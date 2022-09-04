  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
0:0
Первый тайм: 11'
Эстудиантес Ла Плата
0'
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.65
3.12
3.00
Все Коэффициенты
22
Marcos
Ledesma
2
Ramiro
Hernandez
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
4
Nicolas
Morgantini
79
Ayrton
Costa
21
Ivan
Gomez
5
Carlos
Villalba
11
Vicente
Taborda
27
Rodrigo
Contreras
10
Сарате
Мауро
21
Андухар
Марьяно
5
Морель
Хорхе
18
Ногера
Фабьян
19
Пас
Нехуэн
29
Leonardo
Godoy
6
Мас
Эмануэль
20
Кастро
Мануэль
4
Leonardo
Heredia
8
Сукуи
Фернандо
17
Боселли
Мауро
10
Рольхейсер
Бенхамин
Атлетико Платенсе
5-3-2
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

16 матчей

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
4 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
ПБМ
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Morgantini 2 0.13
Juan Esquivel 2 0.13
Ayrton Costa 2 0.13
Vicente Taborda 2 0.13
Сарате Мауро 2 (2) 0.13
Rodrigo Contreras 1 0.06
Alexis Sabella 1 0.06
Mauro Bogado 1 0.06
Бенитес Хорхе 1 0.06
Ivan Gomez 1 0.06
Horacio Tijanovich 1 0.06
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.06
Juan Infante 0 0
Ignacio Schor 0 0
Sebastian Guerrero 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 3 (2) 0.19
Leandro Diaz III 2 0.13
Пьятти Пабло 2 0.13
Кастро Мануэль 2 0.13
Leonardo Godoy 1 0.06
Franco Zapiola 1 0.06
Морель Хорхе 1 0.06
Leonardo Heredia 1 0.06
Рохель Агустин 1 0.06
Рольхейсер Бенхамин 1 0.06
Мас Эмануэль 0 0
Лолло Лусиано 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Jorge Rodriguez I 0 0
Angel Gonzalez II 0 0
Mauro Menzdez 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Gino 5 0
Rodrigo Contreras 4 0
Gaston Suso 4 0
Carlos Villalba 4 0
Сарате Мауро 3 0
Juan Pablo Pignani 3 0
Mauro Bogado 1 1
Ramiro Hernandez 1 1
Haibrany Ruiz Diaz 1 1
Horacio Tijanovich 2 0
Ayrton Costa 2 0
Ivan Gomez 1 0
Marcos Ledesma 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Juan Infante 1 0
Alexis Sabella 1 0
Vicente Taborda 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 4 1
Морель Хорхе 5 0
Сукуи Фернандо 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Leonardo Godoy 2 0
Рохель Агустин 2 0
Gonzalo Agustin Pineiro 2 0
Пьятти Пабло 1 0
Андухар Марьяно 1 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Вальдес Бруно 1 0
Carlo Lattanzio 1 0
Кастро Мануэль 1 0
Пас Нехуэн 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Eros Mancuso 1 0
Franco Zapiola 1 0
Aaron Spetale 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
5
50%
2
50%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
33%
3
27%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

8
11
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
27%
31-45
3
38%
1
9%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
36%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
3
43%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
28%
4
27%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
6
33%
6
40%
76-90

Пропущено

12
18
8 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
3
25%
3
17%
1-15
4
33%
2
11%
16-30
1
8%
1
6%
31-45
1
8%
8
44%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 3:1
Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Тигре - Атлетико Платенсе 3:0 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Арсенал Саранди - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:3 Атлетико Платенсе - Сармиенто 0:0 Альдосиви - Атлетико Платенсе 0:0 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атланта - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сантамарина Тандил 1:0
Аргентинос Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Рафаэла - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Сан-Лоренсо - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Гильермо Браун 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Чакарита Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Банфилд 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Браун Адроге 1:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Дефенсорес де Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Мартин Тукуман 0:0 Бельграно - Эстудиантес Ла Плата 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
5. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
6. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
7. Ривер Плейт 16 7 5 4 25 - 14 26
8. Атлетико Платенсе 0:0 17 6 8 3 17 - 13 26
9. Бока Хуниорс 16 8 2 6 21 - 21 26
10. Патронато Парана 0:0 17 6 6 5 22 - 19 24
11. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 0:0 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 0:0 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 16 5 5 6 18 - 24 20
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 16 4 6 6 13 - 18 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Эстудиантес Ла Плата 0:0 9 5 3 1 11 - 7 18
7. Патронато Парана 0:0 9 5 3 1 12 - 5 18
8. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 0:0 9 3 6 0 9 - 4 15
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Барракас Централь 9 4 2 3 12 - 12 14
14. Ривер Плейт 7 4 1 2 11 - 6 13
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 8 3 3 2 9 - 10 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Унион Санта-Фе 0:0 8 3 2 3 9 - 11 11
20. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
21. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Унион Санта-Фе 0:0 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
9. Атлетико Платенсе 0:0 8 3 2 3 8 - 9 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
13. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
14. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
15. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
16. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
17. Бока Хуниорс 7 2 1 4 5 - 9 7
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
20. Патронато Парана 0:0 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
22. Барракас Централь 7 1 3 3 6 - 12 6
23. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
24. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
25. Эстудиантес Ла Плата 0:0 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Платенсе
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
2.65
3.12
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Платенсе 0:0 Эстудиантес Ла Плата онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 