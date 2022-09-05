0'
46' Желтая карточкаМилованович Вилльям
51' Желтая карточкаWilhelm Nilsson
0:1
65' ГолLucas Hedlund
1:1
71' ГолСёдерберг Никлас
76' Желтая карточкаЛундин Антон
81' Желтая карточкаБом Карл
1:2
90' ГолБрандт Йеспер
90' Желтая карточкаТамими Джонатан
90' Желтая карточкаМахолли Шкодран
90'+9
Ход матча
51'
65'
0:1
66'
71'
1:1
76'
81'
90'
1:2
90'
90'
11
Лундин
Антон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Аяз ФерхадПолузащитник
- Нападающий
-
15 Roni Hajo
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
7 Бом КарлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Nsima PeterНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Айрам СетНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Браге
Утсиктенс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сёдерберг Никлас
|9
|0.41
|Перссон Хоаким
|6
|0.27
|Карлберг Дуглас
|4
|0.18
|Johan Arvidsson
|4
|0.18
|Рейнхольдссон Андре
|3 (1)
|0.14
|Тамими Джонатан
|2
|0.09
|Christopher Redenstrand
|2
|0.09
|Хеллберг Сет
|2
|0.09
|Зеттерстрём Александр
|2
|0.09
|Лундин Антон
|1
|0.05
|Махолли Шкодран
|1
|0.05
|Jacob Stensson
|0
|0
|Редин Понтус
|0
|0
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|Henry Sletsjoee
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бом Карл
|5 (1)
|0.23
|Albin Skoglund
|4
|0.18
|Lucas Hedlund
|4
|0.18
|Allan Mohideen
|3
|0.14
|Nsima Peter
|3
|0.14
|Jakob Hedenquist
|3
|0.14
|Брандт Йеспер
|2
|0.09
|Erik Westermark
|2
|0.09
|Бьорквист Маркус
|2
|0.09
|Jonathan Quintero
|1
|0.05
|Diocounda Gory
|1
|0.05
|Wilhelm Nilsson
|1
|0.05
|Милованович Вилльям
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
|Боувин Маттиас
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|5
|1
|Хеллберг Сет
|6
|0
|Карлберг Дуглас
|4
|0
|Сёдерберг Никлас
|4
|0
|Редин Понтус
|2
|1
|Лундин Антон
|3
|0
|Тамими Джонатан
|3
|0
|Зеттерстрём Александр
|3
|0
|Фродиг Виктор
|2
|0
|Jacob Stensson
|2
|0
|Перссон Хоаким
|1
|0
|Рейнхольдссон Андре
|1
|0
|Махолли Шкодран
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Асанте Эйрик
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бом Карл
|8
|0
|Wilhelm Nilsson
|7
|0
|Nsima Peter
|5
|1
|Брандт Йеспер
|5
|1
|Lucas Hedlund
|6
|0
|Аньебо Марвин
|2
|2
|Милованович Вилльям
|4
|0
|Allan Mohideen
|4
|0
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Albin Skoglund
|4
|0
|Jakob Hedenquist
|4
|0
|Erik Westermark
|3
|0
|Бьорквист Маркус
|3
|0
|Diocounda Gory
|3
|0
|Jonathan Quintero
|1
|1
|Айрам Сет
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
22%
1
6%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
28%
6
35%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
3
17%
3
18%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
3
23%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
1
5%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Забито
19
14
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
11%
2
14%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
8
42%
3
21%
76-90
Пропущено
12
14
2 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
6
50%
1
7%
46-60
3
25%
1
7%
61-75
1
8%
5
36%
76-90
Забито
37
31
14 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 19
12 Забивали первыми 10
3 Не забивали 4
6
16%
3
10%
1-15
1
3%
7
23%
16-30
7
19%
2
6%
31-45
9
24%
8
26%
46-60
3
8%
5
16%
61-75
11
30%
30%
6
19%
76-90
Пропущено
25
33
8 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 16
3
12%
3
9%
1-15
2
8%
7
21%
16-30
3
12%
6
18%
31-45
9
36%
2
6%
46-60
5
20%
4
12%
61-75
3
12%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Слейпнер - Браге 0:2 Далкурд - Браге 1:2 Браге - Эстер 0:3 Браге - Ландскруна 1:1
Норрбю - Браге 2:2 Браге - Эстерсунд 1:0 Эребру - Браге 1:3 Браге - Хальмстад 1:2 Сковде АИК - Браге 1:1 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Вестерос - Браге 1:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Браге - Норрбю 2:1 Ландскруна - Браге 1:1 Браге - Далкурд 0:0 Эстерсунд - Браге 1:3 Браге - Эргрюте 4:0 Треллеборг - Браге 2:2 Браге - Броммапойкарна 3:1 Браге - Йёнчёпинг 1:2
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Вестра Фрёлунда - Утсиктенс 1:2 Утсиктенс - Эребру 1:2 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Норрбю 1:1
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:1 Эребру - Утсиктенс 2:0 Хальмстад - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстерсунд - Утсиктенс 0:3 Утсиктенс - Браге 1:0 Утсиктенс - Сковде АИК 1:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Утсиктенс - Далкурд 3:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Вестерос - Утсиктенс 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|22
|13
|5
|4
|47 - 30
|44
|3.
|Эстер
|21
|10
|7
|4
|36 - 24
|37
|4.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|37 - 25
|37
|5.
|Сковде АИК
|22
|9
|7
|6
|29 - 28
|34
|6.
|Треллеборг
|21
|9
|6
|6
|36 - 35
|33
|7.
|Сирианска Эскильстуна
|21
|9
|3
|9
|39 - 33
|30
|8.
|Ландскруна
|22
|7
|8
|7
|28 - 33
|29
|9.
|Утсиктенс
|22
|8
|5
|9
|32 - 32
|29
|10.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|22 - 26
|28
|11.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|12.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|13.
|Вестерос
|22
|4
|10
|8
|31 - 39
|22
|14.
|Йёнчёпинг
|21
|5
|6
|10
|28 - 39
|21
|15.
|Далкурд
|22
|5
|3
|14
|20 - 39
|18
|16.
|Эстерсунд
|22
|3
|7
|12
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|10
|5
|3
|2
|17 - 14
|18
|6.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|7.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|13.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|14.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|15.
|Йёнчёпинг
|10
|3
|1
|6
|16 - 22
|10
|16.
|Эстерсунд
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|3.
|Эстер
|11
|5
|5
|1
|18 - 9
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Ландскруна
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|9.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|13.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|14.
|Сирианска Эскильстуна
|10
|2
|2
|6
|15 - 19
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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