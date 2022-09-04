0'
35' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
0:1
45' ГолJo Alves II
45' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
1:1
53' ГолГабриэл Барбоза
61' Желтая карточкаNino Paraiba
62' Красная карточкаJo Alves II
66' Желтая карточкаАйртон Лукас
82' Желтая карточкаRichard Almeida de Oliveira2
85' Желтая карточкаПедро Гильерме
87' Желтая карточкаVinicius X
90' Желтая карточкаJoao Ricardo II
90' Вторая желтая карточкаГабриэл Барбоза
90' Желтая карточкаZe Roberto III
90'+9
Ход матча
35'
45'
0:1
45'
51'
53'
1:1
61'
62'
66'
85'
87'
90'
90'
90'
23
Луис
Давид
10
Диего
Рибас
29
Viktor
Hugo
31
Marinho
II
3
Мессиас
29
Vinicius
X
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
31 Marinho IIНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 МессиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
-
33 Луис ВикторЗащитник
- Защитник
-
88 Мичел МаседоЗащитник
-
11 Арруда ЭрикПолузащитник
-
20 Jhon VasquezПолузащитник
-
21 GeovaneПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Лучо Гонсалес
История личных встреч
Фламенго
Сеара
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|7
|0.28
|Габриэл Барбоза
|7
|0.28
|Лазаро
|4
|0.16
|Де Арраскаэта Джорджиан
|2
|0.08
|Рибейро Эвертон
|2
|0.08
|Marinho II
|2
|0.08
|Айртон Лукас
|2
|0.08
|Перейра Андреас
|2
|0.08
|Viktor Hugo
|2
|0.08
|Видаль Артуро
|2 (1)
|0.08
|Виллиан Арао
|2
|0.08
|Бруно Фабрисио
|2
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.04
|Исла Маурисио
|1
|0.04
|Диего Рибас
|1
|0.04
|Энрике Густаво
|1
|0.04
|Котулио Матеус
|0
|0
|Марсело Родиней
|0
|0
|Joao Gomes
|0
|0
|Эвертон Соарес
|0
|0
Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|9 (1)
|0.36
|Клебер Франсиско
|3
|0.12
|Vinicius X
|2
|0.08
|Vinicius Lima
|2 (1)
|0.08
|Bruno Pacheco III
|1
|0.04
|Ze Roberto III
|1 (1)
|0.04
|Nino Paraiba
|1
|0.04
|Jo Alves II
|1
|0.04
|Luiz Otavio II
|1
|0.04
|Рибейро Лукас
|1
|0.04
|Арруда Эрик
|1
|0.04
|Мичел Маседо
|0
|0
|Rodrigo I
|0
|0
|Иури Фрейтас
|0
|0
|Matheus Peixoto
|0
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
Карточки
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|10
|1
|Joao Gomes
|5
|0
|Кастро Пабло
|4
|0
|Тьяго Маия
|4
|0
|Marinho II
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Энрике Бруно
|3
|0
|Hugo Nogueira
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Лазаро
|2
|0
|Витиньо Виктор
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Марсело Родиней
|0
|1
|Пауло Маркос
|1
|0
|Луис Филипе
|1
|0
|Диего Рибас
|1
|0
|Виллиан Арао
|1
|0
Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Richard Almeida de Oliveira2
|7
|1
|Ричардсон
|7
|1
|Nino Paraiba
|7
|0
|Rodrigo I
|6
|0
|Vinicius X
|4
|1
|Bruno Pacheco III
|4
|1
|Мессиас
|4
|0
|Мендоса Стивен
|4
|0
|Joao Ricardo II
|4
|0
|Luiz Otavio II
|4
|0
|Geovane
|3
|0
|Клебер Франсиско
|3
|0
|Арруда Эрик
|3
|0
|Vinicius Lima
|1
|1
|Мичел Маседо
|2
|0
|Иури Фрейтас
|2
|0
|Ze Roberto III
|2
|0
|Рибейро Лукас
|2
|0
|Jo Alves II
|0
|1
|Jhon Vasquez
|1
|0
|Fernando Sobral
|1
|0
|Guilherme Castilho
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
12
14 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
4
15%
2
17%
1-15
6
23%
1
8%
16-30
4
15%
3
25%
31-45
3
12%
2
17%
46-60
5
19%
1
8%
61-75
4
15%
3
25%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
2
33%
2
15%
31-45
1
17%
3
23%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
3
23%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 17
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
3
27%
16-30
2
13%
4
36%
31-45
5
33%
1
9%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
3
27%
76-90
Пропущено
14
13
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
14%
2
15%
1-15
3
21%
5
38%
16-30
2
14%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
2
15%
76-90
Забито
41
23
20 В 1-м тайме 13
21 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
6
15%
2
9%
1-15
8
20%
4
17%
16-30
6
15%
7
30%
31-45
8
20%
3
13%
46-60
6
15%
1
4%
61-75
7
17%
6
26%
76-90
Пропущено
20
26
10 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 10
10 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 18
2
10%
5
19%
1-15
4
20%
6
23%
16-30
4
20%
5
19%
31-45
2
10%
4
15%
46-60
3
15%
1
4%
61-75
5
25%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Фламенго
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Велес Сарсфилд - Фламенго 0:4 Ботафого Рибейрао - Фламенго 0:1 Сан-Паулу - Фламенго 1:3 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 5:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 0:2 Коринтианс - Фламенго 0:2 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Фламенго - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Аваи - Фламенго 1:2 Фламенго - Жувентуде 4:0 Фламенго - Коритиба Парана 2:0 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Фламенго 1:0 Фламенго - Депортес Толима 7:1 Сантос - Фламенго 1:2 Депортес Толима - Фламенго 0:1 Фламенго - Америка Минейро 3:0
Сеара
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Сеара - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ред Булл Брагантино - Сеара 1:1 Сеара - Форталеза 0:1 Сеара - Сан-Паулу 2:1
Ботафого Рибейрао - Сеара 1:1 Сан-Паулу - Сеара 1:0 Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:2 Жувентуде - Сеара 1:0 Сеара - Аваи 1:0 Сеара - Коринтианс 3:1 Сеара - Форталеза 1:0 Флуминенсе - Сеара 2:1 Сеара - Стронгест 3:0 Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Стронгест - Сеара 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Форталеза - Сеара 2:0 Куяба - Сеара 0:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Гойяс - Сеара 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|4.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|5.
|Коринтианс
|24
|12
|6
|6
|27 - 22
|42
|6.
|Интернасьонал Порту Алегре
|24
|11
|9
|4
|38 - 23
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|24
|9
|9
|6
|31 - 28
|36
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|10.
|Ред Булл Брагантино
|25
|8
|8
|9
|35 - 32
|32
|11.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|12.
|Форталеза
|24
|8
|6
|10
|22 - 23
|30
|13.
|Сан-Паулу
|24
|6
|11
|7
|31 - 29
|29
|14.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|15.
|Ботафого Рибейрао
|24
|7
|6
|11
|22 - 29
|27
|16.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|17.
|Куяба
|24
|6
|7
|11
|16 - 23
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|24
|5
|7
|12
|23 - 36
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|12
|8
|3
|1
|15 - 4
|27
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|16.
|Форталеза
|12
|3
|6
|3
|8 - 6
|15
|17.
|Куяба
|12
|3
|6
|3
|8 - 7
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|3.
|Атлетико Минейро
|12
|4
|6
|2
|13 - 14
|18
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|4
|5
|3
|11 - 12
|17
|6.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|7.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|8.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|9.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|10.
|Ботафого Рибейрао
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|16.
|Сан-Паулу
|12
|1
|7
|4
|11 - 15
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
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