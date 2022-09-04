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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Реймс
0:0
Первый тайм: 5'
Ланс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 119
Реймс 22.7% (27)
X 27.7% (33)
Ланс 49.6% (59)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ланс
3.45
3.55
3.50
Все Коэффициенты
Новости
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
28
Локо
Банзузи
17
Лопи
Дион
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
39
Ито
Дзюнъя
29
Балогун
Фоларин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
21
Айдара
Массадио
26
Абдул-Самед
Салис
13
Пореба
Лукаш
11
Икома
Луис
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
Реймс
3-4-1-2
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Реймс
Ланс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 4 (2) 0.8
Ито Дзюнъя 2 0.4
Флипс Алексис 1 0.2
Манетси Маршал 1 0.2
Думбия Камори 1 (1) 0.2
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 5 1
Икома Луис 3 0.6
Фофана Секо 2 (1) 0.4
Саид Уэсли 2 0.4
Мачадо Дейвер 1 0.2
Абдул-Самед Салис 1 0.2
Кошта Давид 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 2 1
Гарсия Оскар 2 0
Фас Ваут 2 0
Манетси Маршал 2 0
Бузи Максим 2 0
Лопи Дион 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Пенц Патрик 1 0
Гравильон Эндрю 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Адлен Мартин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дансо Кевин 2 0
Гради Жонатан 1 0
Сотока Флориан 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
10%
1
7%
1-15
4
40%
3
21%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
10%
4
29%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4
Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0
Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс 0:0 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
6. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
7. Лорьян 0:0 Заявка 5 2 2 1 7 - 8 8
8. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
9. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
10. Клермон 0:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Тулуза 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
14. Реймс 0:0 Заявка 6 1 3 2 9 - 12 6
15. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
16. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
17. Брест 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 15 5
18. Страсбург 0:0 Заявка 6 0 4 2 4 - 6 4
19. Аяччо 0:0 Заявка 6 0 2 4 3 - 9 2
20. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс 0:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
6. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
7. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Клермон 0:0 Заявка 3 1 1 1 1 - 5 4
10. Лорьян 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
16. Тулуза 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
17. Брест 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 8 2
18. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Ланс 0:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
5. Лорьян 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Тулуза 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Реймс 0:0 Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
10. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
11. Клермон 0:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
12. Брест 0:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
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  • 1'
    Реймс начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 119
Реймс 22.7% (27)
X 27.7% (33)
Ланс 49.6% (59)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Ланс
3.45
3.55
3.50
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Где смотреть матч Реймс 0:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Реймс 0:0 Ланс

Исход игры
Реймс
22.9% (27)
Ничья
27.1% (32)
Ланс
50% (59)
Тотал 2.5
Больше
57.02% (65)
Меньше
42.98% (49)
Обе команды забьют
Да
79.82% (91)
Нет
20.18% (23)
Популярный счёт
1:2 Ланс
36.4% (43)
1:1 Ничья
22.9% (27)
2:1 Реймс
12.7% (15)
1:0 Реймс
7.6% (9)
0:1 Ланс
6.8% (8)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:3 Ланс
1.7% (2)
0:2 Ланс
1.7% (2)
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