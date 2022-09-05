Стадион: Guldfaageln Arena
1:0
Перерыв
Ход матча
12'
1:0
45'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
39
Саетра
Ларс
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
15
Менса
Гидеон
32
Кюнст
Дес
19
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
-
20 Берг ОливерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Papa Diouf1
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесНападающий
- Нападающий
-
19 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Лушаку ИсметПолузащитник
-
-
-
21 Filipe Sisse
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Кальмар
Варберг БоИС
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|5 (1)
|0.24
|Саетра Ларс
|3
|0.14
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.1
|Шамун Ноа
|2
|0.1
|Скрабб Симон
|1
|0.05
|Янссон Исак
|1
|0.05
|Нанаси Себастьян
|1
|0.05
|Ромариньо Перейра
|1
|0.05
|Сахпекидис Филип
|1
|0.05
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.05
|Густафссон Карл
|1
|0.05
|Isak Bjerkebo
|1
|0.05
|Карлссон Йохан
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симович Робин
|5 (2)
|0.24
|Йоханссон Александр
|3
|0.14
|Карлссон Тобиас III
|1
|0.05
|Eliton Junior
|1
|0.05
|Винбо Альбин
|1
|0.05
|Линднер Йоаким
|1
|0.05
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.05
|Менса Гидеон
|1
|0.05
|Станисич Оливер
|1
|0.05
|Альфонси Оливер
|1
|0.05
|Filipe Sisse
|1
|0.05
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.05
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Лушаку Исмет
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нетабай Нахом Гирмай
|4
|0
|Скрабб Симон
|3
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Сахпекидис Филип
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|7
|0
|Станисич Оливер
|7
|0
|Транберг Робин
|5
|0
|Симович Робин
|4
|0
|Менса Гидеон
|4
|0
|Лушаку Исмет
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Линднер Йоаким
|3
|0
|Ле Ру Люк
|3
|0
|Альфонси Оливер
|3
|0
|Filipe Sisse
|1
|1
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Сверриссон Оскар
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Карлссон Тобиас III
|1
|0
|Андерссон Фредрик
|1
|0
|Лильенбэк Антон
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Пропущено
5
18
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Пропущено
16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
16%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
21
34
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
24%
3
9%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
24%
8
24%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
2
10%
5
15%
61-75
5
24%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|21
|12
|5
|4
|42 - 16
|41
|4.
|АИК
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|5.
|Кальмар
|1:0
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|3:0
|21
|11
|3
|7
|29 - 17
|36
|7.
|Мальмё
|21
|10
|4
|7
|29 - 21
|34
|8.
|Мьельбю
|0:3
|21
|8
|7
|6
|20 - 20
|31
|9.
|Эльфсборг
|21
|6
|9
|6
|37 - 30
|27
|10.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|11.
|Норрчёпинг
|0:0
|21
|5
|7
|9
|22 - 27
|22
|12.
|Вернаму
|2:1
|21
|5
|7
|9
|22 - 34
|22
|13.
|Варберг БоИС
|0:1
|21
|5
|6
|10
|18 - 35
|21
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|1:2
|21
|3
|5
|13
|15 - 32
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|3
|1
|17
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|1:0
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Хаммарбю
|0:0
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|3:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|0:3
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Вернаму
|2:1
|10
|3
|5
|2
|10 - 8
|14
|12.
|Варберг БоИС
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Норрчёпинг
|0:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|14.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|15.
|Хельсинборг
|1:2
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|3:0
|11
|6
|0
|5
|15 - 10
|18
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|4.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|5.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|6.
|Мьельбю
|0:3
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|7.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Кальмар
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вернаму
|2:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|1:2
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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