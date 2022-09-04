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Бразилия: Серия A

2022
Фламенго
1:1
Конец матча
Сеара
0'
35' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
0:1
45' Гол
Jo Alves II
45' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
1:1
53' Гол
Габриэл Барбоза
61' Желтая карточка
Nino Paraiba
62' Красная карточка
Jo Alves II
66' Желтая карточка
Айртон Лукас
82' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
85' Желтая карточка
Педро Гильерме
87' Желтая карточка
Vinicius X
90' Желтая карточка
Joao Ricardo II
90' Вторая желтая карточка
Габриэл Барбоза
90' Желтая карточка
Ze Roberto III
90'+9
20
Дос
Сантос
Адербар
2
Варела
Гильермо
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
10
Диего
Рибас
5
Пульгар
Эрик
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
9
Габриэл
Барбоза
19
Эвертон
Соарес
1
Joao
Ricardo
II
2
Nino
Paraiba
15
Габриэл
Барбоза
3
Мессиас
6
Bruno
Pacheco
III
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
7
Ричардсон
45
Vinicius
Lima
29
Vinicius
X
10
Мендоса
Стивен
77
Jo
Alves
II
Фламенго
4-3-3
Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Фламенго
Сеара

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:3
СA
0:1
СA
0:3
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
1:1
КБ
2:2
КБ
1:2
СA
2:2
СA
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 7 0.28
Габриэл Барбоза 7 0.28
Лазаро 4 0.16
Де Арраскаэта Джорджиан 2 0.08
Рибейро Эвертон 2 0.08
Marinho II 2 0.08
Айртон Лукас 2 0.08
Перейра Андреас 2 0.08
Viktor Hugo 2 0.08
Видаль Артуро 2 (1) 0.08
Виллиан Арао 2 0.08
Бруно Фабрисио 2 0.08
Энрике Бруно 1 0.04
Исла Маурисио 1 0.04
Диего Рибас 1 0.04
Энрике Густаво 1 0.04
Котулио Матеус 0 0
Марсело Родиней 0 0
Joao Gomes 0 0
Эвертон Соарес 0 0
Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 9 (1) 0.36
Клебер Франсиско 3 0.12
Vinicius X 2 0.08
Vinicius Lima 2 (1) 0.08
Bruno Pacheco III 1 0.04
Ze Roberto III 1 (1) 0.04
Nino Paraiba 1 0.04
Jo Alves II 1 0.04
Luiz Otavio II 1 0.04
Рибейро Лукас 1 0.04
Арруда Эрик 1 0.04
Мичел Маседо 0 0
Rodrigo I 0 0
Иури Фрейтас 0 0
Matheus Peixoto 0 0
Richard Almeida de Oliveira2 0 0

Карточки

Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 10 1
Joao Gomes 5 0
Кастро Пабло 4 0
Тьяго Маия 4 0
Marinho II 4 0
Луис Давид 3 0
Энрике Бруно 3 0
Hugo Nogueira 3 0
Педро Гильерме 3 0
Видаль Артуро 2 0
Лазаро 2 0
Витиньо Виктор 2 0
Перейра Андреас 2 0
Котулио Матеус 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Марсело Родиней 0 1
Пауло Маркос 1 0
Луис Филипе 1 0
Диего Рибас 1 0
Виллиан Арао 1 0
Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Richard Almeida de Oliveira2 7 1
Ричардсон 7 1
Nino Paraiba 7 0
Rodrigo I 6 0
Vinicius X 4 1
Bruno Pacheco III 4 1
Мессиас 4 0
Мендоса Стивен 4 0
Joao Ricardo II 4 0
Luiz Otavio II 4 0
Geovane 3 0
Клебер Франсиско 3 0
Арруда Эрик 3 0
Vinicius Lima 1 1
Мичел Маседо 2 0
Иури Фрейтас 2 0
Ze Roberto III 2 0
Рибейро Лукас 2 0
Jo Alves II 0 1
Jhon Vasquez 1 0
Fernando Sobral 1 0
Guilherme Castilho 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
12
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
15%
2
17%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
3
25%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
15%
76-90

Забито

41
23
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
6
15%
2
9%
1-15
8
20%
4
17%
16-30
6
15%
7
30%
31-45
8
20%
3
13%
46-60
6
15%
1
4%
61-75
7
17%
6
26%
76-90

Пропущено

20
26
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
2
10%
5
19%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
5
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фламенго
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0
Сеара
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
4. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
5. Коринтианс 24 12 6 6 27 - 22 42
6. Интернасьонал Порту Алегре 24 11 9 4 38 - 23 42
7. Атлетико Минейро 24 9 9 6 31 - 28 36
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
10. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
11. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
12. Форталеза 24 8 6 10 22 - 23 30
13. Сан-Паулу 24 6 11 7 31 - 29 29
14. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
15. Ботафого Рибейрао 24 7 6 11 22 - 29 27
16. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
17. Куяба 24 6 7 11 16 - 23 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 24 5 7 12 23 - 36 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 12 8 3 1 15 - 4 27
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Атлетико Гойяненсе 12 4 3 5 13 - 12 15
16. Форталеза 12 3 6 3 8 - 6 15
17. Куяба 12 3 6 3 8 - 7 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
3. Атлетико Минейро 12 4 6 2 13 - 14 18
4. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
5. Интернасьонал Порту Алегре 12 4 5 3 11 - 12 17
6. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
7. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
8. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
9. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
10. Ботафого Рибейрао 12 4 3 5 12 - 17 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Сан-Паулу 12 1 7 4 11 - 15 10
17. Атлетико Гойяненсе 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
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    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      48'
      Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Жо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      35'
      Габриэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фламенго 1:1 Сеара онлайн

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