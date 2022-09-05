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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Стабек
2:2
Конец матча
Брюне
0'
1:0
58' Гол
Крогстад Фредрик
63' Красная карточка
Эдвардс Кертис
73' Желтая карточка
Robert Undheim
74' Желтая карточка
Несс Николай
1:1
77' Гол
Sondre Norheim I
2:1
78' Гол
Gift Orban
2:2
80' Гол
Sigurd Groenli
90'+7
12
Сандберг
Маркус
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
15
Оттесен
Стурла
2
Педерсен
Каспер
13
Ланге
Тор
10
Геэльмуйден
Херман
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
16
Gift
Orban
7
Аземи
Фитим
12
Хадая
Элиас
26
Axel
Kryger
20
Sondre
Norheim
I
45
Christian
Roeer
15
Хатлехоль
Йёрген
6
Henning
Romslo
7
Vegard
Aasen
16
Andreas
Dybevik
17
Sigurd
Groenli
9
Arne
Gunnes
10
Robert
Undheim
Стабек
5-3-2
Брюне
3-4-1-2

История личных встреч

Стабек
Брюне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gift Orban 10 0.43
Геэльмуйден Херман 7 (4) 0.3
Крогстад Фредрик 7 0.3
Хансен Корнелиус 6 0.26
Эдвардсен Оливер 4 0.17
Оттесен Стурла 3 0.13
Аземи Фитим 3 0.13
Педерсен Каспер 2 0.09
Вангберг Симен 2 0.09
Ланге Тор 1 0.04
Несс Николай 0 0
Костадинов Калоян 0 0
Вернерссон Виктор 0 0
Эдвардс Кертис 0 0
Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arne Gunnes 6 0.26
Robert Undheim 4 0.17
Sondre Norheim I 4 0.17
Sigurd Groenli 4 (1) 0.17
Bjarte Langeland 2 0.09
Балдвинссон Рогви 1 0.04
Christian Roeer 1 0.04
Andreas Dybevik 1 (1) 0.04
Daniel Hermansson 1 0.04
Хатлехоль Йёрген 1 0.04
Ротихеуг Оливер 1 0.04
Henning Romslo 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардс Кертис 3 2
Оттесен Стурла 3 1
Вангберг Симен 3 0
Gift Orban 3 0
Несс Николай 2 0
Ланге Тор 2 0
Крогстад Фредрик 2 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Вернерссон Виктор 1 0
Костадинов Калоян 1 0
Вогт Педер 1 0
Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bjarte Langeland 6 0
Sigurd Groenli 4 0
Robert Undheim 3 0
Christian Roeer 3 0
Ротихеуг Оливер 3 0
Paal Aamodt 1 1
Andreas Dybevik 2 0
Sondre Norheim I 2 0
Daniel Hermansson 2 0
Henning Romslo 1 0
Vegard Aasen 1 0
Paul Ullenes 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
14
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
1
6%
2
14%
1-15
4
22%
1
7%
16-30
2
11%
1
7%
31-45
3
17%
2
14%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
5
28%
7
50%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 11
1
10%
7
29%
29%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
2
20%
2
8%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
3
30%
7
29%
29%
76-90

Забито

28
15
10 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
7%
2
13%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
5
33%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
9
32%
4
27%
76-90

Пропущено

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
8%
3
21%
1-15
4
31%
2
14%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Забито

46
29
17 В 1-м тайме 11
29 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 8
5 Не забивали 6
3
7%
4
14%
1-15
8
17%
1
3%
16-30
6
13%
6
21%
31-45
6
13%
4
14%
46-60
9
20%
3
10%
61-75
14
30%
11
38%
76-90

Пропущено

23
38
9 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 20
5 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 19
2
9%
10
26%
1-15
4
17%
4
11%
16-30
3
13%
4
11%
31-45
5
22%
4
11%
46-60
5
22%
6
16%
61-75
4
17%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Конгсвингер - Стабек 0:1 Стабек - Старт 5:0 Стйордалс Блинк - Стабек 3:2 Стабек - Бранн 1:2
Фредрикстад - Стабек 2:4 Стабек - Скейд 2:0 Согндаль - Стабек 4:3 Стабек - КФУМ 2:2 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Стйордалс Блинк 4:2 Мьёндален - Стабек 2:4 Йёвик-Люн - Стабек 0:7 Стабек - Фредрикстад 0:0 Нутодден - Стабек 1:3 Старт - Стабек 0:0 Стабек - Конгсвингер 1:0 Брюне - Стабек 0:0 Рёуфосс - Стабек 0:4 Люн - Стабек 2:3 Стабек - Гроруд 1:1
Брюне
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брюне - Рёуфосс 5:0 Ранхейм - Брюне 1:1 Брюне - Гроруд 2:1 Старт - Брюне 6:0
Конгсвингер - Брюне 2:1 Брюне - Бранн 1:5 Стйордалс Блинк - Брюне 0:2 Брюне - Фредрикстад 0:2 Скейд - Брюне 1:2 Брюне - Конгсвингер 1:1 Бранн - Брюне 2:1 Брюне - Стйордалс Блинк 0:0 Видар - Брюне 1:3 Брюне - Старт 2:0 Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1 Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 23 20 3 0 69 - 11 63
2. КФУМ 23 13 5 5 48 - 34 44
3. Стабек 23 11 8 4 45 - 24 41
4. Ранхейм 23 11 6 6 39 - 36 39
5. Санднес 23 11 4 8 43 - 38 37
6. Старт 23 10 6 7 45 - 28 36
7. Рёуфосс 23 9 7 7 31 - 39 34
8. Конгсвингер 23 9 6 8 33 - 29 33
9. Согндаль 23 9 5 9 40 - 45 32
10. Мьёндален 23 9 3 11 28 - 39 30
11. Осане 23 7 7 9 34 - 49 28
12. Фредрикстад 23 6 7 10 35 - 38 25
13. Брюне 23 6 6 11 29 - 38 24
14. Скейд 23 5 3 15 26 - 44 18
15. Стйордалс Блинк 23 3 5 15 24 - 50 14
16. Гроруд 23 1 7 15 24 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 11 8 3 0 30 - 4 27
2. Ранхейм 11 6 3 2 23 - 17 21
3. КФУМ 12 6 3 3 22 - 18 21
4. Мьёндален 12 6 2 4 18 - 17 20
5. Согндаль 12 6 1 5 20 - 18 19
6. Конгсвингер 11 5 4 2 22 - 14 19
7. Рёуфосс 12 5 4 3 13 - 17 19
8. Старт 11 5 3 3 24 - 11 18
9. Санднес 12 5 3 4 27 - 21 18
10. Стабек 11 4 5 2 18 - 10 17
11. Осане 12 5 2 5 19 - 27 17
12. Фредрикстад 11 4 4 3 19 - 18 16
13. Брюне 11 4 3 4 15 - 14 15
14. Скейд 12 4 1 7 20 - 24 13
15. Стйордалс Блинк 12 2 0 10 12 - 28 6
16. Гроруд 11 1 3 7 11 - 22 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 12 12 0 0 39 - 7 36
2. Стабек 12 7 3 2 27 - 14 24
3. КФУМ 11 7 2 2 26 - 16 23
4. Санднес 11 6 1 4 16 - 17 19
5. Старт 12 5 3 4 21 - 17 18
6. Ранхейм 12 5 3 4 16 - 19 18
7. Рёуфосс 11 4 3 4 18 - 22 15
8. Конгсвингер 12 4 2 6 11 - 15 14
9. Согндаль 11 3 4 4 20 - 27 13
10. Осане 11 2 5 4 15 - 22 11
11. Мьёндален 11 3 1 7 10 - 22 10
12. Фредрикстад 12 2 3 7 16 - 20 9
13. Брюне 12 2 3 7 14 - 24 9
14. Стйордалс Блинк 11 1 5 5 12 - 22 8
15. Скейд 11 1 2 8 6 - 20 5
16. Гроруд 12 0 4 8 13 - 29 4
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