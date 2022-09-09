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  4. Эредивизие 2022-2023

Голландия: Эредивизие
2022-2023


Стадион:
Волендам
2:3
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
0:1
23' Гол
Адеканье Бобби
1:1
31' Гол
Эйтинг Карел
44' Желтая карточка
Идзес Джей
44' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
64' Желтая карточка
Ористанио Гаэтано
65' Желтая карточка
Линторст Эверт
1:2
77' Гол
Кюйперс Бас
1:3
82' Гол
Кюйперс Бас
86' Желтая карточка
Мёркин Дерри
2:3
90' Гол
Мюрен Роберт
90'+10

Ход матча

14'
 
Со Силла
Льянсана Энрик
23'
0:1
Адеканье Бобби
31'
Эйтинг Карел
1:1
44'
 
Идзес Джей
44'
Бенамар Бенаисса
 
46'
 
Амофа Джамал
Баккер Юстин
59'
Walid Ould Chikh
Бенамар Бенаисса
 
64'
Ористанио Гаэтано
 
65'
 
Линторст Эверт
70'
Верман Хенк
Ван Мигем Дарил
 
70'
 
Виллюмссон Виллюм
Адеканье Бобби
74'
Эль-Кадири Ибрахим
Ористанио Гаэтано
 
77'
1:2
Кюйперс Бас
82'
1:3
Кюйперс Бас
86'
Мёркин Дерри
 
88'
 
Маттьелло Федерико
Эдвардсен Оливер
90'
Мюрен Роберт
(Эйтинг Карел)
2:3
90'
 
Наубер Геррит
Со Силла

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 10
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

1
Филип
Станкович
3
Плат
Брайан
31
Мбуямба
Ксавьер
4
Мирани
Деймон
5
Мёркин
Дерри
6
Бенамар
Бенаисса
8
Эйтинг
Карел
10
Ористанио
Гаэтано
7
Ван
Мигем
Дарил
21
Мюрен
Роберт
11
Улд-Ших
Биляль
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
26
Баккер
Юстин
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
10
Ромменс
Филипп
23
Эдвардсен
Оливер
11
Адеканье
Бобби
9
Лидберг
Исак
Волендам
4-2-1-3
Гоу Эхед Иглс
4-4-2

История личных встреч

Волендам
Гоу Эхед Иглс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
1:3
ПД
0:0
ПД
2:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
4:3
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
1:0
Э
1:0
Э
3:0
ПД
3:1
ПД
4:3
ПД
5:0
ПД
2:2
ПД
4:3
ПД
2:1
ВД(GD
0:0
ВД(GD
2:6
ВД(GD
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Мигем Дарил 2 0.33
Эйтинг Карел 1 0.17
Бенамар Бенаисса 1 0.17
Мюрен Роберт 1 0.17
Верман Хенк 1 0.17
Lequincio Zeefuik 1 0.17
Мирани Деймон 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 2 0.33
Кюйперс Бас 2 0.33
Эдвардсен Оливер 2 0.33
Адеканье Бобби 1 0.17
Дейл Матс 0 0

Карточки

Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Мигем Дарил 2 0
Бенамар Бенаисса 2 0
Улд-Ших Биляль 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Achraf Douiri 1 0
Walid Ould Chikh 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонтан Хосе 2 0
Дейл Матс 0 1
Фернандес Рашаан 0 1
Ромменс Филипп 1 0
Баккер Юстин 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Идзес Джей 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
57%
2
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
3
25%
2
18%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Пропущено

19
15
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
3
16%
2
13%
1-15
4
21%
2
13%
16-30
2
11%
4
27%
31-45
1
5%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
6
32%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Волендам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спарта Роттердам - Волендам 4:0 ПСВ - Волендам 7:1 Волендам - Твенте 1:0 Волендам - НЕК Неймеген 1:4
Гронинген - Волендам 2:2 Панатинаикос - Волендам 2:1 Волендам - АЕК 1:2 НАК Бреда - Волендам 0:0 Волендам - Генк 3:2 Волендам - Эйндховен 2:2 Дордрехт - Волендам 3:2 Ден Босх - Волендам 1:2 Волендам - Аякс-2 3:1 Волендам - Де Графсхап 3:1 ПСВ-2 - Волендам 2:2 Волендам - Осс 1:2 АДО Ден Хааг - Волендам 1:1 Эммен - Волендам 4:1 Волендам - Эксельсиор 2:5 ВВВ-Венло - Волендам 0:0
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 3:4 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 0:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 2:5
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - ОФИ 4:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт-2 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Хелмонд - Гоу Эхед Иглс 1:1 Ольденбург - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Локомотив Загреб 2:0 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 0:4 Terwolde - Гоу Эхед Иглс 1:15 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 3:1 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 0:1 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:3 Гоу Эхед Иглс - Виллем II 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 5 5 0 0 16 - 3 15
2. Фейеноорд 5 4 1 0 14 - 5 13
3. АЗ Алкмаар 5 4 1 0 10 - 3 13
4. Твенте 5 4 0 1 10 - 2 12
5. ПСВ 5 4 0 1 23 - 7 12
6. Херенвен 5 2 3 0 6 - 1 9
7. Спарта Роттердам 5 2 1 2 7 - 4 7
8. НЕК Неймеген 5 1 3 1 6 - 4 6
9. Ваалвейк 5 1 3 1 10 - 8 6
10. Эксельсиор 5 2 0 3 8 - 16 6
11. Утрехт 5 1 2 2 8 - 10 5
12. Гронинген 5 1 2 2 5 - 10 5
13. Камбюр 5 1 1 3 4 - 8 4
14. Витесс 5 1 1 3 6 - 14 4
15. Эммен 5 1 1 3 5 - 14 4
16. Волендам 6 1 1 4 7 - 20 4
17. Гоу Эхед Иглс 6 1 0 5 8 - 15 3
18. Фортуна Ситтард 5 0 0 5 7 - 16 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Твенте 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Аякс 2 2 0 0 10 - 1 6
3. ПСВ 2 2 0 0 11 - 2 6
4. Херенвен 3 1 2 0 2 - 1 5
5. Фейеноорд 2 1 1 0 4 - 0 4
6. АЗ Алкмаар 2 1 1 0 3 - 1 4
7. Ваалвейк 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Гронинген 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Эммен 3 1 1 1 4 - 6 4
10. Эксельсиор 2 1 0 1 4 - 7 3
11. Спарта Роттердам 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Волендам 3 1 0 2 4 - 7 3
13. НЕК Неймеген 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Утрехт 2 0 1 1 0 - 2 1
15. Витесс 3 0 1 2 4 - 11 1
16. Камбюр 2 0 0 2 0 - 3 0
17. Гоу Эхед Иглс 3 0 0 3 5 - 10 0
18. Фортуна Ситтард 3 0 0 3 6 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЗ Алкмаар 3 3 0 0 7 - 2 9
2. Фейеноорд 3 3 0 0 10 - 5 9
3. Аякс 3 3 0 0 6 - 2 9
4. ПСВ 3 2 0 1 12 - 5 6
5. НЕК Неймеген 3 1 2 0 5 - 2 5
6. Херенвен 2 1 1 0 4 - 0 4
7. Спарта Роттердам 2 1 1 0 1 - 0 4
8. Утрехт 3 1 1 1 8 - 8 4
9. Камбюр 3 1 1 1 4 - 5 4
10. Твенте 2 1 0 1 1 - 1 3
11. Витесс 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Гоу Эхед Иглс 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Эксельсиор 3 1 0 2 4 - 9 3
14. Ваалвейк 2 0 2 0 3 - 3 2
15. Волендам 3 0 1 2 3 - 13 1
16. Гронинген 2 0 1 1 2 - 7 1
17. Фортуна Ситтард 2 0 0 2 1 - 5 0
18. Эммен 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. ПСВ Гакпо Коди 6 1 3
2. ПСВ Симонс Хави 6 0 2
3. Аякс Бергвейн Стевен 6 0 0
4. Фейеноорд Перейра Данило II 5 1 0
5. Утрехт Дост Бас 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фортуна Ситтард Сёнтьенс Матс 3 0
2. АЗ Алкмаар Де Вит Дани 3 0
3. Витесс Тронстад Сондре 1 1
4. Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 2 0
5. Гоу Эхед Иглс Фонтан Хосе 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Волендам: 47%, Гоу Эхед Иглс: 53%.
  • 99'
    Волендам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 98'
    Тактическая замена. Со Силла уходит с поля и его заменяет Наубер Геррит
  • 98'
    Ibrahim El Kadiri сделал ключевой пас для гола!
  • 97'
    Эйтинг Карел сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    97'
    Г О О О О Л - Мюрен Роберт правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
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