1:1
Перерыв
0'
0:1
11' ГолБриаско-Балекян Норберто
20' Желтая карточкаЭстебан Ролон
21' Желтая карточкаРохо Маркос
25' Желтая карточкаБриаско-Балекян Норберто
1:1
40' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
43' Желтая карточкаRafael Delgado
44' Желтая карточкаПайеро Мартин
Ход матча
11'
20'
21'
40'
43'
44'
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
18
Фабра
Франк
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Marini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Колон
Бока Хуниорс
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.29
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (2)
|0.24
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.12
|Cristian Bernardi
|1
|0.06
|Tomas Sandoval
|1
|0.06
|Facundo Garces
|1
|0.06
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.18
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.18
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.18
|Ромеро Оскар
|2
|0.12
|Фернандес Пол
|2
|0.12
|Бенедетто Дарио
|2
|0.12
|Luca Langoni
|2
|0.12
|Васкес Луис
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|5
|0
|Адвинкула Луис
|5
|0
|Фабра Франк
|5
|0
|Фернандес Пол
|5
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
4
44%
31-45
3
30%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
25%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
4
25%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
14
21
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 8
7 Не забивали 6
1
7%
4
19%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
4
29%
4
19%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
4
29%
5
24%
76-90
Пропущено
17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
6
29%
16-30
1
6%
6
29%
31-45
5
29%
29%
4
19%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
4
24%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|5.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|7.
|Бока Хуниорс
|1:1
|17
|8
|3
|6
|22 - 22
|27
|8.
|Ривер Плейт
|16
|7
|5
|4
|25 - 14
|26
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|11.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|16
|5
|5
|6
|18 - 24
|20
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Колон
|1:1
|17
|4
|7
|6
|14 - 19
|19
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|22.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|23.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|1:1
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|7.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|8.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Барракас Централь
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|14.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|15.
|Колон
|1:1
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|16.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|17.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|28.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|14.
|Бока Хуниорс
|1:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 10
|8
|15.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|16.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|22.
|Барракас Централь
|7
|1
|3
|3
|6 - 12
|6
|23.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|24.
|Колон
|1:1
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес