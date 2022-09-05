Стадион: Bolt Arena
0'
0:1
5' ГолРоберто Савио
1:1
12' ГолТерхо Каспер
42' Желтая карточкаТойвио Йоона
76' Желтая карточкаРоберто Савио
85' Желтая карточкаIfeanyi Ani
2:1
87' ГолХостикка Сантери
90' Желтая карточкаЕрёменко Сергей
90' Желтая карточкаТерхо Каспер
90'+8
Ход матча
5'
0:1
12'
1:1
42'
61'
76'
85'
87'
90'
90'
19
Терхо
Каспер
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Браун ДэвидЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Jesse Nikki
-
-
29 Ifeanyi Ani
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
История личных встреч
ХИК
ХИФК
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 3 победы
26 матчей
61.5%
26.9%
11.6%
16 побед 7 ничьих 3 победы
Первый тайм
34.6%
50%
15.4%
9 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
42.3%
11.5%
12 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|7 (3)
|0.33
|Терхо Каспер
|4
|0.19
|Олусанья Антони
|4
|0.19
|Тенхо Миро
|2
|0.1
|Жаир
|2
|0.1
|Хостикка Сантери
|2
|0.1
|Хосконен Артту
|2
|0.1
|Хетемай Перпарим
|1
|0.05
|Серраренс Фабиан
|1
|0.05
|Браун Дэвид
|1
|0.05
|Или-Кокко Йоханнес
|1
|0.05
|Танака Атому
|1
|0.05
|Хальме Аапо
|1
|0.05
|Мартич Мануэль
|1
|0.05
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0.05
|Абубакари Малик
|1
|0.05
|Мурило
|0
|0
|Райтала Юкка
|0
|0
|Вяянянен Сантери
|0
|0
ХИФК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркканен Ээро
|3
|0.14
|Michael Bakare
|2
|0.1
|Али Юсиф
|1
|0.05
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0.05
|Маттила Сакари
|1 (1)
|0.05
|Камавуака Уилсон
|1
|0.05
|Ерёменко Сергей
|1
|0.05
|Роберто Савио
|1
|0.05
|Eetu Puro
|1
|0.05
|Куйянпяя Аату
|1
|0.05
|Саэс Фелипе
|1 (1)
|0.05
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хетемай Перпарим
|3
|0
|Райтала Юкка
|3
|0
|Тенхо Миро
|3
|0
|Бурджеллаб Нассим
|3
|0
|Мурило
|3
|0
|Или-Кокко Йоханнес
|3
|0
|Радулович Боян
|1
|1
|Тойвио Йоона
|2
|0
|Соири Пюрю
|2
|0
|Хостикка Сантери
|2
|0
|Хосконен Артту
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Танака Атому
|1
|0
|Серраренс Фабиан
|1
|0
|Браун Дэвид
|1
|0
|Мартич Мануэль
|1
|0
|Хазард Конор
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
ХИФК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маттила Сакари
|5
|1
|Ерёменко Сергей
|4
|1
|Роберто Савио
|3
|1
|Бакман Джани
|4
|0
|Бету Антониу
|2
|1
|Маркканен Ээро
|3
|0
|Клинкенберг Дан
|3
|0
|Али Юсиф
|3
|0
|Камавуака Уилсон
|2
|0
|Серж Канон
|2
|0
|Малоло Обед
|2
|0
|Ахади Мосавер
|2
|0
|Eetu Puro
|2
|0
|Тайнио Максимус
|2
|0
|Jesse Nikki
|2
|0
|Fortuna Namputu
|2
|0
|Ifeanyi Ani
|2
|0
|Guillermo Sotelo
|1
|0
|Хинг-Гловер Макарио
|1
|0
|Didis Lutumba-Pitah
|1
|0
|Куйянпяя Аату
|1
|0
|Саэс Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
5%
5
45%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
6
32%
3
27%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
3
25%
1
5%
1-15
2
17%
5
25%
16-30
2
17%
1
5%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
3
25%
5
25%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
13
3
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 18
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
15%
1
33%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
5
22
3 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 10
0
0%
3
14%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
2
40%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
2
40%
6
27%
76-90
Забито
32
14
14 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 9
2 Не забивали 8
3
9%
5
36%
1-15
4
13%
1
7%
16-30
7
22%
0
0%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
5
16%
2
14%
61-75
9
28%
3
21%
76-90
Пропущено
17
42
10 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 26
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 19
3
18%
4
10%
1-15
3
18%
8
19%
16-30
4
24%
4
10%
31-45
0
0%
4
10%
46-60
3
18%
10
24%
61-75
4
24%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - СЯК Сейнайоки 1:0 Силькеборг - ХИК 1:1 Хака - ХИК 0:3 ХИК - Силькеборг 1:0
ХИК - Марибор 1:0 Оулу - ХИК 1:1 Марибор - ХИК 0:2 ХИК - Мариехамн 1:0 Виктория Пльзень - ХИК 5:0 Ильвес - ХИК 1:2 ХИК - Виктория Пльзень 1:2 ХИК - ВПС 3:1 РФШ Рига - ХИК 2:1 ХИК - РФШ Рига 1:0 ХИК - КуПС 1:1 Интер Турку - ХИК 0:0 Мариехамн - ХИК 2:1 ХИК - Оулу 0:1 ВПС - ХИК 0:0 КуПС - ХИК 0:0
ХИФК
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ХИФК - Интер Турку 2:3 ВПС - ХИФК 1:1 Хонка - ХИФК 4:1 ХИФК - СЯК Сейнайоки 0:2
Лахти - ХИФК 0:0 ХИФК - Интер Турку 0:3 КуПС - ХИФК 5:1 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хака 0:2 ХИФК - Ильвес 0:1 ПК-35 Хельсинки - ХИФК 2:2 Ильвес - ХИФК 0:1 ХИФК - ВПС 1:5 Мариехамн - ХИФК 1:1 ХИФК - Хонка 1:2 Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1 ХИФК - ХИК 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|21
|14
|4
|3
|32 - 17
|46
|2.
|КуПС
|21
|13
|5
|3
|35 - 16
|44
|3.
|Хонка
|21
|12
|5
|4
|44 - 19
|41
|4.
|Хака
|21
|10
|4
|7
|35 - 38
|34
|5.
|СЯК Сейнайоки
|21
|9
|4
|8
|29 - 30
|31
|6.
|Оулу
|21
|8
|6
|7
|30 - 31
|30
|7.
|Интер Турку
|21
|8
|4
|9
|36 - 28
|28
|8.
|Ильвес
|21
|6
|6
|9
|30 - 35
|24
|9.
|ВПС
|21
|6
|4
|11
|39 - 35
|22
|10.
|Мариехамн
|21
|5
|6
|10
|23 - 33
|21
|11.
|Лахти
|21
|4
|6
|11
|19 - 42
|18
|12.
|ХИФК
|21
|1
|6
|14
|14 - 42
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|КуПС
|11
|8
|3
|0
|22 - 6
|27
|2.
|ХИК
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|3.
|Хонка
|10
|7
|3
|0
|28 - 8
|24
|4.
|Хака
|11
|7
|2
|2
|19 - 17
|23
|5.
|СЯК Сейнайоки
|11
|6
|3
|2
|20 - 15
|21
|6.
|Оулу
|11
|5
|4
|2
|14 - 15
|19
|7.
|Интер Турку
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|8.
|Мариехамн
|10
|3
|4
|3
|13 - 16
|13
|9.
|Ильвес
|10
|4
|0
|6
|14 - 19
|12
|10.
|ВПС
|10
|1
|3
|6
|13 - 17
|6
|11.
|Лахти
|10
|1
|3
|6
|5 - 18
|6
|12.
|ХИФК
|10
|0
|1
|9
|3 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|10
|6
|3
|1
|13 - 5
|21
|2.
|Хонка
|11
|5
|2
|4
|16 - 11
|17
|3.
|КуПС
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|4.
|ВПС
|11
|5
|1
|5
|26 - 18
|16
|5.
|Интер Турку
|10
|4
|1
|5
|18 - 15
|13
|6.
|Ильвес
|11
|2
|6
|3
|16 - 16
|12
|7.
|Лахти
|11
|3
|3
|5
|14 - 24
|12
|8.
|Оулу
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|9.
|Хака
|10
|3
|2
|5
|16 - 21
|11
|10.
|СЯК Сейнайоки
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Мариехамн
|11
|2
|2
|7
|10 - 17
|8
|12.
|ХИФК
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров