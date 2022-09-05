Стадион: Финнведсваллен
2:1
Перерыв
Ход матча
12'
35'
2:0
41'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
20
Винст
Фредди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рогне ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 Diego Fumaca
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Вернаму
Хельсинборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|15 (1)
|0.71
|Магаши Абдуссалам
|3
|0.14
|Йоханссон Оскар
|2
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.05
|Виндехолл Чарли
|1
|0.05
|Винст Фредди
|0
|0
|Зелькович Айдин
|0
|0
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
|Evaldo Neto
|0
|0
|Эдвардссон Давид
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван ден Хурк Антони
|3 (2)
|0.14
|Али Таха Абди
|3
|0.14
|Олссон Деннис
|2
|0.1
|Гигович Армин
|2
|0.1
|Кабаши Ариан
|1
|0.05
|Веберг Чарли
|1
|0.05
|Amar Muhsin
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Benjamin Acquah
|1
|0.05
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|5
|0
|Тихи Робин
|4
|0
|Оливейра Вендерсон
|4
|0
|Антонссон Маркус
|2
|0
|Войтехович Филипп
|2
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Кенндал Уильям
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Эдвардссон Давид
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цука Рави
|5
|0
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Али Таха Абди
|3
|0
|Виделль Каспер
|3
|0
|Benjamin Acquah
|3
|0
|Лупер Вильгельм
|1
|1
|Давидсен Вильормур
|2
|0
|Олссон Деннис
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Philip Reinhold
|2
|0
|Хеллман Эмиль
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Joseph Amoako
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Халили Абдул
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Кабаши Ариан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
3
30%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
6
60%
0
0%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
1
7%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
1
7%
61-75
0
0%
7
50%
76-90
Забито
12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90
Пропущено
26
13
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
5
19%
5
38%
61-75
8
31%
3
23%
76-90
Забито
22
17
6 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
4
18%
3
18%
1-15
1
5%
5
29%
29%
16-30
1
5%
4
24%
31-45
6
27%
0
0%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
6
27%
4
24%
76-90
Пропущено
31
27
11 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 15
2
6%
0
0%
1-15
6
19%
5
19%
16-30
3
10%
2
7%
31-45
6
19%
4
15%
46-60
6
19%
6
22%
61-75
8
26%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2
Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|21
|12
|5
|4
|42 - 16
|41
|4.
|АИК
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|5.
|Кальмар
|1:0
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|3:0
|21
|11
|3
|7
|29 - 17
|36
|7.
|Мальмё
|21
|10
|4
|7
|29 - 21
|34
|8.
|Мьельбю
|0:3
|21
|8
|7
|6
|20 - 20
|31
|9.
|Эльфсборг
|21
|6
|9
|6
|37 - 30
|27
|10.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|11.
|Норрчёпинг
|0:0
|21
|5
|7
|9
|22 - 27
|22
|12.
|Вернаму
|2:1
|21
|5
|7
|9
|22 - 34
|22
|13.
|Варберг БоИС
|0:1
|21
|5
|6
|10
|18 - 35
|21
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|1:2
|21
|3
|5
|13
|15 - 32
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|3
|1
|17
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|1:0
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Хаммарбю
|0:0
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|3:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|0:3
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Вернаму
|2:1
|10
|3
|5
|2
|10 - 8
|14
|12.
|Варберг БоИС
|0:1
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|13.
|Норрчёпинг
|0:0
|11
|3
|3
|5
|14 - 14
|12
|14.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|15.
|Хельсинборг
|1:2
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|3:0
|11
|6
|0
|5
|15 - 10
|18
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 7
|17
|4.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|5.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|6.
|Мьельбю
|0:3
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|7.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Кальмар
|1:0
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|0:0
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|0:1
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вернаму
|2:1
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|1:2
|10
|1
|2
|7
|9 - 19
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
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