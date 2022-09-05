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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 13078
Норрчёпинг
4:1
Конец матча
Хаммарбю
0'
34' Желтая карточка
Скуласон Ари
0:1
42' Гол в свои ворота
Скуласон Ари
1:1
50' Пенальти
Сигурдссон Арнор
2:1
71' Гол
Траустасон Арнор
83' Желтая карточка
Людвигсон Густав
87' Желтая карточка
Леви Йонатан
87' Желтая карточка
Блажевич Давор
3:1
89' Гол
Нюман Кристоффер
89' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
90' Желтая карточка
Вальквист Линус
90' Желтая карточка
Alper Demirol
4:1
90' Пенальти
Сигурдссон Арнор
90'+10
1
Янссон
Оскар
6
Вальквист
Линус
4
Лунд
Марко
24
Эрикссон
Антон
20
Daniel
Eid
18
Скуласон
Ари
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
10
Леви
Йонатан
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
25
Блажевич
Давор
2
Сандберг
Симон
21
Куртулус
Эдвин
13
Фенгер
Мадс
5
Джазе
Моханад
20
Бесара
Нахир
8
Андерсен
Йеппе
6
Боянич
Дарьян
16
Людвигсон
Густав
9
Бериша
Ветон
40
Саиди
Абдельрахман
Норрчёпинг
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

История личных встреч

Норрчёпинг
Хаммарбю

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

А
3:0
К
3:2
А
3:1
А
2:1
ТМК
1:1
А
0:1
А
1:2
А
2:0
А
2:2
А
0:0
А
2:1
ТМК
3:2
А
0:2
А
2:1
ТМК
0:2
А
1:1
А
3:1
А
0:1
А
1:0
С
1:0
С
2:3
ТМС
1:1
А
5:2
А
4:3
ТМС
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 7 0.33
Леви Йонатан 6 0.29
Сигурдссон Арнор 5 (2) 0.24
Ортмарк Якоб 3 0.14
Сема Майч 1 0.05
Daniel Eid 1 0.05
Траустасон Арнор 1 0.05
Агардиус Виктор 1 0.05
Марковик Эман 1 0.05
Скуласон Ари 0 0
Салес Жеан Карлос 0 0
Экполо Годсвилл 0 0
Абдулразак Исхак 0 0
Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 9 (1) 0.43
Людвигсон Густав 8 0.38
Сведберг Виллиот 5 0.24
Бериша Ветон 4 0.19
Саиди Абдельрахман 3 0.14
Джазе Моханад 2 0.1
Боянич Дарьян 2 0.1
Сельмани Астрит 2 (1) 0.1
Травалли Бубакарр 2 0.1
Куртулус Эдвин 2 0.1
Bjoern Paulsen 1 0.05
Лахдо Майкель 1 0.05
Сандберг Симон 0 0
Нильссон Джоэл 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Садику Лорет 0 0
Пинас Шакилль 0 0
Колландер Деннис 0 0

Карточки

Норрчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ортмарк Якоб 5 0
Скуласон Ари 4 0
Салес Жеан Карлос 4 0
Нюман Кристоффер 3 0
Вальквист Линус 3 0
Марковик Эман 3 0
Daniel Eid 3 0
Абдулразак Исхак 3 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Леви Йонатан 2 0
Экполо Годсвилл 2 0
Сема Майч 1 0
Янссон Оскар 1 0
Лунд Марко 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0
Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джазе Моханад 5 0
Куртулус Эдвин 5 0
Фенгер Мадс 4 0
Андерсен Йеппе 3 0
Садику Лорет 3 0
Боянич Дарьян 2 0
Сандберг Симон 2 0
Пинас Шакилль 2 0
Сведберг Виллиот 2 0
Alper Demirol 2 0
Бесара Нахир 1 0
Блажевич Давор 1 0
Bjoern Paulsen 1 0
Нильссон Джоэл 1 0
Людвигсон Густав 1 0
Довин Оливер 1 0
Лахдо Майкель 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
3
20%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90

Забито

8
26
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
38%
3
12%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
1
13%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
38%
7
27%
61-75
0
0%
7
27%
76-90

Пропущено

13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
4
31%
5
50%
76-90

Забито

27
41
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
15%
4
10%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
7
26%
8
20%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
6
22%
8
20%
61-75
6
22%
10
24%
76-90

Пропущено

27
22
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
4
15%
3
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
18%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
7
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 21 13 6 2 50 - 28 45
2. Юргорден 21 13 5 3 43 - 16 44
3. Хаммарбю 21 12 4 5 43 - 20 40
4. АИК 21 11 6 4 36 - 26 39
5. Кальмар 21 11 3 7 24 - 17 36
6. Гётеборг 21 11 3 7 30 - 18 36
7. Мальмё 21 10 4 7 29 - 21 34
8. Мьельбю 21 8 7 6 21 - 21 31
9. Эльфсборг 21 6 9 6 37 - 30 27
10. Сириус 21 7 4 10 20 - 29 25
11. Норрчёпинг 21 6 6 9 26 - 28 24
12. Вернаму 21 5 7 9 23 - 35 22
13. Варберг БоИС 21 5 6 10 18 - 35 21
14. Дегерфорс 21 4 4 13 20 - 43 16
15. Хельсинборг 21 3 5 13 16 - 33 14
16. Сундсвалль 21 3 1 17 19 - 55 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 10 9 1 0 30 - 7 28
2. Кальмар 11 8 1 2 12 - 4 25
3. АИК 11 7 3 1 17 - 7 24
4. Хаммарбю 11 7 3 1 27 - 9 24
5. Хеккен 11 7 2 2 28 - 15 23
6. Мальмё 10 7 1 2 19 - 7 22
7. Эльфсборг 10 5 4 1 24 - 15 19
8. Гётеборг 10 5 3 2 14 - 7 18
9. Мьельбю 11 4 5 2 15 - 13 17
10. Сириус 10 5 0 5 10 - 10 15
11. Норрчёпинг 11 4 2 5 18 - 15 14
12. Вернаму 10 3 5 2 11 - 9 14
13. Варберг БоИС 11 3 4 4 10 - 16 13
14. Дегерфорс 10 3 3 4 11 - 17 12
15. Хельсинборг 11 2 3 6 6 - 13 9
16. Сундсвалль 10 3 0 7 13 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 10 6 4 0 22 - 13 22
2. Гётеборг 11 6 0 5 16 - 11 18
3. Юргорден 11 4 4 3 13 - 9 16
4. Хаммарбю 10 5 1 4 16 - 11 16
5. АИК 10 4 3 3 19 - 19 15
6. Мьельбю 10 4 2 4 6 - 8 14
7. Мальмё 11 3 3 5 10 - 14 12
8. Кальмар 10 3 2 5 12 - 13 11
9. Сириус 11 2 4 5 10 - 19 10
10. Норрчёпинг 10 2 4 4 8 - 13 10
11. Эльфсборг 11 1 5 5 13 - 15 8
12. Варберг БоИС 10 2 2 6 8 - 19 8
13. Вернаму 11 2 2 7 12 - 26 8
14. Хельсинборг 10 1 2 7 10 - 20 5
15. Дегерфорс 11 1 1 9 9 - 26 4
16. Сундсвалль 11 0 1 10 6 - 29 1
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    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Скуласон Ари уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      34'
      Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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