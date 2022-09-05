2:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаДиас Пауло
1:0
25' ГолДе ла Крус Николас
40' Желтая карточкаСукулини Бруно
45' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
66' Вторая желтая карточкаСукулини Бруно
81' Желтая карточкаBruno Christian Sepulveda
81' Желтая карточкаПинола Хавьер
84' Желтая карточкаIvan Tapia
86' Желтая карточкаПерес Энцо
89' Желтая карточкаБарко Эсекьель
90' Желтая карточкаNicolas Ferreyra
2:0
90' ГолБорха Мигель
90'+4
Ход матча
15'
25'
40'
45'
66'
81'
84'
86'
89'
90'
90'
2:0
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
29
Гомес
Элиас
10
Кинтеро
Хуан
16
Pablo
Solari
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
- Полузащитник
-
10 Кинтеро ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Pablo SolariНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Ривер Плейт
Барракас Централь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Solari
|4
|0.24
|Альварес Хулиан
|3
|0.18
|Борха Мигель
|3
|0.18
|Lucas Beltrain
|3
|0.18
|Палавесино Агустин
|2
|0.12
|Де ла Крус Николас
|2
|0.12
|Суарес Матиас
|2
|0.12
|Ромеро Брайан
|2
|0.12
|Парадела Хосе
|1
|0.06
|Зидан Энцо
|1
|0.06
|Сукулини Бруно
|1
|0.06
|Пирес Леандро
|1
|0.06
|Маммана Эмануэль
|1
|0.06
|Пинола Хавьер II
|1
|0.06
|Кинтеро Хуан
|0
|0
|Симон Сантьяго
|0
|0
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Мартинес Эктор II
|0
|0
|Эррера Марсело II
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4
|0.24
|Neri Ricardo Bandiera
|3
|0.18
|Ivan Tapia
|3 (1)
|0.18
|Cristian Colman
|3
|0.18
|Facundo Mater
|1
|0.06
|Ринкон Себастьян
|1
|0.06
|Carlos Valenzuela
|1 (1)
|0.06
|Моуче Пабло
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|1
|Перес Энцо
|4
|0
|Эррера Марсело II
|3
|0
|Симон Сантьяго
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|1
|Каско Милтон
|2
|0
|Пинола Хавьер II
|2
|0
|Майдана Джонатан
|0
|1
|Пирес Леандро
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Почеттино Томас
|1
|0
|Зидан Энцо
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Pablo Solari
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|6
|0
|Dylan Glaby
|4
|1
|Nicolas Ferreyra
|4
|0
|Ivan Tapia
|4
|0
|Facundo Mater
|4
|0
|Brian Calderara
|4
|0
|Gonzalo Paz
|3
|0
|Jonathan Blanco
|2
|0
|Ринкон Себастьян
|2
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|2
|0
|Maximiliano Rodriguez1
|2
|0
|Моуче Пабло
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Facundo Castro I
|1
|0
|Carlos Valenzuela
|1
|0
|Braian Salvareschi
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
60%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
6
15
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
3
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Забито
14
11
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
7%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
2
18%
61-75
5
36%
1
9%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
0
0%
2
15%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
50%
2
15%
61-75
2
25%
3
23%
76-90
Забито
27
16
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 4
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
11%
2
13%
1-15
5
19%
5
31%
16-30
4
15%
5
31%
31-45
1
4%
1
6%
46-60
7
26%
2
13%
61-75
7
26%
1
6%
76-90
Пропущено
14
28
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
0
0%
4
14%
1-15
3
21%
4
14%
16-30
4
29%
3
11%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
5
36%
3
11%
61-75
2
14%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:4 Тигре - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Сентраль Кордоба Росарио 3:0 Арсенал Саранди - Ривер Плейт 0:0
Ривер Плейт - Ньюэллс Олд Бойз 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Сармиенто 1:2 Альдосиви - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 1:0 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:2 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Годой Крус 0:2 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Ривер Плейт 3:2 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Ланус 2:1 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:5 Колон - Ривер Плейт 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 0:0
Барракас Централь
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Колон 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 4:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 3:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 3:1
Барракас Централь - Расинг Авельянеда 0:0 Атлетико Платенсе - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Патронато Парана 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Аргентинос Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Ривер Плейт 0:3 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 0:2 Барракас Централь - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:2 Тигре - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Ривер Плейт
|17
|8
|5
|4
|27 - 14
|29
|5.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|6.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|7.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|11.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|17
|5
|5
|7
|18 - 26
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|7.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|8.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Ривер Плейт
|8
|5
|1
|2
|13 - 6
|16
|11.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|12.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|13.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|14.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|12.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|20.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|21.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|22.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|23.
|Барракас Централь
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес