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Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
1:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
11' Гол
Бриаско-Балекян Норберто
20' Желтая карточка
Эстебан Ролон
21' Желтая карточка
Рохо Маркос
25' Желтая карточка
Бриаско-Балекян Норберто
1:1
40' Пенальти
Luis Miguel Rodriguez
43' Желтая карточка
Rafael Delgado
44' Желтая карточка
Пайеро Мартин
1:2
74' Гол
Luca Langoni
90'+6
17
Ignacio
Chicco
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
27
Julian
Chicco
14
Перласа
Бальдомеро
23
Cristian
Bernardi
35
Facundo
Farias
10
Luis
Miguel
Rodriguez
12
Абила
Рамон
1
Росси
Агустин
4
Фигаль
Хорхе
2
Ронкалья
Факундо
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
11
Пайеро
Мартин
14
Эстебан
Ролон
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
9
Бенедетто
Дарио
29
Бриаско-Балекян
Норберто
Колон
4-1-3-2
Бока Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Колон
Бока Хуниорс

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
50%
5 побед 2 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед

21 матч

4.8%
23.8%
71.4%
1 победа 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

23.8%
23.8%
52.4%
5 побед 5 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
0:4
С
3:1
С
2:0
ТМК
2:1
П
4:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:0
ПА
0:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:3
ПА
3:2
ПАК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.29
Luis Miguel Rodriguez 4 (2) 0.24
Facundo Farias 2 (2) 0.12
Cristian Bernardi 1 0.06
Tomas Sandoval 1 0.06
Facundo Garces 1 0.06
Санчес-Миньо Хуан 0 0
Лертора Федерико 0 0
Leonel Picco 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 3 0.18
Себальос Эсекиэль 3 0.18
Luca Langoni 3 0.18
Рохо Маркос 3 (1) 0.18
Ромеро Оскар 2 0.12
Фернандес Пол 2 0.12
Бенедетто Дарио 2 0.12
Васкес Луис 1 0.06
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.06
Сандез Агустин 1 0.06
Сальвио Эдуардо 1 (1) 0.06
Фабра Франк 0 0
Молинас Аарон 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 3 1
Абила Рамон 4 0
Leandro Ojeda 4 0
Rafael Delgado 3 0
Julian Chicco 3 0
Eric Meza 3 0
Гольц Паоло 1 1
Facundo Farias 1 1
Лертора Федерико 2 0
Lucas Acevedo 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Cristian Bernardi 1 0
Santiago Pierotti 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Augusto Schott 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самбрано Очандарте 5 0
Адвинкула Луис 5 0
Фабра Франк 5 0
Фернандес Пол 5 0
Alan Varela 4 0
Бенедетто Дарио 3 0
Рохо Маркос 3 0
Себальос Эсекиэль 3 0
Сандез Агустин 3 0
Искиэрдос Карлос 1 1
Рамирес Хуан Эдгардо II 2 0
Эстебан Ролон 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Орсини Николас 1 0
Фигаль Хорхе 1 0
Бриаско-Балекян Норберто 1 0
Вилья Себастьян 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Молинас Аарон 1 0
Медина Кристиан 1 0
Васкес Луис 1 0
Luca Langoni 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
25%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
5
50%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
1
10%
76-90

Забито

5
16
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
25%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
40%
4
25%
76-90

Пропущено

7
12
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
33%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
2
29%
3
25%
76-90

Забито

15
23
8 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 6
1
7%
5
22%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
1
7%
3
13%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
4
27%
5
22%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
16%
0
0%
1-15
3
16%
6
27%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
5
26%
4
18%
46-60
3
16%
1
5%
61-75
4
21%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Барракас Централь - Колон 1:0 Колон - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 3:0 Колон - Арсенал Саранди 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Колон 0:0 Колон - Индепендьенте Авельянеда 0:3 Сармиенто - Колон 1:3 Колон - Альдосиви 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Колон - Тальерес Кордоба 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Тальерес Кордоба - Колон 1:1 Колон - Уракан 0:1 Патронато Парана - Колон 1:1 Ланус - Колон 1:0 Колон - Ривер Плейт 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:1 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Агропекуарио - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Бока Хуниорс 3:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 0:0 Бока Хуниорс - Банфилд 0:3 Коринтианс - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 1:2 Барракас Централь - Бока Хуниорс 1:3 Бока Хуниорс - Тигре 5:3 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:0 Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 17 9 6 2 19 - 8 33
2. Атлетико Тукуман 16 9 5 2 19 - 8 32
3. Уракан 17 8 7 2 21 - 12 31
4. Бока Хуниорс 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Расинг Авельянеда 17 7 7 3 24 - 14 28
6. Годой Крус 16 8 4 4 20 - 14 28
7. Ривер Плейт 0:0 17 7 6 4 25 - 14 27
8. Аргентинос Хуниорс 17 8 3 6 18 - 15 27
9. Атлетико Платенсе 17 6 8 3 17 - 13 26
10. Патронато Парана 17 6 6 5 22 - 19 24
11. Сан-Лоренсо 16 5 9 2 22 - 17 24
12. Ньюэллс Олд Бойз 17 6 5 6 15 - 16 23
13. Эстудиантес Ла Плата 17 6 5 6 16 - 17 23
14. Унион Санта-Фе 16 6 5 5 20 - 22 23
15. Тигре 17 5 7 5 24 - 22 22
16. Росарио Сентраль 17 6 4 7 13 - 16 22
17. Сармиенто 17 6 4 7 18 - 21 22
18. Барракас Централь 0:0 17 5 6 6 18 - 24 21
19. Арсенал Саранди 16 3 10 3 16 - 17 19
20. Сентраль Кордоба Росарио 17 5 3 9 19 - 25 18
21. Дефенса и Хустисия 16 4 6 6 14 - 18 18
22. Банфилд 16 4 6 6 15 - 17 18
23. Колон 17 4 6 7 14 - 20 18
24. Индепендьенте Авельянеда 17 3 6 8 16 - 22 15
25. Тальерес Кордоба 16 3 6 7 12 - 16 15
26. Альдосиви 17 3 4 10 11 - 25 13
27. Велес Сарсфилд 17 1 9 7 17 - 23 12
28. Ланус 17 2 5 10 15 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 8 6 2 0 14 - 3 20
2. Химнасия Ла-Плата 8 6 2 0 12 - 2 20
3. Аргентинос Хуниорс 9 6 1 2 12 - 7 19
4. Бока Хуниорс 9 6 1 2 16 - 12 19
5. Расинг Авельянеда 9 5 3 1 16 - 6 18
6. Эстудиантес Ла Плата 9 5 3 1 11 - 7 18
7. Патронато Парана 9 5 3 1 12 - 5 18
8. Годой Крус 7 5 2 0 11 - 4 17
9. Уракан 8 5 2 1 12 - 4 17
10. Росарио Сентраль 9 5 1 3 7 - 6 16
11. Атлетико Платенсе 9 3 6 0 9 - 4 15
12. Сармиенто 8 4 2 2 11 - 8 14
13. Ривер Плейт 0:0 8 4 2 2 11 - 6 14
14. Барракас Централь 0:0 9 4 2 3 12 - 12 14
15. Тигре 8 3 4 1 11 - 6 13
16. Сан-Лоренсо 9 2 7 0 13 - 10 13
17. Колон 9 3 3 3 10 - 12 12
18. Тальерес Кордоба 8 3 2 3 9 - 9 11
19. Унион Санта-Фе 8 3 2 3 9 - 11 11
20. Дефенса и Хустисия 8 2 5 1 7 - 6 11
21. Арсенал Саранди 8 2 5 1 8 - 8 11
22. Сентраль Кордоба Росарио 8 3 1 4 10 - 12 10
23. Ньюэллс Олд Бойз 8 2 4 2 7 - 6 10
24. Ланус 8 2 3 3 9 - 10 9
25. Индепендьенте Авельянеда 8 2 3 3 6 - 8 9
26. Велес Сарсфилд 8 1 4 3 7 - 8 7
27. Альдосиви 8 2 1 5 6 - 11 7
28. Банфилд 9 1 4 4 9 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Уракан 9 3 5 1 9 - 8 14
2. Ривер Плейт 0:0 9 3 4 2 14 - 8 13
3. Ньюэллс Олд Бойз 9 4 1 4 8 - 10 13
4. Химнасия Ла-Плата 9 3 4 2 7 - 6 13
5. Унион Санта-Фе 8 3 3 2 11 - 11 12
6. Атлетико Тукуман 8 3 3 2 5 - 5 12
7. Сан-Лоренсо 7 3 2 2 9 - 7 11
8. Атлетико Платенсе 8 3 2 3 8 - 9 11
9. Банфилд 7 3 2 2 6 - 4 11
10. Годой Крус 9 3 2 4 9 - 10 11
11. Расинг Авельянеда 8 2 4 2 8 - 8 10
12. Бока Хуниорс 8 3 1 4 7 - 10 10
13. Тигре 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Арсенал Саранди 8 1 5 2 8 - 9 8
15. Аргентинос Хуниорс 8 2 2 4 6 - 8 8
16. Сентраль Кордоба Росарио 9 2 2 5 9 - 13 8
17. Сармиенто 9 2 2 5 7 - 13 8
18. Дефенса и Хустисия 8 2 1 5 7 - 12 7
19. Барракас Централь 0:0 8 1 4 3 6 - 12 7
20. Патронато Парана 8 1 3 4 10 - 14 6
21. Колон 8 1 3 4 4 - 8 6
22. Росарио Сентраль 8 1 3 4 6 - 10 6
23. Индепендьенте Авельянеда 9 1 3 5 10 - 14 6
24. Альдосиви 9 1 3 5 5 - 14 6
25. Эстудиантес Ла Плата 8 1 2 5 5 - 10 5
26. Велес Сарсфилд 9 0 5 4 10 - 15 5
27. Тальерес Кордоба 8 0 4 4 3 - 7 4
28. Ланус 9 0 2 7 6 - 16 2
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