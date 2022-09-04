Стадион: Габриэль Монтпье
0'
19' Желтая карточкаКиэ Грежон
23' Желтая карточкаВетеска Матеуш
1:0
46' ГолГоналон Максим
63' Желтая карточкаСилла Иссиага
66' Желтая карточкаГастьен Йоан
75' Желтая карточкаСейду Алиду
2:0
90' ГолСарачевич Мухаммед-Чам
90'+8
Ход матча
19'
23'
46'
1:0
63'
66'
75'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
99
Диао
Мори
36
Сейду
Алиду
91
Бела
Жереми
25
Гастьен
Йоан
20
Доссу
Жодель
95
Киэ
Грежон
30
Дюпе
Максим
21
Ратао
Рафаэл
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
- Защитник
-
36 Сейду АлидуЗащитник
- Защитник
-
91 Бела ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
-
20 Доссу ЖодельПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Киэ ГрежонНападающий
- Запасные игроки
-
40 Джоко УпаринВратарь
-
19 Менди АриалЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Байе БрандонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Gastien
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратао РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хауг КьетилВратарь
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
-
31 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
-
28 Фарес ШаибиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Клермон
Тулуза
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарачевич Мухаммед-Чам
|3
|0.5
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.33
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0.17
|Гоналон Максим
|1
|0.17
|Бела Жереми
|1
|0.17
|Гастьен Йоан
|0
|0
|Ожье Флоран
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ратао Рафаэл
|2
|0.33
|Даллинга Тийс
|2
|0.33
|Абухлал Закария
|1
|0.17
|Хили Рис
|1
|0.17
|Ван ден Бомен Бранко
|0
|0
|Онаиу Адо
|0
|0
Карточки
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гоналон Максим
|3
|0
|Борхес Нето
|1
|1
|Гастьен Йоан
|2
|0
|Сейду Алиду
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Ветеска Матеуш
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Комнен Андрич
|1
|0
|Маньен Йоанн
|1
|0
|Аллевина Джим
|1
|0
|Pascal Gastien
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0
|Даллинга Тийс
|2
|0
|Деягере Брехт
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Ратао Рафаэл
|1
|0
|Николаесен Расмус
|1
|0
|Кебен Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Клермон
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Марсель - Клермон 1:0 Лорьян - Клермон 2:1 Клермон - Ницца 1:0 Реймс - Клермон 2:4
Клермон - ПСЖ 0:5 Тулуза - Клермон 0:1 Клермон - Родез 2:0 Монпелье - Клермон 0:2 Ланс - Клермон 3:1 Клермон - ФППФ 4:2 Гренобль - Клермон 1:0 Клермон - Лион 1:2 Страсбург - Клермон 1:0 Клермон - Монпелье 2:1 Брест - Клермон 2:0 Клермон - Анже 2:2 Труа - Клермон 0:1 Мец - Клермон 1:1 Клермон - ПСЖ 1:6 Клермон - Нант 2:3
Тулуза
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тулуза - ПСЖ 0:3 Нант - Тулуза 3:1 Тулуза - Лорьян 2:2 Труа - Тулуза 0:3
Тулуза - Ницца 1:1 Тулуза - Клермон 0:1 Монпелье - Тулуза 4:5 Осасуна - Тулуза 3:3 Реал Сосьедад - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:0 Тулуза - Труа 6:1 Тулуза - Ним 2:0 Аяччо - Тулуза 1:0 Тулуза - Ним 2:1 Родез - Тулуза 1:0 Тулуза - Ньор 2:0 Сошо - Тулуза 1:1 Тулуза - Кевийи 2:0 Генгам - Тулуза 2:4 Тулуза - Париж 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|24 - 4
|16
|2.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 3
|16
|3.
|Ланс
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 7
|14
|4.
|Лион
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|5.
|Лорьян
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 8
|10
|6.
|Лилль
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|16 - 12
|9
|8.
|Клермон
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Ренн
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|10.
|Труа
|1:1 Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 14
|7
|11.
|Осер
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|10 - 13
|6
|14.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|15.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|16.
|Тулуза
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 7
|4
|19.
|Анже
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|6 - 17
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|4.
|Ренн
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Клермон
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 5
|6
|6.
|Монпелье
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|7.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|8.
|Труа
|1:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Нант
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Реймс
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|14.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|16.
|Брест
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 9
|2
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|18 - 1
|12
|2.
|Марсель
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|3.
|Лилль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|4.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|5.
|Ланс
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|9.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|10.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|11.
|Тулуза
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Труа
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|13.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Ренн
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|18.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Клермон 2:0 Тулуза
Исход игры
Клермон
21% (25)
Ничья
47.9% (57)
Тулуза
31.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
33.04% (38)
Меньше
66.96% (77)
Обе команды забьют
Да
74.78% (86)
Нет
25.22% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (50)
1:2 Тулуза
16.8% (20)
1:0 Клермон
10.9% (13)
0:1 Тулуза
9.2% (11)
2:1 Клермон
8.4% (10)
2:2 Ничья
3.4% (4)
0:3 Тулуза
1.7% (2)
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