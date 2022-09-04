0:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
24'
44'
1
Ренан
2
Dudu
V1
4
Klaus
10
Shaylon
22
Эверсон
40
Nathan
VI
8
Jair
II
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
1 РенанВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 KlausЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ShaylonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лео ПерейраЗащитник
-
14 Энрике АртурЗащитник
- Полузащитник
-
13 Lucas Gazal
-
-
-
-
-
19 Peglow
-
21 Airton Sousa
-
-
Главный тренер: Eduardo Baptista
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
51 Hiago
-
27 Calebe
-
-
-
Главный тренер: Cuca
История личных встреч
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
100%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
23.1%
15.4%
61.5%
3 победы 2 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wellington Rato
|5
|0.2
|Diego Churin
|5
|0.2
|Marlon Freitas
|3 (1)
|0.12
|Luis Pereira III
|3
|0.12
|Airton Sousa
|2
|0.08
|Лео Перейра
|1
|0.04
|Gabriel Baralhas
|1
|0.04
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.04
|Shaylon
|1
|0.04
|Kelvin Giacobe
|1
|0.04
|Фернандо Луис IV
|0
|0
|Hayner
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
|Peglow
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|8 (1)
|0.32
|Фернандес Игнасио
|3
|0.12
|Саша Эдуардо
|3
|0.12
|Keno
|2
|0.08
|Сарачо Федерико
|2
|0.08
|Кардек Алан
|2
|0.08
|Саварино Джефферсон
|2
|0.08
|Jair II
|1
|0.04
|Варгас Эдуардо
|1
|0.04
|Igor Rabello
|1
|0.04
|Савио III
|1
|0.04
|Ревер Умберто
|1
|0.04
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Rubens
|1
|0.04
|Ademir Santos
|1
|0.04
|Арана Гильерме
|0
|0
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
Карточки
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hayner
|8
|1
|Gabriel Baralhas
|7
|0
|Лео Перейра
|6
|0
|Luis Pereira III
|6
|0
|Edson III
|5
|0
|Фернандо Луис IV
|2
|1
|Diego Churin
|3
|0
|Willian Moraes
|3
|0
|Fernando Edson
|3
|0
|Marlon Freitas
|2
|0
|Ramon XII
|2
|0
|Shaylon
|2
|0
|Jefferson de Oliveira4
|2
|0
|Энрике Артур II
|0
|1
|Lucas Gazal
|0
|1
|Роналдо
|1
|0
|Рикардиньо Феррейра
|1
|0
|Wanderson VIII
|1
|0
|Ренан
|1
|0
|Rickson
|1
|0
|Dudu V1
|1
|0
|Peglow
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Airton Sousa
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|7
|0
|Аллан Соуза
|6
|0
|Халк Живанилдо
|5
|0
|Феррейра Мариано
|5
|0
|Фернандес Игнасио
|4
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Алонсо Хуниор
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Igor Rabello
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
13
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
3
21%
3
23%
31-45
4
29%
5
38%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
5
36%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Забито
12
16
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
2
17%
3
19%
1-15
2
17%
1
6%
16-30
3
25%
3
19%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
4
33%
4
25%
76-90
Пропущено
22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
14%
3
19%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
7
32%
1
6%
31-45
4
18%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
3
14%
7
44%
76-90
Забито
26
29
11 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
2
8%
4
14%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
6
23%
6
21%
31-45
4
15%
7
24%
46-60
3
12%
4
14%
61-75
8
31%
6
21%
76-90
Пропущено
33
30
20 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 8
20 Не пропускали 16
4
12%
5
17%
1-15
6
18%
6
20%
16-30
10
30%
2
7%
31-45
4
12%
5
17%
46-60
3
9%
2
7%
61-75
6
18%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 3:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Коринтианс - Атлетико Гойяненсе 4:1
Ботафого Рибейрао - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Насьональ Монтевидео 3:0 Атлетико Гойяненсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Насьональ Монтевидео - Атлетико Гойяненсе 0:1 Фламенго - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 2:0 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Форталеза 0:1 Гойяс - Атлетико Гойяненсе 0:3 Сантос - Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Гойяненсе - Олимпия Асунсьон 2:0 Атлетико Гойяненсе - Сан-Паулу 1:2 Олимпия Асунсьон - Атлетико Гойяненсе 2:0 Сеара - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Гойяс 0:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Гойяс 0:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 1:2 Куяба - Атлетико Минейро 1:1 Ботафого Рибейрао - Атлетико Минейро 0:1 Фламенго - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро - Эмелек 1:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:2 Эмелек - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|25
|14
|9
|2
|41 - 18
|51
|2.
|Фламенго
|25
|13
|5
|7
|40 - 21
|44
|3.
|Коринтианс
|25
|12
|7
|6
|29 - 24
|43
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|25
|11
|10
|4
|40 - 25
|43
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|25
|12
|6
|7
|30 - 28
|42
|6.
|Флуминенсе
|25
|12
|6
|7
|38 - 29
|42
|7.
|Атлетико Минейро
|1:0
|25
|10
|9
|6
|32 - 28
|39
|8.
|Америка Минейро
|25
|10
|5
|10
|22 - 25
|35
|9.
|Сантос
|24
|8
|10
|6
|27 - 20
|34
|10.
|Ред Булл Брагантино
|25
|8
|8
|9
|35 - 32
|32
|11.
|Гойяс
|24
|8
|8
|8
|26 - 30
|32
|12.
|Форталеза
|25
|8
|6
|11
|23 - 26
|30
|13.
|Ботафого Рибейрао
|25
|8
|6
|11
|25 - 30
|30
|14.
|Сан-Паулу
|0:1
|25
|6
|11
|8
|31 - 30
|29
|15.
|Куяба
|1:0
|25
|7
|7
|11
|17 - 23
|28
|16.
|Сеара
|25
|5
|13
|7
|24 - 25
|28
|17.
|Коритиба Парана
|25
|7
|4
|14
|26 - 41
|25
|18.
|Аваи
|25
|6
|6
|13
|24 - 38
|24
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|25
|5
|7
|13
|23 - 37
|22
|20.
|Жувентуде
|25
|3
|9
|13
|19 - 42
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|13
|8
|4
|1
|17 - 6
|28
|2.
|Фламенго
|12
|8
|2
|2
|26 - 6
|26
|3.
|Флуминенсе
|13
|8
|2
|3
|25 - 14
|26
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|12
|7
|4
|1
|27 - 11
|25
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|12
|7
|4
|1
|18 - 9
|25
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|12
|7
|3
|2
|23 - 10
|24
|7.
|Америка Минейро
|13
|7
|3
|3
|16 - 11
|24
|8.
|Коритиба Парана
|13
|7
|2
|4
|16 - 12
|23
|9.
|Ред Булл Брагантино
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|10.
|Сантос
|12
|6
|4
|2
|19 - 10
|22
|11.
|Гойяс
|12
|5
|5
|2
|16 - 13
|20
|12.
|Сан-Паулу
|0:1
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|13.
|Атлетико Минейро
|1:0
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|14.
|Аваи
|12
|5
|3
|4
|17 - 16
|18
|15.
|Куяба
|1:0
|13
|4
|6
|3
|9 - 7
|18
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|13
|4
|3
|6
|13 - 13
|15
|17.
|Форталеза
|13
|3
|6
|4
|9 - 9
|15
|18.
|Ботафого Рибейрао
|12
|3
|3
|6
|10 - 12
|12
|19.
|Сеара
|12
|2
|6
|4
|11 - 13
|12
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|7
|6
|0
|18 - 8
|27
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|13
|5
|6
|2
|14 - 14
|21
|3.
|Фламенго
|13
|5
|3
|5
|14 - 15
|18
|4.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|13
|4
|6
|3
|13 - 14
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|13
|5
|2
|6
|12 - 19
|17
|7.
|Флуминенсе
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|8.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|9.
|Форталеза
|12
|5
|0
|7
|14 - 17
|15
|10.
|Коринтианс
|12
|4
|3
|5
|12 - 18
|15
|11.
|Гойяс
|12
|3
|3
|6
|10 - 17
|12
|12.
|Сантос
|12
|2
|6
|4
|8 - 10
|12
|13.
|Америка Минейро
|12
|3
|2
|7
|6 - 14
|11
|14.
|Куяба
|1:0
|12
|3
|1
|8
|8 - 16
|10
|15.
|Ред Булл Брагантино
|12
|2
|4
|6
|14 - 20
|10
|16.
|Сан-Паулу
|0:1
|13
|1
|7
|5
|11 - 16
|10
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|12
|1
|4
|7
|10 - 24
|7
|18.
|Жувентуде
|12
|1
|4
|7
|8 - 24
|7
|19.
|Аваи
|13
|1
|3
|9
|7 - 22
|6
|20.
|Коритиба Парана
|12
|0
|2
|10
|10 - 29
|2
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