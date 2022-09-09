Стадион: Крас
2:3
Конец матча
0'
0:1
23' ГолАдеканье Бобби
1:1
31' ГолЭйтинг Карел
44' Желтая карточкаИдзес Джей
44' Желтая карточкаБенамар Бенаисса
64' Желтая карточкаОристанио Гаэтано
65' Желтая карточкаЛинторст Эверт
1:2
77' ГолКюйперс Бас
1:3
82' ГолКюйперс Бас
86' Желтая карточкаМёркин Дерри
2:3
90' ГолМюрен Роберт
90'+10
Ход матча
23'
0:1
31'
1:1
44'
44'
65'
77'
1:2
82'
1:3
86'
90'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 4
-
8 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
21
Мюрен
Роберт
26
Баккер
Юстин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Imran Nazih
-
-
-
-
-
Главный тренер: Wim Jonk
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсен СвенВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Волендам
Гоу Эхед Иглс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Мигем Дарил
|2
|0.33
|Эйтинг Карел
|1
|0.17
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.17
|Мюрен Роберт
|1
|0.17
|Верман Хенк
|1
|0.17
|Lequincio Zeefuik
|1
|0.17
|Мирани Деймон
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|2
|0.33
|Кюйперс Бас
|2
|0.33
|Эдвардсен Оливер
|2
|0.33
|Адеканье Бобби
|1
|0.17
|Дейл Матс
|0
|0
Карточки
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Мигем Дарил
|2
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|0
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Achraf Douiri
|1
|0
|Walid Ould Chikh
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонтан Хосе
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Фернандес Рашаан
|0
|1
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
2
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Пропущено
19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Волендам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4
Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|2.
|Фейеноорд
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|3.
|АЗ Алкмаар
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|4.
|Твенте
|5
|4
|0
|1
|10 - 2
|12
|5.
|ПСВ
|5
|4
|0
|1
|23 - 7
|12
|6.
|Херенвен
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|7.
|Спарта Роттердам
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|8.
|НЕК Неймеген
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|9.
|Ваалвейк
|5
|1
|3
|1
|10 - 8
|6
|10.
|Эксельсиор
|5
|2
|0
|3
|8 - 16
|6
|11.
|Утрехт
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|12.
|Гронинген
|5
|1
|2
|2
|5 - 10
|5
|13.
|Камбюр
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|14.
|Витесс
|5
|1
|1
|3
|6 - 14
|4
|15.
|Эммен
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|16.
|Волендам
|6
|1
|1
|4
|7 - 20
|4
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|6
|1
|0
|5
|8 - 15
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|5
|0
|0
|5
|7 - 16
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Твенте
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Аякс
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|3.
|ПСВ
|2
|2
|0
|0
|11 - 2
|6
|4.
|Херенвен
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|5.
|Фейеноорд
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|6.
|АЗ Алкмаар
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Ваалвейк
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Гронинген
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Эммен
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|10.
|Эксельсиор
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|11.
|Спарта Роттердам
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Волендам
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|НЕК Неймеген
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Утрехт
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|Витесс
|3
|0
|1
|2
|4 - 11
|1
|16.
|Камбюр
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|0
|0
|3
|5 - 10
|0
|18.
|Фортуна Ситтард
|3
|0
|0
|3
|6 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЗ Алкмаар
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|Фейеноорд
|3
|3
|0
|0
|10 - 5
|9
|3.
|Аякс
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|ПСВ
|3
|2
|0
|1
|12 - 5
|6
|5.
|НЕК Неймеген
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|6.
|Херенвен
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|Спарта Роттердам
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Утрехт
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|9.
|Камбюр
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Твенте
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|Витесс
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Гоу Эхед Иглс
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Эксельсиор
|3
|1
|0
|2
|4 - 9
|3
|14.
|Ваалвейк
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|15.
|Волендам
|3
|0
|1
|2
|3 - 13
|1
|16.
|Гронинген
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|17.
|Фортуна Ситтард
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|Эммен
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|ПСВ
|Гакпо Коди
|6
|1
|3
|2.
|ПСВ
|Симонс Хави
|6
|0
|2
|3.
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|6
|0
|0
|4.
|Фейеноорд
|Перейра Данило II
|5
|1
|0
|5.
|Утрехт
|Дост Бас
|4
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фортуна Ситтард
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|2.
|АЗ Алкмаар
|Де Вит Дани
|3
|0
|3.
|Витесс
|Тронстад Сондре
|1
|1
|4.
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|5.
|Гоу Эхед Иглс
|Фонтан Хосе
|2
|0