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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Гойяненсе
0:1
Второй тайм: 49'
Атлетико Минейро
0'
24' Желтая карточка
Nathan VI
44' Желтая карточка
Фернандо Луис
0:1
45' Гол
Keno

Ход матча

24'
 
Nathan VI
44'
Фернандо Луис
 
45'
0:1
Keno
(Jair II)
46'
Энрике Артур
Jefferson de Oliveira4
 
47'
Лео Перейра
Фернандо Луис
 
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Атлетико Минейро
4.40
3.54
1.94
Все Коэффициенты
1
Ренан
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Klaus
6
Jefferson
de
Oliveira4
8
Marlon
Freitas
5
Gabriel
Baralhas
7
Willian
Moraes
11
Фернандо
Луис
IV
10
Shaylon
9
Diego
Churin
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
40
Nathan
VI
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
4
Ревер
Умберто
7
Халк
Живанилдо
15
Сарачо
Федерико
8
Jair
II
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
Атлетико Гойяненсе
4-4-2
Атлетико Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
3:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:2
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wellington Rato 5 0.2
Diego Churin 5 0.2
Marlon Freitas 3 (1) 0.12
Luis Pereira III 3 0.12
Airton Sousa 2 0.08
Лео Перейра 1 0.04
Gabriel Baralhas 1 0.04
Jefferson de Oliveira4 1 0.04
Shaylon 1 0.04
Kelvin Giacobe 1 0.04
Фернандо Луис IV 0 0
Hayner 0 0
Dudu V1 0 0
Peglow 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 8 (1) 0.32
Фернандес Игнасио 3 0.12
Саша Эдуардо 3 0.12
Keno 2 0.08
Сарачо Федерико 2 0.08
Кардек Алан 2 0.08
Саварино Джефферсон 2 0.08
Jair II 1 0.04
Варгас Эдуардо 1 0.04
Igor Rabello 1 0.04
Савио III 1 0.04
Ревер Умберто 1 0.04
Павон Кристиан 1 0.04
Rubens 1 0.04
Ademir Santos 1 0.04
Арана Гильерме 0 0
Алонсо Хуниор 0 0
Феррейра Мариано 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hayner 8 1
Gabriel Baralhas 7 0
Лео Перейра 6 0
Luis Pereira III 6 0
Edson III 5 0
Фернандо Луис IV 2 1
Diego Churin 3 0
Willian Moraes 3 0
Fernando Edson 3 0
Marlon Freitas 2 0
Ramon XII 2 0
Shaylon 2 0
Jefferson de Oliveira4 2 0
Энрике Артур II 0 1
Lucas Gazal 0 1
Роналдо 1 0
Рикардиньо Феррейра 1 0
Wanderson VIII 1 0
Ренан 1 0
Rickson 1 0
Dudu V1 1 0
Peglow 1 0
Wellington Rato 1 0
Airton Sousa 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 7 0
Аллан Соуза 6 0
Халк Живанилдо 5 0
Феррейра Мариано 5 0
Фернандес Игнасио 4 0
Арана Гильерме 4 0
Алонсо Хуниор 3 0
Jair II 3 0
Ademir Santos 3 0
Эверсон 2 0
Keno 2 0
Rubens 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Отавио II 1 0
Igor Rabello 1 0
Calebe 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
4
29%
5
38%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
5
36%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Забито

12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
4
25%
76-90

Пропущено

22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
7
32%
1
6%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
3
14%
7
44%
76-90

Забито

26
29
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
6
21%
31-45
4
15%
7
24%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
8
31%
6
21%
76-90

Пропущено

33
30
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
4
12%
5
17%
1-15
6
18%
6
20%
16-30
10
30%
2
7%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
6
18%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1
Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 25 14 9 2 41 - 18 51
2. Фламенго 25 13 5 7 40 - 21 44
3. Коринтианс 25 12 7 6 29 - 24 43
4. Интернасьонал Порту Алегре 25 11 10 4 40 - 25 43
5. Атлетико Паранаэнсе 25 12 6 7 30 - 28 42
6. Флуминенсе 25 12 6 7 38 - 29 42
7. Атлетико Минейро 1:0 25 10 9 6 32 - 28 39
8. Америка Минейро 25 10 5 10 22 - 25 35
9. Сантос 24 8 10 6 27 - 20 34
10. Ред Булл Брагантино 25 8 8 9 35 - 32 32
11. Гойяс 24 8 8 8 26 - 30 32
12. Форталеза 25 8 6 11 23 - 26 30
13. Ботафого Рибейрао 25 8 6 11 25 - 30 30
14. Сан-Паулу 0:1 25 6 11 8 31 - 30 29
15. Куяба 1:0 25 7 7 11 17 - 23 28
16. Сеара 25 5 13 7 24 - 25 28
17. Коритиба Парана 25 7 4 14 26 - 41 25
18. Аваи 25 6 6 13 24 - 38 24
19. Атлетико Гойяненсе 0:1 25 5 7 13 23 - 37 22
20. Жувентуде 25 3 9 13 19 - 42 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 13 8 4 1 17 - 6 28
2. Фламенго 12 8 2 2 26 - 6 26
3. Флуминенсе 13 8 2 3 25 - 14 26
4. Интернасьонал Порту Алегре 12 7 4 1 27 - 11 25
5. Атлетико Паранаэнсе 12 7 4 1 18 - 9 25
6. Палмейрас Сан-Паулу 12 7 3 2 23 - 10 24
7. Америка Минейро 13 7 3 3 16 - 11 24
8. Коритиба Парана 13 7 2 4 16 - 12 23
9. Ред Булл Брагантино 13 6 4 3 21 - 12 22
10. Сантос 12 6 4 2 19 - 10 22
11. Гойяс 12 5 5 2 16 - 13 20
12. Сан-Паулу 0:1 12 5 4 3 20 - 14 19
13. Атлетико Минейро 1:0 12 5 3 4 18 - 14 18
14. Аваи 12 5 3 4 17 - 16 18
15. Куяба 1:0 13 4 6 3 9 - 7 18
16. Атлетико Гойяненсе 0:1 13 4 3 6 13 - 13 15
17. Форталеза 13 3 6 4 9 - 9 15
18. Ботафого Рибейрао 12 3 3 6 10 - 12 12
19. Сеара 12 2 6 4 11 - 13 12
20. Жувентуде 13 2 5 6 11 - 18 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 7 6 0 18 - 8 27
2. Атлетико Минейро 1:0 13 5 6 2 14 - 14 21
3. Фламенго 13 5 3 5 14 - 15 18
4. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 15 - 18 18
5. Интернасьонал Порту Алегре 13 4 6 3 13 - 14 18
6. Атлетико Паранаэнсе 13 5 2 6 12 - 19 17
7. Флуминенсе 12 4 4 4 13 - 15 16
8. Сеара 13 3 7 3 13 - 12 16
9. Форталеза 12 5 0 7 14 - 17 15
10. Коринтианс 12 4 3 5 12 - 18 15
11. Гойяс 12 3 3 6 10 - 17 12
12. Сантос 12 2 6 4 8 - 10 12
13. Америка Минейро 12 3 2 7 6 - 14 11
14. Куяба 1:0 12 3 1 8 8 - 16 10
15. Ред Булл Брагантино 12 2 4 6 14 - 20 10
16. Сан-Паулу 0:1 13 1 7 5 11 - 16 10
17. Атлетико Гойяненсе 0:1 12 1 4 7 10 - 24 7
18. Жувентуде 12 1 4 7 8 - 24 7
19. Аваи 13 1 3 9 7 - 22 6
20. Коритиба Парана 12 0 2 10 10 - 29 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Кено бьет в цель!
  • Желтая карточка
    44'
    Фернандо Луис IV получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Натан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Атлетико Минейро
4.40
3.54
1.94
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Минейро онлайн

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