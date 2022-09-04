Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Деягере Брехт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

47' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Матч возобновится спорным мячом

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Киэ Грежон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Матч возобновлен

43' Ох, нехорошо это выглядит. Ратао Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

42' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Бела Жереми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

41' Силла Иссиага выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Борхес Нето из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Сейду Алиду выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Дюпе Максим взял и забрал мяч на выходе

34' Киэ Грежон выиграл воздушное противоборство у Anthony Rouault.

33' Удар от ворот произведет Клермон

33' Деслер Миккел из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Хорошую попытку сделал Деягере Брехт . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Ратао Рафаэл из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Удар от ворот произведет Клермон

29' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Anthony Rouault из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Ратао Рафаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Ратао Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Anthony Rouault нанес удар головой, но Mory Diaw спокойно отбил мяч.

23' Ветеска Матеуш получает желтую карточку за неспортивное поведение

22' Клермон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Удар от ворот произведет Тулуза

21' Киэ Грежон из команды Клермон наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

20' Матч возобновлен

19' Николаесен Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Киэ Грежон получает желтую карточку за неспортивное поведение

19' Удар от ворот произведет Клермон

19' Деслер Миккел не смог попасть в створ ударом издали

18' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Anthony Rouault выиграл воздушное противоборство у Киэ Грежон

17' Ох, нехорошо это выглядит. Сейду Алиду получил травму и медбригада забирает его с поля.

17' Матч возобновлен

16' Сейду Алиду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Тулуза

8' Клермон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гоналон Максим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Деягере Брехт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Тулуза вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Клермон

3' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

3' Идеальный солнечный день для футбола

3' Спирингс Стейн из команды Тулуза не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

2' Силла Иссиага из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Даллинга Тийс и попал в перекладину!

1' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Тулуза вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Тулуза начинает с центра поля