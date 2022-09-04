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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Труа
1:1
Конец матча
Ренн
0'
1:0
14' Гол
Угбо Ике
26' Красная карточка
Сальмье Йоанн
42' Желтая карточка
Сантамария Батист
1:1
48' Гол
Сантамария Батист
71' Желтая карточка
Мелинг Биргер
72' Желтая карточка
Шавалерин Ксавье
90' Желтая карточка
Галлон Готье
90'+5

Ход матча

14'
Угбо Ике
(Лопеш Рони)
1:0
26'
Сальмье Йоанн
 
34'
Рами Адиль
Угбо Ике
 
42'
 
Сантамария Батист
46'
 
Дуэ Дезире
Майер Ловро
46'
 
Сулемана Камалдин
Тэт Флавьен
48'
1:1
Сантамария Батист
(Террье Мартен)
61'
Яде Папа Ндиага
Лопеш Рони
 
61'
Шавалерин Ксавье
Ларуси Яссер
 
69'
 
Мелинг Биргер
Трюффер Адриен
69'
 
Аблин Маттис
Гуйри Амин
71'
 
Мелинг Биргер
72'
Шавалерин Ксавье
 
83'
Рипар Рено
Бальде Тьерно
 
83'
Одоберт Уилсон
Бальде Мама
 
88'
 
Ассиньон Лоренс
Буриго Бенжамен
90'
Галлон Готье
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 10
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Труа 8.6% (10)
X 32.8% (38)
Ренн 58.6% (68)
-1
выиграет Ренн, со счетом 2:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Галлон
Готье
2
Поросо
Джаксон
4
Палмер-Браун
Эрик
17
Сальмье
Йоанн
3
Бальде
Тьерно
39
Ларуси
Яссер
11
Лопеш
Рони
6
Н'Гессан
Куаме
10
Тардьё
Флориан
9
Угбо
Ике
25
Бальде
Мама
30
Манданда
Стив
27
Траоре
Амари
2
Родон
Джо
5
Теате
Артур
3
Трюффер
Адриен
21
Майер
Ловро
8
Сантамария
Батист
20
Тэт
Флавьен
14
Буриго
Бенжамен
19
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
Труа
5-4-1
Ренн
4-3-3

История личных встреч

Труа
Ренн

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:4
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:3
КЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Труа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальде Мама 3 0.5
Тардьё Флориан 3 (3) 0.5
Одоберт Уилсон 2 0.33
Рипар Рено 1 0.17
Угбо Ике 1 0.17
Сальмье Йоанн 1 0.17
Лопеш Рони 0 0
Шавалерин Ксавье 0 0
Н'Гессан Куаме 0 0
Бруус Андреас 0 0
Яде Папа Ндиага 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Террье Мартен 2 0.33
Лаборд Гаэтан 2 0.33
Сантамария Батист 1 0.17
Родон Джо 1 0.17
Теате Артур 1 0.17
Дуэ Дезире 1 0.17
Трюффер Адриен 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Траоре Амари 0 0
Майер Ловро 0 0
Баде Луак 0 0

Карточки

Труа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальмье Йоанн 1 1
Н'Гессан Куаме 2 0
Рами Адиль 1 0
Шавалерин Ксавье 1 0
Тардьё Флориан 1 0
Палмер-Браун Эрик 1 0
Галлон Готье 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сален Ромен 1 1
Сантамария Батист 2 0
Теате Артур 2 0
Дуэ Дезире 2 0
Угочукву Лесли 0 1
Манданда Стив 1 0
Тэт Флавьен 1 0
Траоре Амари 1 0
Мелинг Биргер 1 0
Родон Джо 1 0
Баде Луак 1 0
Трюффер Адриен 1 0
Ассиньон Лоренс 1 0
Bruno Genesio 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
3
75%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
100%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

12
9
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
31%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
31%
2
33%
46-60
3
23%
3
50%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Труа
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Монако - Труа 2:4 Труа - Анже 3:1 Лион - Труа 4:1 Труа - Тулуза 0:3
Монпелье - Труа 3:2 Труа - Нанси 5:4 Осер - Труа 1:0 Гавр - Труа 0:3 Мец - Труа 4:0 Тулуза - Труа 6:1 Лорьян - Труа 1:1 Труа - Ланс 1:3 ПСЖ - Труа 2:2 Труа - Лилль 3:0 Ницца - Труа 1:0 Труа - Клермон 0:1 Труа - Страсбург 1:1 Монако - Труа 2:1 Труа - Реймс 1:0 Сент-Этьен - Труа 1:1
Ренн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ренн - Брест 3:1 Ланс - Ренн 2:1 Ренн - Аяччо 2:1 Монако - Ренн 1:1
Ренн - Лорьян 0:1 Ренн - Астон Вилла 1:2 Нант - Ренн 0:1 Аугсбург - Ренн 2:3 Кан - Ренн 1:2 Фрайбург - Ренн 1:0 Лилль - Ренн 2:2 Ренн - Марсель 2:0 Нант - Ренн 2:1 Ренн - Сент-Этьен 2:0 Ренн - Лорьян 5:0 Страсбург - Ренн 2:1 Ренн - Монако 2:3 Реймс - Ренн 2:3 Ницца - Ренн 1:1 Ренн - Мец 6:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Труа Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
11. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
14. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
7. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
13. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Галлон Готье из команды Труа сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
  • 95'
    Контроль мяча: Труа: 28%, Ренн: 72%.
  • 95'
    Палмер-Браун Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 94'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 94'
    Яде Папа Ндиага выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Аблин Маттис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
  • 93'
    Теате Артур нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
  • Угловой
    93'
    Desire Doue из команды Ренн подал угловой слева.
  • 92'
    Аблин Маттис нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Камальдин Сулемана создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Труа
  • 92'
    Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
  • Желтая карточка
    91'
    Судье надоело, что Галлон Готье тянет время и он наказал его горчичником
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    • 91'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ренн пробьет пенальти!
    • 91'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 90'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Ренн: 70%.
    • 89'
      Галлон Готье взял и забрал мяч на выходе
    • 89'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      88'
      Судья сигнализирует, что Рипар Рено из команды Труа поставил подножку. Пострадал Камальдин Сулемана
    • 88'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 88'
      Тактическая замена. Буриго Бенжамен уходит с поля и его заменяет Лоренц Ассиньон
    • 87'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 87'
      Аблин Маттис из команды Ренн наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 87'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 86'
      Рипар Рено выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • Офсайд
      86'
      Камальдин Сулемана из команды Ренн в офсайде
    • 86'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 85'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 85'
      Яде Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 85'
      Труа начинает контратаку
    • Фол, нарушение
      85'
      Родон Джо из команды Ренн фолит на Одоберт Уилсон, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 85'
      Поросо Джаксон из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 85'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Ренн: 70%.
    • Фол, нарушение
      84'
      Судья сигнализирует, что Рами Адиль из команды Труа поставил подножку. Пострадал Аблин Маттис
    • 84'
      Оооо... вот это был удар! Одоберт Уилсон должен был забить с этой позиции.
    • 84'
      О, нет. Из многообещающей позиции Одоберт Уилсон из команды Труа наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
    • 84'
      Шавалерин Ксавье создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 84'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 84'
      Рипар Рено выиграл воздушное противоборство у Мелинг Биргер.
    • 83'
      Тактическая замена. Бальде Мама уходит с поля и его заменяет Одоберт Уилсон
    • 83'
      Тактическая замена. Тьерно Бальде уходит с поля и его заменяет Рипар Рено
    • Фол, нарушение
      82'
      Судья сигнализирует, что Террье Мартен из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Н'Гессан Куаме
    • 82'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      81'
      Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Бальде Мама
    • 81'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 80'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Ренн: 70%.
    • 80'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 80'
      Шанс! Родон Джо из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      79'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 79'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 78'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 78'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      78'
      Рами Адиль из команды Труа опасно и грубо сыграл. Манданда Стив пострадал.
    • Фол, нарушение
      77'
      Судья сигнализирует, что Аблин Маттис из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • Фол, нарушение
      76'
      Траоре Амари из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Яде Папа Ндиага пострадал.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 75'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Ренн: 70%.
    • 75'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 75'
      Оооо... вот это был удар! Поросо Джаксон должен был забить с этой позиции.
    • 75'
      Шанс! Поросо Джаксон из команды Труа пробил головой, но мимо
    • Угловой
      75'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа подал угловой справа.
    • 74'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 73'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • Фол, нарушение
      73'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Яде Папа Ндиага
    • Желтая карточка
      72'
      Шавалерин Ксавье тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • Фол, нарушение
      72'
      Шавалерин Ксавье из команды Труа заходит слишком далеко, он валит Траоре Амари.
    • Желтая карточка
      71'
      Мелинг Биргер - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      71'
      Мелинг Биргер из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Н'Гессан Куаме заработал фол
    • 71'
      Труа начинает контратаку
    • 70'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 70'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Ренн: 70%.
    • 70'
      Яде Папа Ндиага выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
    • 69'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 69'
      Тактическая замена. Гуйри Амин уходит с поля и его заменяет Аблин Маттис
    • 69'
      Тактическая замена. Адриен Трюффер уходит с поля и его заменяет Мелинг Биргер
    • 69'
      Адриен Трюффер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • Угловой
      68'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой слева.
    • 68'
      Поросо Джаксон успешно блокирует удар.
    • 68'
      Террье Мартен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 68'
      Камальдин Сулемана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Поросо Джаксон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      66'
      Бальде Мама из команды Труа толкнул локтем оппонента - фол.
    • Угловой
      66'
      Тардьё Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Гуйри Амин успешно блокирует удар.
    • 66'
      Тардьё Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 66'
      Траоре Амари из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      66'
      Шавалерин Ксавье навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 66'
      Родон Джо успешно блокирует удар.
    • 65'
      Яде Папа Ндиага нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Оооо... вот это был удар! Родон Джо должен был забить с этой позиции.
    • 65'
      Матч возобновлен
    • 65'
      Контроль мяча: Труа: 30%, Ренн: 70%.
    • Травма, повреждение
      64'
      Галлон Готье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 64'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      64'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Галлон Готье заработал фол
    • 64'
      Галлон Готье делает важнейший сейв!
    • 64'
      Оооо... вот это был удар! Буриго Бенжамен должен был забить с этой позиции.
    • 64'
      Буриго Бенжамен нанес удар головой, но Готье Галлон спокойно отбил мяч.
    • 64'
      Гуйри Амин из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 63'
      Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе
    • 63'
      Труа начинает контратаку
    • 63'
      Тьерно Бальде из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      62'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Тардьё Флориан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 62'
      Ренн начинает контратаку
    • 62'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 61'
      Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Шавалерин Ксавье
    • 61'
      Тактическая замена. Лопеш Рони уходит с поля и его заменяет Яде Папа Ндиага
    • Фол, нарушение
      60'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 60'
      Контроль мяча: Труа: 29%, Ренн: 71%.
    • Фол, нарушение
      59'
      Сантамария Батист задерживает мяч рукой
    • 59'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 58'
      Траоре Амари выиграл воздушное противоборство у Тардьё Флориан.
    • 57'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 57'
      Яссер Ларуси выиграл воздушное противоборство у Траоре Амари.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 56'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 56'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 56'
      Гуйри Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 56'
      Буриго Бенжамен из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Тьерно Бальде из команды Труа поставил подножку. Пострадал Desire Doue
    • 55'
      Контроль мяча: Труа: 28%, Ренн: 72%.
    • Фол, нарушение
      55'
      Судья сигнализирует, что Desire Doue из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Тардьё Флориан
    • 55'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 54'
      Террье Мартен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 54'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 53'
      Хорошую попытку сделал Террье Мартен. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 53'
      Камальдин Сулемана из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 53'
      Бальде Мама успешно блокирует удар.
    • 53'
      Буриго Бенжамен пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      52'
      Судья сигнализирует, что Поросо Джаксон из команды Труа поставил подножку. Пострадал Адриен Трюффер
    • 52'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Камальдин Сулемана из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 52'
      Палмер-Браун Эрик из команды Труа перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      52'
      Буриго Бенжамен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 51'
      Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 50'
      Контроль мяча: Труа: 27%, Ренн: 73%.
    • 50'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Труа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 49'
      Труа идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Тардьё Флориан из команды Труа своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Команда Ренн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 49'
      Гуйри Амин сделал ключевой пас для гола!
    • 48'
      Террье Мартен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Сантамария Батист забивает с правой ноги!
    • 48'
      Траоре Амари из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 47'
      Тьерно Бальде ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Ренн контролирует мяч.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Труа
    • 46'
      Камальдин Сулемана оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Тактическая замена. Майер Ловро уходит с поля и его заменяет Desire Doue
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Aube. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Труа 8.6% (10)
    X 32.8% (38)
    Ренн 58.6% (68)
    -1
    выиграет Ренн, со счетом 2:3
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Труа 1:1 Ренн

    Исход игры
    Труа
    8.6% (10)
    Ничья
    32.8% (38)
    Ренн
    58.6% (68)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    31% (36)
    1:1 Ничья
    28.4% (33)
    0:1 Ренн
    12.9% (15)
    0:2 Ренн
    6% (7)
    1:3 Ренн
    5.2% (6)
    2:1 Труа
    5.2% (6)
    2:3 Ренн
    2.6% (3)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
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