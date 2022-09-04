Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Удар от ворот произведет Ланс

85' Гравильон Эндрю пробует нанести удар издали, но Брис Самба ловит мяч

85' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Ван Берген Митчелл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Сотока Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Онана Жан из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Игрок команды Ланс совершает фол

80' Хорошую попытку сделал Боура Исмаэль . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе

79' Кабо Джимми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

78' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

76' Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Кабо Джимми из команды Ланс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Удар от ворот произведет Реймс

74' Боура Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Г О О О О Л - Фоларин Балогун забивает с правой ноги!

71' Kamory Doumbia создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Ланс

71' Тактическая замена. Флипс Алексис уходит с поля и его заменяет Kamory Doumbia

71' Kamory Doumbia сделал результативную передачу.

70' Тактическая замена. Давид Коста уходит с поля и его заменяет Боура Исмаэль

70' Флипс Алексис не смог попасть в створ ударом издали

70' Флипс Алексис пробил со штрафного прямо в стенку

66' Манетси Маршал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' Агбаду Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Локо Банзузи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Манетси Маршал выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Мачадо Дейвер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Гради Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Фоларин Балогун наказан за толчок Самба Брис

63' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Пореба Лукаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Абдельамид Юнис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Удар от ворот произведет Ланс

59' Хорошую попытку сделал Давид Коста. Удар в створ, но вратарь начеку

58' Айдара Массадио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ито Дзюнъя из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Ланс

57' Лопи Дион не смог попасть в створ ударом издали

56' Гради Жонатан получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Фоларин Балогун создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Удар от ворот произведет Ланс

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Айдара Массадио получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Айдара Массадио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Локо Банзузи не смог попасть в створ ударом издали

53' Хорошую попытку сделал Манетси Маршал . Удар в створ, но вратарь начеку

53' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Реймс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Игрок команды Реймс совершает фол

51' Гравильон Эндрю выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Франковски Пшемыслав . Удар в створ, но вратарь начеку

50' ШТАНГА! Так было близко к голу - Давид Коста нанес удар в каркас ворот!

50' Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Удар от ворот произведет Ланс

49' Фоларин Балогун оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Агбаду Эммануэль из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Удар от ворот произведет Реймс

48' Медина Факундо не смог попасть в створ ударом издали

48' Фоларин Балогун из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

48' Оскар Гарсия получает желтую карточку за неспортивное поведение

46' Локо Банзузи совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение