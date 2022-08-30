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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Ницца
 
Позже
Монако
Прогнозы 35
Ницца 11.4% (4)
X 34.3% (12)
Монако 54.3% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Монако
2.93
3.78
3.75
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ницца
Монако

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

31 матч

22.6%
19.4%
58%
7 побед 6 ничьих 18 побед

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

25.8%
32.3%
41.9%
8 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:2
К
0:2
Л1
2:1
Л1
1:2
ТМС
2:3
Л1
2:1
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
2:2
КЛ
1:2
Л1
4:0
Л1
3:0
Л1
4:0
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
0:1
Л1
0:1
Л1
1:0
К
0:1
Л1
0:3
Л1
3:2
Л1
1:1
Л1
3:2
Л1
1:3
Л1
0:0
К
1:0
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.4
Ремзи Аарон 1 0.2
Пепе Николя 1 (1) 0.2
Браими Билаль 0 0
Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фолланд Кевин 1 0.2
Эмболо Брель 1 0.2
Марипан Гильермо 1 0.2
Дьятта Крепен 1 0.2
Диоп Софьян 1 0.2
Бадьяшиль Бенуа 1 0.2
Фофана Юссуф 1 0.2
Дисаси Аксель 0 0
Минамино Такуми 0 0
Головин Александр 0 0
Кайо Энрике 0 0

Карточки

Ницца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росарио Пабло 3 0
Тодибо Жан-Клер 1 1
Лемина Марио 0 1
Данте Бонфим 1 0
Аталь Юсеф 1 0
Бар Мельвен 1 0
Бека Бека Алексис 1 0
Тюрам Кефрен 1 0
Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скардовелли Вандерсон 1 1
Марипан Гильермо 1 1
Фофана Юссуф 1 1
Бен-Йеддер Виссам 1 0
Эмболо Брель 1 0
Агилар Рубен 1 0
Кайо Энрике 1 0
Клемент Филипп 1 0
Дьятта Крепен 1 0
Бадьяшиль Бенуа 1 0
Камара Мохамед VII 1 0
Аклиоче Махнес 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
1
14%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
1
9%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ницца
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лилль - Ницца 1:2 Ницца - Марсель 0:3 Ницца - Маккаби Тель-Авив 2:0 Клермон - Ницца 1:0
Маккаби Тель-Авив - Ницца 1:0 Ницца - Страсбург 1:1 Тулуза - Ницца 1:1 Ницца - Торино 1:0 Рома - Ницца 1:1 Ницца - Фулхэм 0:2 Бенфика - Ницца 3:0 Ницца - Серкль Брюгге 1:1 Реймс - Ницца 2:3 Ницца - Лилль 1:3 Ницца - Сент-Этьен 4:2 Ницца - Нант 0:1 Бордо - Ницца 0:1 Ницца - Труа 1:0 Монако - Ницца 1:0 Ницца - Лорьян 2:1
Монако
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Монако - Труа 2:4 ПСЖ - Монако 1:1 Монако - Ланс 1:4 Монако - Ренн 1:1
ПСВ - Монако 3:2 Страсбург - Монако 1:2 Монако - ПСВ 1:1 Саутгемптон - Монако 3:1 Порту - Монако 2:1 Интер Милан - Монако 2:2 Портимоненсе - Монако 0:2 Монако - Австрия Вена 2:2 Монако - Санкт-Галлен 1:1 Монако - Серкль Брюгге 1:0 Ланс - Монако 2:2 Монако - Брест 4:2 Лилль - Монако 1:2 Монако - Анже 2:0 Сент-Этьен - Монако 1:4 Монако - Ницца 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 5 4 1 0 21 - 4 13
2. Ланс Заявка 5 4 1 0 14 - 6 13
3. Марсель Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
4. Лион Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
5. Монпелье Заявка 5 3 0 2 15 - 9 9
6. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
7. Лорьян Заявка 4 2 1 1 7 - 8 7
8. Лилль Заявка 5 2 1 2 10 - 12 7
9. Осер Заявка 5 2 1 2 7 - 9 7
10. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
11. Нант Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
12. Клермон Заявка 5 2 0 3 6 - 10 6
13. Тулуза Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
14. Реймс Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест Заявка 5 1 1 3 7 - 15 4
18. Страсбург Заявка 5 0 3 2 4 - 6 3
19. Анже Заявка 5 0 2 3 6 - 12 2
20. Аяччо Заявка 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Лион Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
4. Монпелье Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
5. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Нант Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8. Осер Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
9. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Клермон Заявка 2 1 0 1 1 - 5 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
15. Реймс Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
16. Аяччо Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19. Брест Заявка 2 0 1 1 1 - 8 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 3 3 0 0 15 - 1 9
2. Марсель Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3. Ланс Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Лилль Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
8. Лорьян Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Тулуза Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Страсбург Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ницца - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 сентября 2022, осталось 2 дня 14 часов 14 минут.

    Главный судья: Мийо Бенуа

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Ницца 11.4% (4)
    X 34.3% (12)
    Монако 54.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ницца
    Ничья
    Монако
    2.93
    3.78
    3.75
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ницца - Монако онлайн

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    Прогнозы на матч Ницца - Монако

    Исход игры
    Ницца
    11.4% (4)
    Ничья
    34.3% (12)
    Монако
    54.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (18)
    Меньше
    48.57% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (30)
    Нет
    14.29% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Монако
    40% (14)
    1:1 Ничья
    34.3% (12)
    1:0 Ницца
    5.7% (2)
    2:1 Ницца
    5.7% (2)
    0:1 Монако
    5.7% (2)
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