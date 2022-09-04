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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Клермон
2:0
Конец матча
Тулуза
0'
19' Желтая карточка
Киэ Грежон
23' Желтая карточка
Ветеска Матеуш
1:0
46' Гол
Гоналон Максим
63' Желтая карточка
Силла Иссиага
66' Желтая карточка
Гастьен Йоан
75' Желтая карточка
Сейду Алиду
2:0
90' Гол
Сарачевич Мухаммед-Чам
90'+8

Ход матча

19'
Киэ Грежон
 
23'
Ветеска Матеуш
 
45'
 
Онаиу Адо
Ратао Рафаэл
46'
Гоналон Максим
1:0
59'
 
Фарес Шаиби
Деягере Брехт
60'
 
Бирманчевич Велько
Даллинга Тийс
63'
 
Силла Иссиага
66'
Гастьен Йоан
 
72'
Комнен Андрич
Киэ Грежон
 
72'
Сарачевич Мухаммед-Чам
Аллевина Джим
 
74'
 
Занден Оливер
Силла Иссиага
75'
Сейду Алиду
 
77'
Менди Ариал
Бела Жереми
 
77'
Маньен Йоанн
Гоналон Максим
 
88'
Рашани Эльбасан
Доссу Жодель
 
90'
Сарачевич Мухаммед-Чам
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 119
Клермон 21% (25)
X 47.9% (57)
Тулуза 31.1% (37)
-1
выиграет Клермон, со счетом 3:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
99
Диао
Мори
4
Ветеска
Матеуш
36
Сейду
Алиду
5
Кофрие
Максимилиано
91
Бела
Жереми
3
Борхес
Нето
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
20
Доссу
Жодель
11
Аллевина
Джим
95
Киэ
Грежон
30
Дюпе
Максим
3
Деслер
Миккел
4
Руо
Антони
2
Николаесен
Расмус
12
Силла
Иссиага
17
Спирингс
Стейн
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
21
Ратао
Рафаэл
10
Деягере
Брехт
6
Абухлал
Закария
27
Даллинга
Тийс
Клермон
3-4-2-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Клермон
Тулуза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Л2
3:2
Л2
1:1
КЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарачевич Мухаммед-Чам 3 0.5
Комнен Андрич 2 (1) 0.33
Хауи Саиф-Эдин 1 0.17
Гоналон Максим 1 0.17
Бела Жереми 1 0.17
Гастьен Йоан 0 0
Ожье Флоран 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ратао Рафаэл 2 0.33
Даллинга Тийс 2 0.33
Абухлал Закария 1 0.17
Хили Рис 1 0.17
Ван ден Бомен Бранко 0 0
Онаиу Адо 0 0

Карточки

Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоналон Максим 3 0
Борхес Нето 1 1
Гастьен Йоан 2 0
Сейду Алиду 2 0
Ожье Флоран 1 0
Ветеска Матеуш 1 0
Киэ Грежон 1 0
Комнен Андрич 1 0
Маньен Йоанн 1 0
Аллевина Джим 1 0
Pascal Gastien 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 2 0
Даллинга Тийс 2 0
Деягере Брехт 1 0
Силла Иссиага 1 0
Ратао Рафаэл 1 0
Николаесен Расмус 1 0
Кебен Кевин 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4
Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3
Тулуза
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3
Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Труа 1:1 Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
11. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
14. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн 1:1 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
7. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Труа 1:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Труа 1:1 Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
13. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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Новости матча
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Игра в одни ворота сейчас. Тулуза доминирует и владеет мячом
    • 94'
      Диао Мори взял и забрал мяч на выходе
    • Угловой
      94'
      Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 93'
      Тулуза пытается что-то создать.
    • 92'
      Занден Оливер из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      Клермон пытается что-то создать.
    • 92'
      Клермон контролирует мяч.
    • 92'
      Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Диао Мори из команды Клермон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Gabriel Montpied. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Клермон 21% (25)
    X 47.9% (57)
    Тулуза 31.1% (37)
    -1
    выиграет Клермон, со счетом 3:2
    да
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    Прогнозы на матч Клермон 2:0 Тулуза

    Исход игры
    Клермон
    21% (25)
    Ничья
    47.9% (57)
    Тулуза
    31.1% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.04% (38)
    Меньше
    66.96% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    74.78% (86)
    Нет
    25.22% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (50)
    1:2 Тулуза
    16.8% (20)
    1:0 Клермон
    10.9% (13)
    0:1 Тулуза
    9.2% (11)
    2:1 Клермон
    8.4% (10)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    0:3 Тулуза
    1.7% (2)
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