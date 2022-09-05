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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 4453
Вернаму
3:2
Конец матча
Хельсинборг
0'
1:0
12' Гол
Антонссон Маркус
2:0
35' Гол
Антонссон Маркус
2:1
41' Гол
Amar Muhsin
48' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
2:2
54' Гол
Amar Muhsin
88' Желтая карточка
Diego Fumaca
90' Желтая карточка
Evaldo Neto
3:2
90' Гол
Антонссон Маркус
90'+6

Ход матча

12'
Антонссон Маркус
(Йоханссон Оскар)
1:0
35'
Антонссон Маркус
(Винст Фредди)
2:0
41'
2:1
Amar Muhsin
(Видесхейм-Пауль Расмус)
46'
 
Лупер Вильгельм
Кабаши Ариан
48'
Оливейра Вендерсон
 
54'
2:2
Amar Muhsin
(Лупер Вильгельм)
60'
Evaldo Neto
Ларссон Виктор
 
82'
 
Diego Fumaca
Фальцетас Александр
85'
Бечирович Эдвин
Зелькович Айдин
 
88'
 
Diego Fumaca
90'
 
Йенссон Расмус
Amar Muhsin
90'
Evaldo Neto
 
90'
Антонссон Маркус
(Йоханссон Оскар)
3:2

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
20
Винст
Фредди
21
Магаши
Абдуссалам
8
Кенндал
Уильям
18
Оливейра
Вендерсон
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
10
Зелькович
Айдин
25
Йоэльссон
Калле
2
Philip
Reinhold
3
Виделль
Каспер
44
Рогне
Томас
4
Давидсен
Вильормур
27
Benjamin
Acquah
16
Фальцетас
Александр
19
Халили
Абдул
15
Видесхейм-Пауль
Расмус
33
Amar
Muhsin
7
Кабаши
Ариан
Вернаму
4-3-3
Хельсинборг
4-3-3

История личных встреч

Вернаму
Хельсинборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
1:4
С
3:1
С
2:3
ТМК
3:0
С
1:0
С
1:0
С
1:2
С
1:1
ТМК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 16 (1) 0.76
Магаши Абдуссалам 3 0.14
Йоханссон Оскар 2 0.1
Оливейра Вендерсон 1 0.05
Виндехолл Чарли 1 0.05
Винст Фредди 0 0
Зелькович Айдин 0 0
Де Врис Фрэнсис 0 0
Бечирович Эдвин 0 0
Evaldo Neto 0 0
Эдвардссон Давид 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван ден Хурк Антони 3 (2) 0.14
Али Таха Абди 3 0.14
Олссон Деннис 2 0.1
Гигович Армин 2 0.1
Amar Muhsin 2 0.1
Кабаши Ариан 1 0.05
Веберг Чарли 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Benjamin Acquah 1 0.05
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0
Лупер Вильгельм 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 6 0
Оливейра Вендерсон 5 0
Тихи Робин 4 0
Антонссон Маркус 2 0
Войтехович Филипп 2 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Кенндал Уильям 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Эдвардссон Давид 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цука Рави 5 0
Эджупи Альберт 5 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Гигович Армин 3 0
Али Таха Абди 3 0
Виделль Каспер 3 0
Benjamin Acquah 3 0
Лупер Вильгельм 1 1
Давидсен Вильормур 2 0
Олссон Деннис 2 0
Сульич Али 2 0
Philip Reinhold 2 0
Хеллман Эмиль 2 0
Adam Kaied 2 0
Joseph Amoako 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Халили Абдул 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Кабаши Ариан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
Веберг Чарли 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Diego Fumaca 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
4
31%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
15%
4
31%
31-45
6
46%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Пропущено

7
17
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
18%
16-30
2
29%
2
12%
31-45
3
43%
2
12%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
0
0%
8
47%
76-90

Забито

12
6
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 15
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
6
50%
2
33%
76-90

Пропущено

26
13
9 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
8%
0
0%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
2
8%
1
8%
31-45
4
15%
2
15%
46-60
5
19%
5
38%
61-75
8
31%
3
23%
76-90

Забито

25
19
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 7
5
20%
3
16%
1-15
1
4%
5
26%
16-30
2
8%
5
26%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
4
21%
76-90

Пропущено

33
30
12 В 1-м тайме 9
21 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
2
6%
1
3%
1-15
6
18%
5
17%
16-30
4
12%
3
10%
31-45
7
21%
4
13%
46-60
6
18%
6
20%
61-75
8
24%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
ГАИС - Вернаму 3:1 Хеккен - Вернаму 4:1 Вернаму - Эльфсборг 1:1 АИК - Вернаму 2:2
Вернаму - Юргорден 0:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - АИК 2:3 Юргорден - Вернаму 5:0 Вернаму - Сундсвалль 1:1 Варберг БоИС - Вернаму 3:0 Кальмар - Вернаму 1:0 Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Торд - Хельсинборг 0:6 Хельсинборг - Мьельбю 0:1 Сундсвалль - Хельсинборг 1:2 Хельсинборг - Сириус 0:0
Хеккен - Хельсинборг 5:0 Хельсинборг - Сундсвалль 1:0 Варберг БоИС - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Юргорден 0:2 Хельсинборг - Кальмар 1:1 Мальмё - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 21 12 4 5 43 - 20 40
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 21 8 7 6 21 - 21 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
11. Норрчёпинг 21 6 6 9 26 - 28 24
12. Вернаму 21 5 7 9 23 - 35 22
13. Варберг БоИС 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
12. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
13. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
14. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Антонссон Маркус бьет в цель!
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