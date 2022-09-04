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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
0:1
Перерыв
Сеара
0'
35' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
0:1
45' Гол
Jo Alves II
45' Желтая карточка
Габриэл Барбоза

Ход матча

35'
 
Габриэл Барбоза
45'
0:1
Jo Alves II
(Мендоса Стивен)
45'
Габриэл Барбоза
 
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Сеара
9.70
4.90
8.62
Все Коэффициенты
20
Дос
Сантос
Адербар
2
Варела
Гильермо
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
10
Диего
Рибас
5
Пульгар
Эрик
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
9
Габриэл
Барбоза
19
Эвертон
Соарес
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
15
Габриэл
Барбоза
3
Мессиас
6
Bruno
Pacheco
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Ричардсон
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
77
Jo
Alves
II
Фламенго
4-3-3
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Сеара

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
0:3
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
1:1
КБ
2:2
КБ
1:2
СA
2:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.28
Габриэл Барбоза 6 0.24
Лазаро 4 0.16
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.08
Marinho II 2 0.08
Айртон Лукас 2 0.08
Перейра Андреас 2 0.08
Viktor Hugo 2 0.08
Видаль Артуро 2 (1) 0.08
Виллиан Арао 2 0.08
Бруно Фабрисио 2 0.08
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Диего Рибас 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 9 (1) 0.36
Клебер Франсиско 3 0.12
Vinicius X 2 0.08
Vinicius Lima 2 (1) 0.08
Bruno Pacheco III 1 0.04
Ze Roberto III 1 (1) 0.04
Nino Paraiba 1 0.04
Luiz Otavio II 1 0.04
Рибейро Лукас 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 9 0
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Педро Гильерме 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Айртон Лукас 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ричардсон 7 1
Richard Almeida de Oliveira2 6 1
Nino Paraiba 6 0
Rodrigo I 6 0
Bruno Pacheco III 4 1
Vinicius X 3 1
Мессиас 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Luiz Otavio II 4 0
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Joao Ricardo II 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Ze Roberto III 1 0
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0
Guilherme Castilho 1 0

Голы по времени матча

Забито

25
11
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 4
15 Не забивали 16
4
16%
2
18%
1-15
6
24%
1
9%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
2
8%
2
18%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
4
16%
3
27%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 16
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

40
22
20 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
6
15%
2
9%
1-15
8
20%
4
18%
16-30
6
15%
6
27%
31-45
7
18%
3
14%
46-60
6
15%
1
5%
61-75
7
18%
6
27%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 17
2
11%
5
20%
1-15
4
21%
6
24%
16-30
3
16%
5
20%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
3
16%
1
4%
61-75
5
26%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0
Сеара
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 0:1 25 13 4 8 39 - 21 43
3. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
4. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
5. Коринтианс 24 12 6 6 27 - 22 42
6. Интернасьонал Порту Алегре 24 11 9 4 38 - 23 42
7. Атлетико Минейро 24 9 9 6 31 - 28 36
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
10. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
11. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
12. Форталеза 24 8 6 10 22 - 23 30
13. Сеара 1:0 25 6 12 7 24 - 24 30
14. Сан-Паулу 24 6 11 7 31 - 29 29
15. Ботафого Рибейрао 24 7 6 11 22 - 29 27
16. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
17. Куяба 24 6 7 11 16 - 23 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 12 8 3 1 15 - 4 27
2. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
3. Фламенго 0:1 12 8 1 3 25 - 6 25
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 12 3 6 3 8 - 7 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 1:0 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Фламенго 0:1 13 5 3 5 14 - 15 18
3. Сеара 1:0 13 4 6 3 13 - 11 18
4. Атлетико Минейро 12 4 6 2 13 - 14 18
5. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
6. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
9. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
10. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Жо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    35'
    Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Сеара
9.70
4.90
8.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фламенго 0:1 Сеара онлайн

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