произведет Труа

35' Майер Ловро не смог попасть в створ ударом издали

35' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' [player1] ослабляет давление, выбив мяч.

33' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Яссер Ларуси ослабляет давление, выбив мяч.

32' Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе

31' Тэт Флавьен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Бальде Мама

29' Угбо Ике выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Матч возобновлен

26' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Адриен Трюффер наказан за толчок Лопеш Рони

23' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновлен

21' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

19' Террье Мартен наказан за толчок Тьерно Бальде

19' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Труа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Г О О О О Л - Угбо Ике забивает с левой ноги!

13' Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Лопеш Рони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Сантамария Батист из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Тардьё Флориан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Адриен Трюффер выиграл воздушное противоборство у Лопеш Рони

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола