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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Кальмар
1:0
Перерыв
Варберг БоИС
0'
1:0
12' Гол
Нанаси Себастьян
45' Желтая карточка
Биркфельдт Йон

Ход матча

12'
Нанаси Себастьян
1:0
34'
 
Лушаку Исмет
Карлссон Тобиас
45'
 
Биркфельдт Йон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Варберг БоИС
5.50
6.77
6.40
Все Коэффициенты
1
Фридрих
Рикардо
39
Саетра
Ларс
17
Густафссон
Карл
6
Шёстедт
Расмус
13
Карлссон
Йохан
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
29
Ромариньо
Перейра
3
Олафссон
Давид-Кристьян
11
Скрабб
Симон
20
Берг
Оливер
12
Нанаси
Себастьян
29
Андерссон
Фредрик
2
Биркфельдт
Йон
4
Станисич
Оливер
20
Карлссон
Тобиас
III
15
Менса
Гидеон
7
Транберг
Робин
8
Ле
Ру
Люк
23
Лильенбэк
Антон
32
Кюнст
Дес
9
Симович
Робин
19
Filip
Bohman
Кальмар
3-4-3
Варберг БоИС
3-4-3

История личных встреч

Кальмар
Варберг БоИС

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

А
0:3
А
2:2
А
1:1
А
1:1
А
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 5 (1) 0.24
Саетра Ларс 3 0.14
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.1
Шамун Ноа 2 0.1
Скрабб Симон 1 0.05
Янссон Исак 1 0.05
Нанаси Себастьян 1 0.05
Ромариньо Перейра 1 0.05
Сахпекидис Филип 1 0.05
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.05
Густафссон Карл 1 0.05
Isak Bjerkebo 1 0.05
Карлссон Йохан 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симович Робин 5 (2) 0.24
Йоханссон Александр 3 0.14
Карлссон Тобиас III 1 0.05
Eliton Junior 1 0.05
Винбо Альбин 1 0.05
Линднер Йоаким 1 0.05
Карлссон Аджей Симон 1 0.05
Менса Гидеон 1 0.05
Станисич Оливер 1 0.05
Альфонси Оливер 1 0.05
Filipe Sisse 1 0.05
Jaheem Burke 1 (1) 0.05
Лильенбэк Антон 0 0
Лушаку Исмет 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нетабай Нахом Гирмай 4 0
Скрабб Симон 3 0
Олафссон Давид-Кристьян 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Бергквист Дуг 2 0
Саетра Ларс 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Сахпекидис Филип 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 7 0
Станисич Оливер 7 0
Транберг Робин 5 0
Симович Робин 4 0
Менса Гидеон 4 0
Лушаку Исмет 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Линднер Йоаким 3 0
Ле Ру Люк 3 0
Альфонси Оливер 3 0
Filipe Sisse 1 1
Закриссон Хампус 2 0
Сверриссон Оскар 2 0
Винбо Альбин 2 0
Jaheem Burke 2 0
Карлссон Тобиас III 1 0
Андерссон Фредрик 1 0
Лильенбэк Антон 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Eliton Junior 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
3
38%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Пропущено

5
18
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 8
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
6
33%
31-45
1
20%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
1
20%
5
28%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
1
11%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
3
33%
2
20%
31-45
2
22%
1
10%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Пропущено

16
16
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
19%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
25%
2
13%
31-45
2
13%
5
31%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
4
25%
3
19%
76-90

Забито

19
18
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
7 Не забивали 9
3
16%
4
22%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
32%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
26%
4
22%
76-90

Пропущено

21
34
11 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
5
24%
3
9%
1-15
1
5%
3
9%
16-30
5
24%
8
24%
31-45
3
14%
7
21%
46-60
2
10%
5
15%
61-75
5
24%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Твоокер - Кальмар 0:2 Мальмё - Кальмар 0:1 Кальмар - Гётеборг 1:0 Юргорден - Кальмар 3:2
Кальмар - АИК 1:0 Дегерфорс - Кальмар 2:1 Кальмар - Эльфсборг 1:0 АИК - Кальмар 1:0 Кальмар - Сириус 1:1 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Кальмар - Вернаму 1:0 Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Юнгшиле - Варберг БоИС 0:4 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Варберг БоИС - Юргорден 2:2 Дегерфорс - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Гётеборг 0:4 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:3 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Мальмё - Варберг БоИС 3:0 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Эльфсборг - Варберг БоИС 4:1 Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 0:0 21 12 5 4 42 - 16 41
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 1:0 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 3:0 21 11 3 7 29 - 17 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 0:3 21 8 7 6 20 - 20 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
11. Норрчёпинг 0:0 21 5 7 9 22 - 27 22
12. Вернаму 2:1 21 5 7 9 22 - 34 22
13. Варберг БоИС 0:1 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 1:2 21 3 5 13 15 - 32 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 1:0 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 0:0 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 3:0 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 0:3 11 4 5 2 14 - 12 17
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Вернаму 2:1 10 3 5 2 10 - 8 14
12. Варберг БоИС 0:1 11 3 4 4 10 - 16 13
13. Норрчёпинг 0:0 11 3 3 5 14 - 14 12
14. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
15. Хельсинборг 1:2 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 3:0 11 6 0 5 15 - 10 18
3. Хаммарбю 0:0 10 5 2 3 15 - 7 17
4. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
5. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Мьельбю 0:3 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 1:0 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 0:0 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 0:1 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вернаму 2:1 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 1:2 10 1 2 7 9 - 19 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Биркфельдт Йон получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Карлссон Тобиас III уходит с поля. Лушаку Исмет выходит вместо него
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Sebastian Nanasi бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Варберг БоИС
5.50
6.77
6.40
Все Коэффициенты
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Варберг БоИС
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