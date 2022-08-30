Стадион: Альянц Ривьера
История личных встреч
Ницца
Монако
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
31 матч
22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед
Первый тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ницца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делор Анди
|2 (2)
|0.4
|Ремзи Аарон
|1
|0.2
|Пепе Николя
|1 (1)
|0.2
|Браими Билаль
|0
|0
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фолланд Кевин
|1
|0.2
|Эмболо Брель
|1
|0.2
|Марипан Гильермо
|1
|0.2
|Дьятта Крепен
|1
|0.2
|Диоп Софьян
|1
|0.2
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0.2
|Фофана Юссуф
|1
|0.2
|Дисаси Аксель
|0
|0
|Минамино Такуми
|0
|0
|Головин Александр
|0
|0
|Кайо Энрике
|0
|0
Карточки
Ницца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росарио Пабло
|3
|0
|Тодибо Жан-Клер
|1
|1
|Лемина Марио
|0
|1
|Данте Бонфим
|1
|0
|Аталь Юсеф
|1
|0
|Бар Мельвен
|1
|0
|Бека Бека Алексис
|1
|0
|Тюрам Кефрен
|1
|0
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скардовелли Вандерсон
|1
|1
|Марипан Гильермо
|1
|1
|Фофана Юссуф
|1
|1
|Бен-Йеддер Виссам
|1
|0
|Эмболо Брель
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Кайо Энрике
|1
|0
|Клемент Филипп
|1
|0
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|1
|0
|Камара Мохамед VII
|1
|0
|Аклиоче Махнес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0
Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|21 - 4
|13
|2.
|Ланс
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 6
|13
|3.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5.
|Монпелье
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|6.
|Ренн
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|Лорьян
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 8
|7
|8.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 12
|7
|9.
|Осер
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|10.
|Труа
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|12.
|Клермон
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|13.
|Тулуза
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|14.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|15.
|Ницца
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|16.
|Монако
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 11
|5
|17.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 15
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|19.
|Анже
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
|20.
|Аяччо
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Лион
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ланс
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|4.
|Монпелье
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Ренн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|ПСЖ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|7.
|Нант
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|Осер
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Лорьян
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Труа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|3
|12.
|Лилль
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 10
|3
|13.
|Страсбург
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|Тулуза
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 6
|2
|15.
|Реймс
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|16.
|Аяччо
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|17.
|Ницца
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Анже
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Брест
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 8
|1
|20.
|Монако
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|15 - 1
|9
|2.
|Марсель
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Ланс
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Лилль
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Монако
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Ницца
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Реймс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|8.
|Лорьян
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|9.
|Монпелье
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 5
|3
|10.
|Тулуза
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Клермон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|12.
|Брест
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 7
|3
|13.
|Труа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 9
|3
|14.
|Осер
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|15.
|Нант
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Лион
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Страсбург
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Ренн
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Анже
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|20.
|Аяччо
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
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Прогнозы на матч Ницца - Монако
Исход игры
Ницца
11.4% (4)
Ничья
34.3% (12)
Монако
54.3% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.43% (18)
Меньше
48.57% (17)
Обе команды забьют
Да
85.71% (30)
Нет
14.29% (5)
Популярный счёт
1:2 Монако
40% (14)
1:1 Ничья
34.3% (12)
1:0 Ницца
5.7% (2)
2:1 Ницца
5.7% (2)
0:1 Монако
5.7% (2)
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