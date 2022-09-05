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Бразилия: Серия A

2022
Куяба
1:1
Конец матча
Сан-Паулу
0'
4' Желтая карточка
Феррареси Науэль
1:0
7' Пенальти
Дейверсон Силва
11' Желтая карточка
Валдивия Вандерсон
31' Желтая карточка
Дейверсон Силва
37' Желтая карточка
Эмпереур Алан
45' Желтая карточка
Welington
54' Вторая желтая карточка
Welington
1:1
80' Гол
Новаес Пальярес Луис Густаво
90'+7
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
4
Marllon
5
Joaquim
3
Эмпереур
Алан
2
Joao
Lucas2
8
Marcao
VI
10
Pepe4
6
Сидклей
Феррейра
11
Andre1
9
Дейверсон
Силва
7
Валдивия
Вандерсон
1
Felipe
Alves
13
Рафинья
Марсио
44
Феррареси
Науэль
32
Новаес
Пальярес
Луис
Густаво
34
Welington
14
Giuliano
Galoppo
15
Невес
Габриэль
95
Marcos
Guilherme
88
Patrick
I
7
Alisson
II
19
Бустос
Науэль
Куяба
3-4-3
Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Куяба
Сан-Паулу

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:1
СA
0:0
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андре Филипе 3 (1) 0.12
Rodriguinho I 2 0.08
Валдивия Вандерсон 2 0.08
Alesson Batista 2 0.08
Uendel 1 0.04
Joaquim 1 0.04
Ewerthon VI 1 0.04
Jenison 1 0.04
Andre1 1 0.04
Gabriel Pirani 1 0.04
Дейверсон Силва 1 (1) 0.04
Elton V 1 (1) 0.04
Гедес Даниэл 0 0
Гава Рафаэл 0 0
Felipe Marques 0 0
Маркиньос XXIII 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 11 (1) 0.44
Лусиано Невес 7 (2) 0.28
Patrick I 4 0.16
Rodrigo Nestor 3 0.12
Nikao 3 0.12
Рейналдо Мануэл 1 (1) 0.04
Igor Vinicius 1 0.04
Eder1 1 0.04
Новаес Пальярес Луис Густаво 1 0.04
Welington 0 0
Рафинья Марсио 0 0
Igor Gomes 0 0
Alisson II 0 0
Jonas Toro 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Lucas2 7 1
Эмпереур Алан 5 1
Валдивия Вандерсон 4 1
Гава Рафаэл 2 1
Гедес Даниэл 3 0
Alesson Batista 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Рейжерс Камило 2 0
Андре Филипе 2 0
Marllon 2 0
Ewerthon VI 2 0
Ривас Кристиан 2 0
Jenison 2 0
Pepe4 2 0
Кафу Жонатан 0 1
Heidemann Joao Carlos 1 0
Дейверсон Силва 1 0
Elton V 1 0
Kelvin Osorio 1 0
Felipe Marques 1 0
Andre1 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 7 0
Лусиано Невес 6 0
Igor Gomes 4 1
Рафинья Марсио 5 0
Patrick I 4 0
Alisson II 4 0
Невес Габриэль 4 0
Welington 2 1
Кальери Хонатан 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Leo XV 3 0
Новаес Пальярес Луис Густаво 3 0
Rodrigo Nestor 3 0
Pablo Maia 3 0
Миранда Жоао 2 0
Nikao 2 0
Igor Vinicius 2 0
Андерсон Андре 2 0
Eder1 2 0
Таллиш Энрике 1 0
Арболеда Роберт 1 0
Felipe Alves 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Giuliano Galoppo 1 0
Thiago Xavier3 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
16 Не забивали 16
1
10%
2
17%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
4
33%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
40%
1
8%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 12
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
0
0%
6
38%
61-75
4
57%
1
6%
76-90

Забито

8
20
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
18 Не забивали 16
2
25%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
25%
5
25%
31-45
1
13%
3
15%
46-60
1
13%
4
20%
61-75
2
25%
2
10%
76-90

Пропущено

16
14
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
19%
2
14%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
3
19%
5
36%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
5
31%
4
29%
76-90

Забито

18
32
9 В 1-м тайме 18
9 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
3
17%
4
13%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
22%
9
28%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
1
6%
6
19%
61-75
6
33%
3
9%
76-90

Пропущено

23
30
11 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
3
13%
5
17%
1-15
4
17%
4
13%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
2
9%
1
3%
46-60
1
4%
8
27%
61-75
9
39%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Куяба - Сантос 0:0 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Жувентуде 1:0 Флуминенсе - Куяба 1:0
Куяба - Форталеза 0:1 Коритиба Парана - Куяба 1:0 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 1:0 Куяба - Ботафого Рибейрао 2:0 Аваи - Куяба 1:2 Гойяс - Куяба 1:0 Куяба - Сеара 0:0 Фламенго - Куяба 2:0 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Куяба - Коринтианс 1:0 Америка Минейро - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Мелгар - Куяба 3:1 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Сан-Паулу - Форталеза 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Сантос - Сан-Паулу 1:0
Америка Минейро - Сан-Паулу 2:2 Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 3:0 Сеара - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 1:0 Сан-Паулу - Гойяс 3:3 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 3:3 Сан-Паулу - Флуминенсе 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Универсидад Католика Чили 4:1 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Универсидад Католика Чили - Сан-Паулу 2:4 Сан-Паулу - Жувентуде 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
4. Интернасьонал Порту Алегре 25 11 10 4 40 - 25 43
5. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
6. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
7. Атлетико Минейро 25 10 9 6 33 - 28 39
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
10. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
11. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
12. Форталеза 25 8 6 11 23 - 26 30
13. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
14. Сан-Паулу 25 6 12 7 32 - 30 30
15. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
16. Куяба 25 6 8 11 17 - 24 26
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 25 5 7 13 23 - 38 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 13 3 7 3 9 - 8 16
16. Атлетико Гойяненсе 13 4 3 6 13 - 14 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 13 5 6 2 15 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Сан-Паулу 13 1 8 4 12 - 16 11
15. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
16. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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