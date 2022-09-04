1:3
Конец матча
0'
0:1
19' ГолЭдуардо Карлос
35' Желтая карточкаМарсал Фернандо
0:2
36' ГолЭдуардо Карлос
46' Желтая карточкаЭдуардо Карлос
49' Желтая карточкаJuninho Capixaba
0:2
54' Не забитый пенальтиRobson IV
0:3
63' ГолМарсал Фернандо
1:3
70' ГолMoises Vieira
90'+6
Ход матча
19'
0:1
35'
36'
0:2
46'
46'
49'
54'
0:2
63'
0:3
67'
70'
1:3
78'
4
Тити
17
Jose
Welison
88
Саша
Лукас
11
Romarinho3
34
Adryelson
6
Че
Че
47
Жефферсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
88 СашаПолузащитник
-
11 Romarinho3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
13 Лима ЛукасПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
80 Отеро РомулоПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Habraao
-
-
14 Ronald
-
2 Tinga I
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 ЖефферсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
99 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
-
12 Lucas Perri
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Форталеза
Ботафого Рибейрао
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|6
|0.24
|Robson IV
|4
|0.16
|Picachu
|4 (1)
|0.16
|Romarinho3
|2
|0.08
|Эркулес
|2
|0.08
|Juninho Capixaba
|1
|0.04
|Emanuel Britez
|1
|0.04
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Jose Welison
|1
|0.04
|Habraao
|1
|0.04
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Лима Лукас III
|0
|0
|Тьяго Гальярдо
|0
|0
|Marcelo Conceicao
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|7 (1)
|0.28
|Куэста Виктор
|2
|0.08
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.08
|Vinicius5
|2
|0.08
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.08
|Жефферсон
|1
|0.04
|Daniel Borges
|1
|0.04
|Угу Мигель
|1
|0.04
|Марсал Фернандо
|1
|0.04
|Сантос Жуниор
|1
|0.04
|Виктор Жоао II
|1
|0.04
|Габриэл III
|1
|0.04
|Kayque
|1
|0.04
|Каррейро Патрик
|1
|0.04
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|6
|1
|Juninho Capixaba
|5
|0
|Ronald
|5
|0
|Romarinho3
|3
|1
|Robson IV
|4
|0
|Marcelo Conceicao
|4
|0
|Фелипе
|2
|1
|Тьяго Гальярдо
|3
|0
|Jose Welison
|3
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Fernando Miguel
|2
|0
|Марсело Бук
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
|David da Hora
|1
|0
|Витор Рикардо
|1
|0
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|9
|0
|Сампайо Филипе
|3
|2
|Куэста Виктор
|4
|0
|Угу Мигель
|2
|1
|Daniel Borges
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Mauro Joel Carli
|3
|0
|Фернандес Лукас IV
|3
|0
|Vinicius5
|3
|0
|Chayene
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Эдуардо Карлос II
|2
|0
|Марсал Фернандо
|2
|0
|Гонсалвеш Диего
|2
|0
|Romildo
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Жефферсон
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Jefinho
|1
|0
|Matheus Nascimento
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
|Lucas Mezenga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
56%
4
29%
61-75
1
11%
3
21%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
22%
4
21%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90
Забито
16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
2
17%
76-90
Забито
25
24
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
7
28%
6
25%
61-75
4
16%
6
25%
76-90
Пропущено
24
31
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
8
33%
6
19%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
8
33%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0
Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1
Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|25
|11
|10
|4
|40 - 25
|43
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|6.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|1:0
|25
|10
|9
|6
|32 - 28
|39
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|10.
|Ред Булл Брагантино
|25
|8
|8
|9
|35 - 32
|32
|11.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|12.
|Форталеза
|25
|8
|6
|11
|23 - 26
|30
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|14.
|Сан-Паулу
|0:1
|25
|6
|11
|8
|31 - 30
|29
|15.
|Куяба
|1:0
|25
|7
|7
|11
|17 - 23
|28
|16.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|25
|5
|7
|13
|23 - 37
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|0:1
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|1:0
|13
|4
|6
|3
|9 - 7
|18
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 13
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|1:0
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|16.
|Сан-Паулу
|0:1
|13
|1
|7
|5
|11 - 16
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
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