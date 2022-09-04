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Франция: Лига 1

2022-2023

Стадион:
Реймс
1:1
Конец матча
Ланс
0'
33' Желтая карточка
Гравильон Эндрю
45' Желтая карточка
Медина Факундо
46' Желтая карточка
Локо Банзузи
48' Желтая карточка
Гарсия Оскар
56' Желтая карточка
Гради Жонатан
66' Красная карточка
Мачадо Дейвер
1:0
71' Гол
Балогун Фоларин
1:1
82' Гол
Икома Луис
90'+5

Ход матча

33'
Гравильон Эндрю
 
45'
 
Медина Факундо
46'
Локо Банзузи
 
48'
Гарсия Оскар
 
56'
 
Гради Жонатан
62'
 
Кабо Джимми
Франковски Пшемыслав
62'
 
Мачадо Дейвер
Айдара Массадио
66'
 
Мачадо Дейвер
70'
 
Боура Исмаэль
Кошта Давид
71'
 
Онана Жан
Пореба Лукаш
71'
Думбия Камори
Флипс Алексис
 
71'
Балогун Фоларин
(Думбия Камори)
1:0
75'
 
Клод-Морис Алексис
Гради Жонатан
82'
1:1
Икома Луис
(Сотока Флориан)
83'
Ван Берген Митчелл
Локо Банзузи
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 2 Замены 5
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 119
Реймс 22.7% (27)
X 27.7% (33)
Ланс 49.6% (59)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
да
Arii #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Пенц
Патрик
6
Гравильон
Эндрю
24
Агбаду
Эммануэль
5
Абдельамид
Юнис
4
Бузи
Максим
28
Локо
Банзузи
17
Лопи
Дион
15
Манетси
Маршал
70
Флипс
Алексис
39
Ито
Дзюнъя
29
Балогун
Фоларин
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
21
Айдара
Массадио
26
Абдул-Самед
Салис
13
Пореба
Лукаш
11
Икома
Луис
20
Кошта
Давид
7
Сотока
Флориан
Реймс
3-4-1-2
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Реймс
Ланс

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

18 матчей

22.2%
33.3%
44.5%
4 победы 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

5.6%
50%
44.4%
1 победа 9 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балогун Фоларин 5 (2) 0.83
Ито Дзюнъя 2 0.33
Флипс Алексис 1 0.17
Думбия Камори 1 (1) 0.17
Манетси Маршал 1 0.17
Зенели Арбер 0 0
Каюсте Йенс 0 0
Бузи Максим 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сотока Флориан 5 0.83
Икома Луис 4 0.67
Фофана Секо 2 (1) 0.33
Саид Уэсли 2 0.33
Мачадо Дейвер 1 0.17
Абдул-Самед Салис 1 0.17
Кошта Давид 0 0
Франковски Пшемыслав 0 0
Кабо Джимми 0 0
Гради Жонатан 0 0
Пореба Лукаш 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каюсте Йенс 2 1
Гарсия Оскар 3 0
Фас Ваут 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Манетси Маршал 2 0
Бузи Максим 2 0
Лопи Дион 0 1
Агбаду Эммануэль 0 1
Пенц Патрик 1 0
Ван Берген Митчелл 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Локо Банзузи 1 0
Адлен Мартин 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 2 0
Дансо Кевин 2 0
Мачадо Дейвер 0 1
Сотока Флориан 1 0
Медина Факундо 1 0
Кошта Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
2
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
14%
4
40%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Забито

11
15
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
9%
1
7%
1-15
4
36%
3
20%
16-30
1
9%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
4
27%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

12
7
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
4
33%
2
29%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Анже - Реймс 2:4 Реймс - Лион 1:1 Страсбург - Реймс 1:1 Реймс - Клермон 2:4
Марсель - Реймс 4:1 Реймс - Сассуоло 2:2 Реймс - Вильярреал 0:1 Реймс - Мец 1:0 Осер - Реймс 0:2 Ломмель - Реймс 1:2 Реймс - Paris 13 Atl. 1:2 Реймс - Ницца 2:3 Сент-Этьен - Реймс 1:2 Реймс - Ланс 1:2 Лорьян - Реймс 1:2 Реймс - Марсель 0:1 Реймс - Лилль 2:1 Монпелье - Реймс 0:0 Реймс - Ренн 2:3 Труа - Реймс 1:0
Ланс
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Ланс - Лорьян 5:2 Ланс - Ренн 2:1 Монако - Ланс 1:4 Аяччо - Ланс 0:0
Ланс - Брест 3:2 Ланс - Вест Хэм 0:0 Ланс - Интер Милан 1:0 Ланс - Клермон 3:1 Родез - Ланс 0:1 Ланс - Валансьен 3:0 Ланс - Париж 0:0 Ланс - Монако 2:2 Труа - Ланс 1:3 Реймс - Ланс 1:2 Ланс - Нант 2:2 ПСЖ - Ланс 1:1 Ланс - Монпелье 2:0 Лилль - Ланс 1:2 Ланс - Ницца 3:0 Страсбург - Ланс 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 24 - 4 16
2. Марсель Заявка 6 5 1 0 13 - 3 16
3. Ланс Заявка 6 4 2 0 15 - 7 14
4. Лион Заявка 5 4 1 0 14 - 4 13
5. Лорьян Заявка 5 3 1 1 8 - 8 10
6. Лилль Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7. Монпелье Заявка 6 3 0 3 16 - 12 9
8. Клермон Заявка 6 3 0 3 8 - 10 9
9. Ренн Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Осер Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Нант Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
12. Труа Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 10 - 13 6
14. Ницца Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Монако Заявка 5 1 2 2 7 - 11 5
16. Тулуза Заявка 6 1 2 3 7 - 11 5
17. Брест Заявка 6 1 2 3 8 - 16 5
18. Страсбург Заявка 6 0 4 2 5 - 7 4
19. Анже Заявка 6 0 2 4 6 - 17 2
20. Аяччо Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Ланс Заявка 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Марсель Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4. Ренн Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Клермон Заявка 3 2 0 1 3 - 5 6
6. Монпелье Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
7. ПСЖ Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
8. Осер Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
9. Нант Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Лорьян Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Труа Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Лилль Заявка 3 1 0 2 6 - 10 3
13. Страсбург Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
14. Реймс Заявка 3 0 2 1 4 - 6 2
15. Тулуза Заявка 3 0 2 1 3 - 6 2
16. Брест Заявка 3 0 2 1 2 - 9 2
17. Ницца Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
18. Аяччо Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
20. Монако Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 4 4 0 0 18 - 1 12
2. Марсель Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
3. Лилль Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
4. Лорьян Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
5. Ланс Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Монако Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Ницца Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Реймс Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
9. Монпелье Заявка 2 1 0 1 9 - 5 3
10. Клермон Заявка 3 1 0 2 5 - 5 3
11. Брест Заявка 3 1 0 2 6 - 7 3
12. Тулуза Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
13. Труа Заявка 3 1 0 2 7 - 9 3
14. Осер Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
15. Нант Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Страсбург Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17. Лион Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Ренн Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Анже Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Аяччо Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Реймс: 37%, Ланс: 63%.
  • 94'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 94'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 93'
    Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 93'
    Ито Дзюнъя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Ланс начинает контратаку
  • 93'
    Кабо Джимми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Фол, нарушение
    92'
    Дансо Кевин наказан за толчок Пенц Патрик
  • Угловой
    92'
    Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Пенц Патрик делает важнейший сейв!
  • 92'
    Оооо... вот это был удар! Икома Луис должен был забить с этой позиции.
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Икома Луис. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Боура Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Обе команды достойно сыграли в первом тайме
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 49'
      Контроль мяча: Реймс: 31%, Ланс: 69%.
    • Фол, нарушение
      49'
      Медина Факундо наказан за толчок Гравильон Эндрю
    • Фол, нарушение
      48'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Сотока Флориан пострадал.
    • 47'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 47'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Реймс: 32%, Ланс: 68%.
    • Травма, повреждение
      45'
      Манетси Маршал на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Желтая карточка
      45'
      Судья подбегает и показывает Медина Факундо из команды Ланс отложенную желтую карточку за фол.
    • 45'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 45'
      Ито Дзюнъя создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Айдара Массадио ошибается в защите.
    • Офсайд
      44'
      Фоларин Балогун из команды Реймс в офсайде
    • 44'
      Гравильон Эндрю из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 43'
      Оооо... вот это был удар! Икома Луис должен был забить с этой позиции.
    • 43'
      Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 43'
      Дансо Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 42'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 42'
      Реймс контролирует мяч.
    • 42'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 41'
      Гравильон Эндрю успешно блокирует удар.
    • 41'
      Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 41'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 40'
      Контроль мяча: Реймс: 33%, Ланс: 67%.
    • 40'
      Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 39'
      Пореба Лукаш не смог попасть в створ ударом издали
    • 39'
      Гравильон Эндрю успешно блокирует удар.
    • 39'
      Икома Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      Гради Жонатан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Фол, нарушение
      37'
      Лопи Дион из команды Реймс опасно и грубо сыграл. Пореба Лукаш пострадал.
    • 37'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Дансо Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 36'
      Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 36'
      Локо Банзузи создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 35'
      Гради Жонатан из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 35'
      Контроль мяча: Реймс: 32%, Ланс: 68%.
    • 35'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 34'
      Икома Луис не смог попасть в створ ударом издали
    • Желтая карточка
      33'
      Гравильон Эндрю совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      33'
      Безумный фол. Гравильон Эндрю грубо играет против соперника. Пострадал Айдара Массадио
    • Фол, нарушение
      32'
      Агбаду Эммануэль наказан за толчок Икома Луис
    • 32'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 32'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      31'
      Сотока Флориан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Гравильон Эндрю пострадал.
    • 30'
      Контроль мяча: Реймс: 32%, Ланс: 68%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 30'
      Шанс! Локо Банзузи из команды Реймс пробил головой, но мимо
    • Угловой
      30'
      Флипс Алексис из команды Реймс подал угловой справа.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Локо Банзузи. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Агбаду Эммануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Флипс Алексис из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Угловой
      29'
      Ито Дзюнъя из команды Реймс разыграл угловой с правого угла.
    • 28'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 28'
      Оооо... вот это был удар! Айдара Массадио должен был забить с этой позиции.
    • 28'
      Айдара Массадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
    • 27'
      Абдул-Самед Салис успешно блокирует удар.
    • 27'
      Флипс Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 26'
      Сотока Флориан не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Реймс: 29%, Ланс: 71%.
    • 25'
      Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 25'
      Гравильон Эндрю выиграл воздушное противоборство у Давид Коста.
    • 24'
      Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
    • 24'
      Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 24'
      Шанс! Сотока Флориан из команды Ланс пробил головой, но мимо
    • 24'
      Гради Жонатан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 23'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 23'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.
    • 22'
      Самба Брис из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 21'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Реймс: 25%, Ланс: 75%.
    • Офсайд
      20'
      Айдара Массадио из команды Ланс в офсайде
    • 19'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 19'
      Айдара Массадио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Икома Луис создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Пореба Лукаш из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • Травма, повреждение
      18'
      Флипс Алексис возвращается на поле.
    • Травма, повреждение
      18'
      Ох, нехорошо это выглядит. Флипс Алексис получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 18'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 17'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      16'
      Флипс Алексис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 16'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Реймс: 25%, Ланс: 75%.
    • Фол, нарушение
      14'
      Судья сигнализирует, что Бузи Максим из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
    • 13'
      Хорошую попытку сделал Фоларин Балогун. Удар в створ, но вратарь начеку
    • Фол, нарушение
      13'
      Судья сигнализирует, что Пореба Лукаш из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Ито Дзюнъя
    • 13'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      13'
      Лопи Дион возвращается на поле.
    • 12'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      12'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Агбаду Эммануэль из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      11'
      Франковски Пшемыслав навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Контроль мяча: Реймс: 30%, Ланс: 70%.
    • 11'
      Ох, нехорошо это выглядит. Лопи Дион получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      11'
      Лопи Дион на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 10'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 10'
      Бузи Максим из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Абдул-Самед Салис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Агбаду Эммануэль успешно блокирует удар.
    • 7'
      Давид Коста нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Абдельамид Юнис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Ланс начинает контратаку
    • 7'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
    • 6'
      Ланс контролирует мяч.
    • 6'
      Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Реймс: 40%, Ланс: 60%.
    • 5'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Медина Факундо из команды Ланс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      4'
      Айдара Массадио из команды Ланс заходит слишком далеко, он валит Бузи Максим.
    • 3'
      Медина Факундо выиграл воздушное противоборство у Ито Дзюнъя.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Реймс
    • 2'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Реймс пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Реймс начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Реймс 22.7% (27)
    X 27.7% (33)
    Ланс 49.6% (59)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    да
    Arii #
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    Прогнозы на матч Реймс 1:1 Ланс

    Исход игры
    Реймс
    22.7% (27)
    Ничья
    27.7% (33)
    Ланс
    49.6% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.39% (66)
    Меньше
    42.61% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (92)
    Нет
    20% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Ланс
    36.1% (43)
    1:1 Ничья
    22.7% (27)
    2:1 Реймс
    12.6% (15)
    1:0 Реймс
    7.6% (9)
    0:1 Ланс
    6.7% (8)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:3 Ланс
    1.7% (2)
    0:2 Ланс
    1.7% (2)
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