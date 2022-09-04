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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Ривер Плейт
0:0
Первый тайм: 19'
Барракас Централь
0'
15' Желтая карточка
Диас Пауло

Ход матча

15'
Диас Пауло
 
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Барракас Централь
13.00
6.35
15.58
Все Коэффициенты
33
Центурион
Эзекиль
20
Каско
Милтон
23
Маммана
Эмануэль
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
5
Сукулини
Бруно
10
Кинтеро
Хуан
27
Rodrigo
Aliendro
11
Де
ла
Крус
Николас
16
Pablo
Solari
18
Lucas
Beltrain
13
Cristian
Arce
33
Facundo
Mater
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
14
Juan
Diaz4
7
Carlos
Valenzuela
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
17
Моуче
Пабло
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
Ривер Плейт
4-1-3-2
Барракас Централь
4-4-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Барракас Централь

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Solari 4 0.24
Альварес Хулиан 3 0.18
Lucas Beltrain 3 0.18
Палавесино Агустин 2 0.12
Борха Мигель 2 0.12
Суарес Матиас 2 0.12
Ромеро Брайан 2 0.12
Де ла Крус Николас 1 0.06
Парадела Хосе 1 0.06
Зидан Энцо 1 0.06
Сукулини Бруно 1 0.06
Пирес Леандро 1 0.06
Маммана Эмануэль 1 0.06
Пинола Хавьер II 1 0.06
Кинтеро Хуан 0 0
Симон Сантьяго 0 0
Барко Эсекьель 0 0
Мартинес Эктор II 0 0
Эррера Марсело II 0 0
Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 0.24
Neri Ricardo Bandiera 3 0.18
Ivan Tapia 3 (1) 0.18
Cristian Colman 3 0.18
Facundo Mater 1 0.06
Ринкон Себастьян 1 0.06
Carlos Valenzuela 1 (1) 0.06
Моуче Пабло 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 3 0
Сукулини Бруно 3 0
Эррера Марсело II 3 0
Симон Сантьяго 3 0
Каско Милтон 2 0
Майдана Джонатан 0 1
Rodrigo Aliendro 0 1
Пирес Леандро 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Армани Франко 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Борха Мигель 1 0
Пинола Хавьер II 1 0
Почеттино Томас 1 0
Зидан Энцо 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Pablo Solari 1 0
Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 6 0
Dylan Glaby 4 1
Facundo Mater 4 0
Brian Calderara 4 0
Nicolas Ferreyra 3 0
Gonzalo Paz 3 0
Ivan Tapia 3 0
Jonathan Blanco 2 0
Ринкон Себастьян 2 0
Maximiliano Rodriguez1 2 0
Моуче Пабло 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Facundo Castro I 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Carlos Valenzuela 1 0
Braian Salvareschi 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
7 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
3
60%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
13
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
15%
1-15
2
33%
2
15%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Забито

14
11
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
5
36%
1
9%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
50%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90

Забито

25
16
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
3
12%
2
13%
1-15
4
16%
5
31%
16-30
4
16%
5
31%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
28%
2
13%
61-75
6
24%
1
6%
76-90

Пропущено

14
26
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 16
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
21%
3
12%
16-30
4
29%
3
12%
31-45
0
0%
6
23%
46-60
5
36%
3
12%
61-75
2
14%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
6. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
7. Ривер Плейт 0:0 17 7 6 4 25 - 14 27
8. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
11. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 0:0 17 5 6 6 18 - 24 21
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
7. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
8. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Ривер Плейт 0:0 8 4 2 2 11 - 6 14
14. Барракас Централь 0:0 9 4 2 3 12 - 12 14
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
20. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
21. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 0:0 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 0:0 8 1 4 3 6 - 12 7
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    15'
    Диас Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Барракас Централь
13.00
6.35
15.58
Все Коэффициенты
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