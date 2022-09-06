0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаAnton Ekeroth
46' Желтая карточкаАмин Симон
57' Желтая карточкаРафаэль Йорк
0:1
65' ГолКоффей Эшли
69' Желтая карточкаБркич Харис
90'+4
Ход матча
44'
46'
57'
65'
0:1
69'
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Abel Ogwuche
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
- Защитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Якубу АлиюПолузащитник
-
20 Сабах ЛоусонПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Joel Berhane
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
История личных встреч
Треллеборг
Сирианска Эскильстуна
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|9
|0.41
|Мортенсен Николас
|9
|0.41
|Амин Симон
|3
|0.14
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.14
|Йенссон Исак
|3
|0.14
|Бркич Харис
|2
|0.09
|Саид Мохаммед
|1
|0.05
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.05
|Модиг Йеспер
|1
|0.05
|Халльберг Херман
|1
|0.05
|Дхайни Мухаммед-Али
|1
|0.05
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Amar Muhsin
|12 (1)
|0.55
|Шауш Абделькарим Маммар
|5
|0.23
|Алсанати Андре
|4 (1)
|0.18
|Рафаэль Йорк
|4
|0.18
|Гётессон Виктор
|3
|0.14
|Sadmir Zekovic
|3
|0.14
|Коффей Эшли
|2
|0.09
|Худу Абдул Халик
|1
|0.05
|Форс Виктор
|1
|0.05
|Мишель Феликс
|1
|0.05
|Мааруф Самир
|1
|0.05
|Joel Berhane
|1
|0.05
|Маннс Йеспер
|1
|0.05
|Якубу Алию
|0
|0
|Маркес Микаэль
|0
|0
|Anton Ekeroth
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|9
|0
|Бркич Харис
|5
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|5
|0
|Блумберг Юхан
|4
|0
|Модиг Йеспер
|4
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Мортенсен Николас
|3
|0
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0
|Йенссон Исак
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Тидеман Антон
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
Сирианска Эскильстуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шауш Абделькарим Маммар
|8
|1
|Форс Виктор
|6
|1
|Рафаэль Йорк
|5
|1
|Коффей Эшли
|4
|1
|Мишель Феликс
|5
|0
|Маркес Микаэль
|5
|0
|Anton Ekeroth
|4
|0
|Маннс Йеспер
|3
|0
|Худу Абдул Халик
|3
|0
|Сабах Лоусон
|3
|0
|Emmanuel Duah
|1
|1
|Алсанати Андре
|2
|0
|Amar Muhsin
|2
|0
|Мааруф Самир
|2
|0
|Мишель Александер
|1
|0
|Гётессон Виктор
|1
|0
|Ryan Williams II
|1
|0
|Ishak Shamoun
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
6
32%
2
13%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
2
11%
3
19%
76-90
Пропущено
13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
6
46%
5
26%
76-90
Забито
17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
5
21%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90
Пропущено
23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90
Забито
36
40
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
2
6%
5
13%
1-15
8
22%
5
13%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
11
31%
7
18%
46-60
2
6%
7
18%
61-75
7
19%
11
28%
76-90
Пропущено
36
33
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
6
17%
3
9%
1-15
1
3%
6
18%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
5
14%
6
18%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
11
31%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1
Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|22
|15
|3
|4
|51 - 22
|48
|2.
|Броммапойкарна
|22
|13
|5
|4
|47 - 30
|44
|3.
|Эстер
|22
|10
|7
|5
|37 - 26
|37
|4.
|Браге
|22
|10
|7
|5
|37 - 25
|37
|5.
|Сковде АИК
|22
|9
|7
|6
|29 - 28
|34
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|22
|10
|3
|9
|40 - 33
|33
|7.
|Треллеборг
|22
|9
|6
|7
|36 - 36
|33
|8.
|Ландскруна
|22
|7
|8
|7
|28 - 33
|29
|9.
|Утсиктенс
|22
|8
|5
|9
|32 - 32
|29
|10.
|Эребру
|22
|8
|4
|10
|22 - 26
|28
|11.
|Эргрюте
|22
|5
|9
|8
|31 - 34
|24
|12.
|Йёнчёпинг
|22
|6
|6
|10
|30 - 40
|24
|13.
|Норрбю
|22
|6
|6
|10
|23 - 35
|24
|14.
|Вестерос
|22
|4
|10
|8
|31 - 39
|22
|15.
|Далкурд
|22
|5
|3
|14
|20 - 39
|18
|16.
|Эстерсунд
|22
|3
|7
|12
|22 - 38
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|11
|9
|2
|0
|30 - 12
|29
|2.
|Хальмстад
|11
|8
|1
|2
|24 - 11
|25
|3.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|7
|1
|3
|24 - 14
|22
|4.
|Браге
|12
|5
|3
|4
|18 - 13
|18
|5.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|17 - 15
|18
|6.
|Эребру
|12
|5
|2
|5
|12 - 13
|17
|7.
|Эстер
|10
|5
|2
|3
|18 - 15
|17
|8.
|Ландскруна
|10
|4
|4
|2
|16 - 15
|16
|9.
|Норрбю
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|10.
|Сковде АИК
|11
|3
|5
|3
|11 - 12
|14
|11.
|Утсиктенс
|11
|3
|5
|3
|15 - 13
|14
|12.
|Йёнчёпинг
|11
|4
|1
|6
|18 - 23
|13
|13.
|Вестерос
|11
|2
|6
|3
|18 - 20
|12
|14.
|Далкурд
|12
|4
|0
|8
|13 - 19
|12
|15.
|Эргрюте
|11
|2
|5
|4
|17 - 16
|11
|16.
|Эстерсунд
|10
|2
|4
|4
|13 - 17
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|27 - 11
|23
|2.
|Сковде АИК
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|3.
|Эстер
|12
|5
|5
|2
|19 - 11
|20
|4.
|Браге
|10
|5
|4
|1
|19 - 12
|19
|5.
|Утсиктенс
|11
|5
|0
|6
|17 - 19
|15
|6.
|Броммапойкарна
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|7.
|Треллеборг
|11
|4
|3
|4
|19 - 21
|15
|8.
|Ландскруна
|12
|3
|4
|5
|12 - 18
|13
|9.
|Эргрюте
|11
|3
|4
|4
|14 - 18
|13
|10.
|Эребру
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|11.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|5
|4
|12 - 17
|11
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|3
|2
|6
|16 - 19
|11
|13.
|Вестерос
|11
|2
|4
|5
|13 - 19
|10
|14.
|Норрбю
|11
|2
|2
|7
|11 - 23
|8
|15.
|Эстерсунд
|12
|1
|3
|8
|9 - 21
|6
|16.
|Далкурд
|10
|1
|3
|6
|7 - 20
|6
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