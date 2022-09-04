1:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолБриаско-Балекян Норберто
20' Желтая карточкаЭстебан Ролон
21' Желтая карточкаРохо Маркос
25' Желтая карточкаБриаско-Балекян Норберто
1:1
40' ПенальтиLuis Miguel Rodriguez
43' Желтая карточкаRafael Delgado
44' Желтая карточкаПайеро Мартин
1:2
74' ГолLuca Langoni
90'+6
Ход матча
11'
20'
21'
40'
43'
44'
74'
1:2
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
18
Фабра
Франк
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Marini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Ibarra
История личных встреч
Колон
Бока Хуниорс
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
21 матч
4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.29
|Luis Miguel Rodriguez
|4 (2)
|0.24
|Facundo Farias
|2 (2)
|0.12
|Cristian Bernardi
|1
|0.06
|Tomas Sandoval
|1
|0.06
|Facundo Garces
|1
|0.06
|Санчес-Миньо Хуан
|0
|0
|Лертора Федерико
|0
|0
|Leonel Picco
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|3
|0.18
|Себальос Эсекиэль
|3
|0.18
|Luca Langoni
|3
|0.18
|Рохо Маркос
|3 (1)
|0.18
|Ромеро Оскар
|2
|0.12
|Фернандес Пол
|2
|0.12
|Бенедетто Дарио
|2
|0.12
|Васкес Луис
|1
|0.06
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.06
|Сандез Агустин
|1
|0.06
|Сальвио Эдуардо
|1 (1)
|0.06
|Фабра Франк
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|3
|1
|Абила Рамон
|4
|0
|Leandro Ojeda
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Гольц Паоло
|1
|1
|Facundo Farias
|1
|1
|Лертора Федерико
|2
|0
|Lucas Acevedo
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Cristian Bernardi
|1
|0
|Santiago Pierotti
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Augusto Schott
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самбрано Очандарте
|5
|0
|Адвинкула Луис
|5
|0
|Фабра Франк
|5
|0
|Фернандес Пол
|5
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Бенедетто Дарио
|3
|0
|Рохо Маркос
|3
|0
|Себальос Эсекиэль
|3
|0
|Сандез Агустин
|3
|0
|Искиэрдос Карлос
|1
|1
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|2
|0
|Эстебан Ролон
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Орсини Николас
|1
|0
|Фигаль Хорхе
|1
|0
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0
|Вилья Себастьян
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Молинас Аарон
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
5
50%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
4
25%
76-90
Пропущено
7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90
Забито
15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
1
7%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
27%
5
22%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|17
|9
|6
|2
|19 - 8
|33
|2.
|Атлетико Тукуман
|16
|9
|5
|2
|19 - 8
|32
|3.
|Уракан
|17
|8
|7
|2
|21 - 12
|31
|4.
|Бока Хуниорс
|17
|9
|2
|6
|23 - 22
|29
|5.
|Расинг Авельянеда
|17
|7
|7
|3
|24 - 14
|28
|6.
|Годой Крус
|16
|8
|4
|4
|20 - 14
|28
|7.
|Ривер Плейт
|0:0
|17
|7
|6
|4
|25 - 14
|27
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|17
|8
|3
|6
|18 - 15
|27
|9.
|Атлетико Платенсе
|17
|6
|8
|3
|17 - 13
|26
|10.
|Патронато Парана
|17
|6
|6
|5
|22 - 19
|24
|11.
|Сан-Лоренсо
|16
|5
|9
|2
|22 - 17
|24
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|17
|6
|5
|6
|15 - 16
|23
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|17
|6
|5
|6
|16 - 17
|23
|14.
|Унион Санта-Фе
|16
|6
|5
|5
|20 - 22
|23
|15.
|Тигре
|17
|5
|7
|5
|24 - 22
|22
|16.
|Росарио Сентраль
|17
|6
|4
|7
|13 - 16
|22
|17.
|Сармиенто
|17
|6
|4
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Барракас Централь
|0:0
|17
|5
|6
|6
|18 - 24
|21
|19.
|Арсенал Саранди
|16
|3
|10
|3
|16 - 17
|19
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|17
|5
|3
|9
|19 - 25
|18
|21.
|Дефенса и Хустисия
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|22.
|Банфилд
|16
|4
|6
|6
|15 - 17
|18
|23.
|Колон
|17
|4
|6
|7
|14 - 20
|18
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|17
|3
|6
|8
|16 - 22
|15
|25.
|Тальерес Кордоба
|16
|3
|6
|7
|12 - 16
|15
|26.
|Альдосиви
|17
|3
|4
|10
|11 - 25
|13
|27.
|Велес Сарсфилд
|17
|1
|9
|7
|17 - 23
|12
|28.
|Ланус
|17
|2
|5
|10
|15 - 26
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|12 - 7
|19
|4.
|Бока Хуниорс
|9
|6
|1
|2
|16 - 12
|19
|5.
|Расинг Авельянеда
|9
|5
|3
|1
|16 - 6
|18
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|9
|5
|3
|1
|11 - 7
|18
|7.
|Патронато Парана
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|8.
|Годой Крус
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|9.
|Уракан
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|10.
|Росарио Сентраль
|9
|5
|1
|3
|7 - 6
|16
|11.
|Атлетико Платенсе
|9
|3
|6
|0
|9 - 4
|15
|12.
|Сармиенто
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|13.
|Ривер Плейт
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 6
|14
|14.
|Барракас Централь
|0:0
|9
|4
|2
|3
|12 - 12
|14
|15.
|Тигре
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|16.
|Сан-Лоренсо
|9
|2
|7
|0
|13 - 10
|13
|17.
|Колон
|9
|3
|3
|3
|10 - 12
|12
|18.
|Тальерес Кордоба
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|19.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|20.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|5
|1
|7 - 6
|11
|21.
|Арсенал Саранди
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|8
|2
|4
|2
|7 - 6
|10
|24.
|Ланус
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|8
|2
|3
|3
|6 - 8
|9
|26.
|Велес Сарсфилд
|8
|1
|4
|3
|7 - 8
|7
|27.
|Альдосиви
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|28.
|Банфилд
|9
|1
|4
|4
|9 - 13
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Уракан
|9
|3
|5
|1
|9 - 8
|14
|2.
|Ривер Плейт
|0:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 8
|13
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|9
|4
|1
|4
|8 - 10
|13
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|5.
|Унион Санта-Фе
|8
|3
|3
|2
|11 - 11
|12
|6.
|Атлетико Тукуман
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|7.
|Сан-Лоренсо
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|Атлетико Платенсе
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|9.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|6 - 4
|11
|10.
|Годой Крус
|9
|3
|2
|4
|9 - 10
|11
|11.
|Расинг Авельянеда
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|12.
|Бока Хуниорс
|8
|3
|1
|4
|7 - 10
|10
|13.
|Тигре
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Арсенал Саранди
|8
|1
|5
|2
|8 - 9
|8
|15.
|Аргентинос Хуниорс
|8
|2
|2
|4
|6 - 8
|8
|16.
|Сентраль Кордоба Росарио
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|17.
|Сармиенто
|9
|2
|2
|5
|7 - 13
|8
|18.
|Дефенса и Хустисия
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Барракас Централь
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 12
|7
|20.
|Патронато Парана
|8
|1
|3
|4
|10 - 14
|6
|21.
|Колон
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|22.
|Росарио Сентраль
|8
|1
|3
|4
|6 - 10
|6
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|9
|1
|3
|5
|10 - 14
|6
|24.
|Альдосиви
|9
|1
|3
|5
|5 - 14
|6
|25.
|Эстудиантес Ла Плата
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|26.
|Велес Сарсфилд
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|27.
|Тальерес Кордоба
|8
|0
|4
|4
|3 - 7
|4
|28.
|Ланус
|9
|0
|2
|7
|6 - 16
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес