2:2
Второй тайм: 68'
0'
0:1
1' ГолAlexandre Zurawski
9' Желтая карточкаDaniel Fusato1
1:1
13' ГолБальбуэна Фабиан
2:1
19' ГолАлберто Юри
34' Желтая карточкаДе Пена Карлос
64' Желтая карточкаКантильо Виктор
2:2
67' ГолПатрик Алан
Ход матча
1'
13'
1:1
19'
2:1
34'
56'
64'
67'
2:2
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
Вера
Фаусто
17
Рамиро
10
Roger
I
44
Витао
30
Джонни
11
Вандерсон
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Вера ФаустоПолузащитник
-
17 РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Мендес БруноЗащитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
21 Витал МатеусПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
12 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроЗащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Weverton3
-
5 Lizeiro
-
26 Estevao
-
17 David VI
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
30 матчей
40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|6
|0.24
|Gustavo Mosquito
|3
|0.12
|Мантуан Густаво
|3
|0.12
|Adson
|3
|0.12
|Fabio Santos IV
|3 (2)
|0.12
|Рауль Гонсалес
|2
|0.08
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.08
|Lucas Piton
|1
|0.04
|Аугусто Ренато
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Jo Alves II
|1
|0.04
|Алберто Юри
|1
|0.04
|Виллиан Боргес
|0
|0
|Eduardo Queiroz
|0
|0
|Рони
|0
|0
|Жил Карлос
|0
|0
|Рамуш Рафаэл
|0
|0
|Жулиано де Паула
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandre Zurawski
|6
|0.24
|Вандерсон
|6
|0.24
|Эденилсон дос Сантос
|5 (3)
|0.2
|Энрике Педро
|4 (2)
|0.16
|Де Пена Карлос
|3 (2)
|0.12
|Джонни
|3
|0.12
|Патрик Алан
|2
|0.08
|Бустос Фабрисио
|2
|0.08
|José Maurisio3
|2
|0.08
|Мойзес Барбоза Роберто
|2
|0.08
|Тайсон Фреда
|1
|0.04
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Витао
|1
|0.04
|David VI
|0
|0
|Бошилья Габриэл
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|3
|1
|Roger I
|4
|0
|Рамуш Рафаэл
|3
|0
|Майкон Барберан
|3
|0
|Eduardo Queiroz
|3
|0
|Рауль Гонсалес
|2
|0
|Жулиано де Паула
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Giovane Nascimento
|2
|0
|Adson
|1
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Xavier
|1
|0
|Жил Карлос
|1
|0
|Мораес Жуниор
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Рамиро
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Jo Alves II
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Bruno Melo
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Lucas Piton
|1
|0
|Robert Barbosa
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меркадо Габриэль
|6
|1
|Де Пена Карлос
|6
|0
|Мойзес Барбоза Роберто
|5
|0
|Daniel Fusato1
|5
|0
|Тайсон Фреда
|4
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Энрике Педро
|3
|0
|Вандерсон
|3
|0
|Джонни
|2
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Дурадо Родриго
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Keiller
|2
|0
|Бустос Фабрисио
|2
|0
|Lizeiro
|2
|0
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Thauan Lara
|2
|0
|Матеус Лейте
|0
|1
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|Кайо Ранхел
|1
|0
|Моледо Родриго
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Уэсли Мораес
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
2
14%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
5
45%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
3
60%
1
8%
46-60
1
20%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
12
27
7 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
17%
6
22%
1-15
3
25%
6
22%
16-30
2
17%
7
26%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
3
25%
5
19%
76-90
Пропущено
18
11
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90
Забито
26
38
14 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 15
7 Не забивали 4
4
15%
7
18%
1-15
5
19%
7
18%
16-30
5
19%
7
18%
31-45
2
8%
5
13%
46-60
3
12%
2
5%
61-75
7
27%
10
26%
76-90
Пропущено
23
23
12 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 14
3
13%
2
9%
1-15
3
13%
4
17%
16-30
6
26%
4
17%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
5
22%
3
13%
61-75
3
13%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0
Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Коринтианс
|2:2
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|25
|11
|10
|4
|40 - 25
|43
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|6.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|9
|6
|31 - 28
|36
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|10.
|Ред Булл Брагантино
|25
|8
|8
|9
|35 - 32
|32
|11.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|12.
|Ботафого Рибейрао
|3:0
|25
|8
|6
|11
|25 - 29
|30
|13.
|Форталеза
|0:3
|25
|8
|6
|11
|22 - 26
|30
|14.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|31 - 29
|29
|15.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|16.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|17.
|Куяба
|24
|6
|7
|11
|16 - 23
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|2:2
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Куяба
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|17.
|Форталеза
|0:3
|13
|3
|6
|4
|8 - 9
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|3:0
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|3.
|Ботафого Рибейрао
|3:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 17
|18
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|2:2
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|5.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|0:3
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|10.
|Коринтианс
|2:2
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
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