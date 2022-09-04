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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Клермон
0:0
Первый тайм: 5'
Тулуза
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 14 Владение мячом, % 86

Владение мячом

Прогнозы 119
Клермон 21% (25)
X 47.9% (57)
Тулуза 31.1% (37)
-1
выиграет Клермон, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Клермон
Ничья
Тулуза
3.38
3.47
3.41
Все Коэффициенты
Новости
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
4
Ветеска
Матеуш
5
Кофрие
Максимилиано
3
Борхес
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
20
Доссу
Жодель
91
Бела
Жереми
11
Аллевина
Джим
95
Киэ
Грежон
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
6
Абухлал
Закария
10
Деягере
Брехт
21
Ратао
Рафаэл
27
Даллинга
Тийс
Клермон
4-2-3-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Тулуза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Л2
3:2
Л2
1:1
КЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комнен Андрич 2 (1) 0.4
Сарачевич Мухаммед-Чам 2 0.4
Хауи Саиф-Эдин 1 0.2
Бела Жереми 1 0.2
Гастьен Йоан 0 0
Ожье Флоран 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.4
Даллинга Тийс 2 0.4
Абухлал Закария 1 0.2
Хили Рис 1 0.2
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Борхес Нето 1 1
Гастьен Йоан 1 0
Ожье Флоран 1 0
Комнен Андрич 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Сейду Алиду 1 0
Pascal Gastien 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
10%
1
10%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4
Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3
Тулуза
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3
Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Лорьян 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Тулуза 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
14. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 12 6
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 15 5
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
19. Аяччо 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс 0:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Клермон 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 5 4
10. Лорьян 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Тулуза 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 8 2
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тулуза 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Реймс 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
11. Клермон 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 1'
      Тулуза начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 21% (25)
    X 47.9% (57)
    Тулуза 31.1% (37)
    -1
    выиграет Клермон, со счетом 3:2
    да
    Arii #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Клермон
    Ничья
    Тулуза
    3.38
    3.47
    3.41
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Клермон 0:0 Тулуза онлайн

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    Прогнозы на матч Клермон 0:0 Тулуза

    Исход игры
    Клермон
    21% (25)
    Ничья
    47.9% (57)
    Тулуза
    31.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (38)
    Меньше
    66.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (50)
    1:2 Тулуза
    16.8% (20)
    1:0 Клермон
    10.9% (13)
    0:1 Тулуза
    9.2% (11)
    2:1 Клермон
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:3 Тулуза
    1.7% (2)
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