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Бразилия: Серия A

2022
Форталеза
1:3
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
0:1
19' Гол
Эдуардо Карлос
35' Желтая карточка
Марсал Фернандо
0:2
36' Гол
Эдуардо Карлос
46' Желтая карточка
Эдуардо Карлос
49' Желтая карточка
Juninho Capixaba
0:2
54' Не забитый пенальти
Robson IV
0:3
63' Гол
Марсал Фернандо
1:3
70' Гол
Moises Vieira
90'+6
16
Fernando
Miguel
19
Emanuel
Britez
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
29
Juninho
Capixaba
17
Jose
Welison
88
Саша
Лукас
11
Romarinho3
91
Тьяго
Гальярдо
21
Moises
Vieira
7
Robson
IV
1
Фернандес
Роберто
III
7
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
21
Марсал
Фернандо
29
Виктор
Жоао
II
6
Че
Че
18
Фернандес
Лукас
IV
33
Эдуардо
Карлос
II
47
Жефферсон
9
Соарес
Франсиско
Форталеза
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Ботафого Рибейрао

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:0
К
4:2
КБ
2:2
КСВ
0:1
КСВ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 6 0.24
Robson IV 4 0.16
Picachu 4 (1) 0.16
Romarinho3 2 0.08
Эркулес 2 0.08
Juninho Capixaba 1 0.04
Emanuel Britez 1 0.04
Lucas Crispim 1 0.04
Jose Welison 1 0.04
Habraao 1 0.04
Ромеро Сильвио 0 0
Лима Лукас III 0 0
Тьяго Гальярдо 0 0
Marcelo Conceicao 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 7 (1) 0.28
Куэста Виктор 2 0.08
Эдуардо Карлос II 2 0.08
Vinicius5 2 0.08
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.08
Жефферсон 1 0.04
Daniel Borges 1 0.04
Угу Мигель 1 0.04
Марсал Фернандо 1 0.04
Сантос Жуниор 1 0.04
Виктор Жоао II 1 0.04
Габриэл III 1 0.04
Kayque 1 0.04
Каррейро Патрик 1 0.04
Фернандес Лукас IV 0 0
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 6 1
Juninho Capixaba 5 0
Ronald 5 0
Romarinho3 3 1
Robson IV 4 0
Marcelo Conceicao 4 0
Фелипе 2 1
Тьяго Гальярдо 3 0
Jose Welison 3 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Fernando Miguel 2 0
Марсело Бук 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Ландасури Антони 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0
David da Hora 1 0
Витор Рикардо 1 0
Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 9 0
Сампайо Филипе 3 2
Куэста Виктор 4 0
Угу Мигель 2 1
Daniel Borges 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Mauro Joel Carli 3 0
Фернандес Лукас IV 3 0
Vinicius5 3 0
Chayene 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Эдуардо Карлос II 2 0
Марсал Фернандо 2 0
Гонсалвеш Диего 2 0
Romildo 2 0
Erison 2 0
Жефферсон 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Adryelson 1 0
Данило Барбоза 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Jefinho 1 0
Matheus Nascimento 1 0
Luis Oyama 1 0
Lucas Mezenga 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
18 Не забивали 18
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
5
56%
4
29%
61-75
1
11%
3
21%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 11
2
22%
4
21%
1-15
1
11%
4
21%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
2
22%
1
5%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
1
11%
4
21%
76-90

Забито

16
10
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
13 Не забивали 18
2
13%
1
10%
1-15
4
25%
1
10%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
3
30%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
6
40%
2
17%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
7
47%
2
17%
76-90

Забито

25
24
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
6 Не забивали 11
3
12%
1
4%
1-15
4
16%
4
17%
16-30
5
20%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
7
28%
6
25%
61-75
4
16%
6
25%
76-90

Пропущено

24
31
12 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 16
14 Не пропускали 20
3
13%
5
16%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
8
33%
6
19%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
8
33%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Леонес - Форталеза 1:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Форталеза - Бояка Чико 1:0 Форталеза - Коринтианс 1:0
Форталеза - Атлетико Кали 2:0 Форталеза - Мильонариос 2:3 Флуминенсе - Форталеза 2:2 Сеара - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:0 Форталеза - Интернасьонал Порту Алегре 3:0 Форталеза - Реал Картахена 3:1 Атлетико Уила - Форталеза 1:2 Форталеза - Богота 1:2 Куяба - Форталеза 0:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Мильонариос - Форталеза 3:0 Форталеза - Сантос 0:0 Реал Сан-Андрес - Форталеза 1:0 Ред Булл Брагантино - Форталеза 2:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Жувентуде - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1
Коринтианс - Ботафого Рибейрао 1:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Сантос - Ботафого Рибейрао 2:0 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Ботафого Рибейрао - Америка Минейро 0:2 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Ред Булл Брагантино - Ботафого Рибейрао 0:1 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 3:0 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0 Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
4. Интернасьонал Порту Алегре 25 11 10 4 40 - 25 43
5. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
6. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
7. Атлетико Минейро 1:0 25 10 9 6 32 - 28 39
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
10. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
11. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
12. Форталеза 25 8 6 11 23 - 26 30
13. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
14. Сан-Паулу 0:1 25 6 11 8 31 - 30 29
15. Куяба 1:0 25 7 7 11 17 - 23 28
16. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 25 5 7 13 23 - 37 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 0:1 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 1:0 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 1:0 13 4 6 3 9 - 7 18
16. Атлетико Гойяненсе 0:1 13 4 3 6 13 - 13 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 1:0 13 5 6 2 14 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 1:0 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Сан-Паулу 0:1 13 1 7 5 11 - 16 10
17. Атлетико Гойяненсе 0:1 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Эдуардо Карлос II бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Марсал Фернандо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Эдуардо Карлос II бьет в цель!
    • 18'
      Рафаэл да Силва уходит с поля. Lucas Mezenga выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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