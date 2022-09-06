0'
38' Желтая карточкаАдриан Самуэль
55' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
0:1
57' ПенальтиБергмарк-Виберг Адам
63' Желтая карточкаХейкссон Алекс
64' Желтая карточкаКрона Себастьян
1:1
68' Гол в свои воротаШтулич Виктор
2:1
74' ГолДальстрём Никлас
90'+8
Ход матча
38'
55'
57'
63'
64'
68'
1:1
74'
2:1
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эстер
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
18 матчей
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|5 (2)
|0.23
|Николич Марко
|5
|0.23
|Люнг Даниэль
|3
|0.14
|Нордстрем Элиас
|3
|0.14
|Марич Аднан
|2
|0.09
|Фазал Мохаммад
|2
|0.09
|Гваргис Питер
|2
|0.09
|Моенза Малкольм
|1
|0.05
|Эдквист Адриан
|1
|0.05
|Ассогба Юсуф
|1
|0.05
|Edin Hamidovic
|1 (1)
|0.05
|Дальстрём Никлас
|1
|0.05
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.05
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Anas Al Asbahi
|0
|0
|Торссон Антон
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергмарк-Виберг Адам
|11 (2)
|0.5
|Вестермарк Йеспер
|4
|0.18
|Родич Владимир
|3
|0.14
|Косица Дзенис
|3
|0.14
|Рочестер Соренсен Марк
|3 (1)
|0.14
|Стенберг Джон
|3
|0.14
|Павич Маттиас
|2
|0.09
|Магнуссон Исак
|2
|0.09
|Ahmed Bonnah
|2
|0.09
|Кусу Манассе
|1
|0.05
|Карлссон Монц
|1
|0.05
|Адольфссон Маттис
|1
|0.05
|Хейкссон Алекс
|1
|0.05
|Сильверхолт Оливер
|0
|0
|Дротт Джонатан
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|8
|1
|Крона Себастьян
|5
|1
|Anas Al Asbahi
|4
|1
|Барни Юнес
|4
|0
|Фендрих Фредрик
|3
|0
|Бук Робин
|3
|0
|Адриан Самуэль
|3
|0
|Arvid Eriksson
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Моенза Малкольм
|2
|0
|Эдквист Адриан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|2
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенберг Джон
|6
|0
|Хейкссон Алекс
|5
|0
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Павич Маттиас
|4
|0
|Ahmed Bonnah
|4
|0
|Варманен Тату
|2
|1
|Сильверхолт Оливер
|3
|0
|Карлссон Монц
|3
|0
|Кусу Манассе
|3
|0
|Адольфссон Маттис
|3
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|1
|Косица Дзенис
|2
|0
|Родич Владимир
|2
|0
|Магнуссон Исак
|2
|0
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
3
17%
5
24%
76-90
Пропущено
23
9
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
3
33%
16-30
6
26%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
6
26%
2
22%
61-75
4
17%
2
22%
76-90
Забито
11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90
Пропущено
18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
4
27%
76-90
1
0%
0%
Забито
29
39
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
3
10%
5
13%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
6
21%
8
21%
46-60
7
24%
5
13%
61-75
6
21%
9
23%
76-90
Пропущено
41
24
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
3
7%
0
0%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
10
24%
6
25%
31-45
4
10%
3
13%
46-60
8
20%
4
17%
61-75
11
27%
6
25%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1
Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|22
|13
|5
|4
|47 - 30
|44
|3.
|Эстер
|22
|10
|7
|5
|37 - 26
|37
|4.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|37 - 25
|37
|5.
|Сковде АИК
|22
|9
|7
|6
|29 - 28
|34
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|22
|10
|3
|9
|40 - 33
|33
|7.
|Треллеборг
|22
|9
|6
|7
|36 - 36
|33
|8.
|Ландскруна
|22
|7
|8
|7
|28 - 33
|29
|9.
|Утсиктенс
|22
|8
|5
|9
|32 - 32
|29
|10.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|22 - 26
|28
|11.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|12.
|Йёнчёпинг
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|14.
|Вестерос
|22
|4
|10
|8
|31 - 39
|22
|15.
|Далкурд
|22
|5
|3
|14
|20 - 39
|18
|16.
|Эстерсунд
|22
|3
|7
|12
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|6.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|7.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|13.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|14.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|15.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Эстерсунд
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|3.
|Эстер
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Ландскруна
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|9.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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