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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ницца
 
Позже
Монако

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 117
Ницца 11.1% (13)
X 39.3% (46)
Монако 49.6% (58)
-1
выиграет Монако, со счетом 1:3
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Монако
3.24
3.78
3.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Шмейхель
Каспер
25
Тодибо
Жан-Клер
4
Данте
Бонфим
42
Вити
Маттиа
20
Аталь
Юсеф
19
Тюрам
Кефрен
16
Ремзи
Аарон
26
Бар
Мельвен
29
Пепе
Николя
24
Лаборд
Гаэтан
7
Делор
Анди
16
Нюбель
Александр
23
Сарр
Маланг
6
Дисаси
Аксель
5
Бадьяшиль
Бенуа
26
Агилар
Рубен
19
Фофана
Юссуф
4
Камара
Мохамед
VII
12
Кайо
Энрике
27
Дьятта
Крепен
36
Эмболо
Брель
17
Головин
Александр
Ницца
3-4-3
Монако
3-4-3

История личных встреч

Ницца
Монако

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.4
Ремзи Аарон 1 0.2
Пепе Николя 1 (1) 0.2
Браими Билаль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолланд Кевин 1 0.2
Эмболо Брель 1 0.2
Марипан Гильермо 1 0.2
Дьятта Крепен 1 0.2
Диоп Софьян 1 0.2
Бадьяшиль Бенуа 1 0.2
Фофана Юссуф 1 0.2
Дисаси Аксель 0 0
Минамино Такуми 0 0
Головин Александр 0 0
Кайо Энрике 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Лемина Марио 0 1
Данте Бонфим 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бар Мельвен 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0
Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
10. Труа Заявка 6 2 1 3 11 - 14 7
11. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
14. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
7. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Труа Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
14. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
10. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
11. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
13. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Ренн Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
18. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 6-го тура французской Лиги 1 "Ницца" принимает "Монако". Прямую текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось считанные секунды.

    Главный судья: Мийо Бенуа

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Прогнозы на матч Ницца - Монако

Исход игры
Ницца
11% (13)
Ничья
39% (46)
Монако
50% (59)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (60)
Меньше
46.9% (53)
Обе команды забьют
Да
90.27% (102)
Нет
9.73% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (42)
1:2 Монако
34.7% (41)
2:1 Ницца
9.3% (11)
0:1 Монако
5.1% (6)
1:3 Монако
2.5% (3)
2:3 Монако
2.5% (3)
1:0 Ницца
1.7% (2)
0:2 Монако
1.7% (2)
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