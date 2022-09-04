0:0
Первый тайм: 19'
Ход матча
15'
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
10
Кинтеро
Хуан
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Ривер Плейт
Барракас Централь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Solari
|4
|0.24
|Альварес Хулиан
|3
|0.18
|Lucas Beltrain
|3
|0.18
|Палавесино Агустин
|2
|0.12
|Борха Мигель
|2
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.12
|Ромеро Брайан
|2
|0.12
|Де ла Крус Николас
|1
|0.06
|Парадела Хосе
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Пинола Хавьер II
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.24
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.18
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.18
|Cristian Colman
|3
|0.18
|Facundo Mater
|1
|0.06
|Ринкон Себастьян
|1
|0.06
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.06
|Моуче Пабло
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|3
|0
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Rodrigo Aliendro
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Пинола Хавьер II
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Dylan Glaby
|4
|1
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Nicolas Ferreyra
|3
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Ivan Tapia
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
60%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
13
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
50%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
25
16
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
12%
2
13%
1-15
4
16%
5
31%
16-30
4
16%
5
31%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
6
24%
1
6%
76-90
Пропущено
14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
5
36%
3
12%
61-75
2
14%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|7.
|Ривер Плейт
|0:0
|17
|7
|6
|4
|25 - 14
|27
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|11.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|0:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|7.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|8.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|14.
|Барракас Централь
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес