0'
4' Желтая карточкаФеррареси Науэль
1:0
7' ПенальтиДейверсон Силва
11' Желтая карточкаВалдивия Вандерсон
31' Желтая карточкаДейверсон Силва
37' Желтая карточкаЭмпереур Алан
45' Желтая карточкаWelington
54' Вторая желтая карточкаWelington
1:1
80' ГолНоваес Пальярес Луис Густаво
90'+7
Ход матча
7'
1:0
31'
37'
45'
54'
72'
80'
4
Marllon
5
Joaquim
10
Pepe4
11
Andre1
34
Welington
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
-
4 MarllonЗащитник
-
5 JoaquimЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Pepe4Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Andre1Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гедес ДаниэлЗащитник
- Защитник
-
21 Кафу ЖонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гава РафаэлПолузащитник
-
19 Андре ФилипеНападающий
- Нападающий
-
-
14 Paulo III
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 WelingtonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоНападающий
-
-
29 Pablo Maia
-
-
-
-
26 Igor Gomes
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
История личных встреч
Куяба
Сан-Паулу
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андре Филипе
|3 (1)
|0.12
|Rodriguinho I
|2
|0.08
|Валдивия Вандерсон
|2
|0.08
|Alesson Batista
|2
|0.08
|Uendel
|1
|0.04
|Joaquim
|1
|0.04
|Ewerthon VI
|1
|0.04
|Jenison
|1
|0.04
|Andre1
|1
|0.04
|Gabriel Pirani
|1
|0.04
|Дейверсон Силва
|1 (1)
|0.04
|Elton V
|1 (1)
|0.04
|Гедес Даниэл
|0
|0
|Гава Рафаэл
|0
|0
|Felipe Marques
|0
|0
|Маркиньос XXIII
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|11 (1)
|0.44
|Лусиано Невес
|7 (2)
|0.28
|Patrick I
|4
|0.16
|Rodrigo Nestor
|3
|0.12
|Nikao
|3
|0.12
|Рейналдо Мануэл
|1 (1)
|0.04
|Igor Vinicius
|1
|0.04
|Eder1
|1
|0.04
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|1
|0.04
|Welington
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
|Alisson II
|0
|0
|Jonas Toro
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Lucas2
|7
|1
|Эмпереур Алан
|5
|1
|Валдивия Вандерсон
|4
|1
|Гава Рафаэл
|2
|1
|Гедес Даниэл
|3
|0
|Alesson Batista
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Рейжерс Камило
|2
|0
|Андре Филипе
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Ewerthon VI
|2
|0
|Ривас Кристиан
|2
|0
|Jenison
|2
|0
|Pepe4
|2
|0
|Кафу Жонатан
|0
|1
|Heidemann Joao Carlos
|1
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Elton V
|1
|0
|Kelvin Osorio
|1
|0
|Felipe Marques
|1
|0
|Andre1
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|7
|0
|Лусиано Невес
|6
|0
|Igor Gomes
|4
|1
|Рафинья Марсио
|5
|0
|Patrick I
|4
|0
|Alisson II
|4
|0
|Невес Габриэль
|4
|0
|Welington
|2
|1
|Кальери Хонатан
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Новаес Пальярес Луис Густаво
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|3
|0
|Pablo Maia
|3
|0
|Миранда Жоао
|2
|0
|Nikao
|2
|0
|Igor Vinicius
|2
|0
|Андерсон Андре
|2
|0
|Eder1
|2
|0
|Таллиш Энрике
|1
|0
|Арболеда Роберт
|1
|0
|Felipe Alves
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|Thiago Xavier3
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
4
57%
1
6%
76-90
Забито
8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
5
25%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
2
25%
2
10%
76-90
Пропущено
16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90
Забито
18
32
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
17%
4
13%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
22%
9
28%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
33%
3
9%
76-90
Пропущено
23
30
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
2
9%
1
3%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
9
39%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Куяба 1:0
Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0
Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|25
|11
|10
|4
|40 - 25
|43
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|6.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|25
|10
|9
|6
|33 - 28
|39
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|10.
|Ред Булл Брагантино
|25
|8
|8
|9
|35 - 32
|32
|11.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|12.
|Форталеза
|25
|8
|6
|11
|23 - 26
|30
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|14.
|Сан-Паулу
|25
|6
|12
|7
|32 - 30
|30
|15.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|16.
|Куяба
|25
|6
|8
|11
|17 - 24
|26
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|25
|5
|7
|13
|23 - 38
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|13
|3
|7
|3
|9 - 8
|16
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|3
|6
|13 - 14
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|13
|5
|6
|2
|15 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Сан-Паулу
|13
|1
|8
|4
|12 - 16
|11
|15.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|16.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
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