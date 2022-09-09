Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Матч возобновлен

87' Кюйперс Бас грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

86' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

85' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Гоу Эхед Иглс будет все-таки засчитан.

83' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

82' Г О О О О Л - Вау! Кюйперс Бас классно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Супер-гол!

82' Дейл Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Плат Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Плат Брайан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Г О О О О Л - Кюйперс Бас забивает ударом с правой ноги!

77' Лидберг Исак оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

77' Дейл Матс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Тактическая замена. Gaetano Oristanio уходит с поля и его заменяет Ibrahim El Kadiri

74' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Мюрен Роберт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

64' Gaetano Oristanio - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

64' Gaetano Oristanio наказан за толчок Ромменс Филипп

62' Филип Станкович из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Волендам пробьет пенальти!

58' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

58' Эйтинг Карел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Gaetano Oristanio нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Мюрен Роберт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Gaetano Oristanio нанес удар, но тот был заблокирован.

54' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Волендам

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Бенамар Бенаисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Матч возобновлен

48' Ох, нехорошо это выглядит. Бенамар Бенаисса получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Хорошую попытку сделал Мюрен Роберт . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Волендам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Идет дождь, трудные условия для игроков.