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Бразилия: Серия A

2022
Коринтианс
2:2
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:1
1' Гол
Alexandre Zurawski
9' Желтая карточка
Daniel Fusato1
1:1
13' Гол
Бальбуэна Фабиан
2:1
19' Гол
Алберто Юри
34' Желтая карточка
Де Пена Карлос
64' Желтая карточка
Кантильо Виктор
2:2
67' Гол
Патрик Алан
81' Желтая карточка
Бальбуэна Фабиан
90'+5
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
31
Бальбуэна
Фабиан
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
33
Вера
Фаусто
17
Рамиро
19
Gustavo
Mosquito
11
Жулиано
де
Паула
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
1
Daniel
Fusato1
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
30
Джонни
23
Gabriel
Paulista
VIII
14
Де
Пена
Карлос
27
José
Maurisio3
35
Alexandre
Zurawski
11
Вандерсон
Коринтианс
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-1-2

История личных встреч

Коринтианс
Интернасьонал Порту Алегре

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
35.3%
5.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

13 матчей

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

30 матчей

40%
40%
20%
12 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
36.7%
23.3%
12 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
2:1
К
1:1
К
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
БСА
1:2
БСА
2:1
БСА
0:0
БСА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:2
КБ
2:2
КБ
2:0
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 6 0.24
Gustavo Mosquito 3 0.12
Мантуан Густаво 3 0.12
Adson 3 0.12
Fabio Santos IV 3 (2) 0.12
Рауль Гонсалес 2 0.08
Бальбуэна Фабиан 2 0.08
Lucas Piton 1 0.04
Аугусто Ренато 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Jo Alves II 1 0.04
Алберто Юри 1 0.04
Виллиан Боргес 0 0
Eduardo Queiroz 0 0
Рони 0 0
Жил Карлос 0 0
Рамуш Рафаэл 0 0
Жулиано де Паула 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandre Zurawski 6 0.24
Вандерсон 6 0.24
Эденилсон дос Сантос 5 (3) 0.2
Энрике Педро 4 (2) 0.16
Де Пена Карлос 3 (2) 0.12
Джонни 3 0.12
Патрик Алан 3 0.12
Бустос Фабрисио 2 0.08
José Maurisio3 2 0.08
Мойзес Барбоза Роберто 2 0.08
Тайсон Фреда 1 0.04
Д'Алессандро Андрес 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Витао 1 0.04
David VI 0 0
Бошилья Габриэл 0 0
Мартинс Родригес 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 3 1
Roger I 4 0
Рамуш Рафаэл 3 0
Майкон Барберан 3 0
Eduardo Queiroz 3 0
Рауль Гонсалес 2 0
Жулиано де Паула 2 0
Вера Фаусто 2 0
João Victor6 2 0
Giovane Nascimento 2 0
Adson 1 0
Виллиан Боргес 1 0
Xavier 1 0
Жил Карлос 1 0
Мораес Жуниор 1 0
Биро 1 0
Рамиро 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Педро Жоао II 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Jo Alves II 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Bruno Melo 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Кантильо Виктор 1 0
Алберто Юри 1 0
Lucas Piton 1 0
Robert Barbosa 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 6 1
Де Пена Карлос 6 0
Мойзес Барбоза Роберто 5 0
Daniel Fusato1 5 0
Тайсон Фреда 4 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Энрике Педро 3 0
Вандерсон 3 0
Джонни 2 0
Патрик Алан 2 0
Дурадо Родриго 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Keiller 2 0
Бустос Фабрисио 2 0
Lizeiro 2 0
Heitor Rodrigues da Fonseca 2 0
Роша Кайке 2 0
Thauan Lara 2 0
Матеус Лейте 0 1
Д'Алессандро Андрес 1 0
Кайо Ранхел 1 0
Моледо Родриго 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
David VI 1 0
Уэсли Мораес 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
José Maurisio3 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
19%
2
15%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
3
23%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
4
25%
5
38%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
14%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
3
43%
1
7%
46-60
2
29%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Забито

12
27
7 В 1-м тайме 19
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
2
17%
6
22%
1-15
3
25%
6
22%
16-30
2
17%
7
26%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
1
4%
61-75
3
25%
5
19%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 6
3
17%
1
9%
1-15
3
17%
2
18%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
22%
1
9%
61-75
3
17%
2
18%
76-90

Забито

28
40
16 В 1-м тайме 22
12 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 16
7 Не забивали 4
5
18%
8
20%
1-15
6
21%
7
18%
16-30
5
18%
7
18%
31-45
2
7%
5
13%
46-60
3
11%
3
8%
61-75
7
25%
10
25%
76-90

Пропущено

25
25
13 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 15
4
16%
3
12%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
6
24%
4
16%
31-45
3
12%
4
16%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:0 Флуминенсе - Коринтианс 2:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Аваи - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Фламенго 0:2 Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Коритиба Парана 3:1 Сеара - Коринтианс 3:1 Сантос - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 4:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Коринтианс - Сантос 0:0 Коринтианс - Сантос 4:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 4:0 Аваи - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Флуминенсе 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Мелгар 0:0
Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Мелгар - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коло-Коло 4:1 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коло-Коло - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Коритиба Парана 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Гойяс - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 3:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ред Булл Брагантино - Интернасьонал Порту Алегре 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
4. Интернасьонал Порту Алегре 25 11 10 4 40 - 25 43
5. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
6. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
7. Атлетико Минейро 1:0 25 10 9 6 32 - 28 39
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
10. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
11. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
12. Форталеза 25 8 6 11 23 - 26 30
13. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
14. Сан-Паулу 0:1 25 6 11 8 31 - 30 29
15. Куяба 1:0 25 7 7 11 17 - 23 28
16. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 25 5 7 13 23 - 37 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 0:1 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 1:0 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 1:0 13 4 6 3 9 - 7 18
16. Атлетико Гойяненсе 0:1 13 4 3 6 13 - 13 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 1:0 13 5 6 2 14 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 1:0 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Сан-Паулу 0:1 13 1 7 5 11 - 16 10
17. Атлетико Гойяненсе 0:1 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      34'
      Де Пена Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Алберто Юри бьет в цель!
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Бальбуэна Фабиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Alexandre Zurawski бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Коринтианс 2:2 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

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