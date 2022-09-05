Стадион: Audi Field
0:0
Конец матча
0'
57' Желтая карточкаБирнбом Стив
0:0
66' Не забитый пенальтиБентеке Кристиан
74' Желтая карточкаЗардес Гьяси
84' Желтая карточкаРубио Диего
90' Желтая карточкаБейташур Стивен
90'+6
Ход матча
57'
66'
0:0
74'
84'
90'
32
Очоа
Дэвид
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
14
Найяр
Энди
22
Берри
Мигель
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
15
Николсон
Сэм
29
Зардес
Гьяси
- Основной состав
-
32 Очоа ДэвидВратарь
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
14 Найяр ЭндиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Берри МигельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Смит КимарниЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
97 Sami Guediri
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
15 Николсон СэмПолузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Колорадо Рэпидс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|11
|0.38
|Камара Ола
|9 (1)
|0.31
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.14
|Бирнбом Стив
|2
|0.07
|Nigel Robertha
|1
|0.03
|Дуркин Кристофер
|1
|0.03
|Каноуз Расселл
|1
|0.03
|Смит Кимарни
|1
|0.03
|Моррисон Равел
|1
|0.03
|Флорес Эдисон
|1
|0.03
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Drew Skundrich
|0
|0
|Martín Rodríguez1
|0
|0
|Jackson Hopkins
|0
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|12 (3)
|0.41
|Зардес Гьяси
|8 (1)
|0.28
|Льюис Джонатан
|4
|0.14
|Абубакар Лалас
|4
|0.14
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.1
|Барриос Майкл
|2
|0.07
|Эстевес Лукас
|1
|0.03
|Розенберри Киган
|1
|0.03
|Уорнер Коллен
|1
|0.03
|Шиньяшики Андре
|1
|0.03
|Dantouma Toure
|1
|0.03
|Бейташур Стивен
|0
|0
|Акоста Бриан
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Гутьеррес Фелипе
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бирнбом Стив
|6
|1
|Найяр Энди
|6
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|5
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Каноуз Расселл
|4
|0
|Одои-Атсем Крис
|4
|0
|Jackson Hopkins
|4
|0
|Sofiane Djeffal
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Nigel Robertha
|2
|0
|Drew Skundrich
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Моррисон Равел
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Очоа Дэвид
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Пинс Донован
|1
|0
|Martín Rodríguez1
|1
|0
|Sami Guediri
|1
|0
|Kristian Fletcher
|1
|0
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Бриан
|9
|1
|Рубио Диего
|8
|1
|Уилсон Дэнни
|8
|0
|Абубакар Лалас
|8
|0
|Эстевес Лукас
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Вальесилья Эксон
|3
|1
|Барриос Майкл
|4
|0
|Розенберри Киган
|4
|0
|Льюис Джонатан
|4
|0
|Max Alves
|4
|0
|Прайс Джек
|3
|0
|Ярброуг Вильям
|3
|0
|Уорнер Коллен
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Бейташур Стивен
|1
|0
|Гутьеррес Фелипе
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Dantouma Toure
|1
|0
|Япи Даррен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
1
6%
1
7%
1-15
2
11%
3
20%
16-30
7
39%
4
27%
31-45
3
17%
0
0%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90
Пропущено
26
37
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 20
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
5
19%
4
11%
1-15
0
0%
6
16%
16-30
7
27%
7
19%
31-45
2
8%
6
16%
46-60
3
12%
6
16%
61-75
9
35%
8
22%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
21 Не забивали 16
4
25%
3
13%
1-15
1
6%
7
30%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
4
25%
5
22%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
3
13%
76-90
Пропущено
31
13
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
2
6%
4
31%
1-15
6
19%
3
23%
16-30
5
16%
3
23%
31-45
7
23%
1
8%
46-60
9
29%
29%
0
0%
61-75
2
6%
2
15%
76-90
Забито
34
38
16 В 1-м тайме 20
18 Во 2-м тайме 18
10 Забивали первыми 12
12 Не забивали 6
5
15%
4
11%
1-15
3
9%
10
26%
16-30
8
24%
6
16%
31-45
7
21%
5
13%
46-60
3
9%
5
13%
61-75
8
24%
8
21%
76-90
Пропущено
57
50
25 В 1-м тайме 27
32 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 21
7
12%
8
16%
1-15
6
11%
9
18%
16-30
12
21%
10
20%
31-45
9
16%
7
14%
46-60
12
21%
6
12%
61-75
11
19%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:6 Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Ди Си Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Шарлотт - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:1 Ди Си Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Ди Си Юнайтед - Бавария 2:6 Миннесота Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 2:2 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 7:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 3:5 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:3 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 4:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Нэшвилл - Колорадо Рэпидс 4:1 Филадельфия Юнион - Колорадо Рэпидс 6:0 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 2:1
Колорадо Рэпидс - Коламбус Кру 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Колорадо Рэпидс 4:5 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Колорадо Рэпидс - Орландо Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Колорадо Рэпидс 2:2 Колорадо Рэпидс - Остин 2:3 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 3:0 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:3 Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|30
|17
|9
|4
|63 - 21
|60
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|29
|16
|4
|9
|53 - 45
|52
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|30
|13
|8
|9
|45 - 36
|47
|4.
|Нью-Йорк Сити
|29
|13
|6
|10
|50 - 37
|45
|5.
|Орландо Сити
|28
|12
|6
|10
|35 - 40
|42
|6.
|Коламбус Кру
|27
|9
|13
|5
|37 - 29
|40
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|29
|9
|11
|9
|42 - 42
|38
|8.
|Цинциннати
|28
|9
|11
|8
|47 - 48
|38
|9.
|Интер Майами
|28
|10
|6
|12
|35 - 46
|36
|10.
|Торонто
|30
|9
|7
|14
|47 - 53
|34
|11.
|Атланта Юнайтед
|29
|8
|9
|12
|41 - 48
|33
|12.
|Чикаго Файр
|29
|8
|8
|13
|28 - 38
|32
|13.
|Шарлотт
|29
|10
|2
|17
|34 - 46
|32
|14.
|Ди Си Юнайтед
|29
|7
|5
|17
|32 - 59
|26
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|28
|17
|4
|7
|55 - 32
|55
|2.
|Остин
|29
|15
|6
|8
|60 - 42
|51
|3.
|Даллас
|30
|12
|10
|8
|43 - 33
|46
|4.
|Нэшвилл
|30
|12
|9
|9
|48 - 37
|45
|5.
|Миннесота Юнайтед
|29
|13
|5
|11
|44 - 43
|44
|6.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|29
|11
|10
|8
|38 - 36
|43
|7.
|Портленд Тимберс
|30
|10
|12
|8
|49 - 47
|42
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|28
|11
|6
|11
|46 - 42
|39
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|29
|11
|3
|15
|40 - 40
|36
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|29
|9
|7
|13
|32 - 51
|34
|11.
|Колорадо Рэпидс
|29
|8
|9
|12
|38 - 50
|33
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|29
|8
|6
|15
|33 - 51
|30
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|28
|7
|9
|12
|44 - 55
|30
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|29
|8
|5
|16
|36 - 48
|29
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|15
|10
|5
|0
|40 - 8
|35
|2.
|Нью-Йорк Сити
|14
|8
|3
|3
|32 - 17
|27
|3.
|Интер Майами
|14
|8
|3
|3
|27 - 23
|27
|4.
|Атланта Юнайтед
|14
|7
|4
|3
|26 - 20
|25
|5.
|Шарлотт
|14
|8
|0
|6
|21 - 14
|24
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|6
|3
|20 - 14
|24
|7.
|Торонто
|16
|7
|3
|6
|30 - 28
|24
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|24 - 17
|23
|9.
|Коламбус Кру
|14
|6
|5
|3
|19 - 11
|23
|10.
|Цинциннати
|15
|5
|6
|4
|29 - 24
|21
|11.
|Орландо Сити
|14
|7
|0
|7
|20 - 26
|21
|12.
|Чикаго Файр
|14
|5
|4
|5
|12 - 12
|19
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|4
|5
|6
|22 - 21
|17
|14.
|Ди Си Юнайтед
|15
|4
|4
|7
|18 - 26
|16
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|0:0
|15
|11
|3
|1
|34 - 13
|36
|2.
|Даллас
|15
|8
|4
|3
|24 - 13
|28
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|14
|8
|4
|2
|23 - 12
|28
|4.
|Портленд Тимберс
|15
|7
|6
|2
|26 - 17
|27
|5.
|Колорадо Рэпидс
|14
|7
|5
|2
|23 - 13
|26
|6.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|14
|8
|1
|5
|23 - 16
|25
|7.
|Остин
|14
|7
|4
|3
|37 - 21
|25
|8.
|Миннесота Юнайтед
|15
|7
|4
|4
|24 - 19
|25
|9.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|15
|7
|3
|5
|30 - 23
|24
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|14
|7
|3
|4
|18 - 19
|24
|11.
|Нэшвилл
|15
|6
|5
|4
|28 - 18
|23
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 23
|23
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|6
|2
|6
|17 - 16
|20
|14.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|14
|5
|4
|5
|20 - 18
|19
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|15
|9
|3
|3
|23 - 15
|30
|2.
|Клёб де Фут Монреаль
|15
|9
|2
|4
|29 - 28
|29
|3.
|Филадельфия Юнион
|15
|7
|4
|4
|23 - 13
|25
|4.
|Орландо Сити
|14
|5
|6
|3
|15 - 14
|21
|5.
|Нью-Йорк Сити
|15
|5
|3
|7
|18 - 20
|18
|6.
|Коламбус Кру
|13
|3
|8
|2
|18 - 18
|17
|7.
|Цинциннати
|13
|4
|5
|4
|18 - 24
|17
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|14
|3
|5
|6
|22 - 28
|14
|9.
|Чикаго Файр
|15
|3
|4
|8
|16 - 26
|13
|10.
|Торонто
|14
|2
|4
|8
|17 - 25
|10
|11.
|Ди Си Юнайтед
|14
|3
|1
|10
|14 - 33
|10
|12.
|Интер Майами
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|13.
|Шарлотт
|15
|2
|2
|11
|13 - 32
|8
|14.
|Атланта Юнайтед
|15
|1
|5
|9
|15 - 28
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|15
|8
|2
|5
|23 - 21
|26
|2.
|Нэшвилл
|15
|6
|4
|5
|20 - 19
|22
|3.
|Лос-Анджелес
|0:0
|13
|6
|1
|6
|21 - 19
|19
|4.
|Миннесота Юнайтед
|14
|6
|1
|7
|20 - 24
|19
|5.
|Даллас
|15
|4
|6
|5
|19 - 20
|18
|6.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|23 - 30
|15
|7.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|3
|6
|6
|15 - 24
|15
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|9.
|Сиэтл Саундерс
|2:1
|15
|3
|2
|10
|17 - 24
|11
|10.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:2
|15
|2
|4
|9
|14 - 32
|10
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|2
|4
|9
|16 - 35
|10
|12.
|Хьюстон Динамо
|1:2
|15
|3
|1
|11
|16 - 30
|10
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:0
|14
|1
|4
|9
|18 - 32
|7
|14.
|Колорадо Рэпидс
|15
|1
|4
|10
|15 - 37
|7
- — Выход в финальную серию
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в финальную серию