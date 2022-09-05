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Швеция: Суперэттан

2022
Браге
1:2
Конец матча
Утсиктенс
0'
46' Желтая карточка
Милованович Вилльям
51' Желтая карточка
Wilhelm Nilsson
0:1
65' Гол
Lucas Hedlund
1:1
71' Гол
Сёдерберг Никлас
76' Желтая карточка
Лундин Антон
81' Желтая карточка
Бом Карл
1:2
90' Гол
Брандт Йеспер
90' Желтая карточка
Тамими Джонатан
90' Желтая карточка
Махолли Шкодран
90'+9
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
14
Jacob
Stensson
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
30
Mikica
Georgievski
6
Erik
Westermark
3
Брандт
Йеспер
2
Wilhelm
Nilsson
7
Бом
Карл
11
Боувин
Маттиас
8
Бьорквист
Маркус
10
Albin
Skoglund
18
Милованович
Вилльям
9
Lucas
Hedlund
19
Nsima
Peter
Браге
4-4-2
Утсиктенс
3-5-2

История личных встреч

Браге
Утсиктенс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сёдерберг Никлас 9 0.41
Перссон Хоаким 6 0.27
Карлберг Дуглас 4 0.18
Johan Arvidsson 4 0.18
Рейнхольдссон Андре 3 (1) 0.14
Тамими Джонатан 2 0.09
Christopher Redenstrand 2 0.09
Хеллберг Сет 2 0.09
Зеттерстрём Александр 2 0.09
Лундин Антон 1 0.05
Махолли Шкодран 1 0.05
Jacob Stensson 0 0
Редин Понтус 0 0
Filip Sjoeberg1 0 0
Henry Sletsjoee 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бом Карл 5 (1) 0.23
Albin Skoglund 4 0.18
Lucas Hedlund 4 0.18
Allan Mohideen 3 0.14
Nsima Peter 3 0.14
Jakob Hedenquist 3 0.14
Брандт Йеспер 2 0.09
Erik Westermark 2 0.09
Бьорквист Маркус 2 0.09
Jonathan Quintero 1 0.05
Diocounda Gory 1 0.05
Wilhelm Nilsson 1 0.05
Милованович Вилльям 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Боувин Маттиас 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 5 1
Хеллберг Сет 6 0
Карлберг Дуглас 4 0
Сёдерберг Никлас 4 0
Редин Понтус 2 1
Лундин Антон 3 0
Тамими Джонатан 3 0
Зеттерстрём Александр 3 0
Фродиг Виктор 2 0
Jacob Stensson 2 0
Перссон Хоаким 1 0
Рейнхольдссон Андре 1 0
Махолли Шкодран 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Асанте Эйрик 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бом Карл 8 0
Wilhelm Nilsson 7 0
Nsima Peter 5 1
Брандт Йеспер 5 1
Lucas Hedlund 6 0
Аньебо Марвин 2 2
Милованович Вилльям 4 0
Allan Mohideen 4 0
Predrag Randjelovic II 4 0
Albin Skoglund 4 0
Jakob Hedenquist 4 0
Erik Westermark 3 0
Бьорквист Маркус 3 0
Diocounda Gory 3 0
Jonathan Quintero 1 1
Айрам Сет 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
28%
6
35%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
3
17%
3
18%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Забито

19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
8
42%
3
21%
76-90

Пропущено

12
14
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
6
50%
1
7%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
5
36%
76-90

Забито

37
31
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
16%
3
10%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
7
19%
2
6%
31-45
9
24%
8
26%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
11
30%
30%
6
19%
76-90

Пропущено

25
33
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
9
36%
2
6%
46-60
5
20%
4
12%
61-75
3
12%
11
33%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1
Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 22 13 5 4 47 - 30 44
3. Эстер 21 10 7 4 36 - 24 37
4. Браге 22 10 7 5 37 - 25 37
5. Сковде АИК 22 9 7 6 29 - 28 34
6. Треллеборг 21 9 6 6 36 - 35 33
7. Сирианска Эскильстуна 21 9 3 9 39 - 33 30
8. Ландскруна 22 7 8 7 28 - 33 29
9. Утсиктенс 22 8 5 9 32 - 32 29
10. Эребру 22 8 4 10 22 - 26 28
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
13. Вестерос 22 4 10 8 31 - 39 22
14. Йёнчёпинг 21 5 6 10 28 - 39 21
15. Далкурд 22 5 3 14 20 - 39 18
16. Эстерсунд 22 3 7 12 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
5. Треллеборг 10 5 3 2 17 - 14 18
6. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
7. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
13. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
14. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
15. Йёнчёпинг 10 3 1 6 16 - 22 10
16. Эстерсунд 10 2 4 4 13 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 11 6 2 3 18 - 16 20
3. Эстер 11 5 5 1 18 - 9 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Ландскруна 12 3 4 5 12 - 18 13
9. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
10. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
13. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
14. Сирианска Эскильстуна 10 2 2 6 15 - 19 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      65'
      Г О О О О Л - Lucas Hedlund бьет в цель!
    • Желтая карточка
      51'
      Wilhelm Nilsson получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      46'
      William Milovanovic получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 1:2 Утсиктенс онлайн

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