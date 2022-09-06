  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан
2022

Треллеборг
0:1
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
44' Желтая карточка
Anton Ekeroth
46' Желтая карточка
Амин Симон
57' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
0:1
65' Гол
Коффей Эшли
69' Желтая карточка
Бркич Харис
90'+4
25
Ларсен
Андреас
II
22
Блумберг
Юхан
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
10
Саид
Мохаммед
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
21
Маркес
Микаэль
23
Маннс
Йеспер
17
Anton
Ekeroth
8
Ishak
Shamoun
16
Рафаэль
Йорк
43
Худу
Абдул
Халик
10
Алсанати
Андре
9
Коффей
Эшли
7
Мааруф
Самир
Треллеборг
4-3-3
Сирианска Эскильстуна
4-3-3

История личных встреч

Треллеборг
Сирианска Эскильстуна

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
1:0
С
4:0
С
3:2
С
3:2
С
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 9 0.41
Мортенсен Николас 9 0.41
Амин Симон 3 0.14
Бьеркен Фритьоф 3 0.14
Йенссон Исак 3 0.14
Бркич Харис 2 0.09
Саид Мохаммед 1 0.05
Бедварссон Бедвар 1 0.05
Модиг Йеспер 1 0.05
Халльберг Херман 1 0.05
Дхайни Мухаммед-Али 1 0.05
Блумберг Юхан 0 0
Тидеман Антон 0 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Amar Muhsin 12 (1) 0.55
Шауш Абделькарим Маммар 5 0.23
Алсанати Андре 4 (1) 0.18
Рафаэль Йорк 4 0.18
Гётессон Виктор 3 0.14
Sadmir Zekovic 3 0.14
Коффей Эшли 2 0.09
Худу Абдул Халик 1 0.05
Форс Виктор 1 0.05
Мишель Феликс 1 0.05
Мааруф Самир 1 0.05
Joel Berhane 1 0.05
Маннс Йеспер 1 0.05
Якубу Алию 0 0
Маркес Микаэль 0 0
Anton Ekeroth 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 9 0
Бркич Харис 5 0
Дхайни Мухаммед-Али 5 0
Блумберг Юхан 4 0
Модиг Йеспер 4 0
Вийтикко Микко 3 0
Мортенсен Николас 3 0
Бьеркен Фритьоф 3 0
Йенссон Исак 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Тидеман Антон 1 0
Халльберг Херман 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Оффия Генри 1 0
Сирианска Эскильстуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шауш Абделькарим Маммар 8 1
Форс Виктор 6 1
Рафаэль Йорк 5 1
Коффей Эшли 4 1
Мишель Феликс 5 0
Маркес Микаэль 5 0
Anton Ekeroth 4 0
Маннс Йеспер 3 0
Худу Абдул Халик 3 0
Сабах Лоусон 3 0
Emmanuel Duah 1 1
Алсанати Андре 2 0
Amar Muhsin 2 0
Мааруф Самир 2 0
Мишель Александер 1 0
Гётессон Виктор 1 0
Ryan Williams II 1 0
Ishak Shamoun 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
5%
1
6%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
4
21%
5
31%
31-45
6
32%
2
13%
46-60
1
5%
5
31%
61-75
2
11%
3
19%
76-90

Пропущено

13
19
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
2
15%
2
11%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
6
46%
5
26%
76-90

Забито

17
24
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
1
6%
4
17%
1-15
3
18%
5
21%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
5
21%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
8
33%
76-90

Пропущено

23
14
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
5
22%
2
14%
31-45
5
22%
3
21%
46-60
4
17%
3
21%
61-75
5
22%
2
14%
76-90

Забито

36
40
16 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 25
8 Забивали первыми 12
4 Не забивали 4
2
6%
5
13%
1-15
8
22%
5
13%
16-30
6
17%
5
13%
31-45
11
31%
7
18%
46-60
2
6%
7
18%
61-75
7
19%
11
28%
76-90

Пропущено

36
33
14 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 18
6
17%
3
9%
1-15
1
3%
6
18%
16-30
7
19%
6
18%
31-45
5
14%
6
18%
46-60
6
17%
5
15%
61-75
11
31%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гаусиод - Треллеборг 0:2 Ландскруна - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Далкурд 4:2 Вестерос - Треллеборг 4:4
Утсиктенс - Треллеборг 0:0 Треллеборг - Хальмстад 0:4 Норрбю - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Сковде АИК 2:1 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Эребру - Треллеборг 2:2 Треллеборг - Норрбю 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:2 Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Сирианска Эскильстуна - United IK 1:4 ИФК Лулео - Сирианска Эскильстуна 1:0 Норрбю - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Утсиктенс 3:1
Сирианска Эскильстуна - Карлбергс 2:0 Броммапойкарна - Сирианска Эскильстуна 1:0 Арамеиска-Сюрьянска - Сирианска Эскильстуна 3:5 Сирианска Эскильстуна - Йёнчёпинг 0:2 Сирианска Эскильстуна - Ассириска 1:4 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Сирианска Эскильстуна - Далкурд 0:0 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:2 Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 3:1 Худдинге - Сирианска Эскильстуна 2:0 Далкурд - Сирианска Эскильстуна 3:2 Энскеде - Сирианска Эскильстуна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 2:0 Сирианска Эскильстуна - ИФК Нючепинг 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 22 15 3 4 51 - 22 48
2. Броммапойкарна 22 13 5 4 47 - 30 44
3. Эстер 22 10 7 5 37 - 26 37
4. Браге 22 10 7 5 37 - 25 37
5. Сковде АИК 22 9 7 6 29 - 28 34
6. Сирианска Эскильстуна 22 10 3 9 40 - 33 33
7. Треллеборг 22 9 6 7 36 - 36 33
8. Ландскруна 22 7 8 7 28 - 33 29
9. Утсиктенс 22 8 5 9 32 - 32 29
10. Эребру 22 8 4 10 22 - 26 28
11. Эргрюте 22 5 9 8 31 - 34 24
12. Йёнчёпинг 22 6 6 10 30 - 40 24
13. Норрбю 22 6 6 10 23 - 35 24
14. Вестерос 22 4 10 8 31 - 39 22
15. Далкурд 22 5 3 14 20 - 39 18
16. Эстерсунд 22 3 7 12 22 - 38 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 11 9 2 0 30 - 12 29
2. Хальмстад 11 8 1 2 24 - 11 25
3. Сирианска Эскильстуна 11 7 1 3 24 - 14 22
4. Браге 12 5 3 4 18 - 13 18
5. Треллеборг 11 5 3 3 17 - 15 18
6. Эребру 12 5 2 5 12 - 13 17
7. Эстер 10 5 2 3 18 - 15 17
8. Ландскруна 10 4 4 2 16 - 15 16
9. Норрбю 11 4 4 3 12 - 12 16
10. Сковде АИК 11 3 5 3 11 - 12 14
11. Утсиктенс 11 3 5 3 15 - 13 14
12. Йёнчёпинг 11 4 1 6 18 - 23 13
13. Вестерос 11 2 6 3 18 - 20 12
14. Далкурд 12 4 0 8 13 - 19 12
15. Эргрюте 11 2 5 4 17 - 16 11
16. Эстерсунд 10 2 4 4 13 - 17 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 27 - 11 23
2. Сковде АИК 11 6 2 3 18 - 16 20
3. Эстер 12 5 5 2 19 - 11 20
4. Браге 10 5 4 1 19 - 12 19
5. Утсиктенс 11 5 0 6 17 - 19 15
6. Броммапойкарна 11 4 3 4 17 - 18 15
7. Треллеборг 11 4 3 4 19 - 21 15
8. Ландскруна 12 3 4 5 12 - 18 13
9. Эргрюте 11 3 4 4 14 - 18 13
10. Эребру 10 3 2 5 10 - 13 11
11. Йёнчёпинг 11 2 5 4 12 - 17 11
12. Сирианска Эскильстуна 11 3 2 6 16 - 19 11
13. Вестерос 11 2 4 5 13 - 19 10
14. Норрбю 11 2 2 7 11 - 23 8
15. Эстерсунд 12 1 3 8 9 - 21 6
16. Далкурд 10 1 3 6 7 - 20 6
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Anton Ekeroth получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Модиг Йеспер уходит с поля. Othmane Salama выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Треллеборг 0:1 Сирианска Эскильстуна онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     