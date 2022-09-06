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Швеция: Суперэттан
2022

Йёнчёпинг
2:1
Конец матча
Эстер
0'
38' Желтая карточка
Адриан Самуэль
55' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
0:1
57' Пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
63' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
64' Желтая карточка
Крона Себастьян
1:1
68' Гол в свои ворота
Штулич Виктор
2:1
74' Гол
Дальстрём Никлас
90'+8
30
Нильссон
Александр
23
Дальстрём
Никлас
6
Ламин
Адам
Бен
15
Arvid
Eriksson
3
Фазал
Мохаммад
26
Моенза
Малкольм
22
Люнг
Даниэль
8
Адриан
Самуэль
24
Николич
Марко
10
Бук
Робин
9
Edin
Hamidovic
12
Штулич
Виктор
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
3
Карлссон
Монц
2
Павич
Маттиас
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
7
Косица
Дзенис
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Йёнчёпинг
3-5-2
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эстер

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

18 матчей

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
4:1
С
1:3
С
0:2
С
2:0
С
0:0
С
0:1
ТМК
1:0
С
3:3
С
2:3
С
2:1
С
3:3
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
4:3

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 5 (2) 0.23
Николич Марко 5 0.23
Люнг Даниэль 3 0.14
Нордстрем Элиас 3 0.14
Марич Аднан 2 0.09
Фазал Мохаммад 2 0.09
Гваргис Питер 2 0.09
Моенза Малкольм 1 0.05
Эдквист Адриан 1 0.05
Ассогба Юсуф 1 0.05
Edin Hamidovic 1 (1) 0.05
Дальстрём Никлас 1 0.05
Аль-Хамлави Ассад 1 0.05
Родеблад Лове Кевин 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Торссон Антон 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергмарк-Виберг Адам 11 (2) 0.5
Вестермарк Йеспер 4 0.18
Родич Владимир 3 0.14
Косица Дзенис 3 0.14
Рочестер Соренсен Марк 3 (1) 0.14
Стенберг Джон 3 0.14
Павич Маттиас 2 0.09
Магнуссон Исак 2 0.09
Ahmed Bonnah 2 0.09
Кусу Манассе 1 0.05
Карлссон Монц 1 0.05
Адольфссон Маттис 1 0.05
Хейкссон Алекс 1 0.05
Сильверхолт Оливер 0 0
Дротт Джонатан 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 8 1
Крона Себастьян 5 1
Anas Al Asbahi 4 1
Барни Юнес 4 0
Фендрих Фредрик 3 0
Бук Робин 3 0
Адриан Самуэль 3 0
Arvid Eriksson 3 0
Марич Аднан 2 0
Моенза Малкольм 2 0
Эдквист Адриан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Аль-Хамлави Ассад 2 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенберг Джон 6 0
Хейкссон Алекс 5 0
Вестермарк Йеспер 4 0
Павич Маттиас 4 0
Ahmed Bonnah 4 0
Варманен Тату 2 1
Сильверхолт Оливер 3 0
Карлссон Монц 3 0
Кусу Манассе 3 0
Адольфссон Маттис 3 0
Нилльсон Маттиас 1 1
Косица Дзенис 2 0
Родич Владимир 2 0
Магнуссон Исак 2 0
Бергмарк-Виберг Адам 2 0
Дротт Джонатан 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
21
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 11
2
11%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
4
19%
61-75
3
17%
5
24%
76-90

Пропущено

23
9
9 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
13%
3
33%
16-30
6
26%
1
11%
31-45
4
17%
1
11%
46-60
6
26%
2
22%
61-75
4
17%
2
22%
76-90

Забито

11
18
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
4
22%
76-90

Пропущено

18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
4
22%
5
33%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
7
39%
4
27%
76-90
1
0%
0%

Забито

29
39
10 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 22
9 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
3
10%
5
13%
1-15
2
7%
6
15%
16-30
5
17%
6
15%
31-45
6
21%
8
21%
46-60
7
24%
5
13%
61-75
6
21%
9
23%
76-90

Пропущено

41
24
17 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 15
3
7%
0
0%
1-15
4
10%
5
21%
16-30
10
24%
6
25%
31-45
4
10%
3
13%
46-60
8
20%
4
17%
61-75
11
27%
6
25%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Эстерокер - Йёнчёпинг 0:3 Сковде АИК - Йёнчёпинг 1:1 Ландскруна - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Хальмстад 0:5
Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Йёнчёпинг - Вестерос 2:1 Эстерсунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Далкурд 0:1 Норрбю - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Йёнчёпинг 3:0 Йёнчёпинг - Эргрюте 2:2 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1
Эстер
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Тролльхеттан - Эстер 1:0 Эстер - Эстерсунд 2:1 Браге - Эстер 0:3 Эстер - Эребру 1:1
Сковде АИК - Эстер 0:0 Эстер - Утсиктенс 3:1 Вестерос - Эстер 2:2 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Эстерсунд - Эстер 1:1 Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Сковде АИК 2:3 Броммапойкарна - Эстер 1:1 Эстер - Хаммарбю 1:2 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0 Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 22 13 5 4 47 - 30 44
3. Эстер 22 10 7 5 37 - 26 37
4. Браге 22 10 7 5 37 - 25 37
5. Сковде АИК 22 9 7 6 29 - 28 34
6. Сирианска Эскильстуна 22 10 3 9 40 - 33 33
7. Треллеборг 22 9 6 7 36 - 36 33
8. Ландскруна 22 7 8 7 28 - 33 29
9. Утсиктенс 22 8 5 9 32 - 32 29
10. Эребру 22 8 4 10 22 - 26 28
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Йёнчёпинг 22 6 6 10 30 - 40 24
13. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
14. Вестерос 22 4 10 8 31 - 39 22
15. Далкурд 22 5 3 14 20 - 39 18
16. Эстерсунд 22 3 7 12 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
5. Треллеборг 11 5 3 3 17 - 15 18
6. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
7. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
13. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
14. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
15. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
16. Эстерсунд 10 2 4 4 13 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 11 6 2 3 18 - 16 20
3. Эстер 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Ландскруна 12 3 4 5 12 - 18 13
9. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
10. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Адриан Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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