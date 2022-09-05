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  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Вернаму
2:1
Перерыв
Хельсинборг
0'
1:0
12' Гол
Антонссон Маркус
2:0
35' Гол
Антонссон Маркус
2:1
41' Гол
Amar Muhsin

Ход матча

12'
Антонссон Маркус
(Йоханссон Оскар)
1:0
35'
Антонссон Маркус
(Винст Фредди)
2:0
41'
2:1
Amar Muhsin
(Видесхейм-Пауль Расмус)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Хельсинборг
3.40
3.60
41.29
Все Коэффициенты
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
21
Магаши
Абдуссалам
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
16
Фальцетас
Александр
19
Халили
Абдул
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
33
Amar
Muhsin
7
Кабаши
Ариан
Вернаму
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Хельсинборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:4
С
3:1
С
2:3
ТМК
3:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:1
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 15 (1) 0.71
Магаши Абдуссалам 3 0.14
Йоханссон Оскар 2 0.1
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Винст Фредди 0 0
Зелькович Айдин 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Evaldo Neto 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.14
Али Таха Абди 3 0.14
Олссон Деннис 2 0.1
Гигович Армин 2 0.1
Кабаши Ариан 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Amar Muhsin 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 5 0
Тихи Робин 4 0
Оливейра Вендерсон 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Виделль Каспер 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Давидсен Вильормур 2 0
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Philip Reinhold 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Халили Абдул 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
30%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
6
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
7
50%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
5
19%
5
38%
61-75
8
31%
3
23%
76-90

Забито

22
17
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
18%
3
18%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90

Пропущено

31
27
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
6%
0
0%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
6
19%
6
22%
61-75
8
26%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2
Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 0:0 21 12 5 4 42 - 16 41
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 1:0 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 3:0 21 11 3 7 29 - 17 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 0:3 21 8 7 6 20 - 20 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
11. Норрчёпинг 0:0 21 5 7 9 22 - 27 22
12. Вернаму 2:1 21 5 7 9 22 - 34 22
13. Варберг БоИС 0:1 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 1:2 21 3 5 13 15 - 32 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 1:0 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 0:0 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 3:0 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 0:3 11 4 5 2 14 - 12 17
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Вернаму 2:1 10 3 5 2 10 - 8 14
12. Варберг БоИС 0:1 11 3 4 4 10 - 16 13
13. Норрчёпинг 0:0 11 3 3 5 14 - 14 12
14. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
15. Хельсинборг 1:2 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 3:0 11 6 0 5 15 - 10 18
3. Хаммарбю 0:0 10 5 2 3 15 - 7 17
4. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
5. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Мьельбю 0:3 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 1:0 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 0:0 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 0:1 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вернаму 2:1 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 1:2 10 1 2 7 9 - 19 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Хельсинборг
3.40
3.60
41.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 2:1 Хельсинборг онлайн

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Хельсинборг
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