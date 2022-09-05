Стадион: Platinumcars Arena Зрители: 13078
4:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаСкуласон Ари
0:1
42' Гол в свои воротаСкуласон Ари
1:1
50' ПенальтиСигурдссон Арнор
2:1
71' ГолТраустасон Арнор
83' Желтая карточкаЛюдвигсон Густав
87' Желтая карточкаЛеви Йонатан
87' Желтая карточкаБлажевич Давор
3:1
89' ГолНюман Кристоффер
89' Желтая карточкаНюман Кристоффер
90' Желтая карточкаВальквист Линус
90' Желтая карточкаAlper Demirol
4:1
90' ПенальтиСигурдссон Арнор
90'+10
Ход матча
34'
42'
0:1
50'
1:1
71'
2:1
83'
87'
87'
89'
3:1
89'
90'
90'
90'
4:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 4
-
1 Угловые 15
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
20
Daniel
Eid
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
13
Фенгер
Мадс
20
Бесара
Нахир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidЗащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
14 Бинаку ЭгзонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Довин ОливерВратарь
-
15 Вагич ПавлеЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
17 Конча ДавидНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
История личных встреч
Норрчёпинг
Хаммарбю
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
38.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Норрчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|7
|0.33
|Леви Йонатан
|6
|0.29
|Сигурдссон Арнор
|5 (2)
|0.24
|Ортмарк Якоб
|3
|0.14
|Сема Майч
|1
|0.05
|Daniel Eid
|1
|0.05
|Траустасон Арнор
|1
|0.05
|Агардиус Виктор
|1
|0.05
|Марковик Эман
|1
|0.05
|Скуласон Ари
|0
|0
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Экполо Годсвилл
|0
|0
|Абдулразак Исхак
|0
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|9 (1)
|0.43
|Людвигсон Густав
|8
|0.38
|Сведберг Виллиот
|5
|0.24
|Бериша Ветон
|4
|0.19
|Саиди Абдельрахман
|3
|0.14
|Джазе Моханад
|2
|0.1
|Боянич Дарьян
|2
|0.1
|Сельмани Астрит
|2 (1)
|0.1
|Травалли Бубакарр
|2
|0.1
|Куртулус Эдвин
|2
|0.1
|Bjoern Paulsen
|1
|0.05
|Лахдо Майкель
|1
|0.05
|Сандберг Симон
|0
|0
|Нильссон Джоэл
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Садику Лорет
|0
|0
|Пинас Шакилль
|0
|0
|Колландер Деннис
|0
|0
Карточки
Норрчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ортмарк Якоб
|5
|0
|Скуласон Ари
|4
|0
|Салес Жеан Карлос
|4
|0
|Нюман Кристоффер
|3
|0
|Вальквист Линус
|3
|0
|Марковик Эман
|3
|0
|Daniel Eid
|3
|0
|Абдулразак Исхак
|3
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Леви Йонатан
|2
|0
|Экполо Годсвилл
|2
|0
|Сема Майч
|1
|0
|Янссон Оскар
|1
|0
|Лунд Марко
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джазе Моханад
|5
|0
|Куртулус Эдвин
|5
|0
|Фенгер Мадс
|4
|0
|Андерсен Йеппе
|3
|0
|Садику Лорет
|3
|0
|Боянич Дарьян
|2
|0
|Сандберг Симон
|2
|0
|Пинас Шакилль
|2
|0
|Сведберг Виллиот
|2
|0
|Alper Demirol
|2
|0
|Бесара Нахир
|1
|0
|Блажевич Давор
|1
|0
|Bjoern Paulsen
|1
|0
|Нильссон Джоэл
|1
|0
|Людвигсон Густав
|1
|0
|Довин Оливер
|1
|0
|Лахдо Майкель
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
15
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
5%
1
7%
1-15
1
5%
5
33%
16-30
6
32%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
3
20%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
21%
2
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
1
7%
2
17%
61-75
3
21%
2
17%
76-90
Забито
8
26
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
3
38%
3
12%
1-15
1
13%
2
8%
16-30
1
13%
5
19%
31-45
0
0%
2
8%
46-60
3
38%
7
27%
61-75
0
0%
7
27%
76-90
Пропущено
13
10
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
1
10%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
4
31%
2
20%
61-75
4
31%
5
50%
76-90
Забито
27
41
13 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 12
7 Не забивали 5
4
15%
4
10%
1-15
2
7%
7
17%
16-30
7
26%
8
20%
31-45
2
7%
4
10%
46-60
6
22%
8
20%
61-75
6
22%
10
24%
76-90
Пропущено
27
22
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 12
4
15%
3
14%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
6
22%
4
18%
31-45
3
11%
4
18%
46-60
5
19%
4
18%
61-75
7
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тебю - Норрчёпинг 0:2 Варберг БоИС - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - АИК 2:4 Эльфсборг - Норрчёпинг 1:1
Норрчёпинг - Дегерфорс 2:0 Гётеборг - Норрчёпинг 2:0 Норрчёпинг - Гётеборг 0:2 Норрчёпинг - Мальмё 0:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Сириус 0:1 Мьельбю - Норрчёпинг 1:1 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0
Хаммарбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ИФК Нючепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - Хаммарбю 2:2 Хаммарбю - Дегерфорс 5:1 Гётеборг - Хаммарбю 0:1
Хаммарбю - Сундсвалль 3:0 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Варберг БоИС - Хаммарбю 0:3 Миллуолл - Хаммарбю 0:0 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Хаммарбю - Гётеборг 3:0 Юргорден - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Хеккен 2:2 Эстер - Хаммарбю 1:2 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Хаммарбю - АИК 3:3 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|21
|13
|6
|2
|50 - 28
|45
|2.
|Юргорден
|21
|13
|5
|3
|43 - 16
|44
|3.
|Хаммарбю
|21
|12
|4
|5
|43 - 20
|40
|4.
|АИК
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|5.
|Кальмар
|21
|11
|3
|7
|24 - 17
|36
|6.
|Гётеборг
|21
|11
|3
|7
|30 - 18
|36
|7.
|Мальмё
|21
|10
|4
|7
|29 - 21
|34
|8.
|Мьельбю
|21
|8
|7
|6
|21 - 21
|31
|9.
|Эльфсборг
|21
|6
|9
|6
|37 - 30
|27
|10.
|Сириус
|21
|7
|4
|10
|20 - 29
|25
|11.
|Норрчёпинг
|21
|6
|6
|9
|26 - 28
|24
|12.
|Вернаму
|21
|5
|7
|9
|23 - 35
|22
|13.
|Варберг БоИС
|21
|5
|6
|10
|18 - 35
|21
|14.
|Дегерфорс
|21
|4
|4
|13
|20 - 43
|16
|15.
|Хельсинборг
|21
|3
|5
|13
|16 - 33
|14
|16.
|Сундсвалль
|21
|3
|1
|17
|19 - 55
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|10
|9
|1
|0
|30 - 7
|28
|2.
|Кальмар
|11
|8
|1
|2
|12 - 4
|25
|3.
|АИК
|11
|7
|3
|1
|17 - 7
|24
|4.
|Хаммарбю
|11
|7
|3
|1
|27 - 9
|24
|5.
|Хеккен
|11
|7
|2
|2
|28 - 15
|23
|6.
|Мальмё
|10
|7
|1
|2
|19 - 7
|22
|7.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|24 - 15
|19
|8.
|Гётеборг
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|10.
|Сириус
|10
|5
|0
|5
|10 - 10
|15
|11.
|Норрчёпинг
|11
|4
|2
|5
|18 - 15
|14
|12.
|Вернаму
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|4
|4
|10 - 16
|13
|14.
|Дегерфорс
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|15.
|Хельсинборг
|11
|2
|3
|6
|6 - 13
|9
|16.
|Сундсвалль
|10
|3
|0
|7
|13 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|10
|6
|4
|0
|22 - 13
|22
|2.
|Гётеборг
|11
|6
|0
|5
|16 - 11
|18
|3.
|Юргорден
|11
|4
|4
|3
|13 - 9
|16
|4.
|Хаммарбю
|10
|5
|1
|4
|16 - 11
|16
|5.
|АИК
|10
|4
|3
|3
|19 - 19
|15
|6.
|Мьельбю
|10
|4
|2
|4
|6 - 8
|14
|7.
|Мальмё
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|8.
|Кальмар
|10
|3
|2
|5
|12 - 13
|11
|9.
|Сириус
|11
|2
|4
|5
|10 - 19
|10
|10.
|Норрчёпинг
|10
|2
|4
|4
|8 - 13
|10
|11.
|Эльфсборг
|11
|1
|5
|5
|13 - 15
|8
|12.
|Варберг БоИС
|10
|2
|2
|6
|8 - 19
|8
|13.
|Вернаму
|11
|2
|2
|7
|12 - 26
|8
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|2
|7
|10 - 20
|5
|15.
|Дегерфорс
|11
|1
|1
|9
|9 - 26
|4
|16.
|Сундсвалль
|11
|0
|1
|10
|6 - 29
|1
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан