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США: МЛС

2022

Стадион:
Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча
Колорадо Рэпидс
0'
57' Желтая карточка
Бирнбом Стив
0:0
66' Не забитый пенальти
Бентеке Кристиан
74' Желтая карточка
Зардес Гьяси
84' Желтая карточка
Рубио Диего
90' Желтая карточка
Бейташур Стивен
90'+6
32
Очоа
Дэвид
3
Одои-Атсем
Крис
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
8
Дуркин
Кристофер
44
Палссон
Виктор
6
Каноуз
Расселл
77
Martín
Rodríguez1
20
Бентеке
Кристиан
22
Берри
Мигель
22
Ярброуг
Вильям
33
Бейташур
Стивен
6
Абубакар
Лалас
2
Розенберри
Киган
66
Эстевес
Лукас
21
Акоста
Бриан
13
Гутьеррес
Фелипе
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
Ди Си Юнайтед
4-4-2
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Колорадо Рэпидс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

М
1:2
М
2:3
М
2:1
М
0:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
0:0
М
2:0
М
1:1
М
4:1
М
0:1
М
0:1
М
3:1
М
3:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 11 0.38
Камара Ола 9 (1) 0.31
Эстрада Майкл 4 (1) 0.14
Бирнбом Стив 2 0.07
Nigel Robertha 1 0.03
Дуркин Кристофер 1 0.03
Каноуз Расселл 1 0.03
Смит Кимарни 1 0.03
Моррисон Равел 1 0.03
Флорес Эдисон 1 0.03
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Drew Skundrich 0 0
Martín Rodríguez1 0 0
Jackson Hopkins 0 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 12 (3) 0.41
Зардес Гьяси 8 (1) 0.28
Льюис Джонатан 4 0.14
Абубакар Лалас 4 0.14
Кайе Марк-Энтони 3 0.1
Барриос Майкл 2 0.07
Эстевес Лукас 1 0.03
Розенберри Киган 1 0.03
Уорнер Коллен 1 0.03
Шиньяшики Андре 1 0.03
Dantouma Toure 1 0.03
Бейташур Стивен 0 0
Акоста Бриан 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Гутьеррес Фелипе 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бирнбом Стив 6 1
Найяр Энди 6 0
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Каноуз Расселл 4 0
Одои-Атсем Крис 4 0
Jackson Hopkins 4 0
Sofiane Djeffal 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Nigel Robertha 2 0
Drew Skundrich 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Палссон Виктор 1 0
Моррисон Равел 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Очоа Дэвид 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Пинс Донован 1 0
Martín Rodríguez1 1 0
Sami Guediri 1 0
Kristian Fletcher 1 0
Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Бриан 9 1
Рубио Диего 8 1
Уилсон Дэнни 8 0
Абубакар Лалас 8 0
Эстевес Лукас 5 1
Трасти Остон 4 1
Вальесилья Эксон 3 1
Барриос Майкл 4 0
Розенберри Киган 4 0
Льюис Джонатан 4 0
Max Alves 4 0
Прайс Джек 3 0
Ярброуг Вильям 3 0
Уорнер Коллен 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Бейташур Стивен 1 0
Гутьеррес Фелипе 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Dantouma Toure 1 0
Япи Даррен 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
7
39%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Пропущено

26
37
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
19%
4
11%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
3
12%
6
16%
61-75
9
35%
8
22%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
4
25%
3
13%
1-15
1
6%
7
30%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Пропущено

31
13
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
6%
4
31%
1-15
6
19%
3
23%
16-30
5
16%
3
23%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
9
29%
29%
0
0%
61-75
2
6%
2
15%
76-90

Забито

34
38
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 6
5
15%
4
11%
1-15
3
9%
10
26%
16-30
8
24%
6
16%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
8
24%
8
21%
76-90

Пропущено

57
50
25 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
7
12%
8
16%
1-15
6
11%
9
18%
16-30
12
21%
10
20%
31-45
9
16%
7
14%
46-60
12
21%
6
12%
61-75
11
19%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 30 17 9 4 63 - 21 60
2. Клёб де Фут Монреаль 29 16 4 9 53 - 45 52
3. Нью-Йорк Ред Буллз 30 13 8 9 45 - 36 47
4. Нью-Йорк Сити 29 13 6 10 50 - 37 45
5. Орландо Сити 28 12 6 10 35 - 40 42
6. Коламбус Кру 27 9 13 5 37 - 29 40
7. Нью-Инглэнд Революшн 29 9 11 9 42 - 42 38
8. Цинциннати 28 9 11 8 47 - 48 38
9. Интер Майами 28 10 6 12 35 - 46 36
10. Торонто 30 9 7 14 47 - 53 34
11. Атланта Юнайтед 29 8 9 12 41 - 48 33
12. Чикаго Файр 29 8 8 13 28 - 38 32
13. Шарлотт 29 10 2 17 34 - 46 32
14. Ди Си Юнайтед 29 7 5 17 32 - 59 26

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 28 17 4 7 55 - 32 55
2. Остин 29 15 6 8 60 - 42 51
3. Даллас 30 12 10 8 43 - 33 46
4. Нэшвилл 30 12 9 9 48 - 37 45
5. Миннесота Юнайтед 29 13 5 11 44 - 43 44
6. Реал Солт-Лейк 0:0 29 11 10 8 38 - 36 43
7. Портленд Тимберс 30 10 12 8 49 - 47 42
8. Лос-Анджелес Гэлакси 28 11 6 11 46 - 42 39
9. Сиэтл Саундерс 2:1 29 11 3 15 40 - 40 36
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 29 9 7 13 32 - 51 34
11. Колорадо Рэпидс 29 8 9 12 38 - 50 33
12. Спортинг Канзас-Сити 29 8 6 15 33 - 51 30
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 28 7 9 12 44 - 55 30
14. Хьюстон Динамо 1:2 29 8 5 16 36 - 48 29

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 15 10 5 0 40 - 8 35
2. Нью-Йорк Сити 14 8 3 3 32 - 17 27
3. Интер Майами 14 8 3 3 27 - 23 27
4. Атланта Юнайтед 14 7 4 3 26 - 20 25
5. Шарлотт 14 8 0 6 21 - 14 24
6. Нью-Инглэнд Революшн 15 6 6 3 20 - 14 24
7. Торонто 16 7 3 6 30 - 28 24
8. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 24 - 17 23
9. Коламбус Кру 14 6 5 3 19 - 11 23
10. Цинциннати 15 5 6 4 29 - 24 21
11. Орландо Сити 14 7 0 7 20 - 26 21
12. Чикаго Файр 14 5 4 5 12 - 12 19
13. Нью-Йорк Ред Буллз 15 4 5 6 22 - 21 17
14. Ди Си Юнайтед 15 4 4 7 18 - 26 16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 0:0 15 11 3 1 34 - 13 36
2. Даллас 15 8 4 3 24 - 13 28
3. Реал Солт-Лейк 0:0 14 8 4 2 23 - 12 28
4. Портленд Тимберс 15 7 6 2 26 - 17 27
5. Колорадо Рэпидс 14 7 5 2 23 - 13 26
6. Сиэтл Саундерс 2:1 14 8 1 5 23 - 16 25
7. Остин 14 7 4 3 37 - 21 25
8. Миннесота Юнайтед 15 7 4 4 24 - 19 25
9. Лос-Анджелес Гэлакси 15 7 3 5 30 - 23 24
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 14 7 3 4 18 - 19 24
11. Нэшвилл 15 6 5 4 28 - 18 23
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 6 5 3 26 - 23 23
13. Спортинг Канзас-Сити 14 6 2 6 17 - 16 20
14. Хьюстон Динамо 1:2 14 5 4 5 20 - 18 19

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 15 9 3 3 23 - 15 30
2. Клёб де Фут Монреаль 15 9 2 4 29 - 28 29
3. Филадельфия Юнион 15 7 4 4 23 - 13 25
4. Орландо Сити 14 5 6 3 15 - 14 21
5. Нью-Йорк Сити 15 5 3 7 18 - 20 18
6. Коламбус Кру 13 3 8 2 18 - 18 17
7. Цинциннати 13 4 5 4 18 - 24 17
8. Нью-Инглэнд Революшн 14 3 5 6 22 - 28 14
9. Чикаго Файр 15 3 4 8 16 - 26 13
10. Торонто 14 2 4 8 17 - 25 10
11. Ди Си Юнайтед 14 3 1 10 14 - 33 10
12. Интер Майами 14 2 3 9 8 - 23 9
13. Шарлотт 15 2 2 11 13 - 32 8
14. Атланта Юнайтед 15 1 5 9 15 - 28 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 15 8 2 5 23 - 21 26
2. Нэшвилл 15 6 4 5 20 - 19 22
3. Лос-Анджелес 0:0 13 6 1 6 21 - 19 19
4. Миннесота Юнайтед 14 6 1 7 20 - 24 19
5. Даллас 15 4 6 5 19 - 20 18
6. Портленд Тимберс 15 3 6 6 23 - 30 15
7. Реал Солт-Лейк 0:0 15 3 6 6 15 - 24 15
8. Лос-Анджелес Гэлакси 13 4 3 6 16 - 19 15
9. Сиэтл Саундерс 2:1 15 3 2 10 17 - 24 11
10. Ванкувер Уайткэпс 0:2 15 2 4 9 14 - 32 10
11. Спортинг Канзас-Сити 15 2 4 9 16 - 35 10
12. Хьюстон Динамо 1:2 15 3 1 11 16 - 30 10
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 14 1 4 9 18 - 32 7
14. Колорадо Рэпидс 15 1 4 10 15 - 37 7
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