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Финляндия: Вейккауслига

2022

Стадион:
ХИК
2:1
Конец матча
ХИФК
0'
0:1
5' Гол
Роберто Савио
1:1
12' Гол
Терхо Каспер
42' Желтая карточка
Тойвио Йоона
76' Желтая карточка
Роберто Савио
85' Желтая карточка
Ifeanyi Ani
2:1
87' Гол
Хостикка Сантери
90' Желтая карточка
Ерёменко Сергей
90' Желтая карточка
Терхо Каспер
90'+8
1
Хазард
Конор
4
Тойвио
Йоона
2
Араюури
Паулус
14
Пелтола
Матти
19
Терхо
Каспер
56
Хетемай
Перпарим
8
Лингман
Лукас
20
Мурило
58
Или-Кокко
Йоханнес
18
Радулович
Боян
77
Абубакари
Малик
22
Ramilson
Almeida
2
Guillermo
Sotelo
20
Сэтре
Стале
4
Клинкенберг
Дан
88
Хинг-Гловер
Макарио
35
Роберто
Савио
10
Ерёменко
Сергей
3
Маттила
Сакари
7
Али
Юсиф
32
Oliver
Kangaslahti
9
Маркканен
Ээро
ХИК
ХИФК

История личных встреч

ХИК
ХИФК

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 3 победы

26 матчей

61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы

Первый тайм

34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

В
0:2
В
1:0
В
0:2
В
0:1
К
0:3
К
2:1
В
3:0
В
4:3
К
1:2
В
0:2
В
1:1
К
1:0
К
1:0
В
2:1
В
2:0
В
0:0
К
4:0
В
2:1
В
0:0
В
2:1
КЛ
3:3
В
1:1
В
1:1
В
1:1
КЛ
2:0
КЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 7 (3) 0.33
Терхо Каспер 4 0.19
Олусанья Антони 4 0.19
Тенхо Миро 2 0.1
Жаир 2 0.1
Хостикка Сантери 2 0.1
Хосконен Артту 2 0.1
Хетемай Перпарим 1 0.05
Серраренс Фабиан 1 0.05
Браун Дэвид 1 0.05
Или-Кокко Йоханнес 1 0.05
Танака Атому 1 0.05
Хальме Аапо 1 0.05
Мартич Мануэль 1 0.05
Бурджеллаб Нассим 1 0.05
Абубакари Малик 1 0.05
Мурило 0 0
Райтала Юкка 0 0
Вяянянен Сантери 0 0
ХИФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркканен Ээро 3 0.14
Michael Bakare 2 0.1
Али Юсиф 1 0.05
Хинг-Гловер Макарио 1 0.05
Маттила Сакари 1 (1) 0.05
Камавуака Уилсон 1 0.05
Ерёменко Сергей 1 0.05
Роберто Савио 1 0.05
Eetu Puro 1 0.05
Куйянпяя Аату 1 0.05
Саэс Фелипе 1 (1) 0.05

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хетемай Перпарим 3 0
Райтала Юкка 3 0
Тенхо Миро 3 0
Бурджеллаб Нассим 3 0
Мурило 3 0
Или-Кокко Йоханнес 3 0
Радулович Боян 1 1
Тойвио Йоона 2 0
Соири Пюрю 2 0
Хостикка Сантери 2 0
Хосконен Артту 2 0
Пелтола Матти 2 0
Танака Атому 1 0
Серраренс Фабиан 1 0
Браун Дэвид 1 0
Мартич Мануэль 1 0
Хазард Конор 1 0
Олусанья Антони 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Терхо Каспер 1 0
ХИФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маттила Сакари 5 1
Ерёменко Сергей 4 1
Роберто Савио 3 1
Бакман Джани 4 0
Бету Антониу 2 1
Маркканен Ээро 3 0
Клинкенберг Дан 3 0
Али Юсиф 3 0
Камавуака Уилсон 2 0
Серж Канон 2 0
Малоло Обед 2 0
Ахади Мосавер 2 0
Eetu Puro 2 0
Тайнио Максимус 2 0
Jesse Nikki 2 0
Fortuna Namputu 2 0
Ifeanyi Ani 2 0
Guillermo Sotelo 1 0
Хинг-Гловер Макарио 1 0
Didis Lutumba-Pitah 1 0
Куйянпяя Аату 1 0
Саэс Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
5%
5
45%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
25%
1
5%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Забито

13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

5
22
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
40%
6
27%
76-90

Забито

32
14
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
3
9%
5
36%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
9
28%
3
21%
76-90

Пропущено

17
42
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 19
3
18%
4
10%
1-15
3
18%
8
19%
16-30
4
24%
4
10%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
3
18%
10
24%
61-75
4
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0
ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - Интер Турку 2:3 ВПС - ХИФК 1:1 Хонка - ХИФК 4:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2
Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 21 14 4 3 32 - 17 46
2. КуПС 21 13 5 3 35 - 16 44
3. Хонка 21 12 5 4 44 - 19 41
4. Хака 21 10 4 7 35 - 38 34
5. СЯК Сейнайоки 21 9 4 8 29 - 30 31
6. Оулу 21 8 6 7 30 - 31 30
7. Интер Турку 21 8 4 9 36 - 28 28
8. Ильвес 21 6 6 9 30 - 35 24
9. ВПС 21 6 4 11 39 - 35 22
10. Мариехамн 21 5 6 10 23 - 33 21
11. Лахти 21 4 6 11 19 - 42 18
12. ХИФК 21 1 6 14 14 - 42 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. КуПС 11 8 3 0 22 - 6 27
2. ХИК 11 8 1 2 19 - 12 25
3. Хонка 10 7 3 0 28 - 8 24
4. Хака 11 7 2 2 19 - 17 23
5. СЯК Сейнайоки 11 6 3 2 20 - 15 21
6. Оулу 11 5 4 2 14 - 15 19
7. Интер Турку 11 4 3 4 18 - 13 15
8. Мариехамн 10 3 4 3 13 - 16 13
9. Ильвес 10 4 0 6 14 - 19 12
10. ВПС 10 1 3 6 13 - 17 6
11. Лахти 10 1 3 6 5 - 18 6
12. ХИФК 10 0 1 9 3 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 10 6 3 1 13 - 5 21
2. Хонка 11 5 2 4 16 - 11 17
3. КуПС 10 5 2 3 13 - 10 17
4. ВПС 11 5 1 5 26 - 18 16
5. Интер Турку 10 4 1 5 18 - 15 13
6. Ильвес 11 2 6 3 16 - 16 12
7. Лахти 11 3 3 5 14 - 24 12
8. Оулу 10 3 2 5 16 - 16 11
9. Хака 10 3 2 5 16 - 21 11
10. СЯК Сейнайоки 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Мариехамн 11 2 2 7 10 - 17 8
12. ХИФК 11 1 5 5 11 - 20 8
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Тойвио Йоона получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Терхо Каспер бьет в цель!
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Роберто Савио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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