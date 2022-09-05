Стадион: Наддеруд
0'
1:0
59' ГолКрогстад Фредрик
63' Красная карточкаЭдвардс Кертис
72' Желтая карточкаRobert Undheim
75' Желтая карточкаНесс Николай
1:1
77' ГолSondre Norheim I
2:1
78' ГолGift Orban
2:2
80' ГолSigurd Groenli
Ход матча
59'
1:0
63'
72'
75'
77'
78'
2:1
80'
2:2
13
Ланге
Тор
16
Gift
Orban
12
Хадая
Элиас
26
Axel
Kryger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gift OrbanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Вогт ПедерПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
-
12 Хадая ЭлиасВратарь
-
26 Axel KrygerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Jens Huseboe
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
История личных встреч
Стабек
Брюне
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gift Orban
|10
|0.43
|Геэльмуйден Херман
|7 (4)
|0.3
|Крогстад Фредрик
|7
|0.3
|Хансен Корнелиус
|6
|0.26
|Эдвардсен Оливер
|4
|0.17
|Оттесен Стурла
|3
|0.13
|Аземи Фитим
|3
|0.13
|Педерсен Каспер
|2
|0.09
|Вангберг Симен
|2
|0.09
|Ланге Тор
|1
|0.04
|Несс Николай
|0
|0
|Костадинов Калоян
|0
|0
|Вернерссон Виктор
|0
|0
|Эдвардс Кертис
|0
|0
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Arne Gunnes
|6
|0.26
|Robert Undheim
|4
|0.17
|Sondre Norheim I
|4
|0.17
|Sigurd Groenli
|4 (1)
|0.17
|Bjarte Langeland
|2
|0.09
|Балдвинссон Рогви
|1
|0.04
|Christian Roeer
|1
|0.04
|Andreas Dybevik
|1 (1)
|0.04
|Daniel Hermansson
|1
|0.04
|Хатлехоль Йёрген
|1
|0.04
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.04
|Henning Romslo
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардс Кертис
|3
|2
|Оттесен Стурла
|3
|1
|Вангберг Симен
|3
|0
|Gift Orban
|3
|0
|Несс Николай
|2
|0
|Ланге Тор
|2
|0
|Крогстад Фредрик
|2
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Вернерссон Виктор
|1
|0
|Костадинов Калоян
|1
|0
|Вогт Педер
|1
|0
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bjarte Langeland
|6
|0
|Sigurd Groenli
|4
|0
|Robert Undheim
|3
|0
|Christian Roeer
|3
|0
|Ротихеуг Оливер
|3
|0
|Paal Aamodt
|1
|1
|Andreas Dybevik
|2
|0
|Sondre Norheim I
|2
|0
|Daniel Hermansson
|2
|0
|Henning Romslo
|1
|0
|Vegard Aasen
|1
|0
|Paul Ullenes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
2
17%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
5
42%
76-90
Пропущено
8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 10
1
13%
7
32%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
25%
2
9%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
3
38%
4
18%
61-75
1
13%
6
27%
76-90
Забито
28
15
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
5
33%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
9
32%
4
27%
76-90
Пропущено
13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Забито
44
27
17 В 1-м тайме 11
27 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
7%
4
15%
1-15
8
18%
1
4%
16-30
6
14%
6
22%
31-45
5
11%
4
15%
46-60
9
20%
3
11%
61-75
13
30%
30%
9
33%
76-90
Пропущено
21
36
9 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 18
2
10%
10
28%
1-15
4
19%
4
11%
16-30
3
14%
4
11%
31-45
5
24%
3
8%
46-60
5
24%
6
17%
61-75
2
10%
9
25%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2
Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1
Брюне
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюне - Рёуфосс 5:0 Ранхейм - Брюне 1:1 Брюне - Гроруд 2:1 Старт - Брюне 6:0
Конгсвингер - Брюне 2:1 Брюне - Бранн 1:5 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Брюне - Фредрикстад 0:2 Скейд - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1 Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0 Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|23
|20
|3
|0
|69 - 11
|63
|2.
|КФУМ
|23
|13
|5
|5
|48 - 34
|44
|3.
|Стабек
|2:2
|23
|11
|8
|4
|45 - 24
|41
|4.
|Ранхейм
|1:2
|23
|11
|6
|6
|39 - 36
|39
|5.
|Санднес
|23
|11
|4
|8
|43 - 38
|37
|6.
|Старт
|23
|10
|6
|7
|45 - 28
|36
|7.
|Рёуфосс
|2:1
|23
|9
|7
|7
|31 - 39
|34
|8.
|Конгсвингер
|23
|9
|6
|8
|33 - 29
|33
|9.
|Согндаль
|0:1
|23
|9
|5
|9
|40 - 45
|32
|10.
|Мьёндален
|23
|9
|3
|11
|28 - 39
|30
|11.
|Осане
|23
|7
|7
|9
|34 - 49
|28
|12.
|Фредрикстад
|1:2
|23
|6
|7
|10
|35 - 38
|25
|13.
|Брюне
|2:2
|23
|6
|6
|11
|29 - 38
|24
|14.
|Скейд
|1:0
|23
|5
|3
|15
|26 - 44
|18
|15.
|Стйордалс Блинк
|23
|3
|5
|15
|24 - 50
|14
|16.
|Гроруд
|2:1
|23
|1
|7
|15
|24 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|11
|8
|3
|0
|30 - 4
|27
|2.
|Ранхейм
|1:2
|11
|6
|3
|2
|23 - 17
|21
|3.
|КФУМ
|12
|6
|3
|3
|22 - 18
|21
|4.
|Мьёндален
|12
|6
|2
|4
|18 - 17
|20
|5.
|Согндаль
|0:1
|12
|6
|1
|5
|20 - 18
|19
|6.
|Конгсвингер
|11
|5
|4
|2
|22 - 14
|19
|7.
|Рёуфосс
|2:1
|12
|5
|4
|3
|13 - 17
|19
|8.
|Старт
|11
|5
|3
|3
|24 - 11
|18
|9.
|Санднес
|12
|5
|3
|4
|27 - 21
|18
|10.
|Стабек
|2:2
|11
|4
|5
|2
|18 - 10
|17
|11.
|Осане
|12
|5
|2
|5
|19 - 27
|17
|12.
|Фредрикстад
|1:2
|11
|4
|4
|3
|19 - 18
|16
|13.
|Брюне
|2:2
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|14.
|Скейд
|1:0
|12
|4
|1
|7
|20 - 24
|13
|15.
|Стйордалс Блинк
|12
|2
|0
|10
|12 - 28
|6
|16.
|Гроруд
|2:1
|11
|1
|3
|7
|11 - 22
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|12
|12
|0
|0
|39 - 7
|36
|2.
|Стабек
|2:2
|12
|7
|3
|2
|27 - 14
|24
|3.
|КФУМ
|11
|7
|2
|2
|26 - 16
|23
|4.
|Санднес
|11
|6
|1
|4
|16 - 17
|19
|5.
|Старт
|12
|5
|3
|4
|21 - 17
|18
|6.
|Ранхейм
|1:2
|12
|5
|3
|4
|16 - 19
|18
|7.
|Рёуфосс
|2:1
|11
|4
|3
|4
|18 - 22
|15
|8.
|Конгсвингер
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|9.
|Согндаль
|0:1
|11
|3
|4
|4
|20 - 27
|13
|10.
|Осане
|11
|2
|5
|4
|15 - 22
|11
|11.
|Мьёндален
|11
|3
|1
|7
|10 - 22
|10
|12.
|Фредрикстад
|1:2
|12
|2
|3
|7
|16 - 20
|9
|13.
|Брюне
|2:2
|12
|2
|3
|7
|14 - 24
|9
|14.
|Стйордалс Блинк
|11
|1
|5
|5
|12 - 22
|8
|15.
|Скейд
|1:0
|11
|1
|2
|8
|6 - 20
|5
|16.
|Гроруд
|2:1
|12
|0
|4
|8
|13 - 29
|4
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион